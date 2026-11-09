8 Alasan Mengapa Istilah Kesehatan Mental Kini Dibahas di Mana-mana Menurut Psikologi

seseorang yang membicarakan kesehatan mental / foto: Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, istilah kesehatan mental atau mental health semakin sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini muncul di berbagai media sosial, lingkungan pendidikan, dunia kerja, pemberitaan, hingga percakapan sederhana antarteman. Banyak orang mulai berbicara tentang stres, kecemasan, depresi, trauma, burnout, kesepian, dan pentingnya menjaga keseimbangan emosional.

Jika dahulu pembicaraan mengenai kesehatan mental sering dianggap tabu atau hanya berkaitan dengan gangguan jiwa berat, kini pandangan masyarakat mulai mengalami perubahan. Orang-orang semakin menyadari bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan manusia secara keseluruhan.



Fenomena ini bukan sekadar tren atau istilah populer yang ramai digunakan di internet. Dari sudut pandang psikologi, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental berkaitan dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, tekanan kehidupan modern, serta meningkatnya kesadaran manusia dalam memahami dirinya sendiri.



Kesehatan mental juga tidak hanya membahas bagaimana seseorang mengatasi gangguan psikologis. Lebih luas dari itu, kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola emosi, menghadapi tekanan, membangun hubungan sosial, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan dengan lebih seimbang.



Lantas, mengapa istilah kesehatan mental kini dibahas di mana-mana?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat delapan alasan yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi.



1. Masyarakat Semakin Sadar bahwa Kesehatan Mental Sama Pentingnya dengan Kesehatan Fisik



Salah satu alasan utama mengapa kesehatan mental semakin banyak dibicarakan adalah meningkatnya kesadaran bahwa kondisi psikologis memiliki peran besar dalam kehidupan manusia.



Selama bertahun-tahun, masyarakat cenderung lebih memperhatikan kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Ketika seseorang mengalami demam, sakit kepala, atau cedera, mereka biasanya tidak ragu mencari pertolongan medis. Namun, ketika mengalami kecemasan berlebihan, kehilangan motivasi, kesedihan berkepanjangan, atau tekanan emosional, sebagian orang justru memilih diam.



Padahal, kondisi mental dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan tubuh, produktivitas, kualitas tidur, hubungan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan.



Dalam psikologi, terdapat hubungan erat antara pikiran, emosi, perilaku, dan kondisi fisik. Seseorang yang mengalami stres berkepanjangan, misalnya, dapat merasakan ketegangan otot, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, hingga kesulitan berkonsentrasi.



Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipahami hanya dari kondisi tubuh secara fisik.



Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar tidak adanya penyakit.



Artinya, seseorang tidak cukup hanya memiliki tubuh yang sehat. Ia juga membutuhkan kondisi psikologis yang mendukung kemampuannya menjalani kehidupan.



Kesadaran inilah yang membuat pembicaraan mengenai kesehatan mental semakin relevan. Masyarakat mulai memahami bahwa menjaga pikiran dan emosi bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari upaya merawat diri.



2. Tekanan Kehidupan Modern Membuat Banyak Orang Mengalami Stres



Alasan kedua adalah kehidupan modern menghadirkan berbagai tekanan yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang.



Saat ini, manusia menghadapi tuntutan yang semakin beragam. Ada tekanan pekerjaan, persaingan pendidikan, persoalan ekonomi, tanggung jawab keluarga, hubungan sosial, hingga tuntutan untuk mencapai kesuksesan pada usia tertentu.



Banyak orang merasa harus selalu produktif, memiliki pencapaian, berpenampilan baik, dan mampu memenuhi harapan lingkungan.



Dalam psikologi, stres dapat dipahami sebagai respons ketika seseorang menghadapi situasi yang dinilai melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi tuntutan tersebut.



Tidak semua stres bersifat buruk. Dalam kadar tertentu, stres dapat membantu seseorang menjadi lebih waspada, termotivasi, dan fokus mencapai tujuan.



Namun, masalah muncul ketika tekanan berlangsung terus-menerus tanpa kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri.



Contohnya adalah seseorang yang setiap hari bekerja dengan target tinggi, memiliki waktu istirahat terbatas, serta terus memikirkan pekerjaan bahkan ketika sudah berada di rumah.



Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kelelahan emosional, kehilangan motivasi, gangguan tidur, dan burnout.



Hal serupa juga dapat dialami pelajar yang menghadapi tuntutan akademis, mahasiswa yang memikirkan masa depan, maupun orang dewasa yang terbebani persoalan ekonomi.



Karena semakin banyak orang merasakan tekanan kehidupan modern, pembicaraan mengenai kesehatan mental menjadi semakin dekat dengan pengalaman sehari-hari.



Masyarakat mulai menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pencapaian yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesejahteraan psikologis selama menjalani prosesnya.



3. Media Sosial Membuat Informasi Kesehatan Mental Menyebar Lebih Cepat



Tidak dapat dimungkiri bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya popularitas istilah kesehatan mental.



Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai forum digital membuat informasi psikologi lebih mudah ditemukan oleh masyarakat luas.



Jika dahulu seseorang harus membaca buku psikologi atau mengikuti seminar untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan mental, sekarang mereka dapat menemukan berbagai penjelasan hanya melalui beberapa menit menjelajahi internet.



Konten mengenai kecemasan, trauma masa kecil, hubungan tidak sehat, batasan pribadi atau personal boundaries, hingga proses penyembuhan emosional sering mendapatkan perhatian besar.



Fenomena ini memiliki dampak positif karena semakin banyak orang mengenal istilah psikologis yang sebelumnya jarang dibicarakan.



Misalnya, seseorang yang sering merasa takut mengecewakan orang lain mungkin mulai memahami konsep people pleasing. Seseorang yang merasa kelelahan secara emosional mungkin mulai mengenal istilah burnout.



Informasi tersebut dapat menjadi pintu awal untuk mengenali pengalaman psikologis yang sedang dialami.



Namun, psikologi juga mengingatkan bahwa informasi di media sosial tidak selalu akurat.



Tidak sedikit konten yang menyederhanakan persoalan psikologis, menggunakan istilah diagnosis secara sembarangan, atau membuat seseorang merasa memiliki gangguan tertentu hanya berdasarkan beberapa gejala umum.



Misalnya, seseorang yang mudah merasa sedih belum tentu mengalami depresi klinis. Begitu pula seseorang yang menyukai kesendirian belum tentu memiliki gangguan kecemasan sosial.



Diagnosis psikologis membutuhkan penilaian profesional dengan mempertimbangkan gejala, durasi, intensitas, riwayat, dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang.



Karena itu, media sosial sebaiknya digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan awal, bukan sebagai pengganti konsultasi dengan psikolog atau psikiater.



Dengan semakin mudahnya informasi tersebar, literasi kesehatan mental menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.



4. Stigma terhadap Masalah Psikologis Mulai Berkurang



Alasan berikutnya adalah perubahan pandangan masyarakat terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan mental.



Pada masa lalu, persoalan psikologis sering dikaitkan dengan anggapan negatif. Seseorang yang mengalami depresi, kecemasan berat, atau gangguan mental tertentu terkadang dianggap kurang bersyukur, lemah, kurang beriman, atau tidak mampu mengendalikan diri.



Pandangan seperti ini membuat banyak orang memilih menyembunyikan kondisi mereka.



Mereka takut dianggap berbeda, dijauhi lingkungan, atau mendapatkan penilaian buruk dari orang lain.



Dalam psikologi sosial, fenomena tersebut berkaitan dengan stigma, yaitu pemberian label negatif terhadap individu atau kelompok tertentu yang kemudian dapat memunculkan diskriminasi.



Stigma kesehatan mental dapat menjadi hambatan serius karena membuat seseorang enggan mencari bantuan meskipun sebenarnya membutuhkan pertolongan.



Namun, seiring meningkatnya edukasi psikologi, masyarakat mulai memahami bahwa gangguan mental bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan hanya melalui kelemahan karakter.



Kondisi kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, psikologis, sosial, pengalaman hidup, dan lingkungan.



Kesadaran tersebut mendorong munculnya sikap yang lebih terbuka terhadap pembicaraan mengenai kesehatan mental.



Kini, semakin banyak orang berani membagikan pengalaman mereka menjalani terapi, menghadapi kecemasan, atau memulihkan diri dari tekanan emosional.



Walaupun stigma belum sepenuhnya hilang, perubahan ini merupakan langkah penting.



Ketika seseorang merasa aman untuk membicarakan masalah psikologisnya, peluang untuk mendapatkan dukungan dan pertolongan yang tepat juga semakin besar.



5. Pengalaman Pandemi Mengubah Cara Manusia Memahami Kesehatan Mental



Pandemi COVID-19 menjadi salah satu peristiwa besar yang meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental.



Pada masa pandemi, banyak orang mengalami perubahan kehidupan secara mendadak. Aktivitas sosial dibatasi, pekerjaan berubah, kegiatan belajar dilakukan dari rumah, dan sebagian orang harus menghadapi ketidakpastian ekonomi.



Selain itu, muncul pula rasa takut terhadap penyakit, kehilangan orang terdekat, isolasi sosial, serta ketidakpastian mengenai masa depan.



Dari perspektif psikologi, perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba dapat menjadi sumber tekanan karena manusia membutuhkan rasa aman, kestabilan, dan kemampuan memprediksi lingkungannya.



Ketika rutinitas berubah dan interaksi sosial berkurang, sebagian orang mengalami kesepian, kecemasan, serta kesulitan mengelola emosi.



Pandemi juga memperlihatkan bahwa kesehatan mental bukan hanya persoalan individu. Lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, sistem pendidikan, dunia kerja, dan kebijakan sosial turut memengaruhi kesejahteraan psikologis manusia.



Banyak orang akhirnya menyadari bahwa kebutuhan untuk berbicara, mendapatkan dukungan emosional, dan memiliki hubungan sosial yang sehat merupakan bagian penting dari kehidupan.



Pengalaman tersebut meninggalkan pelajaran bahwa kesehatan mental perlu diperhatikan dalam berbagai situasi, bukan hanya ketika seseorang mengalami gangguan psikologis.



Bahkan setelah kehidupan masyarakat kembali berjalan lebih normal, pembicaraan mengenai stres, kecemasan, kesepian, dan keseimbangan hidup tetap menjadi perhatian.



6. Generasi Muda Lebih Terbuka Membicarakan Perasaan dan Pengalaman Emosional



Perubahan generasi juga menjadi salah satu faktor yang membuat istilah kesehatan mental semakin sering digunakan.



Banyak generasi muda saat ini lebih terbuka dalam membicarakan perasaan, pengalaman emosional, dan persoalan pribadi dibandingkan generasi sebelumnya.



Mereka lebih sering menggunakan istilah seperti self-awareness, self-love, healing, emotional intelligence, dan mental health untuk menjelaskan pengalaman yang mereka alami.



Dari sudut pandang psikologi perkembangan, kemampuan mengenali dan memahami emosi merupakan bagian penting dari perkembangan individu.



Seseorang yang memiliki kesadaran emosional lebih baik cenderung lebih mampu mengenali apa yang sedang dirasakan, memahami penyebabnya, dan mempertimbangkan respons yang tepat.



Contohnya, ketika seseorang merasa marah, ia tidak langsung melampiaskan emosinya kepada orang lain. Sebaliknya, ia berusaha memahami sumber kemarahan tersebut dan mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasinya.



Begitu pula ketika mengalami kekecewaan. Seseorang dapat belajar menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan tanpa harus menganggap dirinya sebagai pribadi yang gagal.



Keterbukaan generasi muda dalam membicarakan emosi juga membantu membangun komunikasi yang lebih sehat dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan pendidikan.



Meski demikian, keterbukaan emosional tetap membutuhkan keseimbangan.



Tidak semua perasaan harus diumbar di ruang publik, dan tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan membicarakannya di media sosial.



Hal yang lebih penting adalah kemampuan memahami diri sendiri, menghargai perasaan orang lain, dan mengetahui kapan harus mencari bantuan profesional.



7. Kesadaran tentang Burnout dan Keseimbangan Hidup Semakin Meningkat



Dahulu, bekerja keras sering dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan seseorang. Semakin lama seseorang bekerja dan semakin banyak tanggung jawab yang diambil, semakin besar pula anggapan bahwa dirinya adalah individu yang produktif.



Namun, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan.



Masyarakat semakin memahami bahwa produktivitas tanpa batas dapat membawa konsekuensi terhadap kesehatan fisik dan psikologis.



Salah satu istilah yang semakin populer adalah burnout.



Menurut WHO, burnout merupakan fenomena yang berkaitan dengan pekerjaan akibat stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Burnout ditandai oleh tiga dimensi utama, yaitu kehabisan energi atau kelelahan, meningkatnya jarak mental atau sikap negatif terhadap pekerjaan, serta menurunnya efektivitas profesional.



Dalam kehidupan sehari-hari, burnout dapat terlihat melalui berbagai pengalaman.



Seseorang mungkin merasa sangat lelah meskipun sudah tidur, kehilangan semangat mengerjakan tugas, mudah tersinggung, atau merasa pekerjaannya tidak lagi memiliki makna.



Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, kehidupan sosial, dan kebutuhan pribadi.



Dari perspektif psikologi, manusia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi dan mengelola tekanan.



Istirahat bukan berarti malas. Mengambil jeda bukan berarti tidak memiliki ambisi. Menolak beban yang melampaui kemampuan juga bukan berarti seseorang tidak bertanggung jawab.



Justru, kemampuan mengenali batas diri merupakan bagian dari keterampilan mengelola kehidupan secara sehat.



Karena semakin banyak orang menyadari pentingnya keseimbangan hidup, kesehatan mental kini menjadi topik yang relevan dalam pembicaraan mengenai pekerjaan, karier, dan kesuksesan.



8. Masyarakat Mulai Memahami Pentingnya Mengenali Diri dan Mencari Bantuan Profesional



Alasan terakhir adalah meningkatnya kesadaran bahwa memahami diri sendiri dan mencari pertolongan merupakan bagian dari proses menjaga kesehatan mental.



Dalam psikologi, kesadaran diri atau self-awareness merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali pikiran, emosi, perilaku, kebutuhan, serta berbagai faktor yang memengaruhi dirinya.



Kemampuan ini penting karena seseorang tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak disadarinya.



Misalnya, seseorang yang sering mengalami konflik dalam hubungan mungkin perlu memahami pola komunikasinya sendiri. Ia dapat mulai menyadari bahwa dirinya mudah tersinggung ketika merasa tidak dihargai atau cenderung menghindari pembicaraan ketika menghadapi masalah.



Dengan mengenali pola tersebut, seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan yang lebih sehat.



Selain kesadaran diri, masyarakat juga mulai memahami manfaat bantuan profesional.



Psikolog dan psikiater memiliki peran penting dalam membantu individu menghadapi berbagai persoalan kesehatan mental sesuai kompetensi dan pendekatan masing-masing.



Konsultasi psikologis tidak selalu harus menunggu seseorang mengalami gangguan mental berat.



Seseorang dapat mencari bantuan ketika mengalami kesulitan mengelola stres, menghadapi konflik keluarga, mengalami perubahan hidup yang berat, atau merasa kesulitan memahami kondisi emosionalnya.



Melalui konseling atau psikoterapi, individu dapat mempelajari cara memahami pikiran, mengelola emosi, mengembangkan strategi menghadapi masalah, dan membangun pola perilaku yang lebih adaptif.



Dalam kondisi tertentu, psikiater juga dapat melakukan evaluasi medis dan memberikan penanganan menggunakan obat apabila diperlukan.



Hal yang perlu dipahami adalah mencari bantuan bukan tanda bahwa seseorang gagal menghadapi kehidupan.



Sebaliknya, keputusan untuk meminta pertolongan menunjukkan adanya kesadaran bahwa kesehatan diri perlu dijaga dan tidak semua persoalan harus diselesaikan sendirian.



Kesimpulan: Kesehatan Mental Bukan Sekadar Tren, tetapi Kebutuhan Manusia



Semakin seringnya istilah kesehatan mental dibicarakan menunjukkan adanya perubahan penting dalam cara masyarakat memahami kesejahteraan manusia.



Dahulu, kesehatan sering kali hanya dikaitkan dengan kondisi fisik. Kini, semakin banyak orang menyadari bahwa pikiran, emosi, hubungan sosial, dan lingkungan juga memiliki peran besar dalam menentukan kualitas hidup.



Dari perspektif psikologi, terdapat berbagai alasan mengapa kesehatan mental menjadi pembicaraan di mana-mana, mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat, tekanan kehidupan modern, perkembangan media sosial, berkurangnya stigma, pengalaman pandemi, perubahan generasi, kesadaran terhadap burnout, hingga meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya mengenali diri sendiri.



Namun, penting untuk diingat bahwa kesehatan mental bukan berarti seseorang harus selalu bahagia, tidak boleh sedih, atau tidak pernah mengalami stres.



Emosi negatif seperti kecewa, takut, marah, dan sedih merupakan bagian alami dari pengalaman manusia.



Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mampu memahami emosinya, menghadapi tekanan secara sehat, mempertahankan hubungan yang mendukung, dan mencari pertolongan ketika diperlukan.



Pada akhirnya, kesehatan mental bukan sekadar istilah populer yang ramai dibicarakan di media sosial. Kesehatan mental merupakan bagian mendasar dari kehidupan manusia yang perlu dipahami, dirawat, dan diperhatikan secara berkelanjutan.



