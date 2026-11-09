6 Alasan Mengapa Kita Terkadang Menyembunyikan Perasaan dari Orang-Orang yang Paling Kita Sayangi

seseorang yang menyembunyikan perasaan dari pasangannya / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa ingin menceritakan sesuatu kepada seseorang yang sangat kamu sayangi, tetapi pada akhirnya memilih untuk diam? Ada kalanya kita sedang sedih, kecewa, terluka, atau bahkan merasa kesepian, tetapi justru memilih untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kita tersenyum ketika hati sedang tidak tenang, mengatakan tidak ada masalah ketika sebenarnya ada banyak hal yang ingin disampaikan, dan berpura-pura kuat meskipun diam-diam sedang berjuang menghadapi perasaan sendiri.

Hal yang menarik adalah perilaku ini sering kali terjadi justru di hadapan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kepada orang asing, mungkin kita bisa lebih mudah menceritakan masalah. Namun, ketika berhadapan dengan pasangan, orang tua, saudara, atau sahabat terdekat, kita justru kesulitan mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan.



Menurut psikologi, menyembunyikan perasaan bukan sekadar persoalan tidak pandai berkomunikasi. Ada berbagai faktor emosional, pengalaman masa lalu, mekanisme perlindungan diri, hingga ketakutan terhadap penolakan yang dapat memengaruhi cara seseorang mengekspresikan perasaannya.



Terkadang, kita bukan tidak percaya kepada orang yang kita sayangi. Kita hanya takut bahwa kejujuran akan mengubah sesuatu dalam hubungan tersebut.



Lantas, mengapa seseorang bisa memilih menyembunyikan perasaan dari orang-orang yang justru paling berarti dalam hidupnya?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.



1. Takut Menjadi Beban bagi Orang yang Disayangi

Salah satu alasan paling umum seseorang menyembunyikan perasaannya adalah karena tidak ingin membebani orang lain. Mereka mungkin sedang menghadapi masalah pekerjaan, tekanan kehidupan, konflik pribadi, atau perasaan sedih yang sulit dijelaskan. Namun, alih-alih menceritakannya, mereka memilih untuk menyimpan semuanya sendiri.



Dalam pikiran mereka, orang-orang terdekat sudah memiliki cukup banyak masalah. Mereka tidak ingin menambah beban dengan menceritakan kesulitan yang sedang dihadapi.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep perceived burdensomeness, yaitu perasaan subjektif bahwa keberadaan atau kebutuhan emosional seseorang dapat menjadi beban bagi orang lain.



Orang yang memiliki kecenderungan seperti ini sering kali merasa bahwa mereka harus selalu menjadi pihak yang kuat. Mereka terbiasa mendengarkan keluh kesah orang lain, memberikan dukungan, dan menjadi tempat bersandar. Namun, ketika mereka sendiri membutuhkan bantuan, muncul perasaan tidak nyaman untuk meminta perhatian yang sama.



Akibatnya, mereka lebih memilih mengatakan, "Aku baik-baik saja," meskipun sebenarnya sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan.



Ironisnya, keinginan untuk melindungi orang yang disayangi justru dapat membuat seseorang semakin kesepian. Sebab, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling mendukung, bukan hanya satu orang yang terus-menerus terlihat kuat.



Menyampaikan kesedihan bukan berarti kita sedang membebani seseorang. Terkadang, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami keadaan kita justru menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan emosional.



2. Takut Dianggap Lemah atau Terlalu Sensitif

Banyak orang tumbuh dengan pemahaman bahwa menunjukkan kesedihan, ketakutan, atau kekecewaan merupakan tanda kelemahan. Mereka terbiasa mendengar nasihat seperti jangan terlalu banyak mengeluh, jangan mudah menangis, harus kuat, dan jangan terlalu memikirkan sesuatu.



Lama-kelamaan, pemahaman tersebut dapat membentuk keyakinan bahwa perasaan negatif sebaiknya disembunyikan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan emotional suppression, yaitu usaha untuk menahan atau menyembunyikan ekspresi emosi yang sedang dirasakan.



Seseorang mungkin sebenarnya merasa terluka oleh perkataan pasangannya, kecewa terhadap keputusan orang tua, atau sedih karena tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan. Namun, mereka memilih untuk tidak menunjukkan reaksi apa pun karena takut dianggap terlalu sensitif.



Mereka berusaha mempertahankan citra sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan tidak mudah terganggu oleh keadaan.



Padahal, kekuatan emosional bukan berarti seseorang tidak pernah menangis atau merasa kecewa. Justru kemampuan mengenali, menerima, dan mengungkapkan emosi secara sehat merupakan bagian dari kematangan emosional.



Penelitian psikologi tentang regulasi emosi, termasuk karya James J. Gross, menunjukkan bahwa kebiasaan menekan ekspresi emosi dapat memengaruhi kualitas interaksi sosial. Seseorang mungkin berhasil menyembunyikan ekspresi luarnya, tetapi belum tentu berhasil menghilangkan emosi yang sedang dirasakan.



Dengan kata lain, berpura-pura kuat tidak selalu membuat seseorang benar-benar merasa kuat.



Terkadang, keberanian terbesar bukanlah kemampuan untuk terus bertahan dalam diam, melainkan kesediaan mengakui bahwa kita juga memiliki batas dan membutuhkan dukungan.



3. Takut Merusak Hubungan atau Membuat Orang Lain Kecewa

Ada orang yang lebih memilih memendam perasaan daripada mengambil risiko terjadinya konflik dengan orang yang mereka sayangi.



Misalnya, seseorang merasa kecewa terhadap pasangannya, tetapi tidak berani mengungkapkannya karena takut hubungan menjadi renggang. Ada pula seseorang yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan keluarganya, tetapi memilih diam karena tidak ingin dianggap sebagai anak yang membangkang.



Mereka sering kali berpikir bahwa mengungkapkan perasaan hanya akan memperburuk keadaan.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan conflict avoidance, yaitu perilaku menghindari konflik demi mempertahankan hubungan atau mengurangi ketidaknyamanan emosional.



Orang yang memiliki kecenderungan menghindari konflik biasanya sangat memperhatikan respons orang lain. Mereka mungkin terlalu memikirkan bagaimana seseorang akan bereaksi, apakah orang tersebut akan marah, apakah hubungan akan berubah, atau apakah mereka akan kehilangan kedekatan yang selama ini terjalin.



Akibatnya, mereka lebih memilih mengorbankan kenyamanan emosional sendiri demi menjaga suasana tetap damai.



Namun, ada perbedaan antara menjaga hubungan dan terus-menerus mengabaikan perasaan sendiri.



Hubungan yang sehat tidak harus selalu bebas dari perbedaan pendapat. Justru kemampuan untuk membicarakan ketidaknyamanan, menyampaikan kekecewaan, dan menyelesaikan kesalahpahaman merupakan bagian penting dari hubungan yang dewasa.



Memendam semua hal memang bisa menghindarkan seseorang dari pertengkaran untuk sementara waktu. Akan tetapi, jika berlangsung terus-menerus, perasaan yang tidak tersampaikan dapat berubah menjadi jarak emosional, rasa kecewa yang menumpuk, bahkan kehilangan kedekatan.



Terkadang, hubungan tidak menjadi rusak karena seseorang mengungkapkan perasaannya. Hubungan justru bisa perlahan menjauh karena terlalu banyak hal yang tidak pernah dibicarakan.



4. Memiliki Pengalaman Masa Lalu ketika Perasaan Tidak Dihargai

Pengalaman masa lalu memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang mengekspresikan emosi pada masa sekarang.



Bayangkan seseorang yang ketika masih kecil sering dimarahi saat menangis, dianggap berlebihan ketika mengeluh, atau tidak mendapatkan respons ketika mencoba menceritakan masalahnya.



Dalam situasi seperti itu, seseorang dapat belajar bahwa menunjukkan perasaan tidak selalu menghasilkan kenyamanan. Bahkan, terkadang hal tersebut justru mendatangkan kritik, penolakan, atau hukuman.



Akhirnya, mereka mengembangkan kebiasaan untuk menyimpan perasaan sendiri.



Dalam psikologi perkembangan, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment. Hubungan awal seseorang dengan figur pengasuh dapat memengaruhi bagaimana ia memahami kedekatan, kepercayaan, dan keamanan emosional dalam hubungan ketika dewasa.



Sebagai contoh, seseorang dengan kecenderungan pola keterikatan menghindar (avoidant attachment) mungkin merasa tidak nyaman ketika harus bergantung secara emosional kepada orang lain. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri dan cenderung menjaga jarak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan keterbukaan emosional.



Namun, penting dipahami bahwa tidak semua orang yang menyembunyikan perasaan memiliki masalah keterikatan. Perilaku tersebut bisa muncul karena berbagai pengalaman dan kondisi yang berbeda.



Pengalaman masa lalu juga dapat membuat seseorang memiliki keyakinan bahwa perasaannya tidak cukup penting untuk didengarkan.



Mereka mungkin berpikir, "Percuma bercerita, toh tidak ada yang akan mengerti."



Keyakinan seperti ini bisa membuat seseorang sulit membuka diri, bahkan kepada orang yang sebenarnya tulus ingin mendengarkannya.



Untuk mengubah kebiasaan tersebut, seseorang perlu belajar bahwa hubungan pada masa sekarang tidak selalu harus berjalan seperti pengalaman pada masa lalu. Tidak semua orang akan meremehkan perasaan kita, dan tidak semua keterbukaan akan berakhir dengan penolakan.



Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu. Namun, seseorang tetap berhak mendapatkan hubungan yang membuatnya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri.



5. Tidak Ingin Terlihat Rentan di Hadapan Orang yang Paling Dicintai

Menariknya, semakin seseorang menyayangi orang lain, terkadang semakin besar pula ketakutannya untuk menunjukkan sisi paling rapuh dari dirinya.



Kita mungkin bisa terlihat santai di hadapan teman biasa, tetapi merasa sangat sulit untuk mengakui ketakutan kepada pasangan. Kita bisa bercerita tentang berbagai masalah kepada orang lain, tetapi justru kesulitan menjelaskan rasa kecewa kepada orang tua.



Mengapa demikian?



Salah satu penjelasannya adalah karena hubungan yang dekat memiliki nilai emosional yang lebih besar. Pendapat dan respons orang yang kita sayangi sering kali terasa jauh lebih penting dibandingkan penilaian orang lain.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep emotional vulnerability, yaitu kesediaan untuk memperlihatkan sisi emosional yang rentan, termasuk ketakutan, ketidakpastian, rasa malu, dan kebutuhan akan dukungan.



Menjadi rentan berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat bagian diri kita yang tidak selalu terlihat kuat atau sempurna.



Bagi sebagian orang, hal tersebut terasa menakutkan.



Mereka khawatir jika pasangan mengetahui ketakutannya, pasangan akan kehilangan rasa hormat. Mereka takut jika keluarga mengetahui kegagalannya, keluarga akan kecewa. Mereka juga mungkin merasa bahwa mengungkapkan kebutuhan emosional akan membuat dirinya terlihat terlalu bergantung.



Padahal, kedekatan emosional justru berkembang ketika dua orang mampu saling mengenal lebih dalam, termasuk memahami kekurangan dan ketidaksempurnaan masing-masing.



Kerentanan bukan berarti menyerahkan seluruh kendali hidup kepada orang lain. Kerentanan adalah keberanian untuk jujur mengenai apa yang sedang dirasakan, sembari tetap menjaga batasan pribadi.



Tidak ada hubungan yang benar-benar dekat jika setiap orang hanya menunjukkan sisi terbaiknya dan menyembunyikan seluruh sisi yang dianggap tidak sempurna.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan kita untuk selalu terlihat hebat. Mereka hanya ingin mengenal diri kita yang sebenarnya.



6. Kesulitan Mengenali dan Mengungkapkan Apa yang Sebenarnya Dirasakan

Tidak semua orang yang menyembunyikan perasaan sengaja memilih untuk diam. Ada pula orang yang sebenarnya ingin bercerita, tetapi kesulitan memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya.



Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Mereka merasa tidak nyaman, mudah tersinggung, kehilangan semangat, atau tiba-tiba ingin menjauh dari orang lain. Namun, ketika ditanya apa masalahnya, mereka tidak mampu memberikan jawaban yang jelas.



Dalam psikologi, kesulitan mengenali dan menggambarkan emosi dapat berkaitan dengan konsep alexithymia.



Alexithymia merupakan karakteristik psikologis yang ditandai dengan kesulitan mengidentifikasi perasaan, membedakan emosi dari sensasi tubuh, serta menjelaskan pengalaman emosional kepada orang lain.



Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa sesak, gelisah, dan sulit tidur. Namun, ia tidak menyadari bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan kekecewaan atau kesedihan yang selama ini dipendam.



Ketika orang terdekat bertanya, "Kamu sebenarnya sedang kenapa?", mereka hanya bisa menjawab, "Tidak tahu."



Bukan berarti mereka tidak ingin terbuka. Mereka mungkin memang belum memahami apa yang sedang dirasakan.



Selain itu, sebagian orang terbiasa lebih fokus pada kebutuhan orang lain dibandingkan keadaan emosional sendiri. Mereka jarang memberikan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri apakah sedang bahagia, kecewa, marah, takut, atau merasa tidak dihargai.



Akibatnya, emosi yang tidak dikenali menjadi semakin sulit dikomunikasikan.



Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mulai membangun kesadaran emosional. Seseorang dapat mencoba menuliskan apa yang dirasakan, memperhatikan situasi yang memicu perubahan suasana hati, atau belajar memberikan nama pada emosi yang muncul.



Tidak perlu langsung menemukan jawaban yang sempurna. Terkadang, memulai dengan kalimat sederhana seperti "Aku sedang merasa tidak nyaman, tetapi belum tahu alasannya" sudah merupakan bentuk keterbukaan yang berarti.



Sebab, kita tidak harus memahami seluruh perasaan sendiri sebelum berhak mendapatkan dukungan dari orang lain.



Bagaimana Cara Mulai Berani Mengungkapkan Perasaan kepada Orang Terdekat?

Menyembunyikan perasaan terkadang menjadi cara seseorang melindungi dirinya sendiri. Namun, jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat membuat hubungan terasa semakin jauh dan menciptakan beban emosional yang sulit diatasi.



Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat membantu seseorang mulai lebih terbuka.



1. Mulai dengan mengakui perasaan sendiri.



Sebelum bercerita kepada orang lain, cobalah memahami apa yang sedang dirasakan. Apakah sedang kecewa, takut, sedih, marah, atau merasa tidak dihargai? Mengenali emosi merupakan langkah awal untuk mengomunikasikannya.



2. Pilih orang yang membuat kita merasa aman.



Tidak semua orang mampu memberikan respons yang tepat terhadap cerita emosional. Karena itu, pilihlah seseorang yang dapat mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi atau meremehkan perasaan kita.



3. Ungkapkan sedikit demi sedikit.



Keterbukaan tidak harus dimulai dengan menceritakan seluruh masalah. Kita bisa memulainya dengan mengatakan, "Akhir-akhir ini aku sedang banyak pikiran dan sebenarnya ingin cerita."



4. Gunakan kalimat yang berfokus pada perasaan sendiri.



Daripada langsung menyalahkan orang lain, cobalah mengatakan, "Aku merasa sedih ketika hal itu terjadi," atau "Aku sebenarnya berharap bisa lebih didengarkan."



Cara ini dapat membantu orang lain memahami pengalaman emosional kita tanpa langsung merasa diserang.



5. Pahami bahwa memiliki perasaan bukanlah kesalahan.



Kita tidak harus selalu terlihat bahagia, kuat, dan baik-baik saja. Merasa sedih, kecewa, takut, atau membutuhkan perhatian merupakan bagian yang wajar dari pengalaman manusia.



Jika kesulitan mengungkapkan emosi berlangsung lama, menimbulkan tekanan berat, atau mengganggu hubungan dan aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog juga dapat menjadi pilihan yang membantu.



Penutup

Pada akhirnya, menyembunyikan perasaan dari orang-orang yang paling kita sayangi tidak selalu berarti kita tidak mempercayai mereka. Terkadang, justru karena hubungan tersebut begitu berarti, kita menjadi lebih takut untuk menunjukkan sisi diri yang paling rentan.



Kita takut mengecewakan, takut dianggap lemah, takut menjadi beban, takut tidak dimengerti, atau bahkan takut kehilangan seseorang setelah mereka mengetahui apa yang sebenarnya kita rasakan.



Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami: mencintai seseorang bukan berarti harus selalu terlihat kuat di hadapannya. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat di mana kita tidak hanya bisa berbagi kebahagiaan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan kesedihan dan ketakutan.



Kita tidak harus selalu menyimpan semuanya sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Kita juga memiliki kebutuhan untuk didengarkan, dipahami, dan diterima.



Sebab, terkadang orang-orang yang paling kita sayangi bukanlah mereka yang mengharapkan kita selalu baik-baik saja, melainkan mereka yang ingin kita merasa cukup aman untuk mengakui ketika keadaan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.



Dan mungkin, salah satu bentuk kedekatan yang paling tulus adalah ketika kita akhirnya bisa berkata, "Aku sebenarnya sedang tidak baik-baik saja," tanpa harus takut kehilangan kasih sayang dari orang yang mendengarnya.