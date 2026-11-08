7 Alasan Mengapa Suatu Hubungan Bisa Terasa Berat Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memiliki hubungan yang berat / foto: Magnific/ARTcreator_98

JawaPos.com - Hubungan asmara seharusnya menjadi salah satu tempat bagi seseorang untuk merasa nyaman, diterima, dihargai, dan mendapatkan dukungan emosional. Ketika menjalin hubungan dengan seseorang, kita tentu berharap bisa berbagi kebahagiaan, menghadapi kesulitan bersama, serta menemukan ketenangan di tengah berbagai persoalan kehidupan.

Namun, kenyataannya tidak semua hubungan berjalan seperti yang dibayangkan. Ada kalanya hubungan yang awalnya terasa menyenangkan justru perlahan berubah menjadi sesuatu yang melelahkan. Komunikasi yang dahulu terasa mudah mulai dipenuhi kesalahpahaman. Hal-hal kecil dapat memicu pertengkaran, perhatian terasa semakin berkurang, dan kebersamaan yang seharusnya menyenangkan justru menghadirkan tekanan emosional.



Bahkan, ada orang yang masih sangat mencintai pasangannya, tetapi pada saat bersamaan merasa lelah menjalani hubungan tersebut. Mereka ingin bertahan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatasi perasaan yang semakin berat. Mereka ingin memperbaiki keadaan, tetapi sering kali merasa hanya dirinya sendiri yang berusaha.



Dalam psikologi, hubungan yang terasa berat tidak selalu berarti bahwa cinta sudah menghilang. Ada banyak faktor emosional, psikologis, dan interpersonal yang dapat membuat sebuah hubungan kehilangan keseimbangannya.



Terkadang, masalahnya bukan terletak pada kurangnya rasa cinta, melainkan pada pola komunikasi yang tidak sehat, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, luka masa lalu yang belum terselesaikan, atau ketidakmampuan kedua individu dalam memahami satu sama lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat tujuh alasan mengapa suatu hubungan bisa terasa berat menurut perspektif psikologi.



1. Kebutuhan Emosional Tidak Terpenuhi

Salah satu alasan paling mendasar mengapa hubungan terasa berat adalah ketika kebutuhan emosional seseorang tidak mendapatkan perhatian yang cukup.



Setiap individu memiliki kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan perhatian, kepastian, penghargaan, kedekatan, komunikasi, atau dukungan ketika sedang menghadapi masalah.



Dalam hubungan yang sehat, kebutuhan tersebut seharusnya dapat dibicarakan dan diupayakan untuk dipenuhi secara bersama-sama.



Namun, persoalan muncul ketika salah satu pasangan terus-menerus merasa tidak didengarkan, tidak dipahami, atau tidak dianggap penting.



Misalnya, seseorang ingin menceritakan masalah yang sedang dihadapinya, tetapi pasangannya justru merespons dengan sikap acuh. Ada pula seseorang yang membutuhkan kepastian mengenai hubungan, tetapi pasangannya selalu menghindari pembicaraan tentang masa depan.



Situasi seperti ini dapat menimbulkan perasaan kesepian meskipun seseorang sebenarnya tidak sedang sendirian.



Dalam psikologi, kondisi tersebut berkaitan dengan konsep emotional needs atau kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dalam waktu lama dapat memengaruhi kepuasan hubungan dan kesejahteraan psikologis seseorang.



Seseorang mungkin mulai mempertanyakan apakah dirinya masih dicintai, apakah keberadaannya masih dihargai, atau apakah hubungan tersebut masih memiliki arti bagi pasangannya.



Yang membuat keadaan semakin berat adalah ketika seseorang harus terus-menerus meminta sesuatu yang sebenarnya sangat penting baginya.



Perhatian, penghargaan, komunikasi, dan kepedulian akhirnya terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan sendirian.



Padahal, hubungan yang sehat bukan berarti kedua pasangan harus selalu memenuhi semua keinginan satu sama lain. Namun, keduanya perlu memiliki kesediaan untuk memahami kebutuhan emosional masing-masing.



Intinya: Hubungan dapat terasa berat ketika seseorang terus berada dalam situasi yang membuatnya merasa tidak dipahami, tidak dihargai, dan tidak mendapatkan kedekatan emosional yang dibutuhkan.

2. Komunikasi yang Tidak Sehat dan Dipenuhi Kesalahpahaman

Komunikasi merupakan salah satu fondasi terpenting dalam sebuah hubungan. Dua orang mungkin memiliki perasaan cinta yang besar, tetapi tanpa komunikasi yang sehat, hubungan tetap berpotensi mengalami banyak masalah.



Tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam menyampaikan perasaan. Ada individu yang terbiasa berbicara secara terbuka ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, ada pula yang memilih diam, menghindar, atau memendam perasaan karena takut menimbulkan konflik.



Perbedaan cara berkomunikasi ini sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut dapat menciptakan jarak emosional.



Contohnya, ketika seseorang merasa tersinggung, ia memilih diam karena berharap pasangannya memahami kesalahannya sendiri. Sementara itu, pasangannya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



Akhirnya, muncul prasangka, kekecewaan, dan kesalahpahaman yang semakin sulit diselesaikan.



Dalam psikologi hubungan, terdapat pola komunikasi negatif yang dapat memperburuk konflik. Psikolog John Gottman, misalnya, menjelaskan empat pola interaksi destruktif yang dikenal sebagai The Four Horsemen, yaitu:

- Criticism (kritik menyerang): Mengkritik karakter pasangan, bukan membahas perilaku tertentu yang menjadi masalah.

- Contempt (penghinaan): Merendahkan pasangan melalui ejekan, sindiran, atau sikap tidak hormat.

- Defensiveness (sikap defensif): Selalu membela diri dan menghindari tanggung jawab ketika terjadi konflik.

- Stonewalling (menutup diri): Menghentikan komunikasi atau menarik diri dari percakapan ketika menghadapi tekanan.

Jika pola-pola tersebut terus berulang, hubungan dapat berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan.



Seseorang mungkin merasa harus berhati-hati dalam berbicara karena takut perkataannya akan disalahartikan. Bahkan, membicarakan persoalan sederhana pun bisa terasa melelahkan karena hampir selalu berakhir dengan pertengkaran.



Padahal, komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang harus mengalah. Komunikasi yang sehat adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan, mendengarkan sudut pandang pasangan, dan mencari penyelesaian tanpa saling merendahkan.



Intinya: Hubungan terasa berat ketika komunikasi tidak lagi menjadi sarana untuk saling memahami, melainkan berubah menjadi sumber pertengkaran, tekanan, dan kesalahpahaman.

3. Salah Satu Pihak Merasa Berjuang Sendirian

Hubungan merupakan tanggung jawab dua individu. Meskipun bentuk kontribusi setiap pasangan tidak selalu sama, keduanya tetap perlu menunjukkan kesediaan untuk menjaga dan mengembangkan hubungan.



Masalah muncul ketika hanya satu pihak yang terus berusaha.



Satu orang selalu memulai percakapan, meminta maaf, mencari solusi, menjaga kedekatan, dan berusaha memperbaiki keadaan. Sementara itu, pihak lainnya cenderung pasif, tidak menunjukkan kepedulian, atau menganggap bahwa hubungan akan tetap berjalan tanpa perlu usaha yang berarti.



Lama-kelamaan, ketimpangan tersebut dapat menimbulkan kelelahan emosional.



Dalam psikologi hubungan, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep perceived relationship inequity, yaitu persepsi bahwa hubungan tidak berjalan secara adil atau seimbang.



Ketika seseorang merasa memberikan lebih banyak perhatian, waktu, energi, dan pengorbanan dibandingkan pasangannya, ia dapat mulai mengalami ketidakpuasan dalam hubungan.



Perasaan tersebut bukan semata-mata karena ingin mendapatkan balasan yang sama persis. Sering kali, yang diharapkan hanyalah adanya usaha dan kepedulian yang seimbang.



Misalnya, seseorang tidak selalu mengharapkan pasangannya menghubungi setiap saat. Namun, ia ingin merasakan bahwa pasangannya juga memiliki inisiatif untuk menjaga komunikasi.



Seseorang tidak selalu mengharapkan pasangannya meminta maaf terlebih dahulu. Namun, ia ingin melihat adanya kesadaran ketika terjadi kesalahan.



Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya memiliki arti yang besar.



Ketika usaha hanya datang dari satu pihak, hubungan dapat berubah menjadi tanggung jawab yang terasa seperti beban.



Orang yang terus berjuang mungkin mulai kehilangan semangat. Ia tidak lagi memiliki energi untuk menjelaskan perasaannya, tidak lagi berharap banyak, dan perlahan berhenti melakukan hal-hal yang dahulu dilakukannya dengan penuh perhatian.



Bukan karena sudah tidak peduli, melainkan karena terlalu lama merasa sendirian.



Intinya: Hubungan menjadi berat ketika tanggung jawab emosional dan usaha mempertahankan hubungan hanya dibebankan kepada satu orang.

4. Luka Masa Lalu Memengaruhi Hubungan Saat Ini

Tidak semua persoalan dalam hubungan berasal dari apa yang sedang terjadi sekarang. Terkadang, pengalaman masa lalu memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang mencintai, mempercayai, dan memperlakukan pasangannya.



Seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi lebih sulit percaya. Seseorang yang pernah ditinggalkan secara tiba-tiba mungkin memiliki ketakutan berlebihan ketika pasangannya mulai menjaga jarak.



Begitu pula seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang memberikan kehangatan emosional mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan kasih sayang.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan attachment theory atau teori kelekatan yang dikembangkan dari pemikiran John Bowlby dan diperluas oleh Mary Ainsworth.



Teori kelekatan menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan awal, terutama dengan pengasuh, dapat memengaruhi pola seseorang dalam membangun kedekatan emosional.



Dalam hubungan dewasa, beberapa pola kelekatan yang sering dibahas meliputi:

- Secure attachment: Cenderung nyaman dengan kedekatan emosional, kepercayaan, dan kemandirian.

- Anxious attachment: Cenderung membutuhkan kepastian lebih besar dan mudah merasa takut kehilangan.

- Avoidant attachment: Cenderung merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional yang terlalu intens dan lebih memilih menjaga jarak.

- Disorganized atau fearful-avoidant attachment: Dapat mengalami konflik antara keinginan untuk dekat dan ketakutan terhadap kedekatan tersebut.

Perbedaan pola kelekatan dapat menciptakan dinamika hubungan yang cukup rumit.



Misalnya, seseorang dengan kecenderungan cemas mungkin membutuhkan komunikasi dan kepastian lebih sering. Sementara itu, pasangannya yang cenderung menghindari kedekatan emosional justru membutuhkan ruang ketika menghadapi konflik.



Semakin seseorang meminta kepastian, semakin pasangannya menarik diri. Semakin pasangannya menarik diri, semakin besar pula kecemasan yang dirasakan.



Akhirnya, keduanya terjebak dalam pola yang melelahkan.



Namun, penting untuk dipahami bahwa pola kelekatan bukanlah label permanen. Pengalaman baru, kesadaran diri, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang suportif dapat membantu seseorang mengembangkan pola hubungan yang lebih aman.



Intinya: Hubungan dapat terasa berat ketika luka masa lalu dan pola kelekatan yang belum dipahami memengaruhi cara kedua pasangan membangun kepercayaan dan kedekatan.

5. Terlalu Banyak Ekspektasi terhadap Pasangan

Setiap orang tentu memiliki harapan ketika menjalin hubungan. Ada yang berharap mendapatkan perhatian, kesetiaan, dukungan, pengertian, atau komitmen jangka panjang.



Harapan tersebut sebenarnya wajar. Namun, hubungan dapat menjadi berat ketika ekspektasi yang dimiliki terlalu tinggi, tidak realistis, atau tidak pernah dikomunikasikan dengan jelas.



Misalnya, seseorang berharap pasangannya selalu memahami perasaannya tanpa perlu dijelaskan. Ada pula yang mengharapkan pasangan selalu tersedia setiap kali dibutuhkan, tidak pernah melakukan kesalahan, dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan emosionalnya.



Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kekecewaan pun muncul.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan expectation-reality gap, yaitu kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi.



Semakin besar kesenjangan tersebut, semakin besar pula kemungkinan seseorang mengalami ketidakpuasan.



Persoalan lainnya adalah ketika seseorang memiliki gambaran ideal mengenai bagaimana pasangan seharusnya bersikap.



Ia mungkin percaya bahwa pasangan yang benar-benar mencintai tidak akan pernah membuatnya kecewa. Padahal, setiap manusia memiliki keterbatasan, perbedaan karakter, dan cara tersendiri dalam mengekspresikan perasaan.



Cinta tidak secara otomatis membuat seseorang mampu membaca pikiran orang lain.



Pasangan mungkin tidak mengetahui bahwa kita sedang membutuhkan perhatian jika kita tidak pernah mengungkapkannya. Mereka juga mungkin tidak memahami alasan kita merasa kecewa apabila kita hanya menunjukkan kemarahan tanpa menjelaskan persoalannya.



Di sisi lain, ekspektasi yang terlalu rendah juga dapat menjadi masalah. Seseorang mungkin terus memaklumi perilaku buruk dengan alasan bahwa pasangannya memang memiliki kekurangan.



Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara harapan yang realistis dan kebutuhan mendasar yang memang seharusnya dihormati, seperti kejujuran, rasa aman, kesetiaan sesuai kesepakatan, dan penghargaan terhadap batasan pribadi.



Hubungan yang sehat bukan tentang menghilangkan semua ekspektasi, melainkan membangun harapan yang masuk akal dan membicarakannya secara terbuka.



Intinya: Hubungan terasa berat ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, terlebih jika kedua pasangan tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan dan tanggung jawab dalam hubungan.

6. Kehilangan Identitas dan Terlalu Bergantung pada Pasangan

Ketika seseorang jatuh cinta, wajar jika ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama pasangannya. Kehadiran orang yang dicintai dapat memberikan kebahagiaan, rasa aman, dan kenyamanan emosional.



Namun, hubungan dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang mulai kehilangan identitas dirinya sendiri.



Hal ini dapat terjadi secara perlahan.



Awalnya, seseorang hanya menyesuaikan jadwal agar bisa menghabiskan waktu bersama pasangan. Kemudian, ia mulai mengurangi waktu bersama teman-temannya. Setelah itu, ia berhenti melakukan hobi yang disukai karena merasa harus selalu tersedia untuk pasangannya.



Bahkan, ada orang yang mulai menentukan nilai dirinya berdasarkan bagaimana pasangan memperlakukannya.



Ketika mendapatkan perhatian, ia merasa berharga. Namun, ketika pasangannya sibuk atau tidak memberikan respons seperti biasanya, ia langsung merasa tidak dicintai dan tidak berarti.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep codependency atau ketergantungan emosional yang tidak sehat, meskipun keduanya tidak selalu identik.



Ketergantungan emosional dapat membuat seseorang merasa tidak mampu menjalani kehidupan dengan baik tanpa kehadiran pasangannya.



Akibatnya, ia mungkin mengorbankan kebutuhan pribadi, mengabaikan batasan diri, dan terus mempertahankan hubungan meskipun mengalami tekanan emosional.



Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memungkinkan kedua individu untuk tetap memiliki kehidupan pribadi.



Seseorang tetap boleh memiliki teman, menjalankan hobi, mengejar cita-cita, mengembangkan karier, dan menikmati waktu sendiri tanpa harus merasa bersalah.



Kedekatan emosional tidak berarti harus kehilangan kemandirian.



Justru, hubungan yang baik memberikan ruang bagi kedua individu untuk berkembang tanpa merasa terancam oleh pertumbuhan masing-masing.



Mencintai seseorang bukan berarti menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.



Kita tetap membutuhkan hubungan sosial, tujuan hidup, penghargaan terhadap diri sendiri, dan aktivitas yang memberikan makna di luar hubungan asmara.



Intinya: Hubungan dapat terasa berat ketika seseorang terlalu bergantung pada pasangan hingga kehilangan kebebasan, identitas, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

7. Hubungan Dipenuhi Konflik yang Tidak Pernah Benar-Benar Selesai

Tidak ada hubungan yang sepenuhnya bebas dari konflik. Dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, pemikiran, dan kepribadian berbeda tentu memiliki kemungkinan untuk mengalami perbedaan pendapat.



Konflik sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, konflik justru dapat membantu pasangan memahami kebutuhan satu sama lain dan memperbaiki hubungan.



Namun, masalah muncul ketika konflik yang sama terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang berarti.



Misalnya, pasangan sering bertengkar karena kurangnya perhatian. Setelah bertengkar, salah satu pihak meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Untuk sementara waktu, keadaan membaik.



Namun, beberapa minggu kemudian, masalah yang sama kembali muncul.



Siklus tersebut terus berulang hingga keduanya merasa lelah.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan conflict recurrence, yaitu munculnya kembali konflik yang sebelumnya belum terselesaikan secara tuntas.



Ada beberapa alasan mengapa konflik terus berulang.



Pertama, kedua pasangan hanya berusaha menghentikan pertengkaran tanpa benar-benar memahami akar masalahnya.



Kedua, permintaan maaf tidak diikuti perubahan perilaku yang konsisten.



Ketiga, salah satu atau kedua pasangan tidak memiliki keterampilan untuk mengelola emosi ketika menghadapi perbedaan.



Keempat, terdapat persoalan mendasar yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka.



Lama-kelamaan, hubungan dapat dipenuhi perasaan waswas. Seseorang mungkin merasa bahwa setiap pembicaraan berpotensi menjadi pertengkaran baru.



Bahkan, ketika sedang tidak ada masalah, ia tetap merasa khawatir karena mengingat konflik-konflik sebelumnya.



Kondisi seperti ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang berkepanjangan.



Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah bertengkar, tetapi kedua pasangan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang saling menghormati.



Mereka tidak hanya berusaha memenangkan perdebatan, tetapi juga berusaha memahami mengapa persoalan tersebut terus terjadi.



Jika masalah sudah melibatkan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, atau kontrol yang merugikan, keselamatan diri harus menjadi prioritas. Situasi seperti itu tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbaiki komunikasi.



Intinya: Hubungan menjadi berat ketika konflik tidak pernah benar-benar diselesaikan, sehingga kedua pasangan terus mengalami persoalan yang sama dan kehilangan rasa aman dalam hubungan.



Bagaimana Cara Membuat Hubungan Tidak Terasa Terlalu Berat?

Setelah memahami berbagai penyebabnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengatasi hubungan yang mulai terasa melelahkan?



Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua hubungan yang sedang mengalami kesulitan harus berakhir. Sebagian hubungan masih dapat diperbaiki ketika kedua pasangan memiliki kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk melakukan perubahan.



Namun, memperbaiki hubungan bukan berarti seseorang harus terus-menerus mengorbankan kesehatan emosionalnya.



Ada beberapa hal yang dapat dilakukan.



1. Belajar mengungkapkan perasaan secara terbuka



Jangan selalu berharap pasangan memahami apa yang sedang dirasakan tanpa penjelasan. Cobalah menyampaikan kebutuhan, kekecewaan, dan harapan dengan bahasa yang jelas tanpa menyerang karakter pasangan.



2. Berhenti menganggap semua masalah sebagai kesalahan satu pihak



Dalam konflik hubungan, penting untuk melihat persoalan secara objektif. Cobalah memahami kontribusi masing-masing pihak terhadap masalah yang terjadi.



Namun, ini bukan berarti tanggung jawab atas kekerasan atau perilaku manipulatif harus dibagi secara seimbang.



3. Bangun batasan yang sehat



Setiap individu berhak memiliki ruang pribadi, waktu sendiri, dan kehidupan di luar hubungan. Batasan bukan tanda kurangnya cinta, melainkan salah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.



4. Perhatikan tindakan, bukan hanya janji



Perubahan dalam hubungan membutuhkan tindakan nyata dan konsisten. Permintaan maaf memang penting, tetapi perubahan perilaku merupakan bagian yang tidak kalah penting.



5. Belajar mengelola emosi



Ketika sedang marah atau kecewa, hindari mengambil keputusan secara impulsif. Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan.



6. Evaluasi apakah hubungan masih berjalan secara sehat



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: Apakah hubungan ini membuat saya merasa dihargai? Apakah saya bisa menjadi diri sendiri? Apakah kami sama-sama berusaha memperbaiki keadaan?



Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat membantu seseorang memahami kondisi hubungannya dengan lebih jernih.



7. Pertimbangkan bantuan profesional



Jika persoalan terus berulang dan sulit diselesaikan, konseling individu atau konseling pasangan dapat menjadi pilihan. Bantuan profesional dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan yang tidak sehat dan mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih efektif.



Kesimpulan

Suatu hubungan bisa terasa berat bukan hanya karena berkurangnya rasa cinta, tetapi juga karena berbagai persoalan psikologis dan emosional yang tidak mendapatkan penyelesaian.



Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk, usaha yang tidak seimbang, luka masa lalu, ekspektasi berlebihan, ketergantungan emosional, hingga konflik yang terus berulang merupakan beberapa faktor yang dapat membuat hubungan terasa melelahkan.



Hal yang perlu diingat adalah bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuat kita terus-menerus kehilangan ketenangan batin.



Hubungan memang membutuhkan kesabaran, pengertian, kompromi, dan pengorbanan. Namun, semua itu seharusnya berjalan bersama dengan rasa saling menghargai dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.



Tidak ada pasangan yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan setiap hubungan pasti menghadapi tantangan. Akan tetapi, hubungan yang sehat memberikan kesempatan bagi kedua individu untuk belajar, bertumbuh, dan memperbaiki kesalahan bersama.



Pada akhirnya, hubungan yang baik bukanlah hubungan yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan hubungan yang membuat kedua orang di dalamnya merasa aman untuk menjadi diri sendiri, berani mengungkapkan perasaan, dan tidak harus berjuang sendirian untuk mempertahankan kebersamaan.



