7 Kunci untuk Meyakinkan Siapa Pun agar Melakukan Apa yang Kita Inginkan Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain melakukan yang dimau / foto: Magnific/pch.vector

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang begitu mudah mendapatkan persetujuan dari orang lain, sementara sebagian orang harus berulang kali menjelaskan keinginannya tetapi tetap tidak berhasil?

Ada seseorang yang mampu meyakinkan calon pelanggan untuk membeli produknya, membuat rekan kerja mendukung gagasannya, mendapatkan kepercayaan dari orang baru, bahkan membuat orang lain bersedia membantu tanpa merasa dipaksa. Sementara itu, ada orang yang memiliki ide bagus, argumen kuat, dan niat baik, tetapi kesulitan membuat orang lain menerima pendapatnya.



Apa sebenarnya rahasianya?



Jawabannya tidak selalu terletak pada kemampuan berbicara, kecerdasan, jabatan, atau kekuasaan. Salah satu faktor terpenting adalah kemampuan memahami psikologi manusia.



Dalam psikologi sosial, kemampuan memengaruhi sikap, keputusan, dan perilaku seseorang dikenal sebagai persuasi. Persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan mengubah atau memperkuat keyakinan, sikap, maupun tindakan seseorang melalui alasan, emosi, kepercayaan, dan hubungan sosial.



Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: meyakinkan seseorang bukan berarti mengendalikan pikirannya. Kita tidak bisa dan tidak seharusnya memaksa semua orang mengikuti keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah membangun kondisi komunikasi agar orang lain memahami gagasan kita, melihat manfaatnya, merasa dihargai, dan secara sukarela bersedia mengambil keputusan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat tujuh kunci psikologis yang dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih persuasif dalam kehidupan sehari-hari.



1. Pahami Apa yang Sebenarnya Diinginkan Orang Lain



Kunci pertama untuk meyakinkan seseorang justru bukan berbicara tentang keinginan kita, melainkan memahami keinginan mereka.



Banyak orang melakukan kesalahan ketika mencoba memengaruhi orang lain. Mereka terlalu sibuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, tanpa memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh lawan bicara.



Padahal, manusia cenderung lebih tertarik pada sesuatu yang memiliki hubungan dengan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan pribadinya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-interest atau kepentingan diri. Manusia secara alami memperhatikan bagaimana suatu keputusan akan memengaruhi kehidupannya.



Sebagai contoh, bayangkan Anda ingin mengajak seseorang bergabung dalam sebuah proyek bisnis.



Pendekatan pertama:



"Saya ingin kamu bergabung dengan bisnis saya karena saya membutuhkan bantuan."



Pendekatan kedua:



"Saya melihat kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Proyek ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan tersebut sekaligus mendapatkan pengalaman dan penghasilan tambahan."



Keduanya menyampaikan tujuan yang sama, tetapi pendekatan kedua menghubungkan tawaran dengan kepentingan orang yang diajak.



Mengapa pendekatan kedua lebih menarik?



Karena orang tersebut tidak hanya melihat kebutuhan Anda, tetapi juga melihat kemungkinan manfaat bagi dirinya sendiri.



Bagaimana menerapkannya?



Sebelum mencoba meyakinkan seseorang, ajukan beberapa pertanyaan berikut:



Apa yang sebenarnya mereka inginkan?



Masalah apa yang sedang mereka hadapi?



Apa yang mereka takutkan?



Apa yang menjadi prioritas mereka?



Manfaat apa yang paling relevan bagi mereka?



Jangan terburu-buru menawarkan sesuatu sebelum memahami kebutuhan orang lain.



Ingat, orang lebih mudah tertarik ketika mereka merasa bahwa Anda memahami kehidupan dan persoalan mereka.



Prinsip sederhananya adalah: jangan hanya menjual apa yang Anda miliki, tetapi tunjukkan bagaimana hal tersebut dapat membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan.



2. Bangun Kepercayaan Sebelum Meminta Persetujuan



Tidak peduli seberapa bagus ide yang Anda tawarkan, orang akan sulit menerimanya jika mereka tidak mempercayai Anda.



Kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama persuasi.



Dalam psikologi komunikasi, hal ini berkaitan dengan konsep source credibility, yaitu tingkat kredibilitas atau kepercayaan seseorang terhadap pihak yang menyampaikan pesan.



Seseorang biasanya lebih terbuka terhadap gagasan dari orang yang dianggap jujur, kompeten, dan memiliki niat baik.



Bayangkan dua orang menawarkan investasi yang sama.



Orang pertama hanya mengatakan bahwa investasi tersebut sangat menguntungkan.



Orang kedua menjelaskan cara kerjanya, menunjukkan risiko, menyampaikan data pendukung, dan tidak menjanjikan keuntungan yang tidak realistis.



Siapa yang lebih mungkin dipercaya?



Tentu saja orang kedua.



Alasannya bukan semata-mata karena ia berbicara lebih banyak, melainkan karena ia menunjukkan transparansi dan kesediaan untuk memberikan informasi secara terbuka.



Ada tiga unsur penting dalam membangun kepercayaan:



A. Konsistensi



Apa yang Anda katakan harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan.



Jika Anda sering membuat janji tetapi tidak menepatinya, orang akan kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, tindakan kecil yang konsisten dapat membangun reputasi yang kuat.



B. Kompetensi



Tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang sedang dibicarakan.



Anda tidak harus mengetahui segala sesuatu. Mengakui bahwa Anda belum mengetahui suatu hal justru dapat meningkatkan kredibilitas dibandingkan berpura-pura menjadi ahli.



C. Ketulusan



Jangan membuat orang merasa bahwa Anda hanya mendekati mereka ketika membutuhkan sesuatu.



Tunjukkan perhatian yang tulus, dengarkan pendapat mereka, dan berikan bantuan ketika memungkinkan tanpa selalu mengharapkan imbalan langsung.



Kepercayaan tidak dibangun dalam satu percakapan. Ia terbentuk melalui pengalaman berulang.



Karena itu, jika Anda ingin lebih mudah meyakinkan orang lain, mulailah dengan menjadi seseorang yang layak dipercaya.



3. Gunakan Prinsip Timbal Balik: Berikan Nilai Sebelum Meminta Sesuatu



Pernahkah Anda merasa ingin membalas kebaikan seseorang setelah mereka membantu Anda?



Misalnya, seorang teman pernah membantu Anda menyelesaikan pekerjaan. Ketika suatu hari ia membutuhkan bantuan, Anda mungkin akan lebih bersedia membantunya.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai reciprocity atau prinsip timbal balik.



Prinsip ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk membalas perlakuan, bantuan, atau kebaikan yang diterimanya.



Robert Cialdini, seorang psikolog sosial yang terkenal melalui penelitiannya mengenai persuasi, memasukkan timbal balik sebagai salah satu prinsip utama pengaruh sosial.



Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat diterapkan melalui tindakan sederhana.



Contohnya:



Berikan informasi yang bermanfaat sebelum menawarkan produk.



Bantu rekan kerja sebelum meminta dukungan.



Bagikan pengalaman dan pengetahuan tanpa selalu mengharapkan keuntungan.



Berikan apresiasi yang tulus terhadap usaha orang lain.



Tawarkan solusi sebelum meminta seseorang menerima gagasan Anda.



Bayangkan Anda seorang penjual.



Daripada langsung mengatakan, "Silakan beli produk saya," Anda bisa memulai dengan memberikan informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi calon pelanggan, menjelaskan beberapa solusi, kemudian menunjukkan bagaimana produk Anda dapat membantu.



Dengan begitu, calon pelanggan mendapatkan nilai bahkan sebelum melakukan pembelian.



Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan.



Timbal balik bukan berarti memberikan sesuatu agar orang lain merasa berutang atau terpaksa membalas. Tujuannya adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan.



Ketika orang merasakan manfaat nyata dari interaksi dengan Anda, mereka cenderung lebih terbuka terhadap komunikasi berikutnya.



Prinsipnya: berikan manfaat terlebih dahulu, kemudian bangun kesempatan untuk bekerja sama.



4. Gunakan Bukti Sosial: Manusia Cenderung Memperhatikan Apa yang Dilakukan Orang Lain



Mengapa restoran yang ramai sering terlihat lebih menarik daripada restoran yang kosong?



Mengapa produk dengan banyak ulasan positif sering lebih dipercaya?



Mengapa seseorang terkadang merasa lebih yakin mengambil keputusan setelah mengetahui bahwa banyak orang lain telah melakukan hal yang sama?



Salah satu penjelasannya adalah social proof atau bukti sosial.



Dalam psikologi sosial, bukti sosial berkaitan dengan kecenderungan manusia menggunakan perilaku orang lain sebagai petunjuk ketika menentukan apa yang sebaiknya dilakukan, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak pasti.



Ketika seseorang tidak memiliki cukup informasi, ia mungkin memperhatikan keputusan orang lain untuk membantu menentukan pilihannya.



Contohnya, seseorang yang belum pernah menggunakan sebuah produk mungkin akan mencari ulasan pelanggan terlebih dahulu.



Jika banyak pelanggan memberikan pengalaman positif yang nyata, tingkat kepercayaannya bisa meningkat.



Begitu juga dalam lingkungan kerja.



Ketika Anda ingin mengajukan sebuah gagasan, Anda dapat memperkuat argumen dengan menunjukkan hasil penerapan gagasan tersebut di tempat lain.



Misalnya:



"Metode ini sudah diterapkan oleh beberapa tim lain dan berhasil mengurangi waktu pengerjaan. Saya pikir kita bisa mengujinya dalam skala kecil terlebih dahulu."



Kalimat tersebut lebih meyakinkan karena disertai contoh penerapan.



Cara menerapkan bukti sosial:



Gunakan testimoni asli dari orang yang pernah merasakan manfaat.



Tampilkan hasil atau pengalaman nyata.



Berikan contoh keberhasilan yang relevan.



Gunakan data yang dapat diverifikasi.



Ceritakan pengalaman orang lain yang menghadapi masalah serupa.



Tetapi jangan pernah membuat testimoni palsu, memanipulasi angka, atau mengklaim bahwa semua orang menyukai sesuatu hanya untuk mendapatkan persetujuan.



Bukti sosial yang paling kuat adalah bukti yang jujur dan relevan.



5. Bangkitkan Emosi, Jangan Hanya Mengandalkan Logika



Salah satu kesalahan dalam meyakinkan orang lain adalah terlalu fokus pada fakta, angka, dan argumentasi rasional.



Padahal, manusia bukanlah makhluk yang mengambil semua keputusan berdasarkan logika semata.



Emosi juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan.



Sebagai contoh, bayangkan Anda ingin mengajak seseorang berolahraga.



Anda bisa mengatakan:



"Olahraga selama 30 menit dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh."



Pernyataan tersebut benar, tetapi mungkin belum cukup menarik bagi orang yang tidak memiliki motivasi untuk berolahraga.



Sekarang coba pendekatan berikut:



"Bayangkan beberapa bulan ke depan kamu memiliki tubuh yang lebih bugar, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah kelelahan ketika menjalani aktivitas sehari-hari."



Pendekatan kedua membantu orang membayangkan pengalaman positif yang mungkin mereka rasakan.



Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan emotional appeal, yaitu penggunaan daya tarik emosional dalam komunikasi persuasif.



Emosi dapat membuat suatu pesan terasa lebih dekat, bermakna, dan relevan dengan kehidupan seseorang.



Ada beberapa cara menggunakan pendekatan emosional:



A. Gunakan cerita



Cerita membuat gagasan lebih mudah dibayangkan.



Daripada hanya menyampaikan angka, ceritakan pengalaman nyata seseorang yang berhasil mengatasi masalah tertentu.



B. Gambarkan masa depan



Bantu orang memahami bagaimana kehidupannya dapat berubah jika mengambil keputusan tertentu.



C. Hubungkan dengan nilai pribadi



Jika seseorang menghargai keluarga, tunjukkan bagaimana keputusan tersebut dapat mendukung kesejahteraan keluarganya. Jika ia menghargai kebebasan, jelaskan bagaimana keputusan tersebut dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas.



D. Gunakan empati



Pahami perasaan orang lain sebelum mencoba mengubah pandangannya.



Namun, membangkitkan emosi bukan berarti menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengeksploitasi kelemahan seseorang.



Persuasi yang sehat menghubungkan emosi dengan manfaat yang nyata, bukan menciptakan ketakutan atau rasa bersalah secara sengaja.



6. Berikan Pilihan dan Biarkan Orang Merasa Memiliki Kendali



Pernahkah Anda merasa semakin tidak ingin melakukan sesuatu ketika seseorang terus memaksa Anda?



Misalnya, ketika seseorang mengatakan:



"Kamu harus mengikuti cara saya. Tidak ada pilihan lain."



Apa yang mungkin Anda rasakan?



Bisa jadi Anda justru ingin menolak, meskipun sebenarnya saran tersebut masuk akal.



Dalam psikologi, reaksi ini dikenal sebagai psychological reactance atau reaktansi psikologis.



Konsep ini menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa kebebasan memilihnya sedang dibatasi, ia dapat terdorong untuk mempertahankan kebebasan tersebut dengan menolak permintaan atau anjuran.



Dengan kata lain, semakin seseorang merasa dikendalikan, semakin besar kemungkinan ia menunjukkan perlawanan.



Karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilan persuasi adalah memberikan ruang bagi orang lain untuk mengambil keputusan sendiri.



Bandingkan dua kalimat berikut.



Kalimat pertama:



"Kamu harus membeli produk ini sekarang."



Kalimat kedua:



"Ada dua pilihan yang bisa kamu pertimbangkan. Kamu bisa menggunakan produk ini untuk mendapatkan manfaat tertentu, atau membandingkannya terlebih dahulu dengan pilihan lain sebelum memutuskan."



Pendekatan kedua memberikan kebebasan kepada calon pelanggan.



Menariknya, seseorang dapat menjadi lebih terbuka ketika ia tidak merasa sedang dipaksa.



Bagaimana menerapkannya?



Gunakan bahasa yang tidak memerintah.



Berikan beberapa alternatif yang masuk akal.



Jangan memotong kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat.



Berikan waktu untuk berpikir.



Terima kemungkinan bahwa mereka tidak setuju.



Anda juga bisa menggunakan pertanyaan seperti:



"Menurut kamu, pilihan mana yang paling sesuai dengan kebutuhanmu?"



"Bagaimana kalau kita mencoba cara ini terlebih dahulu?"



"Apakah ada bagian dari rencana ini yang ingin kamu ubah?"



Pertanyaan semacam ini membuat orang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.



Mereka bukan sekadar menerima keputusan Anda, tetapi ikut mempertimbangkannya.



Ketika seseorang merasa memiliki kendali, komunikasi dapat menjadi lebih terbuka dan kolaboratif.



7. Gunakan Prinsip Komitmen dan Konsistensi: Mulailah dari Langkah Kecil



Kunci terakhir adalah memahami bagaimana komitmen seseorang dapat berkembang secara bertahap.



Dalam psikologi sosial, terdapat prinsip commitment and consistency atau komitmen dan konsistensi.



Prinsip ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk bertindak secara konsisten dengan keputusan, pernyataan, atau komitmen yang pernah dibuatnya.



Misalnya, seseorang yang sudah memutuskan untuk menjalani gaya hidup sehat mungkin akan lebih terdorong mempertahankan kebiasaan yang mendukung tujuan tersebut.



Dalam persuasi, prinsip ini dapat digunakan dengan mengajak seseorang memulai dari tindakan kecil yang masuk akal.



Contohnya, jika Anda ingin mengajak rekan kerja menerapkan sistem baru, jangan langsung meminta mereka mengubah seluruh cara kerja.



Mulailah dengan meminta mereka mencoba sistem tersebut selama satu minggu.



Setelah merasakan manfaatnya, mereka dapat memutuskan apakah ingin melanjutkan.



Pendekatan bertahap ini sering lebih realistis dibandingkan meminta perubahan besar sekaligus.



Salah satu teknik yang dikenal dalam penelitian persuasi adalah foot-in-the-door technique.



Teknik ini berangkat dari gagasan bahwa persetujuan terhadap permintaan kecil dapat meningkatkan kemungkinan seseorang bersedia mempertimbangkan permintaan yang lebih besar di kemudian hari.



Contohnya:



Meminta seseorang membaca proposal singkat terlebih dahulu.



Mengajak mereka mengikuti diskusi selama 15 menit.



Meminta mereka mencoba sebuah produk dalam periode percobaan.



Mengajak rekan kerja menguji satu bagian dari sistem baru.



Memulai kebiasaan dengan target yang sederhana.



Tetapi perlu diingat bahwa persetujuan terhadap langkah kecil bukanlah izin untuk terus meningkatkan tuntutan tanpa batas.



Setiap langkah harus tetap transparan, wajar, dan disetujui secara sukarela.



Tujuan utamanya adalah mengurangi hambatan untuk memulai, bukan menjebak seseorang dalam komitmen yang tidak diinginkannya.



Cara Menggabungkan 7 Kunci Ini dalam Kehidupan Nyata



Memahami tujuh prinsip di atas akan jauh lebih bermanfaat jika Anda mampu menggabungkannya dalam satu proses komunikasi.



Bayangkan Anda ingin meyakinkan seorang rekan kerja agar mendukung ide bisnis yang sedang Anda kembangkan.



Berikut contoh penerapannya:



Langkah 1: Pahami kebutuhannya.



Cari tahu apa yang menjadi tujuan, kekhawatiran, dan kepentingan rekan kerja Anda.



Langkah 2: Bangun kepercayaan.



Jelaskan ide Anda secara jujur, tunjukkan data yang relevan, dan jangan menyembunyikan risiko.



Langkah 3: Berikan manfaat terlebih dahulu.



Bagikan informasi, analisis, atau bantuan yang dapat berguna bagi rekan kerja tersebut.



Langkah 4: Tampilkan bukti sosial.



Tunjukkan contoh nyata dari bisnis atau tim lain yang berhasil menggunakan pendekatan serupa.



Langkah 5: Bangun hubungan emosional.



Jelaskan mengapa ide tersebut penting dan bagaimana hasilnya dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak.



Langkah 6: Berikan kebebasan memilih.



Jangan memaksa rekan kerja menyetujui seluruh gagasan Anda. Dengarkan kritik dan berikan kesempatan untuk berdiskusi.



Langkah 7: Mulai dari komitmen kecil.



Ajak mereka menguji ide tersebut dalam skala kecil sebelum mengambil keputusan yang lebih besar.



Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya berusaha mendapatkan persetujuan, tetapi juga membangun kerja sama yang lebih kuat.



Kesalahan yang Harus Dihindari Ketika Mencoba Meyakinkan Orang Lain



Mengetahui teknik persuasi saja tidak cukup. Anda juga harus memahami perilaku yang dapat membuat orang semakin sulit menerima gagasan Anda.



Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari.



1. Terlalu banyak berbicara



Orang yang terus berbicara tanpa memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapat sering kali terlihat kurang peduli.



2. Memaksakan pendapat



Semakin kuat tekanan yang diberikan, semakin besar kemungkinan seseorang menunjukkan penolakan.



3. Merendahkan pendapat orang lain



Jangan menganggap seseorang tidak cerdas hanya karena memiliki pandangan berbeda.



4. Menggunakan janji berlebihan



Janji yang terlalu indah tetapi tidak realistis justru merusak kepercayaan.



5. Tidak memahami waktu yang tepat



Orang yang sedang marah, lelah, atau menghadapi masalah besar mungkin tidak berada dalam kondisi terbaik untuk mempertimbangkan tawaran Anda.



6. Mengabaikan kepentingan lawan bicara



Persuasi bukan hanya tentang mendapatkan apa yang Anda inginkan. Persuasi yang sehat juga mempertimbangkan apakah keputusan tersebut memberikan manfaat atau setidaknya tidak merugikan pihak lain.



Kesimpulan: Orang Lebih Mudah Diyakinkan Ketika Mereka Merasa Dipahami, Dihargai, dan Memiliki Kebebasan Memilih



Kemampuan meyakinkan orang lain bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh politisi, pemimpin, pengusaha, atau tenaga penjualan.



Setiap orang dapat mempelajari keterampilan persuasi dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.



Tujuh kunci yang perlu Anda pahami adalah:



Pahami keinginan orang lain: Hubungkan gagasan Anda dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.



Bangun kepercayaan: Jadilah pribadi yang jujur, konsisten, dan kompeten.



Terapkan timbal balik: Berikan manfaat sebelum mengharapkan dukungan.



Gunakan bukti sosial: Tunjukkan pengalaman dan hasil nyata yang relevan.



Bangkitkan emosi: Hubungkan pesan dengan pengalaman dan nilai kehidupan.



Berikan kebebasan memilih: Hindari tekanan dan biarkan orang mengambil keputusan secara mandiri.



Mulai dari langkah kecil: Bangun komitmen secara bertahap dan sukarela.



Pada akhirnya, rahasia terbesar dalam memengaruhi manusia bukanlah bagaimana membuat orang lain selalu mengikuti keinginan kita.



Rahasia sebenarnya adalah bagaimana membuat orang lain memahami bahwa gagasan yang kita tawarkan juga memiliki nilai bagi kehidupan mereka.



Jangan hanya berusaha menjadi orang yang pandai berbicara. Jadilah orang yang pandai mendengarkan, memahami, membangun kepercayaan, dan memberikan solusi.



Sebab, persuasi yang paling kuat bukanlah ketika seseorang melakukan sesuatu karena takut menolak Anda, melainkan ketika ia bersedia melakukannya karena memahami manfaatnya dan benar-benar menginginkannya.