8 Alasan Mengapa Hubungan Toxic Bisa Terasa Menyenangkan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terjebak dalam hubungan toxic / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan toxic sering kali sulit ditinggalkan, bukan karena seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang tersakiti, melainkan karena hubungan tersebut juga memberikan pengalaman menyenangkan yang membuatnya terus berharap.

Pernahkah kamu melihat seseorang bertahan dalam hubungan yang jelas-jelas membuatnya lelah secara emosional? Ia sering menangis, merasa tidak dihargai, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Namun, ketika pasangannya kembali bersikap manis, memberikan perhatian, atau menunjukkan kasih sayang, semua rasa sakit seolah terlupakan.



Fenomena ini mungkin terdengar membingungkan. Mengapa seseorang bisa merasa bahagia sekaligus tersiksa dalam hubungan yang sama? Mengapa hubungan yang penuh pertengkaran justru terkadang terasa lebih menarik dibandingkan hubungan yang tenang dan stabil?



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme emosional dan perilaku manusia. Hubungan toxic tidak selalu dipenuhi kesedihan sepanjang waktu. Justru, momen-momen bahagia yang muncul di antara konflik dapat membuat seseorang semakin sulit melepaskan diri.



Perasaan senang tersebut bukan berarti hubungan itu sehat. Ada sejumlah proses psikologis yang membuat pengalaman menyakitkan terasa bercampur dengan kenikmatan, harapan, dan ketergantungan emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat delapan alasan mengapa hubungan toxic bisa terasa menyenangkan menurut psikologi.



1. Efek Intermittent Reinforcement: Perhatian yang Tidak Konsisten Justru Membuat Ketagihan



Salah satu penjelasan psikologis paling menarik mengenai hubungan toxic adalah intermittent reinforcement atau penguatan berselang.



Konsep ini berasal dari psikologi perilaku. Sederhananya, seseorang cenderung mengulangi suatu perilaku ketika mendapatkan hadiah atau penghargaan secara tidak terduga.



Bayangkan kamu memiliki pasangan yang terkadang sangat perhatian, tetapi pada waktu lain bersikap dingin, mengabaikan pesan, atau bahkan memperlakukanmu dengan buruk.



Hari ini ia mengatakan bahwa kamu adalah orang paling penting dalam hidupnya. Besok, ia bisa berubah menjadi seseorang yang seolah tidak peduli dengan keberadaanmu.



Ketidakpastian tersebut dapat membuat seseorang terus menunggu momen ketika pasangannya kembali bersikap manis.



Ketika perhatian akhirnya datang, rasa bahagia yang muncul bisa terasa sangat besar. Bahkan, perhatian sederhana seperti pesan singkat atau pelukan dapat terasa luar biasa setelah melewati masa diabaikan.



Inilah yang membuat hubungan toxic terkadang terasa seperti candu.



Seseorang bukan hanya menantikan kasih sayang, tetapi juga terus mengejar kemungkinan mendapatkan kembali perlakuan menyenangkan yang pernah dirasakannya.



Mengapa hal ini berbahaya?



Karena seseorang bisa mulai menganggap perhatian yang tidak konsisten sebagai sesuatu yang istimewa. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang harus terus-menerus menebak kapan dirinya akan dicintai.



2. Trauma Bonding: Ikatan Emosional yang Terbentuk dari Siklus Sakit dan Bahagia



Alasan kedua adalah fenomena yang dikenal sebagai trauma bonding.



Istilah ini menggambarkan ikatan emosional yang dapat terbentuk dalam hubungan dengan pola perlakuan menyakitkan, ketimpangan kekuasaan, dan periode rekonsiliasi atau kebaikan yang berulang.



Misalnya, pasangan sering merendahkan atau menyakiti perasaanmu. Setelah konflik besar, ia meminta maaf, menangis, berjanji berubah, dan kembali menunjukkan kasih sayang.



Pada saat itu, kamu mungkin merasa hubungan kalian akhirnya membaik.



Namun, beberapa waktu kemudian, pola yang sama kembali terjadi.



Siklus tersebut dapat berlangsung berulang kali:



Terjadi konflik atau perlakuan menyakitkan.



Salah satu pihak merasa terluka dan tertekan.



Pasangan menunjukkan penyesalan atau kembali bersikap romantis.



Hubungan terasa membaik untuk sementara.



Konflik dan perlakuan menyakitkan kembali muncul.



Siklus ini dapat menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat.



Seseorang mungkin merasa bahwa pasangannya adalah satu-satunya orang yang mampu membuatnya sangat bahagia sekaligus sangat terluka.



Akibatnya, keinginan untuk meninggalkan hubungan menjadi semakin rumit. Ia tidak hanya takut kehilangan pasangan, tetapi juga takut kehilangan momen-momen indah yang sesekali muncul.



Perlu dipahami bahwa tidak semua hubungan toxic otomatis merupakan trauma bonding. Namun, ketika terdapat pola kekerasan, manipulasi, ketimpangan kekuasaan, dan rekonsiliasi berulang, ikatan semacam ini dapat berkembang.



3. Dopamin dan Sensasi Mengejar Sesuatu yang Tidak Pasti



Dari perspektif ilmu saraf, pengalaman menyenangkan dalam hubungan toxic juga dapat berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system di otak.



Salah satu zat kimia otak yang sering dibicarakan dalam konteks ini adalah dopamin.



Dopamin berperan dalam motivasi, pembelajaran, antisipasi, dan proses penghargaan. Zat ini tidak sekadar merupakan hormon kebahagiaan seperti yang sering disederhanakan dalam pembahasan populer.



Ketika seseorang berada dalam hubungan yang tidak konsisten, ketidakpastian mengenai perhatian pasangan dapat membuatnya terus mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan.



Contohnya, seseorang yang biasanya sulit dihubungi tiba-tiba mengirim pesan romantis. Perhatian tersebut mungkin memunculkan perasaan senang yang kuat karena datang setelah periode penantian.



Situasi ini membuat seseorang semakin termotivasi untuk mengejar pengalaman serupa.



Ia mulai memeriksa ponsel berulang kali, menunggu pesan, memikirkan kemungkinan bertemu, dan berharap pasangannya kembali bersikap seperti dahulu.



Hal yang menarik adalah terkadang proses menunggu dan mengantisipasi perhatian justru menjadi bagian besar dari pengalaman emosional tersebut.



Akibatnya, seseorang bisa merasa sangat bersemangat ketika pasangannya kembali memberikan perhatian, meskipun hubungan secara keseluruhan sebenarnya tidak membahagiakan.



Dengan kata lain, ketidakpastian dapat memperkuat dorongan untuk mengejar penghargaan, tetapi bukan berarti dopamin secara langsung menyebabkan seseorang menyukai hubungan toxic.



4. Efek Familiaritas: Kita Cenderung Tertarik pada Sesuatu yang Sudah Dikenal



Pernahkah kamu merasa lebih nyaman dengan seseorang yang memiliki karakter menyebalkan, tetapi terasa familier?



Dalam psikologi terdapat konsep mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang mengembangkan rasa suka terhadap sesuatu setelah berulang kali terpapar dengannya.



Namun, dalam konteks hubungan toxic, ada mekanisme lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu pola relasi yang sudah dikenal sejak pengalaman sebelumnya.



Sebagai contoh, seseorang yang terbiasa tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan komunikasi penuh konflik mungkin menganggap pertengkaran sebagai bagian normal dari hubungan dekat.



Ketika dewasa, ia mungkin tidak menyadari bahwa dirinya kembali terlibat dalam hubungan dengan pola serupa.



Sebaliknya, hubungan yang tenang, stabil, dan penuh komunikasi sehat justru terasa asing atau membosankan.



Bukan karena hubungan sehat benar-benar tidak menarik, tetapi karena seseorang belum terbiasa dengan bentuk kedekatan yang tidak melibatkan ketegangan emosional.



Hal ini bukan berarti semua orang dengan pengalaman keluarga sulit pasti akan memilih pasangan toxic.



Namun, pengalaman masa lalu memang dapat memengaruhi ekspektasi, cara seseorang memahami cinta, dan pola hubungan yang dianggap normal.



Terkadang, seseorang tidak sedang mencari hubungan yang membuatnya bahagia. Tanpa disadari, ia justru mencari sesuatu yang terasa familiar.



5. Harapan bahwa Pasangan Akan Berubah Membuat Hubungan Terasa Layak Dipertahankan



Alasan kelima adalah kekuatan harapan.



Dalam hubungan toxic, seseorang sering kali tidak hanya mencintai pasangannya yang sekarang, tetapi juga membayangkan sosok pasangan yang mungkin muncul di masa depan.



Ia mengingat masa-masa ketika pasangannya begitu perhatian, romantis, dan penuh kasih sayang.



Ketika pasangan kembali melakukan kesalahan, ia mungkin berpikir:



"Dia sebenarnya orang baik, hanya sedang banyak masalah."



"Kalau aku lebih sabar, mungkin dia akan berubah."



"Aku tahu dia masih mencintaiku. Dia hanya belum bisa menunjukkan perasaannya."



Pikiran semacam ini dapat membuat seseorang terus bertahan.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan optimism bias, yaitu kecenderungan memiliki harapan positif terhadap kemungkinan yang akan terjadi.



Selain itu, seseorang juga dapat mengalami cognitive dissonance atau disonansi kognitif.



Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan akibat adanya pertentangan antara keyakinan dan kenyataan.



Misalnya, ia percaya bahwa pasangannya sangat mencintainya, tetapi pada saat yang sama ia sering menerima perlakuan yang menyakitkan.



Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, ia mungkin mencari alasan yang membuat perilaku pasangan terasa lebih mudah diterima.



Ia menganggap pasangannya hanya sedang stres, lelah, atau belum mampu mengendalikan emosi.



Harapan bahwa hubungan akan kembali indah akhirnya menjadi alasan untuk mengabaikan kenyataan yang sedang terjadi.



Padahal, perubahan dalam hubungan membutuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan tindakan nyata dari kedua pihak, bukan hanya kesabaran satu orang.



6. Intensitas Emosi Disalahartikan sebagai Cinta yang Sangat Dalam



Hubungan toxic sering kali memiliki intensitas emosi yang tinggi.



Hari ini pasangan bertengkar hebat. Besok mereka saling meminta maaf. Lusa mereka kembali romantis dan menghabiskan waktu bersama.



Perubahan emosi yang cepat dapat membuat hubungan terasa sangat dramatis.



Ada rasa takut kehilangan, kecemburuan, kerinduan, kemarahan, kebahagiaan, dan kelegaan yang datang silih berganti.



Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat salah mengartikan intensitas emosi tersebut sebagai bukti bahwa cintanya sangat besar.



Ia berpikir bahwa hubungan yang penuh perjuangan pasti memiliki makna yang lebih dalam.



Padahal, intensitas tidak selalu menunjukkan kualitas hubungan.



Hubungan yang sehat tidak harus dipenuhi perasaan berdebar karena takut ditinggalkan. Tidak harus selalu ada pertengkaran besar agar seseorang merasa dicintai.



Psikologi juga mengenal konsep misattribution of arousal, yaitu ketika seseorang keliru menghubungkan sumber gairah atau aktivasi fisiologis yang dialaminya dengan penyebab tertentu.



Dalam konteks hubungan, ketegangan dan kecemasan terkadang dapat bercampur dengan ketertarikan romantis.



Namun, konsep ini tidak berarti setiap hubungan penuh konflik otomatis menghasilkan ketertarikan yang lebih kuat.



Hal terpenting adalah memahami bahwa rasa berdebar, takut kehilangan, dan emosi yang meledak-ledak bukanlah ukuran kedalaman cinta.



Terkadang, cinta yang sehat justru terasa lebih tenang karena tidak dibangun di atas rasa takut.



7. Sunk Cost Fallacy: Merasa Sayang untuk Meninggalkan Semua Pengorbanan



Pernahkah kamu bertahan dalam hubungan hanya karena merasa sudah terlalu banyak berkorban?



Sudah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mengeluarkan banyak tenaga, memberikan perhatian, bahkan mengorbankan kesempatan tertentu demi pasangan.



Ketika hubungan mulai terasa tidak sehat, muncul pikiran bahwa semua pengorbanan tersebut akan sia-sia jika hubungan berakhir.



Dalam psikologi dan ilmu pengambilan keputusan, kondisi ini dikenal sebagai sunk cost fallacy.



Konsep tersebut menggambarkan kecenderungan seseorang mempertahankan keputusan karena sudah menginvestasikan banyak sumber daya, meskipun keputusan itu mungkin tidak lagi memberikan manfaat.



Dalam hubungan toxic, bentuknya bisa berupa:



Bertahan karena sudah terlalu lama bersama.



Takut memulai hubungan baru setelah bertahun-tahun berpacaran.



Merasa semua pengorbanan harus dibalas dengan perubahan pasangan.



Menganggap perpisahan berarti gagal mempertahankan cinta.



Berpikir bahwa semakin banyak penderitaan yang dilewati, semakin besar nilai hubungan tersebut.



Padahal, waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan.



Mempertahankan hubungan yang terus menyakiti diri sendiri hanya karena sudah berinvestasi banyak tidak menjamin masa depan yang lebih baik.



Seseorang perlu belajar membedakan antara menghargai masa lalu dan mengorbankan masa depan demi mempertahankan sesuatu yang tidak sehat.



8. Rendahnya Harga Diri Membuat Perhatian Kecil Terasa Sangat Berharga



Alasan terakhir adalah hubungan antara harga diri dan kebutuhan akan penerimaan.



Seseorang yang memiliki penilaian negatif terhadap dirinya sendiri mungkin lebih mudah merasa bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan hubungan yang sehat.



Ia takut ditinggalkan, merasa sulit menemukan pasangan lain, atau menganggap dirinya harus terus berusaha agar tetap dicintai.



Dalam situasi seperti ini, perhatian kecil dari pasangan dapat terasa sangat berarti.



Misalnya, setelah beberapa hari diabaikan, pasangan tiba-tiba mengirim pesan menanyakan kabar.



Meskipun hal tersebut merupakan bentuk perhatian yang sangat sederhana, seseorang mungkin merasa sangat bahagia.



Ia merasa masih dibutuhkan, masih dianggap penting, dan masih memiliki tempat dalam kehidupan pasangannya.



Masalahnya, ketika harga diri terlalu bergantung pada penerimaan pasangan, seseorang bisa mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan bagaimana pasangan memperlakukannya.



Jika pasangan bersikap baik, ia merasa berharga.



Jika pasangan mengabaikannya, ia merasa tidak cukup baik.



Pola ini dapat membuat hubungan toxic semakin sulit ditinggalkan karena seseorang bukan hanya takut kehilangan pasangan, tetapi juga takut kehilangan sumber validasi emosionalnya.



Padahal, nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar perhatian yang diberikan orang lain.



Seseorang tetap berharga, bahkan ketika orang yang dicintainya tidak mampu memperlakukannya dengan baik.



Mengapa Hubungan Toxic Bisa Terasa Lebih Menyenangkan daripada Hubungan Sehat?



Jika melihat delapan penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa perasaan menyenangkan dalam hubungan toxic tidak selalu berasal dari cinta yang sehat.



Ada kemungkinan perasaan tersebut muncul dari kombinasi beberapa faktor, seperti ketidakpastian, antisipasi, harapan, pengalaman masa lalu, kebutuhan akan validasi, dan pola penghargaan yang tidak konsisten.



Hubungan toxic terkadang memberikan pengalaman emosional yang sangat intens.



Seseorang bisa merasa sangat bahagia ketika mendapatkan perhatian setelah diabaikan. Ia merasa sangat dicintai ketika pasangannya kembali meminta maaf setelah menyakitinya.



Namun, kebahagiaan yang muncul sesekali tidak menghapus pola perlakuan buruk yang terjadi berulang kali.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri, menyampaikan pendapat, memiliki batasan, dan merasa aman secara emosional.



Bukan berarti hubungan sehat tidak pernah mengalami konflik. Perbedaannya terletak pada bagaimana kedua pihak menghadapi konflik tersebut.



Dalam hubungan yang sehat, masalah dibicarakan dan diupayakan penyelesaiannya tanpa merendahkan, mengancam, mengontrol, atau menyakiti pasangan.



Bagaimana Cara Keluar dari Pola Hubungan Toxic?



Menyadari bahwa hubungan yang dijalani tidak sehat merupakan langkah awal yang penting. Namun, melepaskan diri secara emosional tidak selalu mudah.



Berikut beberapa langkah yang dapat membantu:



1. Bedakan momen bahagia dan pola hubungan secara keseluruhan.



Jangan hanya mengingat saat pasangan bersikap romantis. Perhatikan juga bagaimana ia memperlakukanmu ketika sedang marah, kecewa, atau menghadapi perbedaan pendapat.



2. Kenali pola yang terus berulang.



Cobalah mencatat konflik yang sering terjadi, bentuk perlakuan yang menyakitkan, dan apakah ada perubahan nyata setelah pasangan meminta maaf.



3. Bangun kembali harga diri.



Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuatmu merasa berharga di luar hubungan. Jangan menjadikan perhatian pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.



4. Tetapkan batasan yang jelas.



Kamu berhak menolak perlakuan yang merendahkan, manipulatif, mengancam, atau melanggar privasi dan kebebasanmu.



5. Cari dukungan dari orang yang dapat dipercaya.



Bercerita kepada teman, keluarga, atau psikolog dapat membantu melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih objektif.



6. Jangan memaksakan diri untuk bertahan demi perubahan yang belum terbukti.



Permintaan maaf perlu disertai tanggung jawab dan perubahan perilaku yang konsisten. Janji saja tidak cukup.



Jika hubungan melibatkan kekerasan fisik, ancaman, pemaksaan, atau kontrol yang membahayakan, prioritaskan keselamatan dan carilah bantuan dari orang atau layanan profesional yang dapat dipercaya. Kamu tidak harus menghadapi situasi tersebut sendirian.



Kesimpulan



Hubungan toxic bisa terasa menyenangkan karena manusia tidak hanya merespons perlakuan buruk, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh harapan, kenangan indah, ketidakpastian, dan kebutuhan emosional.



Intermittent reinforcement, trauma bonding, sistem penghargaan otak, familiaritas, harapan akan perubahan, intensitas emosi, sunk cost fallacy, dan harga diri merupakan beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan mengapa seseorang sulit melepaskan hubungan yang sebenarnya menyakitkan.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah sesuatu yang terasa menyenangkan belum tentu baik untuk kesehatan emosional kita.



Cinta tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus merasa cemas, takut, kehilangan harga diri, atau harus berjuang sendirian demi mendapatkan perhatian.



Kamu tidak harus menunggu sampai hubungan benar-benar menghancurkan dirimu untuk menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan hubungan yang lebih sehat.



