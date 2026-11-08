Ingin Menjadi Pendengar yang Jauh Lebih Baik? Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pendengar yang baik / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang, tetapi merasa bahwa orang tersebut sebenarnya tidak benar-benar mendengarkanmu? Mereka mengangguk, sesekali menjawab, bahkan mungkin menatap wajahmu. Namun, perhatian mereka seolah berada di tempat lain. Mereka sibuk memikirkan jawaban, melihat ponsel, atau justru menunggu giliran untuk berbicara.

Pengalaman seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya dapat memengaruhi kualitas hubungan seseorang. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mendengarkan merupakan salah satu keterampilan sosial yang sangat penting. Baik dalam hubungan pertemanan, keluarga, percintaan, maupun lingkungan pekerjaan, seseorang yang mampu mendengarkan dengan baik cenderung lebih mudah membangun kepercayaan dan memahami orang lain.



Menariknya, menjadi pendengar yang baik bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan pendapat orang lain, memberikan solusi atas setiap masalah, atau memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Justru, kemampuan mendengarkan membutuhkan sesuatu yang sering kali lebih sulit dilakukan: mengendalikan diri sendiri agar tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam sebuah percakapan.



Dalam psikologi, keterampilan ini berkaitan erat dengan konsep active listening atau mendengarkan secara aktif. Artinya, seseorang tidak hanya menerima suara yang disampaikan lawan bicara, tetapi juga berusaha memahami makna, emosi, dan kebutuhan yang ada di balik perkataan tersebut.



Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dilatih. Kamu tidak harus terlahir sebagai pribadi yang sabar atau memiliki kecerdasan emosional tinggi untuk menjadi pendengar yang lebih baik.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat enam strategi berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang bisa kamu praktikkan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan.



1. Berhenti Memikirkan Jawaban Saat Orang Lain Sedang Berbicara



Salah satu kesalahan paling umum dalam percakapan adalah terlalu sibuk mempersiapkan jawaban sendiri.



Ketika seseorang sedang menceritakan sesuatu, pikiran kita sering kali sudah bekerja untuk mencari respons. Kita mulai memikirkan apa yang harus dikatakan, bagaimana cara menanggapi, atau pengalaman pribadi apa yang bisa kita ceritakan sebagai balasan.



Akibatnya, perhatian kita terbagi. Secara fisik kita memang berada di hadapan lawan bicara, tetapi secara mental kita tidak sepenuhnya hadir.



Dalam psikologi kognitif, kondisi ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas perhatian. Otak manusia memiliki sumber daya perhatian yang terbatas. Ketika sebagian perhatian digunakan untuk menyusun jawaban, kemampuan kita untuk menangkap informasi dari lawan bicara bisa berkurang.



Cobalah mengubah kebiasaan tersebut.



Ketika seseorang berbicara, jangan buru-buru memikirkan respons. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan kalimatnya. Fokuslah pada apa yang sedang disampaikan, bukan pada apa yang akan kamu katakan setelahnya.



Misalnya, ketika temanmu bercerita bahwa ia sedang mengalami kesulitan di tempat kerja, jangan langsung menyela dengan pengalamanmu sendiri.



Alih-alih mengatakan, "Aku juga pernah mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah," cobalah memberikan perhatian penuh terlebih dahulu.



Kamu bisa menjawab, "Kedengarannya situasinya cukup melelahkan. Apa yang sebenarnya terjadi?"



Perubahan kecil ini dapat membuat percakapan terasa lebih nyaman.



Ingat, tujuan mendengarkan bukanlah memenangkan percakapan atau menunjukkan bahwa kamu memiliki pengalaman yang lebih menarik. Tujuannya adalah memahami orang yang sedang berbicara.



2. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Berbicara



Ada perbedaan besar antara mendengar dan mendengarkan.



Mendengar merupakan proses menerima suara melalui indra pendengaran. Sementara itu, mendengarkan membutuhkan keterlibatan mental untuk memahami pesan yang disampaikan.



Seseorang bisa mendengar seluruh perkataan temannya, tetapi belum tentu memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh temannya tersebut.



Prinsip ini menjadi bagian penting dari active listening.



Dalam pendekatan psikologi humanistik, khususnya pemikiran Carl Rogers, pemahaman empatik merupakan unsur penting dalam hubungan antarmanusia. Rogers menekankan pentingnya berusaha memahami pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka, tanpa buru-buru menghakimi.



Artinya, ketika seseorang bercerita, cobalah memahami situasinya berdasarkan pengalaman mereka, bukan berdasarkan standar atau pengalaman pribadimu sendiri.



Contohnya, seseorang mungkin bercerita bahwa ia merasa kecewa karena tidak mendapatkan promosi pekerjaan.



Respons yang kurang tepat adalah, "Sudahlah, masih banyak pekerjaan lain. Jangan terlalu dipikirkan."



Meskipun terdengar seperti nasihat yang baik, respons tersebut bisa membuat perasaan orang lain seolah dianggap remeh.



Sebaliknya, kamu bisa mengatakan, "Aku bisa memahami kenapa kamu kecewa. Kamu sudah berusaha keras, tetapi hasilnya belum sesuai harapan."



Perhatikan perbedaannya.



Respons kedua tidak langsung memberikan solusi. Namun, respons tersebut menunjukkan bahwa kamu berusaha memahami pengalaman emosional orang lain.



Sebelum memberikan pendapat, tanyakan kepada diri sendiri: apakah aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan?



Jika belum, teruslah mendengarkan.



3. Jangan Terburu-buru Memberikan Nasihat atau Solusi



Ketika seseorang menceritakan masalahnya, kita sering kali merasa harus segera membantu.



Kita ingin memberikan saran, menawarkan jalan keluar, atau menjelaskan apa yang seharusnya mereka lakukan.



Niat tersebut sebenarnya baik. Namun, tidak semua orang yang bercerita sedang mencari solusi.



Terkadang, mereka hanya ingin didengarkan, dimengerti, dan diberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan validasi emosional. Validasi emosional berarti mengakui bahwa perasaan seseorang memiliki makna dan dapat dipahami berdasarkan pengalaman yang sedang mereka hadapi.



Validasi bukan berarti membenarkan semua tindakan seseorang. Kamu bisa mengakui bahwa seseorang sedang marah tanpa harus menyetujui perilaku buruk yang mungkin muncul akibat kemarahannya.



Misalnya, ketika pasanganmu mengatakan bahwa ia sedang merasa sangat lelah dengan pekerjaannya, hindari langsung mengatakan:



"Kamu harus lebih pintar mengatur waktu."



"Makanya, jangan terlalu banyak mengambil pekerjaan."



"Kamu seharusnya mencari pekerjaan lain."



Mungkin saran-saran tersebut masuk akal, tetapi belum tentu itulah yang sedang dibutuhkan.



Cobalah mengatakan:



"Aku bisa melihat bahwa akhir-akhir ini pekerjaanmu benar-benar menguras energi."



Atau tanyakan:



"Kamu ingin aku mendengarkan dulu, atau kamu ingin kita mencari solusi bersama?"



Pertanyaan sederhana tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai kebutuhan lawan bicara.



Kamu juga tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh masalah orang lain. Terkadang, kehadiran dan perhatian yang tulus sudah menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti.



4. Perhatikan Bahasa Tubuh dan Isyarat Nonverbal



Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan kontak mata juga dapat memberikan informasi penting tentang kondisi emosional seseorang.



Karena itu, menjadi pendengar yang baik berarti memperhatikan lebih dari sekadar kalimat yang diucapkan.



Dalam psikologi komunikasi, isyarat nonverbal merupakan salah satu bagian penting dari proses penyampaian pesan.



Seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi ekspresi wajah dan nada suaranya menunjukkan bahwa ia sedang mengalami sesuatu yang tidak mudah.



Namun, penting untuk tidak langsung menganggap bahwa bahasa tubuh selalu memiliki satu makna tertentu. Orang yang menghindari kontak mata, misalnya, belum tentu sedang berbohong atau tidak tertarik berbicara. Kebiasaan, budaya, kepribadian, dan situasi dapat memengaruhi perilaku nonverbal seseorang.



Lalu, bagaimana cara mempraktikkannya?



Pertama, usahakan mengarahkan perhatian kepada lawan bicara. Jika situasinya memungkinkan, lakukan kontak mata secara wajar tanpa menatap secara berlebihan.



Kedua, gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan situasi. Ketika seseorang menceritakan pengalaman menyedihkan, hindari menunjukkan ekspresi seolah-olah kamu sedang tidak tertarik.



Ketiga, perhatikan perubahan nada suara dan jeda ketika mereka berbicara.



Keempat, jauhkan gangguan seperti ponsel atau aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian.



Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu menciptakan suasana percakapan yang lebih nyaman.



Seseorang biasanya lebih mudah terbuka ketika merasa bahwa lawan bicaranya benar-benar hadir dan memberikan perhatian.



5. Ajukan Pertanyaan Terbuka agar Percakapan Lebih Mendalam



Pendengar yang baik bukan berarti harus selalu diam.



Justru, salah satu cara menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat.



Namun, pertanyaan yang digunakan sebaiknya tidak membuat lawan bicara merasa sedang diinterogasi.



Cobalah menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memungkinkan seseorang menjelaskan pengalaman, pemikiran, atau perasaannya dengan lebih luas.



Contohnya, daripada bertanya:



"Apakah kamu marah?"



Kamu bisa mengatakan:



"Apa yang paling membuatmu merasa kecewa dengan kejadian itu?"



Daripada bertanya:



"Kamu senang bekerja di sana?"



Cobalah bertanya:



"Bagaimana pengalamanmu selama bekerja di tempat tersebut?"



Pertanyaan terbuka membantu percakapan berkembang secara alami. Selain itu, pertanyaan semacam ini memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum sempat mereka sampaikan.



Dalam pendekatan konseling, keterampilan bertanya juga digunakan untuk membantu seseorang mengeksplorasi pengalaman dan perasaannya sendiri.



Beberapa contoh pertanyaan yang bisa kamu gunakan antara lain:



"Apa yang paling kamu pikirkan akhir-akhir ini?"



"Bagaimana perasaanmu ketika hal itu terjadi?"



"Menurutmu, bagian paling sulit dari situasi tersebut apa?"



"Apa yang sebenarnya kamu harapkan dari kejadian itu?"



"Apakah ada hal lain yang belum sempat kamu ceritakan?"



Selain mengajukan pertanyaan, kamu juga bisa melakukan parafrasa, yaitu mengulangi inti perkataan seseorang menggunakan kalimatmu sendiri.



Misalnya, temanmu berkata, "Aku merasa tidak dihargai meskipun sudah bekerja keras."



Kamu bisa merespons, "Jadi, yang membuatmu kecewa bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga karena usahamu terasa tidak diakui. Benar begitu?"



Cara ini membantu memastikan bahwa kamu tidak salah memahami pesan yang disampaikan.



6. Latih Kesabaran dan Toleransi terhadap Keheningan



Salah satu keterampilan yang sering dilupakan dalam mendengarkan adalah kemampuan untuk tidak selalu mengisi keheningan.



Banyak orang merasa tidak nyaman ketika percakapan tiba-tiba berhenti. Akibatnya, mereka buru-buru berbicara, mengganti topik, atau memberikan komentar meskipun sebenarnya tidak diperlukan.



Padahal, keheningan tidak selalu berarti percakapan sedang mengalami masalah.



Terkadang, seseorang membutuhkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin disampaikan. Ada pula orang yang perlu mengumpulkan keberanian sebelum menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi.



Dalam konteks komunikasi suportif dan konseling, memberikan jeda dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap proses berpikir dan perasaan orang lain.



Bayangkan seseorang sedang menceritakan pengalaman yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa kalimat, ia berhenti berbicara dan terlihat sedang berpikir.



Jangan langsung memotong dengan pertanyaan lain atau mengalihkan pembicaraan.



Berikan waktu.



Kamu bisa tetap menunjukkan perhatian melalui ekspresi wajah yang tenang atau mengatakan, "Tidak apa-apa, ambil waktumu."



Selain itu, latihlah kesabaran dengan tidak memotong pembicaraan, bahkan ketika kamu merasa sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan orang tersebut.



Kamu mungkin merasa bahwa kamu sudah memahami ceritanya setelah mendengar beberapa kalimat pertama. Namun, bisa jadi bagian terpenting justru muncul di akhir cerita.



Kemampuan untuk memberikan ruang seperti ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya ingin mendengar, tetapi juga bersedia menghargai proses orang lain dalam mengungkapkan pikirannya.



Mengapa Menjadi Pendengar yang Baik Bisa Mengubah Kualitas Hubungan?



Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa kemampuan mendengarkan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap hubungan antarmanusia?



Jawabannya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa dipahami, diterima, dan dihargai.



Ketika seseorang merasa didengarkan, ia cenderung memiliki ruang yang lebih aman untuk mengekspresikan pemikirannya. Hal tersebut dapat membantu membangun kedekatan emosional dan meningkatkan kualitas komunikasi.



Dalam hubungan pertemanan, kemampuan mendengarkan membantu menciptakan kepercayaan.



Dalam hubungan romantis, mendengarkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu pasangan memahami kebutuhan emosional satu sama lain.



Sementara dalam lingkungan pekerjaan, kemampuan ini dapat meningkatkan kualitas kolaborasi, membantu penyelesaian konflik, dan membuat komunikasi tim menjadi lebih efektif.



Namun, perlu diingat bahwa menjadi pendengar yang baik bukan berarti kamu harus selalu tersedia untuk semua orang.



Kamu juga memiliki kebutuhan, batasan, dan perasaan yang perlu dihargai. Jika sedang lelah atau tidak memiliki kapasitas untuk mendengarkan, kamu boleh menyampaikannya dengan jujur dan penuh hormat.



Misalnya, "Aku ingin mendengarkan ceritamu dengan baik, tetapi sekarang pikiranku sedang cukup penuh. Bisakah kita membicarakannya nanti?"



Mendengarkan secara sehat harus tetap melibatkan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.



Cara Melatih Kemampuan Mendengarkan dalam Kehidupan Sehari-hari



Keenam strategi di atas tidak akan memberikan perubahan besar jika hanya dibaca tanpa dipraktikkan.



Kabar baiknya, kamu tidak perlu menunggu kesempatan khusus untuk mulai melatihnya.



Mulailah dari percakapan sederhana setiap hari.



Ketika berbicara dengan keluarga, cobalah meletakkan ponsel dan memberikan perhatian penuh. Saat teman bercerita, tahan keinginan untuk langsung memberikan nasihat. Ketika pasangan mengungkapkan perasaannya, berusahalah memahami sebelum memberikan penilaian.



Kamu juga bisa melakukan evaluasi sederhana setelah percakapan selesai.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah tadi aku benar-benar memperhatikan lawan bicara?



Apakah aku terlalu sering menyela pembicaraan?



Apakah aku mendengarkan untuk memahami atau hanya menunggu giliran berbicara?



Apakah aku terlalu cepat memberikan nasihat?



Apakah aku sudah berusaha memahami perasaan orang tersebut?



Tidak perlu menuntut diri sendiri menjadi sempurna. Kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan yang berkembang melalui latihan dan pengalaman.



Semakin sering kamu mempraktikkannya, semakin mudah pula kamu mengenali kebiasaan komunikasi yang perlu diperbaiki.



Penutup: Terkadang, Hal Terbaik yang Bisa Kamu Berikan kepada Seseorang Adalah Perhatian



Menjadi pendengar yang baik mungkin tidak membuatmu terlihat sebagai orang paling pintar, paling menarik, atau paling hebat dalam sebuah percakapan.



Namun, kemampuan tersebut bisa membuat orang lain merasa dihargai.



Kamu tidak harus selalu memiliki jawaban atas setiap pertanyaan. Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh masalah orang lain. Kamu juga tidak perlu menceritakan pengalaman pribadi setiap kali seseorang sedang berbicara.



Terkadang, cukup dengan hadir sepenuhnya, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan perasaannya, kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat berarti.



Enam strategi ini mengajarkan satu hal penting: komunikasi yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita menyampaikan pikiran, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan ruang kepada orang lain untuk didengar.



Sebab, pada akhirnya, orang mungkin tidak selalu mengingat setiap nasihat yang pernah kita berikan. Namun, mereka bisa mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berbicara dengan kita.



