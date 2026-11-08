5 Kata untuk Menjawab Setiap Pertanyaan "Bagaimana Jika" yang Mulai Terasa Terlalu Mengganggu

seseorang yang terlalu overthinking / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Pernahkah kamu sedang menjalani hari dengan tenang, kemudian tiba-tiba pikiranmu mengajukan sebuah pertanyaan?



"Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi?"



"Bagaimana jika keputusan yang kuambil ternyata salah?"



"Bagaimana jika orang-orang tidak menyukaiku?"



"Bagaimana jika masa depanku tidak berjalan sesuai harapan?"



"Bagaimana jika aku kehilangan sesuatu yang selama ini kuperjuangkan?"



Awalnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terasa biasa. Bahkan, terkadang kita menganggapnya sebagai bentuk kehati-hatian. Kita merasa sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk agar tidak terkejut ketika sesuatu yang tidak diinginkan benar-benar terjadi.



Namun, ada saatnya pertanyaan tersebut tidak lagi membantu kita mempersiapkan diri. Sebaliknya, pertanyaan itu mulai menguasai pikiran, mengganggu aktivitas, merusak ketenangan, dan membuat kita sulit menikmati kehidupan yang sedang berlangsung.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan worry atau kekhawatiran berulang, bahkan bisa berkembang menjadi rumination, yaitu kecenderungan memikirkan sesuatu secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Lalu, bagaimana cara menghadapinya?



Salah satu pendekatan sederhana yang bisa dicoba adalah menggunakan lima kata:



"Aku tidak harus memikirkannya sekarang."



Lima kata ini bukan mantra ajaib yang bisa langsung menghilangkan kecemasan. Bukan pula cara untuk mengabaikan kenyataan. Namun, kalimat tersebut dapat menjadi pengingat bahwa tidak semua kemungkinan harus diselesaikan oleh pikiran kita pada saat yang sama.



Mari kita pahami lebih dalam.



1. Mengapa Pertanyaan "Bagaimana Jika" Bisa Sangat Mengganggu?



Otak manusia memiliki kemampuan untuk memperkirakan masa depan. Kemampuan ini penting untuk bertahan hidup, mengambil keputusan, dan menghindari bahaya.



Ketika kita bertanya, "Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk?", sebenarnya otak sedang mencoba mengantisipasi kemungkinan.



Masalahnya muncul ketika mekanisme antisipasi tersebut bekerja secara berlebihan.



Kita mulai membayangkan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Kemudian, kita membayangkan konsekuensinya, memikirkan cara menghadapinya, lalu menciptakan kemungkinan buruk lainnya.



Satu pertanyaan menghasilkan sepuluh pertanyaan baru.



Misalnya:



"Bagaimana jika aku gagal?"



Kemudian muncul:



"Bagaimana jika kegagalan itu membuatku kehilangan kesempatan?"



"Bagaimana jika orang lain menganggapku tidak mampu?"



"Bagaimana jika aku tidak pernah bisa memperbaiki keadaan?"



"Bagaimana jika semua rencana hidupku berantakan?"



Tanpa disadari, kita telah menghabiskan banyak energi untuk menghadapi peristiwa yang bahkan belum terjadi.



Dalam psikologi, kekhawatiran sering kali melibatkan usaha mental untuk memperoleh kepastian tentang masa depan. Padahal, masa depan memiliki banyak unsur yang memang tidak bisa dipastikan.



Semakin keras seseorang mencoba mendapatkan kepastian mutlak, terkadang semakin banyak kemungkinan baru yang muncul dalam pikirannya.



Karena itu, penting untuk memahami bahwa memiliki pikiran tentang sesuatu yang buruk bukan berarti sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi.



Pikiran adalah peristiwa mental, bukan ramalan tentang kenyataan.



2. Lima Kata yang Bisa Membantu Menghadapi Pikiran Berlebihan



Ketika pertanyaan "Bagaimana jika" mulai terasa mengganggu, cobalah berhenti sejenak dan ucapkan:



"Aku tidak harus memikirkannya sekarang."



Kalimat tersebut memiliki tiga pesan psikologis yang penting.



Pertama, kamu mengakui bahwa pikiran itu sedang muncul. Kamu tidak perlu menyangkal atau berpura-pura bahwa kamu tidak sedang khawatir.



Kedua, kamu memberikan batas terhadap perhatianmu. Kamu menyadari bahwa tidak semua persoalan membutuhkan respons seketika.



Ketiga, kamu mengembalikan perhatian kepada kehidupan yang sedang berlangsung.



Misalnya, ketika sedang bekerja, belajar, makan, atau berbicara dengan seseorang, kamu tidak harus meninggalkan semuanya hanya untuk memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi.



Namun, ada satu hal penting: jangan menggunakan kalimat ini untuk menghindari masalah nyata yang membutuhkan tindakan.



Jika ada persoalan yang memang bisa diselesaikan, kamu tetap perlu menghadapinya. Bedakan antara masalah yang membutuhkan tindakan dan kemungkinan yang hanya membuatmu terus merasa takut.



Tujuannya bukan berhenti berpikir, melainkan belajar memilih kapan sebuah pikiran perlu mendapatkan perhatian.



3. Cara Menjawab Berbagai Pertanyaan "Bagaimana Jika"



Tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban panjang. Terkadang, jawaban yang sederhana dan realistis justru lebih membantu.



Berikut beberapa contoh respons yang bisa digunakan ketika pikiran mulai terasa terlalu ramai.



A. Ketika takut terhadap masa depan



Pertanyaan: "Bagaimana jika masa depanku tidak sesuai harapan?"



Jawaban: "Aku akan menghadapinya bertahap."



Pertanyaan: "Bagaimana jika semua rencanaku gagal?"



Jawaban: "Aku masih bisa mencari jalan."



Pertanyaan: "Bagaimana jika hidupku tidak berkembang?"



Jawaban: "Aku tetap bisa bertumbuh perlahan."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku tertinggal dari orang lain?"



Jawaban: "Perjalananku memiliki waktunya sendiri."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku tidak mencapai kesuksesan?"



Jawaban: "Nilai diriku bukan pencapaian."



Kita sering kali memperlakukan masa depan seolah-olah harus sudah memiliki jawaban hari ini. Padahal, banyak hal baru bisa dipahami setelah kita benar-benar menjalaninya.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk mengambil langkah berikutnya.



B. Ketika takut terhadap penilaian orang lain



Pertanyaan: "Bagaimana jika orang lain membenciku?"



Jawaban: "Aku tidak mengendalikan penilaian."



Pertanyaan: "Bagaimana jika mereka membicarakanku?"



Jawaban: "Aku tidak mengatur pikiran."



Pertanyaan: "Bagaimana jika mereka kecewa kepadaku?"



Jawaban: "Aku bisa memperbaiki kesalahan."



Pertanyaan: "Bagaimana jika mereka salah memahami maksudku?"



Jawaban: "Aku bisa menjelaskan dengan tenang."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku tidak disukai?"



Jawaban: "Aku tetap berharga sebagai manusia."



Keinginan untuk diterima merupakan sesuatu yang manusiawi. Namun, ketika kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada bagaimana orang lain memandang kita, kehidupan bisa terasa sangat melelahkan.



Kita tidak bisa mengontrol seluruh pendapat orang lain. Kita hanya bisa berusaha bersikap baik, berkomunikasi dengan jelas, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri.



C. Ketika takut melakukan kesalahan



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku membuat keputusan salah?"



Jawaban: "Aku bisa belajar darinya."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku menyesal?"



Jawaban: "Penyesalan bisa menjadi pelajaran."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku gagal mencoba?"



Jawaban: "Mencoba memberiku pengalaman baru."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku tidak sempurna?"



Jawaban: "Aku manusia yang belajar."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku mengecewakan diriku?"



Jawaban: "Aku masih bisa memperbaiki."



Kesalahan bukan selalu bukti bahwa seseorang tidak mampu. Terkadang, kesalahan merupakan bagian dari proses belajar yang tidak bisa dihindari.



Kita perlu membedakan antara bertanggung jawab atas kesalahan dan terus menghukum diri sendiri karena kesalahan tersebut.



Mengakui kesalahan adalah bentuk kedewasaan. Mengulang-ulang kesalahan dalam pikiran tanpa mengambil pelajaran justru dapat membuat kita semakin sulit bergerak.



D. Ketika takut kehilangan sesuatu



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku kehilangan seseorang?"



Jawaban: "Aku akan menjalani prosesnya."



Pertanyaan: "Bagaimana jika hubungan ini berakhir?"



Jawaban: "Aku tetap bisa melanjutkan hidup."



Pertanyaan: "Bagaimana jika sesuatu berubah?"



Jawaban: "Aku bisa belajar beradaptasi."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku kehilangan kesempatan?"



Jawaban: "Aku bisa mencari kesempatan lain."



Pertanyaan: "Bagaimana jika semuanya tidak sama lagi?"



Jawaban: "Perubahan bagian dari kehidupan."



Kehilangan merupakan salah satu hal yang sulit diterima manusia. Karena itu, pikiran terkadang mencoba mempersiapkan diri menghadapi kehilangan bahkan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi.



Namun, terlalu sering membayangkan kehilangan dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk menikmati sesuatu yang masih kita miliki.



Jangan sampai ketakutan terhadap masa depan mengambil kebahagiaan dari masa sekarang.



E. Ketika takut terhadap sesuatu yang belum diketahui



Pertanyaan: "Bagaimana jika terjadi hal buruk?"



Jawaban: "Aku akan merespons saat diperlukan."



Pertanyaan: "Bagaimana jika semuanya berubah?"



Jawaban: "Aku bisa menyesuaikan diri."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku tidak siap?"



Jawaban: "Aku bisa belajar mempersiapkan diri."



Pertanyaan: "Bagaimana jika aku tidak mengetahui jawabannya?"



Jawaban: "Tidak tahu bukan kegagalan."



Pertanyaan: "Bagaimana jika semuanya tidak pasti?"



Jawaban: "Ketidakpastian bagian dari kehidupan."



Tidak mengetahui apa yang akan terjadi bukan berarti kita sedang berada dalam bahaya.



Ada banyak hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Menerima kenyataan tersebut bukan berarti menyerah, melainkan memahami batas kemampuan manusia.



Kita boleh mempersiapkan diri, tetapi tidak perlu memaksa diri untuk mengetahui segala sesuatu.



4. Menurut Psikologi, Mengapa Kita Perlu Berhenti Melayani Semua Pikiran?



Salah satu konsep yang relevan untuk memahami persoalan ini adalah cognitive defusion dalam pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT).



Secara sederhana, konsep ini mengajarkan seseorang untuk mengambil jarak dari pikirannya.



Artinya, kita tidak harus memperlakukan setiap pikiran sebagai fakta, perintah, atau sesuatu yang wajib segera diselesaikan.



Misalnya, ada perbedaan antara:



"Aku pasti akan gagal."



Dengan:



"Aku sedang memiliki pikiran bahwa aku akan gagal."



Kalimat kedua menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran yang muncul.



Kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah sesuatu yang sedang dialami, bukan identitas diri dan bukan kepastian tentang masa depan.



Pendekatan lain yang relevan adalah cognitive behavioral therapy (CBT), yang membantu seseorang mengenali pola pikir yang tidak membantu, menguji bukti, dan membangun cara berpikir yang lebih realistis.



Contohnya, ketika muncul pikiran:



"Bagaimana jika semua orang menganggapku buruk?"



Kamu bisa bertanya:



Apa bukti nyata bahwa semua orang berpikir demikian?



Apakah aku sedang membuat kesimpulan tanpa informasi cukup?



Adakah kemungkinan penjelasan lain?



Apa respons paling realistis yang bisa kulakukan sekarang?



Dengan demikian, kamu tidak sedang memaksakan pikiran positif. Kamu sedang belajar berpikir secara lebih seimbang.



5. Jangan Berusaha Menghilangkan Semua Pikiran



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menghadapi kecemasan adalah memaksa diri untuk tidak memikirkan sesuatu.



Misalnya:



"Aku tidak boleh memikirkan hal buruk."



"Aku harus berhenti merasa khawatir."



"Aku harus selalu berpikir positif."



Sayangnya, semakin keras kita memaksa pikiran tertentu untuk menghilang, terkadang semakin besar perhatian yang justru kita berikan kepadanya.



Karena itu, tujuan yang lebih realistis bukan menghilangkan seluruh pikiran negatif, melainkan mengubah hubungan kita dengannya.



Ketika muncul pertanyaan "Bagaimana jika", cobalah mengatakan:



"Aku menyadari pikiran itu."



Kemudian tarik napas perlahan.



Berikan perhatian pada keadaan di sekitarmu.



Rasakan kaki yang menyentuh lantai, dengarkan suara di sekitar, dan perhatikan apa yang sedang kamu lakukan.



Setelah itu, tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah ada tindakan nyata yang perlu kulakukan sekarang?"



Jika ada, lakukan satu langkah kecil.



Jika tidak ada, izinkan dirimu kembali menjalani aktivitas.



Kamu tidak harus menyelesaikan semua kemungkinan yang diciptakan pikiranmu.



6. Bedakan Kekhawatiran yang Produktif dan Kekhawatiran yang Berulang



Penting untuk memahami bahwa tidak semua kekhawatiran merupakan sesuatu yang buruk.



Kekhawatiran dapat membantu kita mempersiapkan diri, mengantisipasi risiko, dan membuat keputusan yang lebih matang.



Namun, ada perbedaan antara memikirkan masalah untuk menemukan solusi dan memikirkan masalah yang sama secara terus-menerus tanpa kemajuan.



Kekhawatiran produktif biasanya menghasilkan tindakan.



Contohnya:



"Aku khawatir terlambat menghadiri pekerjaan."



Respons: memeriksa jadwal, mempersiapkan barang, dan berangkat lebih awal.



Sementara itu, kekhawatiran berulang bisa berbentuk:



"Bagaimana jika terlambat? Bagaimana jika dimarahi? Bagaimana jika reputasiku buruk? Bagaimana jika semuanya menjadi masalah?"



Pertanyaan tersebut terus berkembang, tetapi tidak menghasilkan tindakan tambahan yang bermanfaat.



Ketika kamu menyadari bahwa pikiranmu hanya berputar di tempat yang sama, mungkin sudah waktunya untuk berhenti mencari kepastian dan mulai mengembalikan perhatian pada hal yang bisa dilakukan.



7. Lima Kata Bukan untuk Menyangkal Kenyataan, tetapi Mengembalikan Kendali



Ada satu hal yang perlu diingat.



Kalimat "Aku tidak harus memikirkannya sekarang" bukan berarti kamu tidak peduli dengan masa depan.



Kalimat tersebut juga bukan berarti kamu harus mengabaikan masalah, menghindari tanggung jawab, atau membiarkan sesuatu berjalan tanpa pertimbangan.



Sebaliknya, kalimat itu mengingatkan bahwa perhatian dan energi mental kita memiliki batas.



Kita tidak bisa menjalani seluruh kemungkinan masa depan dalam satu hari.



Kita tidak bisa mengendalikan seluruh keputusan orang lain.



Kita tidak bisa memastikan semua hal akan berjalan sesuai rencana.



Namun, kita masih bisa memilih tindakan yang dilakukan sekarang.



Ketika pikiran mulai mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali, kamu boleh mengakui bahwa kamu sedang khawatir tanpa harus terus mengikuti setiap kemungkinan yang muncul.



Terkadang, kedewasaan emosional bukan tentang memiliki jawaban untuk semua pertanyaan, melainkan mengetahui pertanyaan mana yang memang belum perlu dijawab.



8. Pada Akhirnya, Kamu Tidak Harus Menyelesaikan Masa Depan Hari Ini



Kehidupan tidak selalu membutuhkan jawaban secepat mungkin.



Ada persoalan yang perlu dipikirkan, ada keputusan yang harus dipertimbangkan, dan ada kemungkinan yang memang perlu diantisipasi.



Namun, ada pula pertanyaan yang hanya membuat kita kehilangan ketenangan tanpa memberikan solusi.



Ketika pikiranmu mulai bertanya:



"Bagaimana jika aku gagal?"



"Bagaimana jika sesuatu berubah?"



"Bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana?"



"Bagaimana jika aku tidak mampu menghadapinya?"



Cobalah berhenti sejenak.



Kamu tidak perlu bertengkar dengan pikiranmu sendiri. Kamu juga tidak perlu membuktikan bahwa semua ketakutan itu salah.



Ingatlah lima kata sederhana:



"Aku tidak harus memikirkannya sekarang."



Bukan karena masalahmu tidak penting.



Bukan karena masa depan tidak perlu dipersiapkan.



Melainkan karena kamu juga berhak menjalani kehidupan yang sedang berlangsung, bukan hanya mengkhawatirkan kehidupan yang belum terjadi.



Mungkin hari ini kamu belum memiliki semua jawaban. Mungkin masih ada ketidakpastian yang belum bisa dijelaskan. Mungkin masih ada kemungkinan yang membuatmu takut.



Tidak apa-apa.



Kamu boleh mengambil waktu untuk bernapas, beristirahat, dan kembali melakukan hal-hal kecil yang berarti.



Sebab, hidup bukan tentang memenangkan setiap perdebatan dengan pikiran sendiri.



Hidup juga tentang belajar membiarkan beberapa pertanyaan tetap menjadi pertanyaan, tanpa harus membiarkannya mengambil seluruh ketenangan kita.



Tidak semua "Bagaimana Jika" membutuhkan jawaban. Beberapa hanya membutuhkan kesadaran bahwa kita sedang terlalu jauh memikirkan sesuatu yang belum terjadi.