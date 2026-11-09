7 Alasan Mengapa Kembali Bekerja Setelah Memiliki Bayi Jauh Lebih Sulit dari yang Kita Kira

seseorang yang bekerja setelah memiliki bayi / foto: Magnific/Dragana Stock

JawaPos.com - Ada satu fase dalam kehidupan seorang perempuan yang sering kali terlihat sederhana dari luar, tetapi sesungguhnya menyimpan pergulatan emosional yang sangat kompleks: kembali bekerja setelah memiliki bayi.

Bagi sebagian orang, kembali bekerja mungkin hanya berarti mengakhiri masa cuti melahirkan, mengenakan kembali pakaian kantor, membuka laptop, menghadiri rapat, dan melanjutkan tanggung jawab profesional seperti sebelumnya. Namun, bagi seorang ibu baru, perubahan tersebut bukan sekadar persoalan mengatur jadwal atau menyesuaikan diri dengan rutinitas lama. Ada kehidupan baru yang harus dijalani, identitas baru yang sedang dibangun, ikatan emosional yang semakin kuat, serta tanggung jawab yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar.



Bahkan, tidak sedikit perempuan yang sebenarnya mencintai pekerjaannya, memiliki karier yang ingin dikembangkan, dan merasa senang ketika kembali beraktivitas secara profesional, tetapi tetap mengalami kesedihan ketika harus meninggalkan bayinya.



Di sinilah kompleksitas psikologisnya muncul.



Seorang ibu bisa merasa bahagia karena kembali bekerja sekaligus merasa bersalah karena harus berpisah dengan anaknya. Ia bisa merindukan kehidupan profesionalnya, tetapi juga berharap waktu bersama bayinya tidak pernah berkurang. Ia mungkin terlihat produktif di kantor, tetapi pikirannya terus bertanya-tanya apakah bayinya sudah makan, tidur dengan nyaman, atau menangis ketika mencarinya.



Perasaan yang saling bertentangan ini bukan tanda bahwa seorang ibu tidak siap bekerja atau tidak cukup mencintai pekerjaannya. Justru, pengalaman tersebut menunjukkan betapa besar perubahan psikologis yang terjadi setelah seseorang menjadi orang tua.



Menurut perspektif psikologi, transisi kembali bekerja setelah melahirkan melibatkan perubahan identitas, regulasi emosi, keterikatan, beban kognitif, hingga penyesuaian terhadap lingkungan sosial.



Lantas, mengapa kembali bekerja setelah memiliki bayi ternyata jauh lebih sulit daripada yang kita kira?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat tujuh alasannya.



1. Identitas Diri Berubah, dan Kita Tidak Bisa Begitu Saja Kembali Menjadi Diri yang Lama



Salah satu perubahan terbesar setelah memiliki bayi adalah perubahan identitas diri.



Sebelum menjadi ibu, seseorang mungkin mendefinisikan dirinya melalui berbagai peran: profesional, teman, pasangan, anak, pemimpin, atau individu yang memiliki tujuan hidup tertentu.



Pekerjaan mungkin menjadi bagian penting dari identitas tersebut. Ada rasa bangga ketika berhasil menyelesaikan proyek, memperoleh promosi, mendapatkan pengakuan dari atasan, atau mencapai target yang telah lama diperjuangkan.



Namun, setelah memiliki bayi, muncul identitas baru yang sangat kuat: menjadi seorang ibu.



Perubahan ini tidak selalu berlangsung secara sederhana. Dalam psikologi perkembangan, masa transisi menuju peran sebagai orang tua sering dikaitkan dengan konsep matrescence, yaitu proses perubahan fisik, emosional, psikologis, dan sosial yang dialami seorang perempuan ketika menjadi ibu.



Istilah ini menggambarkan bahwa menjadi ibu bukan sekadar memperoleh status baru. Proses tersebut dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya, prioritas hidupnya, hubungannya dengan orang lain, bahkan definisi tentang keberhasilan.



Bayangkan seorang perempuan yang sebelumnya sangat menikmati pekerjaannya. Ia terbiasa menyusun strategi, mengambil keputusan, dan mengejar target dengan penuh semangat.



Setelah melahirkan, ia mungkin masih mencintai pekerjaannya. Akan tetapi, ada bagian dari dirinya yang telah berubah.



Hal-hal yang dahulu terasa sangat penting mungkin sekarang tidak lagi memiliki prioritas yang sama. Rapat yang berlangsung terlalu lama bisa terasa melelahkan karena ia ingin segera pulang. Perjalanan bisnis yang sebelumnya menyenangkan mungkin sekarang menimbulkan kecemasan karena harus meninggalkan bayi.



Ia bukan kehilangan ambisi. Ia sedang membangun kembali definisi tentang siapa dirinya.



Inilah yang membuat kembali bekerja terasa rumit. Seorang ibu tidak hanya sedang kembali ke kantor, tetapi juga sedang mencoba mengintegrasikan dua identitas yang sama-sama penting.



Di satu sisi, ia ingin menjadi profesional yang kompeten. Di sisi lain, ia ingin menjadi ibu yang hadir secara emosional bagi anaknya.



Menurut psikologi identitas, perubahan peran yang besar membutuhkan proses adaptasi. Seseorang perlu membangun pemahaman baru tentang dirinya agar berbagai peran tersebut dapat berjalan berdampingan.



Karena itu, tidak realistis jika kita mengharapkan seorang ibu kembali bekerja dan langsung berfungsi persis seperti sebelum melahirkan.



Ia mungkin masih memiliki kemampuan, kecerdasan, dan pengalaman yang sama. Namun, konteks kehidupannya telah berubah secara mendasar.



Pelajaran psikologisnya: kembali bekerja bukan tentang mengembalikan diri ke versi lama, melainkan belajar menerima dan membangun versi diri yang baru.



2. Ikatan Emosional dengan Bayi Membuat Perpisahan Terasa Jauh Lebih Berat



Alasan kedua berkaitan dengan ikatan emosional antara ibu dan bayi.



Dalam teori keterikatan atau attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby, hubungan emosional antara anak dan pengasuh utamanya memiliki peran penting dalam perkembangan rasa aman.



Pada masa awal kehidupan, bayi sangat bergantung pada orang dewasa untuk memperoleh perlindungan, kenyamanan, dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.



Hubungan ini berkembang melalui interaksi sehari-hari seperti menyusui, menggendong, menenangkan tangisan, menatap wajah bayi, dan merespons kebutuhannya.



Bagi seorang ibu, aktivitas tersebut bukan sekadar rutinitas pengasuhan. Semuanya menjadi bagian dari proses membangun kedekatan emosional.



Itulah sebabnya, ketika tiba waktunya kembali bekerja, perpisahan beberapa jam saja bisa terasa sangat berat.



Secara rasional, seorang ibu mungkin memahami bahwa bayinya berada bersama pasangan, anggota keluarga, pengasuh, atau tempat penitipan anak yang aman.



Namun, pemahaman rasional tidak selalu langsung menghilangkan respons emosional.



Ia mungkin merasa cemas ketika meninggalkan rumah. Ia bisa terus memeriksa ponsel untuk memastikan tidak ada pesan tentang bayinya. Bahkan, suara tangisan bayi dari ruangan lain atau melihat foto anak ketika sedang bekerja bisa memunculkan kerinduan yang sangat kuat.



Perasaan ini juga bisa diperkuat oleh perubahan rutinitas kedekatan yang sebelumnya berlangsung hampir sepanjang hari.



Selama cuti melahirkan, ibu mungkin terbiasa mengetahui hampir semua hal tentang bayinya: kapan ia tidur, kapan ia lapar, kapan ia tersenyum, dan kapan ia membutuhkan perhatian.



Ketika kembali bekerja, sebagian pengalaman sehari-hari tersebut harus dipercayakan kepada orang lain.



Ada perubahan besar dari menjadi orang yang secara langsung merawat bayi menjadi seseorang yang harus mendapatkan informasi tentang kondisi anaknya melalui pesan, telepon, atau laporan pengasuh.



Perubahan ini bisa menimbulkan perasaan kehilangan kendali.



Namun, penting dipahami bahwa kembali bekerja tidak otomatis merusak ikatan antara ibu dan anak.



Kualitas hubungan emosional tidak hanya ditentukan oleh jumlah jam yang dihabiskan bersama, tetapi juga oleh konsistensi, kehangatan, responsivitas, dan kualitas interaksi.



Seorang ibu tetap bisa membangun hubungan yang aman dan penuh kasih sayang meskipun harus bekerja di luar rumah.



Pelajaran psikologisnya: rasa berat ketika berpisah bukan bukti bahwa seorang ibu tidak mampu membagi waktu. Hal tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyesuaian terhadap hubungan emosional yang sangat berarti.



3. Beban Mental Bertambah karena Otak Harus Mengelola Dua Kehidupan Sekaligus



Salah satu alasan paling melelahkan ketika kembali bekerja setelah memiliki bayi adalah meningkatnya beban mental atau mental load.



Banyak orang membayangkan bahwa bekerja berarti menyelesaikan tugas kantor, sementara mengurus bayi merupakan tanggung jawab yang berbeda.



Dalam kenyataannya, kedua tanggung jawab tersebut sering kali berjalan secara bersamaan di dalam pikiran seorang ibu.



Ketika sedang mengikuti rapat, ia mungkin memikirkan apakah persediaan ASI masih cukup.



Ketika sedang menyelesaikan laporan, ia mungkin mengingat jadwal imunisasi anak.



Ketika menerima tugas baru, ia harus mempertimbangkan apakah pekerjaan tersebut bisa diselesaikan sebelum waktunya menjemput bayi.



Bahkan ketika sedang tidak melakukan aktivitas pengasuhan secara langsung, pikirannya tetap dipenuhi berbagai hal yang berkaitan dengan anak.



Dalam psikologi kognitif, kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan kapasitas perhatian dan memori kerja.



Otak manusia memiliki sumber daya kognitif yang terbatas. Ketika seseorang harus terus memikirkan banyak hal sekaligus, kemampuan untuk mempertahankan fokus dan mengelola informasi dapat terganggu.



Hal ini bukan berarti seorang ibu kehilangan kecerdasan atau kemampuan profesional setelah melahirkan.



Masalahnya adalah terdapat lebih banyak tuntutan yang harus diproses secara bersamaan.



Coba bayangkan rutinitas seorang ibu bekerja:



Bangun lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan bayi.



Menyusui atau memerah ASI sebelum berangkat.



Memastikan perlengkapan bayi sudah tersedia.



Mengatur komunikasi dengan pengasuh.



Menjalani pekerjaan dan menghadiri rapat.



Memantau kondisi bayi dari tempat kerja.



Menyelesaikan pekerjaan rumah setelah pulang.



Menemani bayi hingga tidur.



Mempersiapkan kebutuhan untuk hari berikutnya.



Daftar tersebut belum tentu mencakup pekerjaan yang tidak terlihat, seperti mengingat stok popok, mengatur jadwal kontrol kesehatan, menyiapkan makanan, atau memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.



Inilah yang membuat seseorang bisa merasa lelah meskipun pekerjaannya secara teknis tidak terlalu berat.



Kelelahan tersebut tidak selalu berasal dari aktivitas fisik, tetapi juga dari keputusan-keputusan kecil yang harus dibuat sepanjang hari.



Konsep decision fatigue sering digunakan untuk menggambarkan penurunan kualitas pengambilan keputusan setelah seseorang menghadapi banyak tuntutan keputusan. Meskipun istilah ini memiliki keterbatasan dalam penelitian ilmiah, pengalaman kelelahan akibat tuntutan kognitif yang terus-menerus merupakan persoalan nyata.



Karena itu, ibu yang kembali bekerja membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengatur waktu. Ia membutuhkan sistem pendukung yang mengurangi jumlah tanggung jawab yang harus terus-menerus dipikirkan sendiri.



Pelajaran psikologisnya: kelelahan seorang ibu bekerja sering kali bukan karena ia tidak pandai mengatur waktu, melainkan karena terlalu banyak hal yang harus dikelola oleh pikirannya secara bersamaan.



4. Rasa Bersalah Muncul karena Konflik antara Harapan Sosial dan Keinginan Pribadi



Banyak ibu baru mengalami perasaan bersalah ketika kembali bekerja.



Sebagian merasa bersalah karena meninggalkan bayi. Sebagian lainnya merasa bersalah ketika menikmati pekerjaan, mendapatkan pencapaian profesional, atau menginginkan waktu untuk dirinya sendiri.



Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep role conflict, yaitu konflik yang muncul ketika seseorang harus memenuhi tuntutan dari beberapa peran yang memiliki ekspektasi berbeda.



Seorang ibu bekerja sering kali berhadapan dengan dua gambaran ideal yang sulit dipenuhi secara bersamaan.



Gambaran pertama adalah ibu yang selalu hadir, sabar, penuh perhatian, dan mengutamakan kebutuhan anak.



Gambaran kedua adalah perempuan profesional yang produktif, kompeten, disiplin, dan mampu mencapai target pekerjaan.



Masalahnya, masyarakat terkadang memperlakukan kedua gambaran tersebut seolah-olah seorang perempuan harus memenuhi semuanya tanpa menunjukkan kelelahan.



Ketika bekerja, ia mungkin merasa tidak cukup hadir bagi anaknya.



Ketika mengurus anak, ia mungkin merasa kariernya tertinggal.



Ketika meminta bantuan, ia mungkin merasa gagal menjadi ibu yang mandiri.



Ketika memilih beristirahat, ia mungkin merasa seharusnya menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.



Tekanan semacam ini dapat menciptakan perasaan bersalah yang terus berulang.



Psikologi sosial juga membantu menjelaskan bagaimana ekspektasi masyarakat dapat memengaruhi penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri.



Jika seorang ibu terus-menerus menerima pesan bahwa ibu yang baik harus selalu mengutamakan anak, ia bisa mulai menganggap kebutuhan profesional dan kebutuhan pribadinya sebagai sesuatu yang egois.



Padahal, bekerja bukan berarti mengabaikan anak.



Memiliki ambisi bukan berarti kurang mencintai keluarga.



Membutuhkan waktu istirahat bukan berarti menjadi orang tua yang buruk.



Persoalan menjadi semakin kompleks ketika seorang ibu membandingkan kehidupannya dengan orang lain.



Media sosial sering menampilkan gambaran keluarga yang terlihat sempurna: ibu yang sukses, bayi yang selalu bahagia, rumah yang rapi, dan kehidupan profesional yang berjalan lancar.



Namun, yang terlihat di layar hanyalah sebagian kecil dari kenyataan.



Kita tidak melihat kecemasan, konflik keluarga, kurang tidur, pekerjaan yang tertunda, atau tangisan yang terjadi di balik layar.



Perbandingan semacam ini dapat memperbesar perasaan tidak mampu.



Karena itu, penting bagi seorang ibu untuk memahami bahwa tidak ada satu standar tunggal yang menentukan bagaimana seorang ibu seharusnya menjalani kehidupan setelah melahirkan.



Pelajaran psikologisnya: rasa bersalah tidak selalu muncul karena seseorang melakukan kesalahan. Terkadang, rasa bersalah muncul karena ia sedang berusaha memenuhi standar yang tidak realistis.



5. Kurang Tidur dan Perubahan Fisik Membuat Adaptasi Kerja Lebih Berat



Ada satu aspek yang sering kurang diperhitungkan ketika membicarakan ibu yang kembali bekerja: kondisi fisik setelah melahirkan.



Banyak orang berfokus pada aspek emosional dan pembagian waktu, tetapi melupakan bahwa tubuh seorang ibu mungkin masih berada dalam proses pemulihan.



Melahirkan merupakan pengalaman fisik yang besar. Setelah persalinan, tubuh membutuhkan waktu untuk pulih. Pada saat yang sama, ibu harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang belum memiliki pola tidur teratur.



Akibatnya, kurang tidur menjadi salah satu tantangan paling umum pada periode awal pengasuhan.



Dalam ilmu psikologi dan ilmu saraf, tidur memiliki hubungan erat dengan kemampuan mengatur emosi, mempertahankan perhatian, mengingat informasi, dan mengambil keputusan.



Kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan lebih sensitif terhadap tekanan.



Hal ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan profesional.



Tugas yang sebelumnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat mungkin terasa jauh lebih sulit. Rapat panjang menjadi lebih melelahkan. Kesalahan kecil dapat terasa seperti masalah besar.



Bahkan, kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi tekanan pekerjaan bisa mengalami penurunan.



Bayangkan seorang ibu yang harus bangun beberapa kali sepanjang malam karena bayinya menangis.



Pagi harinya, ia tetap harus bersiap bekerja, melakukan perjalanan, menghadiri rapat, dan menyelesaikan tanggung jawab profesional.



Sementara rekan kerjanya mungkin memulai hari dengan kondisi fisik yang relatif lebih pulih, ia sudah menghadapi kelelahan sebelum pekerjaan dimulai.



Selain kurang tidur, perubahan hormon, proses menyusui, pemulihan tubuh, dan kemungkinan munculnya masalah kesehatan setelah persalinan juga dapat memengaruhi pengalaman seseorang.



Penting untuk tidak menyederhanakan semua kesulitan tersebut sebagai persoalan motivasi.



Tidak semua ibu yang terlihat kurang bersemangat sedang kehilangan ambisi. Bisa jadi, tubuh dan pikirannya sedang menghadapi beban pemulihan yang belum selesai.



Jika kelelahan berlangsung berat, disertai kesedihan berkepanjangan, kecemasan intens, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, ibu sebaiknya mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Depresi dan gangguan kecemasan pascapersalinan juga dapat muncul selama periode ini dan bukan sesuatu yang harus dihadapi sendirian.



Pelajaran psikologisnya: produktivitas tidak bisa dipisahkan dari kondisi tubuh. Kita tidak dapat mengharapkan performa maksimal dari seseorang yang sedang menjalani pemulihan fisik dan kekurangan tidur secara terus-menerus.



6. Hubungan dengan Pekerjaan Berubah karena Prioritas, Energi, dan Makna Kesuksesan Tidak Lagi Sama



Sebelum memiliki bayi, pekerjaan mungkin menjadi pusat dari sebagian besar aktivitas dan tujuan hidup seseorang.



Ia bisa bekerja lebih lama, menerima tugas tambahan, menghadiri acara setelah jam kantor, atau mengambil kesempatan perjalanan dinas tanpa perlu mempertimbangkan terlalu banyak hal.



Namun, setelah memiliki bayi, hubungan dengan pekerjaan dapat berubah.



Bukan berarti seseorang kehilangan minat terhadap kariernya. Akan tetapi, pekerjaan kini harus disesuaikan dengan tanggung jawab baru yang jauh lebih besar.



Misalnya, seorang perempuan yang sebelumnya dikenal selalu bersedia bekerja lembur mungkin sekarang harus pulang tepat waktu.



Ia yang dahulu bisa mengikuti rapat kapan saja mungkin kini perlu mempertimbangkan jadwal menyusui atau kebutuhan pengasuhan.



Ia yang sebelumnya mengejar promosi secepat mungkin mungkin mulai mempertimbangkan apakah tanggung jawab baru tersebut sesuai dengan kebutuhan keluarganya.



Perubahan ini terkadang membuat ibu merasa dirinya tidak lagi kompetitif.



Dalam psikologi motivasi, perubahan prioritas dapat dipahami melalui perubahan tujuan dan nilai pribadi.



Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang sama sepanjang hidup. Pengalaman besar seperti menjadi orang tua dapat mengubah cara seseorang menilai apa yang penting, berharga, dan layak diperjuangkan.



Keberhasilan yang dahulu diukur melalui jabatan, penghasilan, atau pengakuan profesional mungkin sekarang memiliki dimensi tambahan.



Misalnya, keberhasilan bisa berarti mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik sekaligus memiliki waktu berkualitas bersama keluarga.



Namun, perubahan prioritas ini dapat menimbulkan konflik ketika lingkungan kerja masih menggunakan ukuran produktivitas yang tidak mempertimbangkan perubahan kehidupan seseorang.



Ibu yang membutuhkan fleksibilitas mungkin dianggap kurang berkomitmen.



Ibu yang tidak bisa menghadiri rapat malam mungkin dinilai kurang antusias.



Ibu yang memilih tidak mengambil perjalanan dinas mungkin merasa kehilangan kesempatan karier.



Padahal, kemampuan profesional seseorang tidak otomatis berkurang hanya karena ia memiliki anak.



Yang berubah adalah kondisi dan kebutuhan hidupnya.



Lingkungan kerja yang sehat seharusnya mampu memahami bahwa produktivitas tidak selalu identik dengan lamanya seseorang berada di kantor.



Fleksibilitas, hasil kerja, kualitas keputusan, dan keberlanjutan kinerja juga merupakan bagian penting dari profesionalisme.



Pelajaran psikologisnya: menjadi ibu tidak menghapus ambisi profesional. Namun, pengalaman menjadi ibu dapat mengubah bagaimana seseorang mendefinisikan ambisi dan kesuksesan.



7. Dukungan Sosial yang Tidak Memadai Membuat Beban Psikologis Semakin Berat



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kurangnya dukungan sosial.



Kembali bekerja setelah memiliki bayi bukanlah proses yang seharusnya ditanggung seorang ibu sendirian.



Namun, dalam banyak keluarga, tanggung jawab pengasuhan masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan.



Meskipun kedua orang tua sama-sama bekerja, ibu sering kali menjadi orang yang paling banyak mengingat dan mengatur kebutuhan anak.



Ia yang mengetahui jadwal imunisasi, memastikan perlengkapan bayi tersedia, menghubungi pengasuh, menyiapkan kebutuhan menyusui, dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan rutinitas anak.



Ketika tidak ada pembagian tanggung jawab yang seimbang, tekanan psikologis menjadi semakin besar.



Dalam psikologi sosial, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang membantu seseorang menghadapi stres.



Dukungan tersebut dapat berupa dukungan emosional, bantuan praktis, informasi, maupun penghargaan terhadap usaha seseorang.



Bagi ibu yang kembali bekerja, dukungan praktis bisa berarti pasangan yang bersedia mengambil tanggung jawab pengasuhan secara nyata.



Bukan sekadar mengatakan bahwa ia siap membantu, tetapi benar-benar mengambil bagian dalam pekerjaan sehari-hari.



Misalnya, pasangan dapat mengambil tanggung jawab menyiapkan perlengkapan bayi, mengatur jadwal pengasuh, memandikan anak, atau menemani bayi ketika ibu sedang bekerja.



Dukungan dari tempat kerja juga sangat penting.



Atasan yang memahami kebutuhan ibu baru, rekan kerja yang tidak menghakimi, dan kebijakan fleksibilitas yang realistis dapat mengurangi tekanan selama masa transisi.



Sebaliknya, lingkungan yang tidak suportif dapat membuat seorang ibu merasa harus menyembunyikan kesulitannya.



Ia mungkin takut dianggap tidak profesional jika meminta penyesuaian jadwal.



Ia mungkin merasa bersalah ketika harus mengambil izin untuk membawa anak ke dokter.



Bahkan, ia bisa memaksakan diri bekerja dalam kondisi yang sebenarnya membutuhkan istirahat.



Dalam jangka panjang, kurangnya dukungan dapat meningkatkan risiko stres berkepanjangan dan kelelahan emosional.



Karena itu, persoalan ibu bekerja seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan kemampuan individu dalam mengatur kehidupan.



Ada tanggung jawab keluarga, perusahaan, dan lingkungan sosial untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung.



Seorang ibu tidak seharusnya dipaksa membuktikan bahwa ia mampu mengerjakan semuanya sendirian.



Pelajaran psikologisnya: ketahanan seorang ibu bukan hanya ditentukan oleh kekuatan pribadinya, tetapi juga oleh seberapa baik lingkungan di sekitarnya memberikan dukungan.



Bagaimana Cara Menghadapi Masa Transisi Kembali Bekerja Setelah Memiliki Bayi?



Setelah memahami berbagai alasan tersebut, penting untuk menyadari bahwa masa transisi ini tidak harus dijalani dengan sempurna.



Tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua ibu. Setiap keluarga memiliki kondisi, kebutuhan, dan sumber daya yang berbeda.



Namun, beberapa pendekatan berikut dapat membantu mengurangi tekanan psikologis selama kembali bekerja.



1. Berikan waktu untuk beradaptasi



Jangan mengharapkan diri sendiri langsung kembali produktif seperti sebelum melahirkan.



Berikan waktu untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Jika memungkinkan, mulailah dengan jadwal yang lebih fleksibel sebelum kembali ke beban kerja penuh.



2. Bangun sistem pengasuhan yang dapat dipercaya



Pilih pengaturan pengasuhan yang membuat ibu merasa aman dan nyaman.



Komunikasi yang jelas dengan pasangan, keluarga, atau pengasuh dapat membantu mengurangi kecemasan ketika sedang bekerja.



3. Bagi tanggung jawab dengan pasangan



Pengasuhan anak bukan tanggung jawab satu orang saja.



Buat pembagian tugas yang konkret agar beban mental tidak terus-menerus berada di pundak ibu.



4. Berhenti membandingkan diri dengan ibu lain



Setiap ibu memiliki perjalanan yang berbeda.



Ada yang menikmati kembali bekerja, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, dan ada pula yang memutuskan mengubah arah kariernya.



Tidak ada satu pilihan yang secara otomatis membuat seseorang menjadi ibu yang lebih baik.



5. Komunikasikan kebutuhan dengan tempat kerja



Jika memungkinkan, bicarakan kebutuhan mengenai jadwal, fleksibilitas, ruang menyusui, atau penyesuaian tanggung jawab dengan atasan dan bagian sumber daya manusia.



Kebutuhan tersebut bukan bentuk kurangnya profesionalisme.



6. Jangan mengabaikan kebutuhan pribadi



Ibu juga membutuhkan tidur, istirahat, waktu untuk diri sendiri, dan kesempatan menikmati aktivitas di luar pekerjaan maupun pengasuhan.



Merawat diri bukan tindakan egois. Kondisi psikologis yang lebih sehat dapat membantu seseorang menjalankan berbagai perannya dengan lebih baik.



7. Cari bantuan ketika tekanan terasa terlalu berat



Jika perasaan sedih, cemas, bersalah, atau kewalahan berlangsung terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan ragu mencari dukungan profesional.



Meminta bantuan bukan tanda kelemahan.



Kesimpulan: Kembali Bekerja Bukan Sekadar Kembali ke Kantor, tetapi Belajar Menjalani Kehidupan yang Baru



Kembali bekerja setelah memiliki bayi jauh lebih sulit daripada yang sering dibayangkan karena perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan jadwal.



Ada identitas baru yang sedang dibangun, ikatan emosional yang harus disesuaikan dengan rutinitas baru, beban mental yang meningkat, rasa bersalah yang muncul akibat ekspektasi sosial, kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, perubahan prioritas hidup, serta kebutuhan akan dukungan sosial yang lebih besar.



Semua hal tersebut terjadi secara bersamaan.



Itulah sebabnya, seorang ibu bisa merasa sangat bahagia melihat bayinya tumbuh, tetapi juga merasa kehilangan ketika harus meninggalkannya untuk bekerja.



Ia bisa mencintai kariernya sekaligus merindukan anaknya sepanjang hari.



Ia bisa merasa bangga dengan pencapaian profesionalnya, tetapi tetap bertanya-tanya apakah dirinya sudah memberikan cukup waktu untuk keluarga.



Perasaan-perasaan tersebut tidak harus saling meniadakan.



Menjadi ibu dan menjadi perempuan profesional bukanlah dua identitas yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat hidup berdampingan, meskipun proses untuk menemukan keseimbangannya membutuhkan waktu.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa ibu yang kembali bekerja tidak sedang berusaha menjalani kehidupan lamanya dengan tambahan seorang bayi.



Ia sedang membangun kehidupan yang benar-benar baru.



Karena itu, mungkin kita perlu berhenti bertanya mengapa seorang ibu tidak bisa langsung kembali produktif seperti sebelumnya.



Sebaliknya, kita perlu mulai bertanya: dukungan seperti apa yang bisa diberikan agar ia tidak harus menjalani perubahan sebesar ini sendirian?



Sebab, seorang ibu tidak membutuhkan tuntutan untuk menjadi sempurna dalam setiap perannya.



Ia membutuhkan pengertian, kesempatan untuk beradaptasi, lingkungan yang mendukung, dan ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri.



