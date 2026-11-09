Ingin Menemukan Harapan di Masa-Masa Sulit? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan harapan di masa-masa sulit / foto: Magnific/armmypicca

JawaPos.com - Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita harus menghadapi kegagalan, kehilangan seseorang yang dicintai, masalah pekerjaan, kesulitan ekonomi, hubungan yang tidak berjalan baik, hingga berbagai persoalan yang membuat pikiran terasa begitu berat. Dalam situasi seperti itu, tidak jarang seseorang merasa kehilangan arah, kehabisan energi, bahkan mulai meragukan masa depannya sendiri.

Masa-masa sulit memang bisa membuat kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hari-hari terasa lebih berat, hal-hal yang dahulu menyenangkan mulai kehilangan daya tariknya, dan harapan yang biasanya menjadi sumber semangat perlahan memudar.



Namun, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa mengalami masa sulit bukan berarti kehidupan kita akan selamanya dipenuhi kesulitan. Perasaan putus asa yang muncul saat ini tidak selalu menggambarkan bagaimana masa depan kita nantinya.



Dalam psikologi, harapan bukan sekadar berpikir positif atau meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harapan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat kemungkinan, menetapkan tujuan, dan menemukan jalan untuk terus bergerak meskipun keadaan sedang tidak mudah.



Psikolog Charles R. Snyder, melalui teori Hope Theory, menjelaskan bahwa harapan memiliki dua komponen penting, yaitu kemampuan menemukan berbagai jalan untuk mencapai tujuan (pathways thinking) dan keyakinan bahwa diri sendiri mampu mengambil langkah untuk mencapainya (agency thinking).



Artinya, seseorang dapat membangun harapan bukan dengan mengabaikan masalah, melainkan dengan belajar menghadapi kenyataan sambil tetap mencari kemungkinan yang lebih baik.



Lantas, bagaimana cara menemukan kembali harapan ketika sedang berada dalam masa-masa sulit?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat tujuh cara yang bisa kamu coba menurut perspektif psikologi.



1. Terima Perasaan yang Sedang Kamu Alami, Jangan Terus-Menerus Menyangkalnya



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menghadapi masa sulit adalah memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak boleh menangis, tidak boleh mengeluh, dan harus segera bangkit meskipun sebenarnya sedang merasa sangat lelah.



Padahal, menekan atau menyangkal emosi tidak selalu membuat masalah menjadi lebih ringan. Terkadang, semakin keras seseorang berusaha mengabaikan perasaannya, semakin besar pula tekanan emosional yang dirasakan.



Dalam psikologi, penerimaan emosi atau emotional acceptance merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu seseorang menghadapi pengalaman emosional dengan lebih sehat.



Menerima perasaan bukan berarti menyerah pada keadaan. Sebaliknya, penerimaan berarti mengakui bahwa kamu sedang sedih, kecewa, takut, marah, atau kehilangan semangat tanpa harus menghakimi diri sendiri.



Misalnya, ketika mengalami kegagalan dalam pekerjaan, kamu tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu boleh merasa kecewa. Kamu boleh membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Kamu juga boleh mengakui bahwa situasi tersebut memang tidak mudah.



Cobalah mengatakan kepada diri sendiri:



"Aku memang sedang berada dalam masa sulit. Aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Aku hanya perlu memberikan diriku kesempatan untuk melewati keadaan ini."



Dengan menerima emosi, kamu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.



Ketika perasaan mulai lebih tenang, kamu biasanya akan lebih mudah melihat masalah secara jernih dan menentukan langkah berikutnya.



Ingat, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Terkadang, kekuatan justru dimulai ketika kita berani mengakui bahwa diri sendiri sedang tidak baik-baik saja.



2. Fokus pada Hal-Hal Kecil yang Masih Bisa Kamu Kendalikan



Ketika kehidupan terasa berantakan, seseorang sering kali terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya.



Kamu mungkin terus memikirkan keputusan orang lain, masa lalu yang tidak bisa diubah, keadaan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, atau berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.



Semakin banyak memikirkan hal-hal tersebut, semakin besar pula kemungkinan kamu merasa tidak berdaya.



Salah satu cara untuk mengatasi kondisi ini adalah mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan.



Dalam psikologi, pendekatan ini berkaitan dengan konsep perceived control, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya masih memiliki kendali terhadap aspek-aspek tertentu dalam kehidupannya.



Kamu mungkin tidak bisa mengubah semua keadaan, tetapi kamu masih bisa menentukan bagaimana meresponsnya.



Sebagai contoh:



Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi bisa belajar dari pengalaman tersebut.



Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang, tetapi bisa memilih untuk tidak menjadikan penilaian mereka sebagai ukuran harga dirimu.



Kamu tidak bisa memastikan masa depan, tetapi bisa mempersiapkan diri melalui langkah-langkah kecil.



Kamu mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah hari ini, tetapi bisa mulai menyelesaikan satu hal yang paling memungkinkan.



Cobalah membuat dua daftar sederhana. Pertama, tuliskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kedua, tuliskan hal-hal yang masih bisa kamu lakukan.



Kemudian, arahkan energi dan perhatianmu pada daftar kedua.



Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi perasaan kewalahan karena kamu tidak lagi berusaha mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kemampuanmu.



Terkadang, harapan tidak muncul dari perubahan besar. Harapan bisa tumbuh ketika kamu menyadari bahwa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan, sekecil apa pun itu.



3. Berhenti Membandingkan Perjalanan Hidupmu dengan Orang Lain



Salah satu hal yang dapat membuat masa-masa sulit terasa semakin berat adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.



Ketika sedang menghadapi masalah, kamu mungkin melihat teman sebaya yang sudah memiliki pekerjaan mapan, teman yang baru membeli rumah, seseorang yang terlihat bahagia dengan pasangannya, atau orang lain yang tampaknya berhasil mencapai impiannya.



Tanpa disadari, kamu mulai bertanya kepada diri sendiri:



"Mengapa hidupku tidak seperti mereka?"



"Kenapa orang lain bisa berkembang, sementara aku masih berada di tempat yang sama?"



"Apakah aku tertinggal terlalu jauh?"



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membuat seseorang semakin meragukan kemampuan dan nilai dirinya sendiri.



Dalam psikologi sosial, kebiasaan tersebut berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan manusia untuk mengevaluasi diri dengan membandingkan dirinya terhadap orang lain.



Membandingkan diri sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, terutama dengan hanya melihat pencapaian terbaik orang lain, hal tersebut bisa memunculkan rasa tidak puas, rendah diri, dan kecemasan.



Perlu diingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh cerita di balik kehidupan seseorang.



Apa yang terlihat di media sosial mungkin hanya sebagian kecil dari perjalanan mereka. Kamu melihat keberhasilan mereka, tetapi belum tentu mengetahui kegagalan, pengorbanan, ketakutan, dan perjuangan yang mereka alami.



Karena itu, cobalah mengubah fokus perbandingan.



Daripada terus membandingkan kehidupanmu dengan orang lain, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu beberapa waktu lalu.



Apakah kamu sudah belajar sesuatu yang baru? Apakah kamu mulai lebih memahami diri sendiri? Apakah ada kebiasaan buruk yang berhasil kamu kurangi? Apakah kamu sudah berusaha menghadapi sesuatu yang sebelumnya sangat kamu takuti?



Kemajuan tidak selalu harus terlihat besar agar memiliki arti.



Setiap orang memiliki waktu, kesempatan, tantangan, dan jalan hidup yang berbeda. Kamu tidak harus mencapai semua hal pada usia yang sama dengan orang lain.



Berikan dirimu kesempatan untuk berkembang sesuai dengan perjalananmu sendiri.



4. Bangun Kembali Harapan Melalui Tujuan-Tujuan Kecil



Ketika seseorang sedang mengalami masa sulit, menetapkan tujuan besar terkadang justru terasa melelahkan.



Misalnya, seseorang yang sedang kehilangan pekerjaan mungkin langsung berpikir bahwa dirinya harus segera mendapatkan pekerjaan baru, memperbaiki kondisi keuangan, membangun karier, dan mengembalikan kehidupannya seperti semula.



Semua tujuan tersebut memang penting. Namun, jika dipikirkan sekaligus, semuanya bisa terasa begitu berat.



Oleh karena itu, cobalah memecah tujuan besar menjadi beberapa langkah kecil yang lebih realistis.



Cara ini sejalan dengan Hope Theory yang dikembangkan oleh Charles Snyder. Dalam teori tersebut, harapan tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi juga kemampuan menemukan jalan dan memiliki motivasi untuk menempuhnya.



Sebagai contoh, jika kamu sedang mencari pekerjaan, jangan hanya berfokus pada hasil akhir berupa mendapatkan pekerjaan.



Mulailah dengan tujuan sederhana seperti memperbarui CV hari ini, mencari tiga lowongan pekerjaan, mengirim satu lamaran, atau mempelajari keterampilan baru selama 20 menit.



Jika kamu sedang menghadapi masalah keuangan, kamu bisa memulainya dengan mencatat pengeluaran harian, mengidentifikasi kebutuhan utama, dan membuat rencana pengeluaran yang lebih realistis.



Jika kamu sedang berusaha memulihkan diri setelah mengalami kegagalan, mulailah dengan menjaga rutinitas tidur, makan secara teratur, dan melakukan aktivitas sederhana yang membuatmu merasa lebih baik.



Setiap langkah kecil yang berhasil dilakukan dapat memberikan pengalaman bahwa kamu masih memiliki kemampuan untuk bergerak maju.



Kamu juga bisa menerapkan prinsip berikut:



Tentukan satu tujuan yang paling penting.



Pecah tujuan tersebut menjadi beberapa langkah sederhana.



Pilih langkah yang paling mungkin dilakukan hari ini.



Berikan apresiasi kepada diri sendiri setelah berhasil melakukannya.



Evaluasi dan sesuaikan langkah berikutnya.



Jangan meremehkan kemajuan kecil. Sebab, perubahan besar sering kali terbentuk dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh jalan menuju masa depan. Terkadang, cukup mengetahui satu langkah berikutnya sudah menjadi awal yang baik untuk menemukan harapan kembali.



5. Dekatkan Diri dengan Orang-Orang yang Memberikan Dukungan Positif



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial. Kita membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan merasa bahwa kita tidak harus menghadapi segala sesuatu sendirian.



Sayangnya, ketika sedang mengalami masa sulit, sebagian orang justru memilih menarik diri dari lingkungan sosial.



Ada yang merasa malu menceritakan masalahnya. Ada pula yang takut dianggap lemah, menjadi beban, atau tidak dipahami oleh orang lain.



Padahal, dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi tekanan kehidupan.



Dalam psikologi, konsep social support menjelaskan bagaimana dukungan emosional, informasi, dan bantuan nyata dari orang lain dapat membantu seseorang menghadapi situasi yang penuh tekanan.



Kehadiran seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi terkadang dapat memberikan perasaan lega yang sangat berarti.



Kamu tidak selalu membutuhkan seseorang yang mampu memberikan solusi atas semua masalahmu. Terkadang, kamu hanya membutuhkan teman yang bersedia mendengarkan, keluarga yang memberikan rasa aman, atau seseorang yang mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian.



Cobalah untuk mulai membuka diri kepada orang yang benar-benar kamu percaya.



Kamu bisa mengatakan:



"Aku sedang menghadapi masa yang cukup berat. Aku tidak membutuhkan solusi sekarang, tetapi aku ingin bercerita dan didengarkan."



Selain itu, jangan ragu mencari bantuan profesional apabila masalah yang kamu hadapi mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.



Psikolog atau konselor dapat membantu kamu memahami kondisi emosional, mengembangkan strategi menghadapi masalah, dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menjalani situasi sulit.



Ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru, menyadari bahwa kamu membutuhkan dukungan merupakan salah satu bentuk keberanian untuk menjaga diri sendiri.



6. Latih Rasa Syukur Tanpa Mengabaikan Masalah yang Sedang Terjadi



Membiasakan diri untuk bersyukur merupakan salah satu cara yang dapat membantu seseorang membangun perspektif yang lebih seimbang ketika menghadapi kesulitan.



Namun, penting untuk memahami bahwa bersyukur bukan berarti harus menganggap semua masalah sebagai sesuatu yang baik.



Kamu tidak perlu berpura-pura bahagia ketika sedang terluka. Kamu juga tidak harus memaksakan diri untuk menemukan sisi positif dari setiap pengalaman buruk.



Rasa syukur lebih tepat dipahami sebagai kemampuan untuk tetap menyadari hal-hal baik yang masih ada di tengah keadaan yang tidak mudah.



Dalam psikologi positif, praktik gratitude atau rasa syukur telah banyak diteliti karena berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan pengalaman emosi positif.



Salah satu cara sederhana untuk melatihnya adalah dengan menuliskan tiga hal yang kamu syukuri setiap hari.



Tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Kamu bisa menuliskan hal-hal sederhana seperti:



Hari ini aku masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali.



Ada seseorang yang bersedia mendengarkan ceritaku.



Aku berhasil menyelesaikan pekerjaan meskipun sedang tidak bersemangat.



Aku masih bisa menikmati makanan yang kusukai.



Aku mendapatkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani hari yang melelahkan.



Kebiasaan tersebut dapat membantu mengarahkan perhatian pada berbagai aspek kehidupan yang mungkin selama ini terabaikan.



Ketika pikiran terlalu dipenuhi masalah, kita sering kali hanya melihat apa yang hilang, apa yang gagal, dan apa yang belum berhasil dicapai.



Dengan melatih rasa syukur, kita belajar melihat kehidupan secara lebih utuh.



Kamu tetap boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kamu tetap boleh merasa kecewa dengan keadaan sekarang. Namun, pada saat yang sama, kamu juga bisa menghargai hal-hal sederhana yang masih menjadi bagian dari kehidupanmu.



Tidak semua hal harus sempurna agar kamu bisa menemukan alasan untuk melanjutkan perjalanan.



7. Percayalah Bahwa Masa Sulit Tidak Mendefinisikan Seluruh Kehidupanmu



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah belajar memandang masa sulit sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sebagai gambaran keseluruhan tentang siapa dirimu.



Ketika mengalami kegagalan berulang kali, seseorang terkadang mulai membangun keyakinan negatif tentang dirinya sendiri.



Misalnya, karena pernah gagal dalam pekerjaan, ia menganggap dirinya tidak kompeten. Karena pernah mengalami hubungan yang buruk, ia merasa tidak layak dicintai. Karena belum mencapai impian tertentu, ia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak memiliki masa depan.



Padahal, satu pengalaman buruk tidak cukup untuk menentukan seluruh nilai dan kemampuan seseorang.



Dalam psikologi, terdapat konsep cognitive reframing, yaitu proses melihat kembali suatu situasi melalui sudut pandang yang lebih seimbang dan realistis.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Aku selalu gagal dan tidak pernah berhasil melakukan apa pun."



Cobalah mengubahnya menjadi:



"Aku memang mengalami kegagalan kali ini, tetapi bukan berarti seluruh usahaku tidak berarti. Masih ada hal yang bisa kupelajari dan kesempatan lain yang bisa kucoba."



Perhatikan perbedaannya.



Pernyataan pertama memberikan kesimpulan menyeluruh tentang diri sendiri berdasarkan pengalaman negatif. Sementara itu, pernyataan kedua mengakui kenyataan tanpa menjadikan kegagalan sebagai identitas diri.



Kamu perlu memahami bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan.



Keadaan yang sekarang terasa sulit belum tentu akan sama beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang. Kesempatan baru bisa muncul, kemampuan bisa berkembang, dan cara pandang terhadap kehidupan bisa berubah seiring pengalaman.



Kamu tidak harus memiliki semua jawaban hari ini. Kamu juga tidak harus selalu tahu ke mana arah kehidupanmu selanjutnya.



Berikan dirimu kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan mencoba kembali.



Terkadang, harapan bukan tentang keyakinan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Harapan adalah kesediaan untuk tetap membuka kemungkinan bahwa sesuatu yang lebih baik masih bisa terjadi.



Penutup: Selalu Ada Kesempatan untuk Menemukan Harapan Kembali



Menghadapi masa-masa sulit memang bukan perkara mudah. Ada pengalaman yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Ada kegagalan yang meninggalkan luka mendalam. Ada pula keadaan yang tidak bisa kita ubah meskipun sudah berusaha sekuat tenaga.



Namun, jangan sampai kesulitan yang sedang kamu hadapi membuatmu percaya bahwa kehidupanmu sudah kehilangan seluruh kemungkinan baiknya.



Menurut perspektif psikologi, harapan dapat dibangun melalui berbagai kebiasaan dan cara berpikir yang lebih sehat. Mulai dari menerima emosi, berfokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, berhenti membandingkan diri, menetapkan tujuan kecil, mencari dukungan sosial, melatih rasa syukur, hingga mengubah cara pandang terhadap kegagalan.



Ketujuh cara tersebut bukanlah solusi instan yang bisa menghilangkan semua masalah dalam semalam. Namun, semuanya dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali kekuatan psikologis dan menghadapi kehidupan dengan perspektif yang lebih baik.



Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa lelah, jangan terlalu keras terhadap dirimu sendiri.



Kamu tidak harus selalu produktif. Kamu tidak harus selalu terlihat bahagia. Kamu juga tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan hidup dalam satu waktu.



Beristirahatlah jika memang perlu. Mintalah bantuan ketika merasa kewalahan. Mulailah kembali ketika sudah memiliki tenaga.



Dan yang paling penting, jangan mengukur masa depanmu hanya berdasarkan keadaanmu hari ini.



Sebab, hidup bukan hanya tentang berapa kali kita terjatuh, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan.



