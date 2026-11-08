Ingin Bergaul Lebih Baik dengan Siapa Saja? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Kemampuan bergaul merupakan salah satu keterampilan sosial yang sangat penting dalam kehidupan. Tidak peduli apakah seseorang memiliki kepribadian ekstrover atau introver, kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain dapat memberikan banyak manfaat. Mulai dari memperluas pertemanan, menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan kepercayaan diri, hingga membuka berbagai peluang dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Namun, kenyataannya, tidak semua orang merasa mudah ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Ada yang sering merasa canggung saat memulai percakapan, bingung menentukan topik pembicaraan, takut salah bicara, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bahkan, ada pula orang yang sebenarnya ingin memiliki banyak teman, tetapi tidak tahu bagaimana cara membangun hubungan yang terasa alami.



Kabar baiknya, kemampuan bergaul bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh kepribadian sejak lahir. Dalam psikologi, keterampilan sosial dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan melalui kebiasaan sehari-hari.



Artinya, kamu tidak harus menjadi orang paling humoris, paling percaya diri, atau paling banyak bicara untuk bisa disukai orang lain. Ada sejumlah perilaku sederhana yang dapat membuat interaksi sosial terasa lebih menyenangkan dan membantu orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatmu.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), jika kamu ingin bergaul lebih baik dengan siapa saja, berikut tujuh cara menurut prinsip-prinsip psikologi yang bisa mulai kamu praktikkan.



1. Belajarlah Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain adalah terlalu sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Akibatnya, seseorang justru tidak benar-benar memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya.



Padahal, kemampuan mendengarkan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat.



Dalam psikologi komunikasi, terdapat konsep active listening atau mendengarkan secara aktif. Konsep ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk memberikan perhatian penuh kepada pembicara, memahami pesan yang disampaikan, serta menunjukkan respons yang relevan.



Ketika seseorang merasa didengarkan, ia cenderung merasa dihargai dan lebih nyaman untuk membuka diri. Hal ini dapat membantu membangun rasa percaya dalam sebuah hubungan.



Untuk menerapkannya, kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Cobalah memperhatikan lawan bicara tanpa terus-menerus melihat ponsel. Berikan respons yang sesuai, sesekali ajukan pertanyaan lanjutan, dan jangan terburu-buru memotong pembicaraan.



Misalnya, ketika temanmu bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, jangan langsung mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan pengalamanmu sendiri.



Kamu bisa merespons dengan mengatakan, "Sepertinya minggu ini cukup berat buat kamu. Bagian mana yang paling membuatmu merasa lelah?"



Respons sederhana seperti itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan ceritanya.



Ingat, orang yang pandai bergaul bukan selalu orang yang paling banyak berbicara. Terkadang, mereka justru orang yang mampu membuat orang lain merasa bahwa perkataannya penting untuk didengarkan.



2. Tunjukkan Ketertarikan yang Tulus terhadap Orang Lain



Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan dianggap berarti oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu, menunjukkan ketertarikan yang tulus dapat menjadi salah satu cara efektif untuk membangun hubungan sosial.



Dalam psikologi sosial, hubungan interpersonal yang positif sering kali berkembang ketika kedua pihak merasa diperhatikan dan dihargai.



Cobalah untuk tidak hanya berfokus pada dirimu sendiri ketika sedang berinteraksi. Berikan ruang bagi orang lain untuk menceritakan pengalaman, pendapat, kesukaan, maupun hal-hal yang sedang mereka perjuangkan.



Kamu bisa memulai dengan pertanyaan sederhana seperti:



"Belakangan ini lagi sibuk apa?"



"Apa kegiatan yang paling kamu sukai?"



"Bagaimana awalnya kamu tertarik dengan bidang itu?"



"Apa pengalaman paling menarik yang pernah kamu alami?"



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: jangan membuat percakapan terasa seperti wawancara.



Ajukan pertanyaan secara alami dan sesuaikan dengan alur pembicaraan. Dengarkan jawabannya, kemudian berikan tanggapan yang relevan.



Selain itu, tunjukkan bahwa kamu mengingat hal-hal kecil yang pernah mereka ceritakan. Misalnya, jika seorang teman pernah mengatakan sedang mempersiapkan ujian, kamu bisa menanyakan bagaimana hasil persiapannya ketika bertemu kembali.



Perhatian sederhana seperti ini dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya benar-benar dihargai.



Semakin tulus ketertarikan yang kamu tunjukkan, semakin besar peluang terciptanya hubungan yang lebih dekat dan bermakna.



3. Jangan Terlalu Cepat Menghakimi atau Memberikan Penilaian



Salah satu penyebab hubungan sosial menjadi tidak nyaman adalah kebiasaan menghakimi orang lain terlalu cepat.



Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, pola pikir, dan cara menjalani kehidupan yang berbeda. Apa yang menurutmu benar belum tentu memiliki makna yang sama bagi orang lain.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk kesan terhadap seseorang berdasarkan informasi yang terbatas. Kecenderungan ini terkadang membuat kita salah memahami karakter atau maksud seseorang.



Misalnya, kamu bertemu dengan seseorang yang tidak banyak bicara. Kamu mungkin langsung menganggapnya sombong, tidak ramah, atau tidak tertarik untuk berteman.



Padahal, bisa saja orang tersebut sedang gugup, merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru, atau memang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi.



Karena itu, biasakan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya.



Ketika mendengar pendapat yang berbeda, jangan langsung menyerang atau menganggapnya salah. Cobalah memahami alasan di balik pendapat tersebut.



Kamu bisa mengatakan, "Menarik juga sudut pandangmu. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?"



Sikap terbuka seperti ini akan membuat percakapan lebih sehat dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang tidak perlu.



Bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan semua orang. Kamu tetap boleh memiliki pendirian, prinsip, dan batasan pribadi. Namun, menghargai perbedaan merupakan salah satu keterampilan penting agar bisa bergaul dengan berbagai macam karakter.



4. Gunakan Bahasa Tubuh yang Terbuka dan Bersahabat



Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan intonasi suara juga ikut memengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan interaksi sosial.



Karena itu, jika ingin lebih mudah membangun hubungan dengan orang lain, perhatikan pula bahasa tubuhmu.



Dalam komunikasi interpersonal, sinyal nonverbal dapat membantu menyampaikan kesan ramah, terbuka, dan penuh perhatian.



Sebagai contoh, ketika bertemu seseorang, cobalah memberikan senyuman yang alami. Tatap lawan bicara sewajarnya ketika berbicara, hindari terus-menerus menyilangkan tangan dengan posisi tubuh yang terlihat tertutup, dan gunakan nada suara yang bersahabat.



Hal-hal sederhana tersebut dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman untuk memulai percakapan.



Namun, jangan sampai kamu terlalu memaksakan diri. Kontak mata tidak harus dilakukan terus-menerus, karena setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda.



Kamu juga tidak perlu selalu tersenyum sepanjang waktu. Yang terpenting adalah menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan situasi dan memberikan kesan bahwa kamu terbuka terhadap interaksi.



Bahasa tubuh yang baik bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, melainkan memastikan bahwa sikap dan ekspresimu tidak bertentangan dengan niat baik yang ingin kamu sampaikan.



5. Belajarlah Menyesuaikan Diri dengan Karakter dan Situasi



Tidak semua orang memiliki gaya komunikasi yang sama. Ada orang yang senang bercanda, ada yang lebih menyukai percakapan serius, ada yang mudah terbuka, dan ada pula yang membutuhkan waktu untuk merasa nyaman.



Jika ingin bergaul dengan berbagai macam orang, kamu perlu memiliki kemampuan beradaptasi.



Dalam psikologi, kemampuan menyesuaikan perilaku komunikasi dengan konteks sosial berkaitan dengan konsep social intelligence atau kecerdasan sosial.



Kecerdasan sosial membantu seseorang memahami situasi, membaca respons orang lain, dan menentukan cara berinteraksi yang sesuai.



Sebagai contoh, ketika berbicara dengan teman yang humoris, kamu mungkin bisa lebih santai dan sesekali melontarkan candaan. Namun, ketika berinteraksi dengan seseorang yang sedang menghadapi masalah serius, kamu perlu menunjukkan empati dan mengurangi candaan yang tidak tepat.



Begitu pula ketika berada di lingkungan profesional. Kamu perlu memperhatikan etika komunikasi, menghargai waktu orang lain, dan menggunakan bahasa yang sesuai.



Kemampuan beradaptasi bukan berarti harus mengubah kepribadian demi menyenangkan semua orang.



Kamu tetap bisa menjadi diri sendiri sambil memahami bahwa setiap situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda.



Orang yang memiliki keterampilan sosial baik biasanya mampu membuat berbagai macam orang merasa nyaman tanpa harus kehilangan jati dirinya.



6. Jangan Takut Memulai Percakapan dan Berani Menunjukkan Keramahan



Banyak orang sebenarnya ingin memiliki hubungan sosial yang lebih luas, tetapi terhambat oleh rasa takut memulai percakapan.



Mereka khawatir dianggap mengganggu, takut kehabisan topik, atau berpikir bahwa orang lain tidak tertarik untuk berbicara dengannya.



Padahal, hubungan sosial sering kali dimulai dari interaksi kecil yang sederhana.



Dalam psikologi sosial, terdapat fenomena yang dikenal sebagai mere exposure effect. Secara umum, konsep ini menjelaskan bahwa paparan berulang terhadap sesuatu dapat meningkatkan rasa familiar dan, dalam kondisi tertentu, kesukaan terhadap hal tersebut.



Dalam konteks pergaulan, bertemu dan berinteraksi secara wajar dengan orang yang sama dari waktu ke waktu dapat membantu membangun rasa akrab.



Karena itu, jangan selalu menunggu orang lain memulai percakapan.



Kamu bisa mengawali interaksi dengan sapaan sederhana, seperti:



"Hai, bagaimana kabarmu hari ini?"



"Sudah lama tidak bertemu, apa kabar?"



"Bagaimana menurutmu acara hari ini?"



"Kamu sering datang ke tempat ini?"



Jika berada di lingkungan baru, manfaatkan situasi sekitar sebagai bahan pembicaraan. Misalnya, membahas kegiatan yang sedang berlangsung, makanan yang tersedia, atau pengalaman mengikuti sebuah acara.



Tidak perlu langsung membicarakan hal-hal yang mendalam. Percakapan ringan atau small talk justru bisa menjadi jembatan menuju hubungan yang lebih akrab.



Yang perlu diingat, tidak semua percakapan harus menghasilkan pertemanan. Terkadang, interaksi singkat yang menyenangkan sudah cukup untuk membangun suasana sosial yang positif.



Semakin sering kamu melatih keberanian memulai percakapan, semakin terbiasa pula kamu menghadapi berbagai situasi sosial.



7. Jadilah Pribadi yang Autentik dan Tidak Terlalu Sibuk Mencari Validasi



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah menjadi diri sendiri.



Ketika ingin diterima oleh lingkungan sosial, sebagian orang justru terlalu sibuk berusaha menyenangkan semua orang. Mereka selalu mengikuti pendapat orang lain, takut berbeda, dan sulit mengatakan tidak karena khawatir kehilangan teman.



Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya dibangun dengan mengorbankan jati diri.



Dalam psikologi, konsep autentisitas berkaitan dengan keselarasan antara nilai-nilai pribadi, perasaan, dan perilaku seseorang.



Menjadi pribadi yang autentik berarti kamu berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya tanpa harus terus-menerus berpura-pura demi mendapatkan penerimaan.



Kamu boleh memiliki pendapat yang berbeda. Kamu boleh menolak ajakan yang tidak sesuai dengan prinsipmu. Kamu juga tidak harus selalu setuju hanya untuk menghindari ketidaknyamanan.



Justru, hubungan sosial yang berkualitas membutuhkan kejujuran, rasa saling menghargai, dan batasan yang sehat.



Selain itu, berhentilah mengukur harga dirimu berdasarkan seberapa banyak orang yang menyukaimu.



Tidak semua orang akan cocok dengan kepribadianmu. Ada orang yang menyukai gaya komunikasimu, tetapi ada pula yang lebih nyaman berinteraksi dengan karakter berbeda.



Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.



Fokuslah membangun hubungan yang saling menghargai daripada berusaha mendapatkan persetujuan dari semua orang.



Ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, interaksi sosial biasanya terasa lebih alami karena kamu tidak terus-menerus dibebani keinginan untuk memberikan kesan sempurna.



Kesimpulan



Bergaul dengan baik bukan berarti harus memiliki banyak teman, selalu menjadi pusat perhatian, atau mampu membuat semua orang menyukaimu.



Kemampuan bergaul yang sesungguhnya terletak pada bagaimana kamu membangun interaksi yang sehat, menghargai orang lain, memahami perbedaan, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.



Tujuh cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan keterampilan sosialmu, yaitu mendengarkan secara aktif, menunjukkan ketertarikan yang tulus, tidak mudah menghakimi, menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat, menyesuaikan diri dengan situasi, berani memulai percakapan, serta menjadi pribadi yang autentik.



Tidak perlu mempraktikkan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan sederhana, kemudian terapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.



Sebab, kemampuan bergaul bukan tentang seberapa hebat kamu berbicara, melainkan seberapa baik kamu membuat orang lain merasa dihargai ketika berada di dekatmu.



