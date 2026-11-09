5 Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Otak yang Menua Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang meningkatkan kinerja otak / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Penuaan merupakan proses alami yang dialami setiap manusia. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan, termasuk pada fungsi otak. Seseorang mungkin mulai merasakan bahwa daya ingat tidak sekuat dahulu, konsentrasi lebih mudah terganggu, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi baru. Kondisi ini sering dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan.

Namun, bertambahnya usia bukan berarti kemampuan otak harus terus mengalami penurunan. Menurut psikologi dan ilmu saraf, otak manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi, membentuk koneksi baru, serta mempertahankan sejumlah fungsi kognitif melalui proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas.



Neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak tidak sepenuhnya berhenti berkembang ketika seseorang memasuki usia dewasa atau lanjut usia. Pengalaman, kebiasaan, lingkungan, dan aktivitas sehari-hari dapat memengaruhi cara kerja otak. Artinya, seseorang tetap dapat melatih kemampuan berpikir, meningkatkan daya ingat, dan menjaga ketajaman mental meskipun usianya terus bertambah.



Dalam psikologi, kesehatan kognitif tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat, tetapi juga mencakup perhatian, kemampuan memecahkan masalah, pengambilan keputusan, pengendalian emosi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.



Oleh karena itu, menjaga kinerja otak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat lima strategi yang dapat diterapkan untuk membantu mempertahankan dan meningkatkan fungsi otak yang menua berdasarkan prinsip psikologi dan penelitian ilmiah.



1. Terus Menstimulasi Otak dengan Mempelajari Hal-Hal Baru



Salah satu strategi penting untuk menjaga kesehatan otak adalah memberikan stimulasi mental secara teratur. Otak membutuhkan tantangan intelektual agar berbagai kemampuan kognitif tetap aktif.



Dalam psikologi kognitif, proses belajar melibatkan berbagai fungsi otak, seperti perhatian, memori, pemrosesan informasi, dan pemecahan masalah. Ketika seseorang mempelajari sesuatu yang baru, otak bekerja untuk memahami informasi, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, serta menyimpan pengalaman tersebut ke dalam ingatan.



Aktivitas seperti membaca buku, mempelajari bahasa asing, bermain alat musik, mengikuti kursus, atau mempelajari keterampilan digital dapat menjadi bentuk latihan mental yang bermanfaat.



Sebagai contoh, seseorang yang mulai belajar bahasa asing harus mengingat kosakata baru, memahami struktur kalimat, mengenali pola bunyi, dan menggunakannya dalam komunikasi. Proses tersebut melibatkan berbagai kemampuan kognitif secara bersamaan.



Selain itu, mempelajari keterampilan baru dapat membantu membangun rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi. Seseorang akan merasa bahwa dirinya masih mampu berkembang, meskipun sudah memasuki usia lanjut.



Hal yang perlu diperhatikan adalah memilih aktivitas yang memberikan tantangan sesuai kemampuan. Aktivitas yang terlalu mudah mungkin kurang memberikan stimulasi, sedangkan aktivitas yang terlalu sulit dapat menimbulkan frustrasi.



Cara menerapkannya:



Luangkan waktu sekitar 20–30 menit setiap hari untuk membaca atau mempelajari sesuatu.



Cobalah mempelajari bahasa asing atau keterampilan baru.



Bermain permainan strategi seperti catur, teka-teki silang, atau sudoku.



Ikuti diskusi, seminar, atau kegiatan edukatif.



Biasakan mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.



Kunci utama strategi ini adalah konsistensi. Tidak harus melakukan aktivitas yang rumit. Kebiasaan belajar dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mempertahankan keterlibatan mental.



2. Menjaga Kualitas Tidur untuk Memperkuat Daya Ingat



Tidur memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan otak. Banyak orang menganggap tidur hanya sebagai waktu untuk mengistirahatkan tubuh, padahal otak tetap menjalankan berbagai proses penting selama seseorang tertidur.



Dalam psikologi kognitif, tidur berperan penting dalam proses konsolidasi memori, yaitu proses ketika informasi dan pengalaman yang diperoleh sepanjang hari diperkuat dan diorganisasikan menjadi ingatan yang lebih stabil.



Ketika seseorang kurang tidur, kemampuan berkonsentrasi, mengingat informasi, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan dapat terganggu. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, kualitas kehidupan sehari-hari juga dapat menurun.



Pada usia lanjut, perubahan pola tidur memang sering terjadi. Seseorang mungkin lebih mudah terbangun pada malam hari, tidur lebih ringan, atau mengalami perubahan waktu tidur. Namun, kualitas tidur tetap perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh terhadap fungsi kognitif.



Tidur yang cukup juga membantu mengatur berbagai proses biologis yang mendukung kesehatan otak. Karena itu, menjaga pola tidur merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan kemampuan mental.



Cara menerapkannya:



Usahakan tidur sekitar 7–9 jam setiap malam, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi kesehatan.



Biasakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama.



Hindari konsumsi kafein menjelang waktu tidur.



Kurangi penggunaan ponsel dan perangkat elektronik sebelum tidur.



Ciptakan kamar tidur yang nyaman, tenang, dan tidak terlalu terang.



Hindari makan terlalu berat menjelang tidur.



Selain itu, penting untuk memperhatikan gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea. Jika seseorang sering mendengkur keras, mengalami henti napas ketika tidur, atau terus merasa lelah meskipun sudah tidur cukup lama, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.



Dengan tidur yang berkualitas, otak memiliki kesempatan untuk menjalankan proses pemulihan dan penguatan memori secara optimal.



3. Melakukan Aktivitas Fisik Secara Teratur



Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan jantung dan otot, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan otak. Penelitian dalam bidang psikologi kesehatan dan ilmu saraf menunjukkan bahwa olahraga teratur berkaitan dengan fungsi kognitif yang lebih baik, terutama pada aspek perhatian, kecepatan pemrosesan informasi, dan fungsi eksekutif.



Fungsi eksekutif merupakan kemampuan mental yang membantu seseorang merencanakan kegiatan, mengatur perilaku, mengendalikan impuls, serta menyelesaikan masalah.



Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, meningkat. Hal ini membantu mendukung suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan jaringan otak.



Aktivitas fisik juga berkaitan dengan pelepasan berbagai zat kimia yang mendukung kesehatan sel saraf. Salah satunya adalah brain-derived neurotrophic factor (BDNF), yaitu protein yang berperan dalam mendukung kelangsungan hidup sel saraf, plastisitas sinaptik, dan proses pembelajaran.



Olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Kedua hal tersebut penting karena stres berkepanjangan dan gangguan suasana hati dapat memengaruhi konsentrasi serta daya ingat.



Tidak perlu melakukan olahraga berat untuk memperoleh manfaatnya. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda santai, berenang, atau senam ringan dapat menjadi pilihan yang baik.



Cara menerapkannya:



Berjalan kaki selama 20–30 menit setiap hari sesuai kemampuan.



Melakukan senam ringan atau peregangan secara rutin.



Mencoba yoga atau tai chi untuk melatih keseimbangan dan koordinasi.



Melakukan latihan kekuatan sederhana sesuai kondisi tubuh.



Mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama dengan berdiri atau bergerak secara berkala.



Bagi orang lanjut usia, aktivitas fisik perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kemampuan tubuh. Jika memiliki penyakit tertentu atau gangguan keseimbangan, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu menentukan jenis olahraga yang aman.



Hal terpenting bukanlah seberapa berat olahraga yang dilakukan, melainkan keteraturan dalam menjadikannya bagian dari gaya hidup.



4. Menjaga Hubungan Sosial dan Keterlibatan Emosional



Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Hubungan sosial yang sehat bukan hanya memberikan kebahagiaan emosional, tetapi juga dapat membantu menjaga fungsi kognitif.



Dalam psikologi sosial, interaksi dengan orang lain melibatkan berbagai proses mental. Ketika seseorang berbicara, mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan merespons percakapan, otak harus bekerja mengolah informasi secara aktif.



Misalnya, ketika seseorang berdiskusi dengan teman, ia perlu mengingat pembicaraan sebelumnya, menyusun pendapat, memahami ekspresi lawan bicara, dan menentukan respons yang sesuai. Aktivitas tersebut melibatkan memori, perhatian, bahasa, serta kemampuan berpikir.



Hubungan sosial juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan emosional. Kesepian dan isolasi sosial dapat berkaitan dengan peningkatan risiko masalah kesehatan mental dan penurunan kesehatan kognitif.



Sebaliknya, hubungan yang positif dapat memberikan dukungan emosional, mengurangi stres, serta meningkatkan rasa memiliki dan tujuan hidup.



Bagi orang lanjut usia, mempertahankan hubungan sosial menjadi semakin penting, terutama ketika perubahan kehidupan seperti pensiun, kehilangan pasangan, atau berkurangnya mobilitas membuat kesempatan berinteraksi menjadi lebih terbatas.



Cara menerapkannya:



Luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga dan teman.



Bergabung dengan komunitas, kelompok hobi, atau organisasi sosial.



Mengikuti kegiatan keagamaan atau kemasyarakatan jika sesuai dengan minat pribadi.



Melakukan aktivitas bersama orang lain, seperti memasak, berkebun, atau berolahraga.



Menjaga komunikasi dengan keluarga melalui telepon atau panggilan video.



Berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada generasi yang lebih muda.



Interaksi sosial yang berkualitas tidak harus dilakukan dalam kelompok besar. Percakapan sederhana dengan orang yang dipercaya pun dapat memberikan manfaat psikologis.



Dengan menjaga hubungan sosial, seseorang tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga mempertahankan kesehatan emosional yang mendukung kualitas hidup.



5. Mengelola Stres dan Menjaga Kesehatan Emosional



Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dalam kadar tertentu, stres dapat membantu seseorang menjadi lebih waspada dan termotivasi. Namun, stres yang berlangsung terlalu lama dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental.



Dalam psikologi, stres berkepanjangan berkaitan dengan aktivasi sistem respons stres tubuh, termasuk pelepasan hormon kortisol. Paparan kortisol yang berlebihan dan berkepanjangan dapat mengganggu berbagai proses yang berkaitan dengan memori, perhatian, serta pengaturan emosi.



Salah satu bagian otak yang berperan penting dalam pembentukan memori adalah hipokampus. Struktur ini juga terlibat dalam respons terhadap stres. Karena itu, pengelolaan stres menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan kognitif.



Selain stres, kecemasan dan suasana hati yang buruk juga dapat membuat seseorang sulit berkonsentrasi. Pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran dapat mengurangi kapasitas mental untuk memproses informasi baru.



Oleh karena itu, menjaga kesehatan emosional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kinerja otak.



Beberapa teknik psikologis dapat diterapkan untuk membantu mengelola stres, salah satunya adalah mindfulness. Mindfulness merupakan latihan kesadaran untuk memperhatikan pengalaman saat ini, seperti pernapasan, pikiran, dan perasaan, tanpa memberikan penilaian secara berlebihan.



Teknik ini dapat membantu seseorang lebih mampu mengenali respons emosional dan mengembangkan cara menghadapi tekanan secara lebih tenang.



Cara menerapkannya:



Melakukan latihan pernapasan dalam selama beberapa menit setiap hari.



Mempraktikkan meditasi atau mindfulness secara teratur.



Melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, atau mendengarkan musik.



Mengurangi paparan terhadap situasi yang memicu stres jika memungkinkan.



Menuliskan pikiran dan perasaan dalam jurnal harian.



Mencari dukungan dari keluarga, teman, atau psikolog ketika mengalami tekanan emosional yang berat.



Penting untuk dipahami bahwa mengelola stres bukan berarti menghilangkan seluruh masalah dalam kehidupan. Tujuannya adalah membangun kemampuan untuk merespons tantangan dengan lebih sehat dan adaptif.