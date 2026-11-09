7 Alasan Mengapa 'Bekerja Lebih Keras' Tidak Selalu Berhasil Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang bekerja dengan sangat keras / foto: Magnific/prostock-studio

JawaPos.com - Kita sering tumbuh dengan sebuah keyakinan yang terdengar sederhana: jika ingin sukses, bekerja keraslah. Semakin banyak waktu yang dicurahkan, semakin besar usaha yang dikeluarkan, dan semakin tinggi pengorbanan yang dilakukan, semakin dekat pula seseorang dengan keberhasilan.

Nasihat tersebut telah menjadi semacam prinsip hidup di banyak lingkungan. Ketika seseorang gagal mencapai target, ia sering disarankan untuk berusaha lebih keras. Ketika hasil pekerjaannya tidak memuaskan, ia diminta menambah jam kerja. Bahkan, ketika mengalami kelelahan, sebagian orang justru menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka belum cukup berjuang.



Namun, psikologi menawarkan sudut pandang yang lebih kompleks.



Bekerja keras memang penting, tetapi kerja keras bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan. Ada aspek lain yang tidak kalah penting, seperti kemampuan mengatur energi, kualitas perhatian, motivasi, kondisi emosional, strategi belajar, hingga lingkungan tempat seseorang bekerja.



Dalam kondisi tertentu, menambah usaha justru bisa menghasilkan dampak yang berlawanan. Seseorang mungkin semakin sibuk, tetapi tidak semakin produktif. Ia menghabiskan lebih banyak waktu, tetapi kualitas keputusannya menurun. Ia terus memaksakan diri, tetapi semakin kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih.



Hal ini bukan berarti kerja keras tidak berguna. Sebaliknya, kerja keras akan jauh lebih efektif ketika dilakukan dengan strategi yang tepat.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat tujuh alasan mengapa bekerja lebih keras tidak selalu berhasil jika dilihat dari perspektif psikologi.



1. Otak Memiliki Batas Kapasitas, Sehingga Terlalu Banyak Bekerja Justru Menurunkan Kinerja



Salah satu kesalahan umum dalam memahami produktivitas adalah menganggap otak dapat terus bekerja dengan intensitas tinggi tanpa mengalami penurunan kemampuan.



Padahal, otak manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi, mempertahankan perhatian, dan mengambil keputusan. Ketika seseorang terus-menerus memaksakan diri untuk bekerja, kemampuan kognitifnya dapat mengalami penurunan.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep yang disebut cognitive load atau beban kognitif. Konsep ini menjelaskan bahwa kapasitas memori kerja manusia terbatas. Memori kerja merupakan sistem mental yang membantu kita menyimpan dan mengolah informasi dalam waktu singkat.



Ketika seseorang menghadapi terlalu banyak tugas, informasi, dan tuntutan sekaligus, kapasitas tersebut dapat terbebani.



Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah kehilangan fokus, melakukan kesalahan, melupakan informasi penting, dan kesulitan menentukan prioritas.



Bayangkan seorang karyawan yang bekerja selama 12 jam sehari. Ia merasa semakin lama bekerja, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Namun, setelah beberapa jam, konsentrasinya mulai menurun. Ia membaca dokumen berulang kali, melakukan kesalahan sederhana, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya mudah.



Dalam situasi seperti ini, tambahan waktu kerja tidak otomatis menghasilkan tambahan produktivitas.



Justru, ketika kapasitas mental sudah terbebani, memaksakan diri dapat membuat pekerjaan menjadi semakin tidak efisien.



Inilah alasan mengapa bekerja lebih lama tidak selalu sama dengan bekerja lebih baik.



Apa yang bisa dilakukan?



Alih-alih terus menambah jam kerja, seseorang perlu mengelola beban kognitifnya. Memecah pekerjaan besar menjadi beberapa bagian kecil, mengurangi gangguan, menetapkan prioritas, dan memberikan jeda di antara tugas dapat membantu menjaga kualitas perhatian.



Produktivitas bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang dapat ditangani, melainkan juga tentang bagaimana otak mengolah informasi tersebut secara efektif.



2. Kelelahan Mental Membuat Seseorang Kehilangan Kemampuan Mengambil Keputusan yang Baik



Bekerja keras sering kali menuntut seseorang membuat keputusan secara terus-menerus. Mulai dari menentukan prioritas, menyelesaikan masalah, merespons orang lain, hingga memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan.



Masalahnya, kemampuan mengambil keputusan juga dapat terganggu ketika seseorang mengalami kelelahan mental.



Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan decision fatigue, yaitu penurunan kualitas pengambilan keputusan setelah seseorang menghadapi banyak tuntutan keputusan.



Ketika pikiran sudah terlalu lelah, seseorang cenderung memilih jalan yang paling mudah, menghindari keputusan yang rumit, atau menunda pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan mendalam.



Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis mungkin menghabiskan sepanjang hari untuk mengurus operasional, membalas pesan pelanggan, menghadiri rapat, dan menyelesaikan berbagai masalah kecil.



Ketika malam tiba, ia masih ingin mengerjakan strategi pengembangan bisnis. Namun, karena sudah kelelahan, ia kesulitan berpikir secara objektif. Ia mungkin mengambil keputusan terburu-buru atau memilih solusi jangka pendek yang sebenarnya kurang menguntungkan.



Ironisnya, semakin keras ia memaksakan diri, semakin besar kemungkinan kualitas keputusannya menurun.



Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tidak hanya ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga oleh kualitas keputusan yang menyertainya.



Satu keputusan strategis yang tepat terkadang jauh lebih berharga daripada menyelesaikan puluhan pekerjaan kecil tanpa arah yang jelas.



Apa yang bisa dilakukan?



Tempatkan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran mendalam pada waktu ketika energi mental masih relatif baik. Buat daftar prioritas, sederhanakan keputusan rutin, dan hindari memenuhi seluruh waktu dengan aktivitas yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi besar terhadap tujuan utama.



Terkadang, cara terbaik untuk bekerja lebih efektif bukanlah menambah pekerjaan, melainkan mengurangi keputusan yang tidak perlu.



3. Terlalu Banyak Bekerja Dapat Memicu Stres dan Menghambat Produktivitas



Stres merupakan salah satu faktor psikologis yang sangat memengaruhi performa seseorang.



Dalam kadar tertentu, tekanan dapat menjadi dorongan untuk bertindak. Tenggat waktu, tanggung jawab, dan tantangan bisa membuat seseorang lebih fokus serta bersemangat menyelesaikan pekerjaan.



Namun, tekanan yang terlalu tinggi atau berlangsung terlalu lama dapat memberikan dampak sebaliknya.



Salah satu teori yang menjelaskan fenomena ini adalah hukum Yerkes-Dodson. Teori ini menggambarkan hubungan antara tingkat rangsangan atau tekanan dengan performa. Secara umum, performa dapat meningkat ketika tingkat rangsangan naik hingga titik tertentu. Setelah melewati tingkat optimal, performa justru dapat menurun.



Artinya, tekanan tidak selalu buruk, tetapi tekanan yang berlebihan bisa menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja secara optimal.



Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, ia dapat menjadi lebih mudah cemas, sulit berkonsentrasi, cepat tersinggung, dan kehilangan motivasi.



Bahkan, pekerjaan yang sebelumnya terasa menarik bisa berubah menjadi beban yang melelahkan.



Contohnya adalah seorang pekerja yang selalu merasa harus membuktikan kemampuannya. Ia mengambil banyak tanggung jawab, jarang beristirahat, dan merasa bersalah ketika tidak bekerja.



Pada awalnya, ia mungkin terlihat sangat produktif. Namun, setelah beberapa waktu, tekanan yang terus menumpuk membuatnya kehilangan semangat. Ia mulai sulit tidur, mudah panik ketika menghadapi masalah, dan tidak lagi menikmati pekerjaannya.



Dalam kondisi ini, menambah beban kerja bukanlah solusi.



Yang dibutuhkan justru pengelolaan stres dan pemulihan psikologis.



Apa yang bisa dilakukan?



Seseorang perlu mengenali batas kemampuan dirinya. Mengatur ekspektasi, membuat jadwal yang realistis, membangun kebiasaan istirahat, serta memiliki aktivitas di luar pekerjaan merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan mental.



Keberhasilan jangka panjang membutuhkan kemampuan mengelola tekanan, bukan sekadar kemampuan menahannya.



4. Kerja Keras Tanpa Strategi Hanya Membuat Seseorang Mengulang Kesalahan yang Sama



Tidak semua usaha menghasilkan kemajuan.



Seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan sesuatu, tetapi jika metode yang digunakan tidak tepat, hasilnya mungkin tidak banyak berubah.



Dalam psikologi pendidikan dan psikologi kinerja, terdapat konsep deliberate practice atau latihan yang disengaja dan terarah.



Konsep ini menekankan bahwa peningkatan kemampuan bukan hanya berasal dari pengulangan, tetapi juga dari latihan yang memiliki tujuan jelas, tantangan yang sesuai, evaluasi, dan umpan balik.



Misalnya, seseorang ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum.



Ia bisa saja berlatih berbicara selama tiga jam setiap hari. Namun, jika ia selalu menggunakan cara yang sama tanpa mengevaluasi kesalahan, perkembangan kemampuannya mungkin sangat lambat.



Sebaliknya, seseorang yang berlatih selama satu jam dengan tujuan memperbaiki intonasi, bahasa tubuh, struktur penyampaian, dan kemampuan mengelola rasa gugup mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik.



Perbedaannya bukan sekadar jumlah waktu, melainkan kualitas proses belajar.



Hal serupa juga terjadi dalam dunia kerja.



Seorang karyawan bisa terus bekerja keras menggunakan metode yang tidak efisien. Ia mungkin mengulang pekerjaan yang sama, menyelesaikan masalah yang serupa, dan mengalami hambatan yang sebenarnya dapat dihindari.



Tanpa evaluasi, kerja keras berisiko berubah menjadi pengulangan tanpa perkembangan.



Apa yang bisa dilakukan?



Setiap usaha perlu disertai evaluasi.



Tanyakan kepada diri sendiri: Apakah cara yang saya gunakan sudah efektif? Kesalahan apa yang terus berulang? Keterampilan apa yang perlu saya tingkatkan? Apakah ada metode yang lebih sederhana untuk mencapai hasil yang sama?



Jangan hanya mengevaluasi seberapa keras seseorang bekerja. Evaluasi juga bagaimana ia bekerja.



Karena pada akhirnya, kemajuan lebih banyak ditentukan oleh usaha yang terarah daripada sekadar usaha yang besar.



5. Motivasi Eksternal Tidak Selalu Mampu Menjaga Semangat dalam Jangka Panjang



Banyak orang bekerja keras karena didorong oleh faktor eksternal, seperti uang, penghargaan, jabatan, pengakuan, atau keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Motivasi seperti ini tidak selalu buruk. Bahkan, imbalan dan pengakuan dapat menjadi pendorong penting untuk mencapai tujuan.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa motivasi manusia memiliki dimensi yang lebih luas.



Salah satu teori yang menjelaskan hal ini adalah Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali dan pilihan atas tindakan sendiri.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan mengalami perkembangan.



Relatedness: kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Ketika ketiga kebutuhan tersebut terpenuhi, seseorang cenderung memiliki motivasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.



Sebaliknya, seseorang yang terus bekerja hanya karena takut gagal, takut dinilai buruk, atau ingin mendapatkan pengakuan mungkin mengalami tekanan psikologis yang lebih besar.



Bayangkan seseorang yang bekerja keras demi mendapatkan promosi. Ia rela mengorbankan waktu pribadi, menerima semua tugas, dan terus membandingkan dirinya dengan rekan kerja.



Ketika promosi yang diharapkan tidak kunjung datang, motivasinya bisa merosot drastis.



Mengapa?



Karena sumber motivasinya terlalu bergantung pada hasil eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.



Hal ini bukan berarti seseorang harus mengabaikan uang atau pencapaian karier. Namun, motivasi yang lebih kuat juga perlu dibangun dari makna, ketertarikan, rasa berkembang, dan kesadaran bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki nilai.



Apa yang bisa dilakukan?



Cobalah menghubungkan pekerjaan dengan tujuan pribadi yang lebih bermakna. Temukan keterampilan yang ingin dikembangkan, ruang untuk mengambil keputusan, dan alasan mengapa pekerjaan tersebut penting bagi kehidupan.



Ketika seseorang tidak hanya bekerja demi mendapatkan sesuatu, tetapi juga merasa berkembang melalui prosesnya, semangat bekerja cenderung lebih mudah dipertahankan.



6. Kurangnya Istirahat Mengganggu Pemulihan Otak dan Tubuh



Dalam budaya produktivitas, istirahat terkadang dianggap sebagai tanda kemalasan.



Sebagian orang merasa harus selalu melakukan sesuatu agar tidak tertinggal. Bahkan, waktu luang sering dipenuhi dengan pekerjaan tambahan karena dianggap sebagai kesempatan untuk menjadi lebih produktif.



Padahal, istirahat bukanlah lawan dari produktivitas. Istirahat merupakan bagian dari proses yang memungkinkan produktivitas tetap terjaga.



Tubuh dan otak membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah melakukan aktivitas yang menguras tenaga dan perhatian.



Tidur, misalnya, memiliki peran penting dalam konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan fungsi kognitif.



Ketika seseorang kurang tidur, kemampuan berkonsentrasi, mengingat informasi, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan masalah dapat terganggu.



Akibatnya, seseorang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih cepat ketika tubuh berada dalam kondisi segar.



Kurang istirahat juga dapat menciptakan lingkaran yang merugikan.



Seseorang bekerja terlalu lama, kemudian tidur lebih sedikit. Karena tubuh tidak pulih dengan baik, produktivitas keesokan harinya menurun. Untuk mengejar pekerjaan yang tertunda, ia kembali menambah jam kerja dan mengurangi waktu istirahat.



Jika berlangsung terus-menerus, pola ini dapat meningkatkan risiko kelelahan berkepanjangan atau burnout.



Burnout sendiri berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola, dan dapat ditandai oleh kelelahan, jarak mental atau sikap negatif terhadap pekerjaan, serta penurunan efektivitas profesional.



Apa yang bisa dilakukan?



Jadikan tidur dan istirahat sebagai bagian dari perencanaan kerja.



Usahakan memiliki jadwal tidur yang teratur, berikan jeda ketika bekerja, dan hindari menganggap setiap waktu kosong harus diisi dengan aktivitas produktif.



Ingatlah bahwa tubuh yang pulih dengan baik memberikan fondasi bagi pikiran yang lebih jernih.



Seseorang tidak harus terus bekerja untuk membuktikan bahwa dirinya serius mengejar kesuksesan.



Terkadang, berhenti sejenak justru membantu seseorang melangkah lebih jauh.



7. Terlalu Fokus pada Kerja Keras Membuat Seseorang Mengabaikan Faktor Lingkungan dan Sistem



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan usaha individu.



Lingkungan, sumber daya, kesempatan, dukungan sosial, budaya organisasi, serta sistem kerja juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil yang dicapai seseorang.



Sayangnya, banyak orang terlalu fokus menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami kegagalan.



Mereka menganggap bahwa hasil yang buruk pasti terjadi karena kurang berusaha. Padahal, masalahnya mungkin terletak pada sistem yang tidak mendukung.



Sebagai contoh, seorang karyawan bekerja di perusahaan dengan pembagian tugas yang tidak jelas, komunikasi yang buruk, dan proses kerja yang berbelit-belit.



Ia berusaha meningkatkan produktivitas dengan datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Namun, sebagian besar waktunya tetap habis untuk menunggu persetujuan, memperbaiki kesalahan koordinasi, dan menyelesaikan pekerjaan administratif yang tidak efisien.



Dalam situasi seperti ini, menambah usaha individu tidak akan menyelesaikan akar permasalahan.



Yang dibutuhkan mungkin perubahan sistem, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, penggunaan teknologi, atau komunikasi yang lebih baik.



Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan pribadi.



Seseorang yang ingin mengembangkan bisnis tidak cukup hanya bekerja lebih keras. Ia juga perlu memahami pasar, memiliki strategi pemasaran, membangun jaringan, dan memastikan produknya benar-benar menjawab kebutuhan konsumen.



Kerja keras tanpa mempertimbangkan lingkungan bisa membuat seseorang menghabiskan energi untuk melawan hambatan yang sebenarnya dapat diperbaiki.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajarlah membedakan masalah yang berada dalam kendali pribadi dan masalah yang berasal dari lingkungan atau sistem.



Evaluasi proses kerja, cari dukungan dari orang lain, bangun jaringan, dan jangan ragu memperbaiki metode yang sudah tidak efektif.



Terkadang, langkah paling produktif bukan bekerja lebih keras, melainkan menciptakan kondisi yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien.



Bagaimana Cara Bekerja Lebih Efektif Menurut Psikologi?



Setelah memahami ketujuh alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: jika bekerja lebih keras tidak selalu berhasil, lalu bagaimana seharusnya seseorang bekerja?



Jawabannya bukan dengan mengurangi semua usaha, melainkan dengan mengubah cara memandang produktivitas.



Ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan.



1. Utamakan kualitas daripada sekadar kuantitas



Jangan hanya menghitung berapa jam yang dihabiskan untuk bekerja. Perhatikan juga hasil yang berhasil dicapai, kualitas pekerjaan, dan nilai yang dihasilkan.



2. Kenali batas energi dan kemampuan diri



Setiap orang memiliki kapasitas fisik dan mental yang perlu dikelola. Memahami kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat merupakan bagian dari keterampilan produktivitas.



3. Bangun kebiasaan evaluasi



Luangkan waktu untuk melihat apakah strategi yang digunakan benar-benar membawa kemajuan. Jangan terus mempertahankan metode hanya karena sudah terbiasa melakukannya.



4. Fokus pada pekerjaan yang paling berdampak



Tidak semua aktivitas memiliki nilai yang sama. Prioritaskan pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap tujuan utama.



5. Bangun motivasi yang lebih bermakna



Jangan hanya bekerja demi pengakuan atau tekanan dari orang lain. Temukan alasan pribadi yang membuat pekerjaan terasa bernilai.



6. Berikan ruang untuk pemulihan



Tidur, istirahat, hubungan sosial, dan aktivitas menyenangkan bukanlah gangguan terhadap kesuksesan. Semuanya membantu menjaga kemampuan seseorang untuk terus berkembang.



7. Perbaiki sistem, bukan hanya menambah tenaga



Jika suatu pekerjaan terus terasa sulit, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda kurang berusaha. Bisa jadi metode, lingkungan, atau sistemnya memang perlu diperbaiki.



Kesimpulan: Kesuksesan Bukan Hanya Tentang Seberapa Keras Seseorang Bekerja



Bekerja keras memang merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai keberhasilan. Namun, kerja keras saja tidak menjamin seseorang akan mendapatkan hasil yang diharapkan.



Psikologi menunjukkan bahwa performa manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kapasitas kognitif, kondisi emosional, motivasi, strategi belajar, kualitas istirahat, hingga lingkungan.



Ketika seseorang terus memaksakan diri tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, usahanya justru bisa menjadi tidak efektif.



Ia mungkin terlihat sangat sibuk, tetapi tidak benar-benar berkembang. Ia menghabiskan banyak energi, tetapi tidak menghasilkan perubahan yang berarti.



Karena itu, penting untuk mengubah satu pola pikir: jangan hanya bertanya, "Sudah seberapa keras saya bekerja?"



Mulailah bertanya, "Apakah cara saya bekerja sudah benar?"



Pertanyaan sederhana ini dapat mengubah cara seseorang mengejar keberhasilan.



Sebab, kesuksesan bukan hanya tentang kemampuan untuk bertahan dalam tekanan, tetapi juga kemampuan untuk berpikir jernih, memilih strategi yang tepat, mengelola energi, belajar dari kesalahan, dan mengetahui kapan harus beristirahat.



