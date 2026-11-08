Jika Kamu Melihat 7 Tanda dari Pasanganmu, Kamu "Diabaikan" Secara Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang diabaikan secara emosional / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa memiliki pasangan, tetapi justru sering merasa sendirian? Kalian masih berkomunikasi, masih tinggal bersama, bahkan mungkin masih menghabiskan waktu berdua. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang terasa hilang. Kamu merasa tidak didengarkan, tidak dipahami, dan seolah-olah keberadaanmu tidak lagi begitu penting baginya.



Kamu mencoba bercerita tentang hari yang melelahkan, tetapi responsnya hanya sekadarnya. Kamu ingin mendapatkan perhatian, tetapi dia justru sibuk dengan dunianya sendiri. Ketika kamu sedang sedih, kamu berharap dia menjadi tempat bersandar, tetapi yang kamu dapatkan justru sikap dingin dan ketidakpedulian.



Awalnya, mungkin kamu menganggap semua itu sebagai hal biasa. Kamu berpikir bahwa setiap hubungan pasti mengalami masa-masa membosankan. Kamu juga mencoba memahami kesibukannya, tekanan pekerjaannya, atau masalah pribadi yang sedang dia hadapi.



Namun, bagaimana jika sikap tersebut terus berulang?



Bagaimana jika selama ini kamu bukan sekadar menghadapi pasangan yang sedang sibuk, melainkan seseorang yang perlahan-lahan mengabaikan kebutuhan emosionalmu?



Dalam psikologi hubungan, kondisi ini sering dikaitkan dengan istilah emotional neglect atau pengabaian emosional. Istilah ini menggambarkan keadaan ketika kebutuhan emosional seseorang tidak mendapatkan perhatian, respons, dan dukungan yang cukup dalam sebuah hubungan.



Pengabaian emosional tidak selalu terlihat melalui pertengkaran besar, kata-kata kasar, atau tindakan menyakitkan yang jelas. Justru, terkadang bentuknya sangat halus. Tidak ada kejadian dramatis, tetapi kamu terus-menerus merasa sendirian meskipun sedang bersama orang yang kamu cintai.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat tujuh tanda yang perlu kamu perhatikan.



1. Dia Tidak Benar-Benar Mendengarkan Ketika Kamu Bercerita



Salah satu kebutuhan emosional paling mendasar dalam hubungan adalah merasa didengarkan.



Ketika kamu mencintai seseorang, tentu kamu ingin berbagi banyak hal dengannya. Kamu ingin menceritakan pengalaman kecil, masalah pekerjaan, kekhawatiran tentang masa depan, bahkan hal-hal sederhana yang mungkin tidak terlalu penting bagi orang lain.



Kamu tidak selalu membutuhkan solusi. Terkadang, kamu hanya ingin seseorang mendengarkan tanpa menghakimi.



Namun, jika pasanganmu sering terlihat tidak tertarik ketika kamu berbicara, selalu sibuk dengan ponselnya, memotong pembicaraan, atau memberikan jawaban singkat tanpa benar-benar memahami apa yang kamu sampaikan, hal ini bisa menjadi tanda kurangnya keterlibatan emosional.



Misalnya, kamu pulang setelah menjalani hari yang berat dan berkata, "Hari ini aku benar-benar capek. Banyak sekali masalah di kantor."



Namun, dia hanya menjawab, "Oh, ya sudah, istirahat saja."



Setelah itu, dia kembali menonton televisi atau bermain ponsel seolah-olah tidak ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Tentu saja, satu respons singkat tidak otomatis berarti dia mengabaikanmu. Setiap orang memiliki energi dan kemampuan mendengarkan yang berbeda. Namun, jika hal tersebut menjadi pola yang terus berulang, kamu patut memperhatikannya.



Dalam psikologi, mendengarkan secara aktif merupakan bagian penting dari komunikasi yang sehat. Seseorang tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga berusaha memahami emosi, kebutuhan, dan pengalaman di balik perkataan pasangannya.



Ketika kebutuhan untuk didengarkan terus-menerus tidak terpenuhi, seseorang bisa mulai merasa tidak penting.



Lama-kelamaan, kamu mungkin memilih untuk berhenti bercerita. Bukan karena hidupmu tidak memiliki cerita, melainkan karena kamu merasa tidak ada gunanya berbagi dengan seseorang yang tidak menunjukkan ketertarikan.



Dan di situlah kesepian emosional mulai tumbuh.



2. Dia Tidak Peka Terhadap Perasaan dan Perubahan Emosimu



Pasangan yang memiliki keterlibatan emosional biasanya berusaha memperhatikan perubahan perasaan orang yang dicintainya.



Dia mungkin tidak selalu tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Dia juga tidak harus mampu membaca pikiranmu. Namun, ketika kamu terlihat murung, lebih pendiam dari biasanya, atau sedang mengalami tekanan, dia setidaknya menunjukkan rasa ingin tahu dan kepedulian.



Sebaliknya, salah satu tanda pengabaian emosional adalah ketika pasanganmu terus-menerus tidak menunjukkan perhatian terhadap keadaan emosimu.



Kamu bisa terlihat sedih selama berhari-hari, tetapi dia tidak pernah bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggumu.



Kamu sedang menghadapi masalah besar, tetapi dia bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja.



Bahkan, ketika kamu akhirnya mengungkapkan bahwa dirimu sedang terluka, dia justru merespons dengan kalimat seperti:



"Memangnya kenapa?"



"Kamu terlalu sensitif."



"Hal seperti itu saja dipikirkan."



"Jangan terlalu banyak drama."



Respons semacam ini dapat membuat seseorang merasa bahwa emosinya tidak memiliki tempat dalam hubungan.



Dalam psikologi, pengalaman emosional seseorang perlu mendapatkan validasi. Validasi emosional bukan berarti pasangan harus selalu setuju dengan semua pendapatmu. Artinya, dia mampu mengakui bahwa perasaanmu nyata dan layak untuk didengarkan.



Contohnya, ketika kamu merasa kecewa, pasangan yang responsif mungkin berkata, "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Ceritakan kepadaku apa yang membuatmu kecewa."



Kalimat sederhana tersebut dapat memberikan rasa aman karena kamu tahu bahwa emosimu tidak dianggap sebagai gangguan.



Sebaliknya, ketika perasaanmu terus-menerus disepelekan, kamu bisa mulai meragukan diri sendiri.



Kamu mungkin berpikir bahwa dirimu terlalu sensitif, terlalu banyak menuntut, atau terlalu membutuhkan perhatian.



Padahal, memiliki kebutuhan emosional bukanlah sebuah kesalahan.



3. Kamu Selalu Menjadi Orang yang Memulai Komunikasi dan Kedekatan



Coba perhatikan bagaimana komunikasi dalam hubungan kalian berlangsung.



Siapa yang lebih sering mengirim pesan terlebih dahulu? Siapa yang mengajak berbicara setelah terjadi pertengkaran? Siapa yang berusaha mencari waktu untuk bertemu? Dan siapa yang selalu mencoba mempertahankan kedekatan ketika hubungan mulai terasa dingin?



Jika hampir semua usaha tersebut selalu datang darimu, mungkin ada ketidakseimbangan dalam keterlibatan emosional kalian.



Kamu selalu bertanya bagaimana harinya, tetapi dia jarang menanyakan keadaanmu.



Kamu berusaha mencari topik pembicaraan, tetapi dia hanya menjawab seperlunya.



Kamu mengajak menghabiskan waktu bersama, tetapi dia selalu terlihat tidak memiliki inisiatif.



Bahkan, ketika kamu berhenti menghubunginya, hubungan terasa seperti tidak berjalan sama sekali.



Dalam psikologi hubungan, hubungan yang sehat membutuhkan timbal balik. Tidak berarti setiap pasangan harus memberikan perhatian dalam jumlah yang sama persis setiap hari. Ada kalanya salah satu pihak lebih sibuk, lebih lelah, atau membutuhkan dukungan lebih banyak.



Namun, dalam jangka panjang, kedua orang perlu menunjukkan usaha untuk menjaga hubungan.



Jika hanya satu pihak yang terus berusaha, pihak tersebut bisa mengalami kelelahan emosional.



Kamu mungkin mulai merasa harus selalu mengejar perhatian, meminta waktu, dan mencari kepastian bahwa dirimu masih dicintai.



Padahal, hubungan seharusnya bukan perlombaan untuk mendapatkan perhatian seseorang.



Kedekatan emosional tidak bisa dibangun hanya oleh satu orang. Dibutuhkan dua orang yang sama-sama bersedia hadir, mendengarkan, dan menjaga hubungan tersebut.



4. Dia Menghindari Pembicaraan Serius Tentang Perasaan dan Masalah Hubungan



Setiap hubungan pasti memiliki masalah. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan konflik merupakan bagian yang wajar dari kehidupan bersama.



Namun, yang membedakan hubungan sehat dengan hubungan yang tidak sehat adalah bagaimana kedua pihak menghadapi masalah tersebut.



Jika pasanganmu selalu menghindari pembicaraan serius, hal ini bisa menjadi tanda adanya jarak emosional.



Setiap kali kamu mencoba membahas sesuatu yang mengganggumu, dia justru mengganti topik.



Ketika kamu ingin membicarakan masa depan hubungan, dia mengatakan bahwa kamu terlalu banyak berpikir.



Saat kamu mencoba menyelesaikan konflik, dia memilih diam, pergi, atau bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.



Akibatnya, masalah yang seharusnya diselesaikan justru terus menumpuk.



Dalam psikologi hubungan, pola menarik diri dari komunikasi saat konflik dapat berkaitan dengan perilaku stonewalling. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang menutup diri atau berhenti memberikan respons dalam interaksi yang sulit.



Penting untuk dipahami bahwa mengambil jeda saat emosi sedang tinggi tidak selalu buruk. Bahkan, jeda dapat membantu seseorang menenangkan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan.



Perbedaannya terletak pada apa yang terjadi setelahnya.



Pasangan yang sehat mungkin berkata, "Aku sedang terlalu emosi. Bisakah kita membicarakannya satu jam lagi?"



Sementara itu, pasangan yang terus menghindari masalah mungkin tidak pernah kembali membahasnya.



Kamu akhirnya harus menyimpan semua pertanyaan, kekecewaan, dan ketakutan seorang diri.



Lama-kelamaan, kamu bisa merasa bahwa membicarakan perasaan hanya akan menciptakan masalah baru.



Akhirnya, kamu memilih diam demi menjaga suasana tetap tenang, meskipun hatimu sebenarnya semakin terluka.



5. Dia Tidak Memberikan Dukungan Ketika Kamu Sedang Mengalami Masa Sulit



Salah satu fungsi penting hubungan romantis adalah menjadi sumber dukungan emosional.



Ketika hidup terasa berat, kita biasanya berharap pasangan menjadi seseorang yang bisa diajak berbagi beban. Bukan berarti dia harus menyelesaikan seluruh masalah kita, tetapi kehadirannya dapat membuat kita merasa tidak menghadapi semuanya sendirian.



Namun, bagaimana jika setiap kali kamu membutuhkan dukungan, pasanganmu justru tidak hadir secara emosional?



Ketika kamu kehilangan pekerjaan, dia tidak menunjukkan perhatian yang berarti.



Ketika kamu sedang menghadapi masalah keluarga, dia tidak berusaha memahami keadaanmu.



Ketika kamu mengalami kegagalan, dia malah sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain.



Bahkan, terkadang dia membuatmu merasa bersalah karena membutuhkan dukungan.



Dalam psikologi hubungan, dukungan emosional merupakan salah satu unsur penting dalam membangun rasa aman dan kedekatan antara pasangan.



Seseorang yang merasa didukung cenderung memiliki pengalaman bahwa pasangannya dapat menjadi tempat yang aman untuk berbagi kesulitan.



Sebaliknya, ketika dukungan tersebut tidak tersedia secara konsisten, hubungan dapat terasa seperti tempat yang kosong.



Hal yang paling menyedihkan adalah ketika kamu mulai terbiasa menghadapi semuanya sendirian.



Kamu berhenti menceritakan masalah karena sudah bisa menebak bahwa dia tidak akan memberikan respons yang kamu harapkan.



Kamu berhenti meminta bantuan karena takut dianggap merepotkan.



Kamu bahkan mulai mencari penghiburan dari orang lain karena tidak lagi merasa nyaman berbagi dengan pasangan sendiri.



Ingat, pasangan tidak harus selalu memiliki jawaban untuk setiap masalahmu. Terkadang, kehadiran, perhatian, dan kalimat sederhana seperti "Aku ada di sini untukmu" sudah sangat berarti.



6. Dia Hanya Menunjukkan Kasih Sayang Ketika Menginginkan Sesuatu



Pernahkah kamu merasa bahwa pasanganmu hanya menjadi perhatian ketika ada sesuatu yang dia inginkan?



Ketika membutuhkan bantuan, dia bisa sangat manis.



Ketika menginginkan sesuatu darimu, dia tiba-tiba menjadi romantis.



Namun, setelah mendapatkan apa yang diinginkan, sikapnya kembali dingin seperti sebelumnya.



Pola seperti ini bisa membuatmu merasa bahwa kasih sayang dalam hubungan bersifat transaksional.



Kamu mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencintaimu atau hanya menghargai hal-hal yang bisa kamu berikan kepadanya.



Dalam hubungan yang sehat, kasih sayang seharusnya tidak hanya muncul ketika seseorang membutuhkan keuntungan tertentu.



Perhatian sederhana, kepedulian, sentuhan penuh kasih, dan komunikasi hangat seharusnya menjadi bagian dari hubungan sehari-hari, bukan hanya alat untuk mendapatkan sesuatu.



Tentu saja, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan cinta. Ada yang lebih sering mengungkapkannya melalui kata-kata, ada yang melalui tindakan, dan ada pula yang melalui waktu berkualitas.



Namun, jika kasih sayang hanya muncul ketika pasangan menginginkan sesuatu dan menghilang ketika kamu membutuhkan perhatian, pola tersebut layak dibicarakan.



Jangan sampai kamu terus-menerus memberikan waktu, tenaga, perhatian, dan pengorbanan, sementara kebutuhan emosionalmu sendiri tidak pernah mendapatkan tempat.



Hubungan bukan tentang siapa yang paling banyak memberi hingga dirinya sendiri kehabisan energi.



Hubungan yang baik membutuhkan kepedulian yang saling dijaga.



7. Kamu Merasa Kesepian Meskipun Sedang Bersamanya



Ini mungkin menjadi salah satu tanda pengabaian emosional yang paling menyakitkan.



Kamu memiliki seseorang yang secara fisik berada di dekatmu, tetapi secara emosional terasa sangat jauh.



Kalian bisa duduk bersebelahan, makan bersama, menonton film, atau tidur di tempat yang sama. Namun, kamu tetap merasa seperti menjalani kehidupan seorang diri.



Tidak ada percakapan mendalam.



Tidak ada rasa ingin tahu tentang kehidupan masing-masing.



Tidak ada kehangatan ketika kamu membutuhkan perhatian.



Bahkan, terkadang kamu merasa lebih tenang ketika pasangan tidak berada di dekatmu karena setidaknya kamu tidak perlu menghadapi perasaan diabaikan.



Dalam psikologi, kesepian tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki teman atau pasangan. Kesepian juga dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki hubungan emosional yang bermakna.



Artinya, seseorang bisa saja berada dalam hubungan romantis, tetapi tetap mengalami kesepian karena tidak merasakan kedekatan, pemahaman, dan keterhubungan emosional.



Kondisi ini bisa berdampak pada kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis.



Kamu mungkin mulai mempertanyakan apakah dirimu cukup menarik, cukup baik, atau cukup berharga untuk mendapatkan perhatian.



Kamu juga bisa menjadi terlalu berhati-hati ketika mengungkapkan perasaan karena takut mendapatkan respons dingin.



Yang lebih mengkhawatirkan, kamu perlahan-lahan bisa terbiasa dengan hubungan yang membuatmu merasa tidak terlihat.



Padahal, dicintai bukan hanya tentang memiliki seseorang di sampingmu.



Dicintai juga berarti merasa dihargai, didengarkan, diterima, dan dianggap penting.



Mengapa Pengabaian Emosional Bisa Terjadi dalam Hubungan?



Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa seseorang kurang mampu memberikan perhatian emosional kepada pasangannya.



Pertama, kurangnya keterampilan komunikasi emosional.



Sebagian orang tumbuh dalam lingkungan yang tidak terbiasa membicarakan perasaan. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana merespons kesedihan, memberikan validasi, atau membangun percakapan yang mendalam.



Kedua, pola keterikatan atau attachment style.



Pengalaman masa kecil dan hubungan sebelumnya dapat memengaruhi bagaimana seseorang membangun kedekatan ketika dewasa. Misalnya, seseorang dengan kecenderungan menghindar mungkin merasa tidak nyaman ketika hubungan menuntut keterbukaan emosional yang tinggi.



Namun, gaya keterikatan bukan diagnosis dan tidak otomatis menentukan perilaku seseorang.



Ketiga, tekanan hidup dan masalah pribadi.



Stres pekerjaan, masalah keuangan, konflik keluarga, atau kelelahan mental dapat membuat seseorang sementara waktu kurang responsif terhadap kebutuhan emosional pasangannya.



Keempat, ketidakseimbangan dalam hubungan.



Ada hubungan ketika satu pihak terus memberikan perhatian dan pengorbanan, sedangkan pihak lainnya terbiasa menerima tanpa berusaha memberikan timbal balik.



Apa pun penyebabnya, memahami alasan di balik perilaku pasangan tidak berarti kamu harus mengabaikan kebutuhan emosionalmu sendiri.



Apa yang Harus Kamu Lakukan Jika Mengalami Pengabaian Emosional?



Jika kamu merasa mengalami beberapa tanda di atas, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa hubunganmu sudah tidak bisa diperbaiki.



Namun, jangan pula terus-menerus mengabaikan perasaanmu sendiri.



Ada beberapa langkah yang bisa kamu pertimbangkan.



1. Kenali dan akui perasaanmu sendiri.



Berhentilah menyalahkan diri sendiri hanya karena membutuhkan perhatian dan kedekatan emosional.



Kamu berhak merasa kecewa ketika tidak didengarkan. Kamu berhak merasa sedih ketika kebutuhan emosionalmu tidak diperhatikan.



Perasaan tersebut tidak otomatis membuatmu menjadi pasangan yang terlalu sensitif.



2. Sampaikan kebutuhanmu secara jelas.



Jangan hanya berharap pasangan memahami apa yang kamu rasakan tanpa pernah membicarakannya.



Cobalah menggunakan kalimat seperti:



"Aku merasa akhir-akhir ini kita semakin jauh. Aku ingin kita punya waktu untuk berbicara tanpa gangguan karena aku merindukan kedekatan kita."



Sampaikan apa yang kamu rasakan tanpa langsung menyerang atau menyalahkan.



3. Perhatikan respons dan tindakannya.



Setelah kamu mengungkapkan kebutuhanmu, perhatikan bagaimana dia merespons.



Apakah dia berusaha mendengarkan?



Apakah dia mencoba memahami sudut pandangmu?



Apakah ada perubahan nyata setelah pembicaraan tersebut?



Kata-kata memang penting, tetapi konsistensi tindakan juga tidak kalah penting.



4. Jangan kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan.



Tetaplah menjaga hubungan dengan teman, keluarga, pekerjaan, dan aktivitas yang membuat hidupmu bermakna.



Jangan menjadikan perhatian pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan harga dirimu.



5. Pertimbangkan bantuan profesional.



Jika masalah berlangsung lama dan sulit diselesaikan, konseling pasangan dapat membantu kalian memahami pola komunikasi serta kebutuhan emosional masing-masing.



Jika pasangan tidak bersedia terlibat, konseling individual juga bisa menjadi ruang untuk memahami perasaan dan menentukan langkah yang sehat bagi dirimu.



Jika hubungan melibatkan ancaman, kekerasan, atau kontrol yang membuatmu tidak aman, utamakan keselamatan dan carilah bantuan yang sesuai.



Kesimpulan: Jangan Sampai Kamu Terbiasa Merasa Sendirian dalam Hubungan



Pengabaian emosional tidak selalu datang dalam bentuk tindakan besar yang mudah dikenali.



Terkadang, ia hadir melalui percakapan yang tidak pernah selesai, perasaan yang selalu disepelekan, perhatian yang semakin berkurang, dan kebutuhan emosional yang terus-menerus tidak terpenuhi.



Kamu mungkin masih mencintainya. Kamu mungkin masih berharap semuanya kembali seperti dahulu. Kamu bahkan mungkin masih berusaha memahami alasan di balik sikapnya.



Namun, ada satu hal yang perlu kamu ingat: memahami pasangan bukan berarti harus mengorbankan kesejahteraan emosionalmu sendiri.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua orang bersedia mendengarkan, belajar memahami, memperbaiki kesalahan, dan saling memberikan ruang untuk bertumbuh.



Kamu tidak membutuhkan pasangan yang selalu sempurna. Kamu hanya membutuhkan seseorang yang bersedia hadir secara emosional, bukan hanya secara fisik.



Jangan mengukur kualitas sebuah hubungan hanya dari berapa lama kalian bersama, seberapa sering kalian bertemu, atau berapa banyak kenangan yang sudah dibangun.



Perhatikan juga bagaimana perasaanmu ketika berada di dalamnya.



Apakah kamu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri?



Apakah kamu merasa didengarkan ketika berbicara?



Apakah kamu bisa menunjukkan kesedihan tanpa takut dianggap merepotkan?



Dan yang paling penting, apakah kamu merasa dicintai tanpa harus terus-menerus memohon perhatian?



Sebab, pada akhirnya, hubungan yang baik seharusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan, bukan tempat di mana salah satu pihak terus-menerus merasa sendirian.



Ingatlah satu hal: kamu tidak sedang meminta terlalu banyak hanya karena ingin didengarkan, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kepedulian. Itu adalah bagian penting dari kedekatan emosional dalam sebuah hubungan.