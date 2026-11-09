6 Alasan Mengapa Rasa Hormat Lebih Penting daripada yang Kita Sadari Menurut Psikologi

seseorang yang memperoleh rasa hormat / foto: Magnific/pch.vector

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap rasa hormat sebagai sesuatu yang sederhana. Kita mengajarkannya kepada anak-anak, menerapkannya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dan menggunakannya sebagai dasar untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, rasa hormat sebenarnya memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar sopan santun.

Rasa hormat merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan manusia. Ia memengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana hubungan sosial terbentuk, bahkan bagaimana seseorang menghadapi perbedaan pendapat dan konflik.



Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa dihargai, diterima, dan diakui keberadaannya. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, seseorang cenderung merasa lebih aman secara emosional, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan mampu membangun hubungan yang lebih sehat. Sebaliknya, ketika seseorang terus-menerus diremehkan, diabaikan, atau diperlakukan tanpa penghargaan, dampaknya bisa meluas hingga memengaruhi kesehatan psikologisnya.



Menariknya, rasa hormat tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan besar. Terkadang, hal-hal kecil seperti mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, menghargai batasan pribadi, mengakui pendapat orang lain, atau tidak mempermalukan seseorang di depan umum justru memiliki arti yang sangat mendalam.



Lantas, mengapa rasa hormat sebenarnya jauh lebih penting daripada yang selama ini kita sadari?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Rasa Hormat Membuat Seseorang Merasa Diakui dan Memiliki Nilai

Salah satu kebutuhan psikologis manusia yang paling mendasar adalah keinginan untuk merasa bahwa dirinya berarti. Setiap orang ingin keberadaannya diakui, pendapatnya didengarkan, dan perasaannya dianggap penting.



Kita mungkin tidak selalu membutuhkan pujian, hadiah, atau pengakuan besar dari orang lain. Namun, hampir semua orang ingin diperlakukan seolah-olah dirinya memiliki nilai.



Di sinilah rasa hormat memainkan peran penting.



Ketika seseorang mendengarkan kita dengan sungguh-sungguh, tidak meremehkan pendapat kita, dan memperlakukan kita dengan baik, muncul perasaan bahwa keberadaan kita dihargai. Hal tersebut memberikan pengalaman emosional bahwa kita bukan sekadar seseorang yang kebetulan hadir, melainkan individu yang layak mendapatkan perhatian.



Dalam psikologi sosial, pengalaman merasa dihargai berkaitan erat dengan konsep self-worth, yaitu penilaian seseorang terhadap nilai dirinya sendiri.



Seseorang yang merasa dihargai cenderung lebih mudah mempertahankan pandangan positif terhadap dirinya. Ia tidak selalu merasa harus membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain hanya untuk mendapatkan pengakuan.



Sebaliknya, seseorang yang terus-menerus diremehkan dapat mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri. Bahkan, jika sebelumnya ia memiliki kepercayaan diri yang baik, perlakuan yang merendahkan secara berulang bisa membuatnya merasa tidak cukup berharga.



Bayangkan dua situasi sederhana.



Dalam situasi pertama, seseorang menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi. Orang lain mendengarkan, memberikan tanggapan, dan jika tidak setuju, menyampaikan perbedaan pandangan dengan cara yang sopan.



Dalam situasi kedua, orang yang sama menyampaikan pendapat, tetapi justru ditertawakan, dipotong pembicaraannya, atau dianggap tidak memahami apa pun.



Meskipun kedua situasi tersebut mungkin tidak mengubah kemampuan atau pengetahuan orang tersebut, pengalaman emosional yang dihasilkan sangat berbeda.



Situasi pertama memberikan ruang bagi seseorang untuk merasa diakui. Situasi kedua justru dapat menimbulkan rasa malu, tidak aman, dan enggan untuk berbicara kembali.



Hal ini menunjukkan bahwa rasa hormat bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Rasa hormat juga berkaitan dengan bagaimana kita membantu orang lain mempertahankan perasaan bahwa dirinya memiliki nilai.



Pelajaran psikologisnya: Jangan meremehkan pengaruh tindakan kecil terhadap harga diri seseorang. Terkadang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh jauh lebih berarti daripada memberikan seribu kata pujian.

2. Rasa Hormat Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dan Tahan Lama

Banyak orang berpikir bahwa hubungan yang kuat terutama dibangun melalui cinta, kesamaan minat, perhatian, atau kebersamaan. Semua hal tersebut memang penting. Namun, ada satu unsur yang sering kali kurang mendapatkan perhatian, yaitu rasa hormat.



Cinta dapat membuat dua orang ingin bersama. Ketertarikan dapat membuat mereka saling mendekat. Namun, rasa hormat membantu mereka tetap memperlakukan satu sama lain dengan baik, bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.



Dalam psikologi hubungan, kualitas interaksi sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan dan kestabilan hubungan.



Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Dua orang yang saling menyayangi sekalipun tetap bisa memiliki perbedaan pendapat, kebutuhan, dan harapan.



Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah bagaimana mereka menghadapi perbedaan tersebut.



Ketika rasa hormat hadir, seseorang tidak menggunakan kelemahan pasangannya sebagai senjata ketika sedang marah. Ia tidak sengaja mempermalukan orang lain untuk memenangkan perdebatan. Ia juga tidak menganggap bahwa memiliki hubungan dekat memberinya hak untuk mengendalikan kehidupan orang lain.



Sebaliknya, rasa hormat memungkinkan setiap individu tetap memiliki identitas dan kebebasan pribadi.



Misalnya, dalam sebuah hubungan pertemanan, dua orang mungkin memiliki pandangan politik, pilihan karier, atau gaya hidup yang berbeda. Tanpa rasa hormat, perbedaan tersebut dapat berubah menjadi sumber pertengkaran dan saling merendahkan.



Namun, dengan rasa hormat, mereka dapat memahami bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan membuat orang lain mengikuti pandangan kita.



Hal serupa berlaku dalam hubungan keluarga, pernikahan, persahabatan, maupun lingkungan kerja.



Rasa hormat membuat seseorang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak harus selalu berpura-pura setuju, menyembunyikan perasaan, atau mengorbankan seluruh kebutuhannya demi mempertahankan hubungan.



Inilah salah satu alasan mengapa hubungan yang dibangun dengan rasa hormat cenderung memiliki fondasi emosional yang lebih kuat.



Sebab, hubungan tersebut tidak hanya bergantung pada perasaan menyenangkan, tetapi juga pada komitmen untuk memperlakukan satu sama lain secara manusiawi.



Pelajaran psikologisnya: Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa perbedaan, melainkan hubungan di mana perbedaan tidak dijadikan alasan untuk kehilangan rasa hormat.

3. Rasa Hormat Menciptakan Keamanan Psikologis

Pernahkah kita berada di lingkungan yang membuat kita takut menyampaikan pendapat?



Mungkin kita khawatir dianggap bodoh, ditertawakan, disalahkan, atau dipermalukan jika melakukan kesalahan. Akibatnya, kita memilih diam meskipun sebenarnya memiliki ide atau sesuatu yang ingin disampaikan.



Pengalaman seperti ini menunjukkan betapa pentingnya rasa hormat dalam menciptakan keamanan psikologis.



Konsep psychological safety atau keamanan psikologis banyak dibahas dalam psikologi organisasi, khususnya melalui penelitian Amy Edmondson. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti bertanya, mengakui kesalahan, menyampaikan pendapat, atau mengemukakan gagasan tanpa takut dipermalukan.



Rasa hormat merupakan salah satu unsur yang membantu membangun kondisi tersebut.



Ketika orang-orang saling menghormati, mereka tidak harus terus-menerus menjaga diri dari kemungkinan penghinaan. Mereka dapat berbicara lebih terbuka karena mengetahui bahwa perbedaan pendapat tidak otomatis membuat mereka kehilangan martabat.



Hal ini sangat penting dalam lingkungan kerja.



Bayangkan seorang karyawan yang menemukan kesalahan dalam sebuah proyek. Ia sebenarnya mengetahui bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tetapi takut menyampaikannya karena atasannya sering mempermalukan orang yang melakukan kesalahan.



Akibatnya, ia memilih diam.



Kesalahan tersebut mungkin terus berlanjut karena tidak ada orang yang merasa aman untuk mengungkapkannya.



Sebaliknya, dalam lingkungan kerja yang menghormati setiap anggota tim, karyawan lebih mungkin menyampaikan masalah sejak awal. Mereka memahami bahwa mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan harga diri.



Keamanan psikologis juga penting dalam keluarga dan hubungan pertemanan.



Anak-anak yang tidak takut dihina ketika melakukan kesalahan cenderung memiliki ruang lebih baik untuk belajar dan bertanya. Begitu pula orang dewasa yang berada dalam hubungan penuh penghargaan akan lebih mudah membicarakan perasaan dan kebutuhan mereka.



Tentu saja, rasa hormat bukan berarti semua perilaku harus diterima atau semua pendapat harus disetujui.



Seseorang tetap dapat memberikan kritik, menetapkan standar, dan menyampaikan ketidaksetujuan. Perbedaannya terletak pada cara melakukannya.



Kritik yang menghormati seseorang berfokus pada perilaku atau masalah yang perlu diperbaiki, bukan menyerang martabat pribadinya.



Pelajaran psikologisnya: Orang akan lebih berani berkembang ketika mereka tidak harus mengorbankan harga dirinya untuk belajar dari kesalahan.

4. Rasa Hormat Membantu Mengendalikan Konflik dan Mengurangi Permusuhan

Konflik merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Kita tidak mungkin selalu sepakat dengan orang lain karena setiap individu memiliki pengalaman, kebutuhan, nilai, dan cara berpikir yang berbeda.



Namun, konflik tidak selalu harus berakhir dengan permusuhan.



Salah satu faktor yang menentukan apakah konflik akan berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan atau justru menghasilkan pemahaman baru adalah rasa hormat.



Dalam psikologi, emosi seperti kemarahan, rasa malu, dan perasaan diremehkan dapat memengaruhi cara seseorang merespons situasi sosial.



Ketika seseorang merasa dihina, ia mungkin menjadi lebih defensif. Ia bisa berusaha membalas, mempertahankan harga diri secara berlebihan, atau menolak mendengarkan penjelasan orang lain.



Akibatnya, masalah yang awalnya sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar.



Contohnya, bayangkan dua rekan kerja yang memiliki pandangan berbeda tentang cara menyelesaikan sebuah tugas.



Jika salah satu berkata, "Ide kamu tidak masuk akal. Sepertinya kamu memang tidak mengerti pekerjaan ini," percakapan tersebut kemungkinan besar akan berubah menjadi serangan pribadi.



Namun, jika ia berkata, "Saya memahami maksudmu, tetapi menurut saya ada beberapa risiko yang perlu kita pertimbangkan," situasinya akan berbeda.



Keduanya mungkin tetap tidak sepakat, tetapi kemungkinan untuk melanjutkan percakapan secara konstruktif menjadi lebih besar.



Mengapa demikian?



Karena rasa hormat membantu memisahkan dua hal yang sering kali tercampur ketika konflik terjadi: ketidaksetujuan terhadap gagasan dan penolakan terhadap pribadi seseorang.



Kita boleh menganggap sebuah pendapat keliru tanpa menganggap orang yang menyampaikannya tidak berharga.



Kita boleh menolak permintaan seseorang tanpa mempermalukannya.



Kita boleh marah terhadap suatu tindakan tanpa menggunakan kata-kata yang sengaja melukai.



Kemampuan membedakan hal-hal tersebut merupakan bagian penting dari regulasi emosi dan komunikasi yang sehat.



Rasa hormat juga membantu seseorang mengembangkan empati. Ketika kita berusaha menghormati orang lain, kita cenderung lebih bersedia mempertimbangkan bahwa mereka mungkin memiliki alasan, pengalaman, atau sudut pandang yang belum kita pahami.



Bukan berarti kita harus selalu mengalah. Menghormati orang lain tidak sama dengan membenarkan semua tindakannya.



Justru, seseorang dapat bersikap tegas tanpa bersikap kasar.



Pelajaran psikologisnya: Tidak semua konflik dapat dihindari, tetapi banyak konflik dapat dicegah agar tidak berubah menjadi permusuhan ketika setiap pihak tetap menjaga martabat satu sama lain.

5. Rasa Hormat Meningkatkan Kepercayaan dan Kemampuan Bekerja Sama

Kepercayaan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan sosial. Kita membutuhkan kepercayaan ketika bekerja dengan orang lain, membangun keluarga, menjalin persahabatan, bahkan ketika melakukan aktivitas sederhana sehari-hari.



Namun, kepercayaan tidak muncul hanya karena seseorang mengatakan bahwa dirinya dapat dipercaya.



Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang, terutama ketika seseorang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakannya.



Rasa hormat membantu membangun pengalaman tersebut.



Ketika seseorang menghargai waktu kita, menjaga privasi, tidak meremehkan pendapat, dan menghormati batasan pribadi, kita mendapatkan sinyal bahwa ia dapat memperlakukan kita dengan penuh pertimbangan.



Sebaliknya, orang yang sering mengabaikan batasan, mempermalukan orang lain, atau hanya menghargai seseorang ketika membutuhkan sesuatu akan lebih sulit mendapatkan kepercayaan.



Dalam psikologi sosial, kepercayaan berkaitan dengan persepsi terhadap integritas, kepedulian, dan kemampuan orang lain.



Rasa hormat dapat memperkuat ketiganya melalui perilaku sehari-hari.



Misalnya, dalam sebuah tim kerja, seseorang yang menghargai kontribusi setiap anggota akan membantu menciptakan suasana kolaborasi yang lebih baik.



Ia tidak mengambil seluruh pujian untuk dirinya sendiri. Ia tidak memperlakukan rekan kerja yang memiliki jabatan lebih rendah seolah-olah mereka tidak penting. Ia juga bersedia mengakui kontribusi orang lain.



Perilaku semacam ini dapat meningkatkan rasa saling percaya.



Anggota tim akan lebih mudah bekerja sama karena mereka merasa kontribusinya tidak akan diabaikan atau dimanfaatkan secara tidak adil.



Hal yang sama berlaku dalam kehidupan pribadi.



Persahabatan akan lebih mudah bertahan ketika setiap orang merasa aman untuk berbicara jujur. Hubungan keluarga akan lebih sehat ketika setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat.



Bahkan dalam hubungan profesional, rasa hormat sering kali membuat kerja sama lebih efektif daripada sekadar mengandalkan jabatan atau kekuasaan.



Menariknya, rasa hormat juga tidak harus menunggu seseorang memiliki status tinggi.



Cara kita memperlakukan petugas kebersihan, pelayan restoran, pengemudi transportasi, atau orang yang tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada kita dapat menunjukkan seberapa konsisten kita menghargai sesama manusia.



Seseorang yang benar-benar menghormati orang lain tidak hanya menunjukkan sikap baik kepada mereka yang dianggap penting.



Pelajaran psikologisnya: Kepercayaan tidak dibangun melalui janji besar, tetapi melalui perilaku kecil yang menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan dan kepentingan orang lain.

6. Rasa Hormat Membantu Kita Memiliki Harga Diri dan Batasan yang Sehat

Sering kali, ketika membicarakan rasa hormat, kita hanya berfokus pada bagaimana cara menghormati orang lain. Padahal, ada sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan menghormati diri sendiri.



Dalam psikologi, penghargaan terhadap diri sendiri berkaitan dengan konsep harga diri atau self-esteem.



Harga diri yang sehat membantu seseorang memahami bahwa dirinya memiliki nilai, terlepas dari penilaian orang lain.



Orang dengan penghargaan diri yang sehat tidak selalu membutuhkan persetujuan semua orang. Ia mampu menerima kritik tanpa langsung merasa tidak berharga. Ia juga dapat mengakui kekurangan tanpa menganggap bahwa dirinya gagal sebagai manusia.



Salah satu bentuk nyata dari menghormati diri sendiri adalah kemampuan menetapkan batasan pribadi.



Batasan pribadi atau personal boundaries merupakan batas yang membantu seseorang menentukan perilaku seperti apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam hubungannya dengan orang lain.



Contohnya:

- Berani mengatakan tidak ketika permintaan seseorang melampaui kemampuan kita.

- Tidak membiarkan orang lain terus-menerus merendahkan diri kita.

- Menjaga waktu istirahat tanpa merasa bersalah secara berlebihan.

- Tidak merasa wajib menjelaskan setiap keputusan pribadi kepada semua orang.

- Menjauh dari hubungan yang secara konsisten merusak kesehatan emosional.

Mengapa hal ini penting?



Karena seseorang yang tidak memiliki batasan pribadi sering kali terjebak dalam kebiasaan mengorbankan dirinya demi mempertahankan penerimaan orang lain.



Ia mungkin terus mengatakan iya meskipun sebenarnya keberatan. Ia membiarkan orang lain memperlakukannya dengan buruk karena takut kehilangan hubungan. Ia bahkan mengabaikan kebutuhan sendiri hanya agar tidak dianggap egois.



Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kelelahan emosional, frustrasi, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan.



Menghormati diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau merasa lebih penting daripada orang lain.



Sebaliknya, seseorang yang menghargai dirinya sendiri akan lebih mampu memahami bahwa kebutuhan orang lain juga penting, tetapi kebutuhan pribadinya tidak boleh selalu diabaikan.



Di sinilah keseimbangan diperlukan.



Kita dapat menghormati orang lain tanpa harus selalu menyetujui mereka. Kita dapat menyayangi seseorang tanpa harus menerima semua perilakunya. Kita juga dapat menjaga hubungan tanpa kehilangan identitas pribadi.



Sikap ini membantu membangun hubungan yang lebih seimbang, karena rasa hormat tidak hanya berjalan dari satu pihak kepada pihak lainnya.



Pelajaran psikologisnya: Menghormati diri sendiri berarti menyadari bahwa kita juga layak mendapatkan perlakuan baik, termasuk dari orang-orang yang kita sayangi.



Bagaimana Cara Menerapkan Rasa Hormat dalam Kehidupan Sehari-hari?

Setelah memahami enam alasan tersebut, kita dapat melihat bahwa rasa hormat bukanlah konsep abstrak yang hanya cocok dibicarakan dalam teori psikologi.



Rasa hormat dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.



Berikut beberapa cara praktis untuk menerapkannya.



1. Dengarkan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi.



Ketika seseorang berbicara, berikan perhatian yang cukup. Jangan langsung memotong pembicaraan hanya karena kita memiliki pendapat berbeda.



Mendengarkan bukan berarti harus setuju. Mendengarkan berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pikirannya.



2. Hargai perbedaan pendapat.



Tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Belajarlah membedakan antara seseorang yang memiliki pemikiran berbeda dan seseorang yang benar-benar berniat menyakiti kita.



3. Hindari mempermalukan orang lain.



Jika seseorang melakukan kesalahan, sampaikan kritik dengan cara yang tepat. Jangan menjadikan kesalahannya sebagai bahan ejekan atau mempermalukannya di depan banyak orang.



4. Hormati batasan pribadi.



Jangan memaksa seseorang menceritakan sesuatu yang tidak ingin dibagikan. Hormati keputusan, privasi, waktu, dan ruang pribadi orang lain.



5. Perlakukan semua orang dengan baik.



Jangan hanya bersikap sopan kepada orang yang memiliki jabatan, kekayaan, atau pengaruh. Setiap orang layak mendapatkan perlakuan yang manusiawi.



6. Belajar menghormati diri sendiri.



Berhenti menganggap bahwa menjaga batasan pribadi adalah tindakan egois. Kita dapat membantu orang lain tanpa harus mengorbankan seluruh kebutuhan diri sendiri.



Kebiasaan-kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, jika dilakukan secara konsisten, semuanya dapat membantu membangun lingkungan sosial yang lebih sehat.



Kesimpulan: Rasa Hormat Bukan Sekadar Kesopanan, Melainkan Kebutuhan Psikologis Manusia

Rasa hormat sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kita menganggapnya sebagai bagian dari etika, tata krama, atau pendidikan karakter.



Namun, jika dilihat melalui perspektif psikologi, rasa hormat memiliki peran yang jauh lebih mendalam.



Rasa hormat membantu seseorang merasa diakui dan memiliki nilai. Ia memperkuat hubungan, menciptakan keamanan psikologis, membantu mengelola konflik, membangun kepercayaan, serta mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri.



Hal yang menarik adalah bahwa rasa hormat tidak selalu membutuhkan tindakan besar.



Terkadang, rasa hormat hadir dalam cara kita mendengarkan seseorang. Dalam kesediaan untuk tidak meremehkan pendapat yang berbeda. Dalam keputusan untuk tidak menggunakan kelemahan orang lain sebagai senjata. Bahkan dalam keberanian untuk mengatakan tidak tanpa harus menyakiti perasaan orang lain.



Kita juga perlu memahami bahwa menghormati seseorang bukan berarti harus menyukai semua hal tentang dirinya. Bukan berarti harus menyetujui setiap pendapatnya, membenarkan semua tindakannya, atau membiarkan diri diperlakukan dengan buruk.



Rasa hormat justru menunjukkan kemampuan untuk mengakui martabat manusia, bahkan ketika kita memiliki perbedaan.



Pada akhirnya, kualitas seseorang tidak hanya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang ia kagumi atau cintai. Kualitas tersebut juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak dapat memberikan keuntungan, atau memiliki pandangan yang berbeda dengannya.



Sebab, rasa hormat bukan hanya tentang membuat orang lain merasa dihargai. Rasa hormat juga mencerminkan siapa diri kita sebenarnya.



