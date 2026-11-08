7 Strategi untuk Mulai Memandang Kritik sebagai Sebuah Hadiah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memandang kritik sebagai hadiah / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kritik sering kali menjadi sesuatu yang sulit diterima. Tidak sedikit orang yang langsung merasa tersinggung, kecewa, marah, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika mendapatkan komentar negatif dari orang lain. Entah kritik tersebut datang dari atasan, pasangan, teman, keluarga, maupun orang yang baru dikenal, respons emosional yang muncul terkadang terasa begitu kuat.

Padahal, kritik tidak selalu bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Dalam banyak situasi, kritik justru dapat menjadi sumber informasi yang membantu kita memahami kekurangan, memperbaiki perilaku, dan mengembangkan kemampuan diri. Sayangnya, tidak semua orang mampu melihat kritik dari sudut pandang tersebut.



Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk melindungi harga dirinya. Ketika seseorang menunjukkan kesalahan atau kekurangan kita, otak dapat menafsirkan hal tersebut sebagai ancaman terhadap identitas dan nilai diri. Akibatnya, kita lebih mudah bersikap defensif daripada mencoba memahami pesan yang sebenarnya disampaikan.



Namun, ada satu perubahan pola pikir yang dapat membuat pengalaman menerima kritik menjadi jauh lebih bermanfaat: mulai memandang kritik sebagai sebuah hadiah.



Bukan berarti kita harus menerima semua komentar orang lain tanpa berpikir kritis. Sebaliknya, kita belajar mengambil informasi yang berguna, memilah masukan yang membangun, dan mengabaikan penilaian yang tidak relevan.



Lantas, bagaimana cara mulai memandang kritik sebagai sebuah hadiah?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat tujuh strategi yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Ubah Pola Pikir dari Merasa Diserang Menjadi Kesempatan untuk Bertumbuh



Salah satu alasan mengapa kritik terasa menyakitkan adalah karena kita sering menghubungkannya dengan harga diri. Ketika seseorang mengatakan bahwa pekerjaan kita kurang maksimal, misalnya, kita mungkin langsung berpikir bahwa diri kita tidak kompeten.



Padahal, ada perbedaan besar antara mengkritik tindakan seseorang dan merendahkan nilai dirinya sebagai manusia.



Dalam psikologi, konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck dapat membantu menjelaskan hal ini. Growth mindset merupakan pola pikir yang memandang kemampuan dan keterampilan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman.



Orang dengan pola pikir berkembang cenderung melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka tidak menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, melainkan sebagai petunjuk mengenai hal-hal yang masih perlu diperbaiki.



Sebaliknya, seseorang dengan fixed mindset lebih mudah menganggap kritik sebagai ancaman terhadap kemampuan atau identitas dirinya.



Sebagai contoh, ketika seorang rekan kerja mengatakan bahwa presentasi kita kurang terstruktur, respons dengan pola pikir tetap mungkin berbunyi, "Berarti saya memang tidak pandai berbicara di depan umum."



Namun, respons dengan growth mindset akan berbeda.



"Sepertinya saya masih perlu belajar menyusun presentasi agar lebih mudah dipahami."



Perbedaan kedua respons tersebut sangat penting. Respons pertama membuat seseorang terjebak dalam penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, sedangkan respons kedua membuka peluang untuk melakukan perubahan.



Mulailah membiasakan diri memisahkan kesalahan dari identitas pribadi. Kamu mungkin melakukan sesuatu yang kurang tepat, tetapi hal tersebut tidak berarti kamu adalah orang yang gagal.



Ketika kritik datang, cobalah bertanya kepada diri sendiri: "Apa yang bisa saya pelajari dari masukan ini?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah kritik yang awalnya terasa menyakitkan menjadi kesempatan untuk berkembang.



2. Berikan Jeda Sebelum Merespons Kritik



Tidak semua kritik dapat diterima dengan tenang, terutama ketika disampaikan secara mendadak atau menggunakan nada yang kurang menyenangkan.



Dalam situasi seperti ini, seseorang sering kali bereaksi secara spontan. Ada yang langsung membantah, meninggikan suara, memberikan alasan, atau berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.



Reaksi tersebut merupakan bagian dari respons emosional manusia ketika merasa terancam.



Dari perspektif psikologi, kemampuan mengelola emosi atau emotional regulation sangat penting dalam menghadapi situasi yang memicu ketidaknyamanan. Kemampuan ini membantu seseorang mengenali, memahami, dan mengendalikan respons emosional sebelum mengambil tindakan.



Oleh karena itu, salah satu strategi terbaik ketika menerima kritik adalah memberikan jeda sebelum merespons.



Kamu tidak harus langsung menjawab setiap komentar yang diberikan orang lain. Mengambil beberapa detik untuk menarik napas, menenangkan pikiran, dan memahami situasi dapat membantu mengurangi respons defensif.



Misalnya, ketika atasan mengatakan bahwa pekerjaanmu memiliki beberapa kekurangan, jangan terburu-buru menjelaskan alasan di balik setiap kesalahan. Dengarkan terlebih dahulu sampai orang tersebut selesai berbicara.



Setelah itu, kamu bisa mengatakan:



"Terima kasih atas masukannya. Saya akan mencoba memahami bagian mana yang perlu diperbaiki."



Jeda tersebut bukan tanda kelemahan. Justru, hal itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali terhadap respons diri sendiri.



Ingatlah bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban spontan. Terkadang, respons terbaik adalah mendengarkan terlebih dahulu, memproses informasi, kemudian memberikan tanggapan setelah pikiran lebih jernih.



3. Pisahkan Kritik yang Membangun dari Kritik yang Menjatuhkan



Memandang kritik sebagai hadiah bukan berarti kita harus menerima semua perkataan orang lain.



Ini merupakan hal penting yang sering disalahpahami.



Ada kritik yang memang bertujuan membantu seseorang berkembang. Namun, ada pula komentar yang disampaikan untuk mempermalukan, mengendalikan, atau sekadar melampiaskan emosi.



Karena itu, kemampuan membedakan kritik konstruktif dan kritik destruktif menjadi bagian penting dalam proses pengembangan diri.



Kritik konstruktif biasanya memiliki beberapa karakteristik. Kritik tersebut berfokus pada perilaku atau hasil pekerjaan, disertai alasan yang jelas, dan memberikan gambaran mengenai hal yang dapat diperbaiki.



Sebaliknya, kritik destruktif cenderung menyerang kepribadian, menggunakan penghinaan, memberikan penilaian yang terlalu umum, atau tidak menawarkan penjelasan yang bermanfaat.



Perhatikan dua contoh berikut.



Kritik konstruktif:



"Artikel ini memiliki ide yang menarik, tetapi beberapa paragraf masih terlalu panjang sehingga pembaca kesulitan memahami inti pembahasannya."



Kritik destruktif:



"Kamu memang tidak berbakat menulis. Tulisan seperti ini tidak ada bagusnya."



Keduanya mungkin sama-sama terdengar negatif. Namun, kritik pertama memberikan informasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki tulisan, sedangkan kritik kedua hanya menyerang pribadi tanpa memberikan arahan yang jelas.



Dalam psikologi, kemampuan mengevaluasi informasi secara rasional berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis. Kita perlu memahami bahwa tidak semua penilaian dari luar harus dijadikan kebenaran tentang diri sendiri.



Cobalah mengevaluasi kritik menggunakan tiga pertanyaan:



Apakah kritik tersebut didasarkan pada fakta atau hanya asumsi?



Apakah ada bagian dari kritik tersebut yang memang benar?



Apakah masukan tersebut dapat membantu saya melakukan perbaikan?



Jika jawabannya menunjukkan bahwa kritik tersebut memiliki dasar yang masuk akal, ambillah sebagai bahan pembelajaran.



Namun, jika komentar tersebut hanya berisi penghinaan tanpa substansi, kamu tidak berkewajiban menjadikannya ukuran harga diri.



Menerima kritik dengan bijaksana juga berarti mengetahui kritik mana yang layak didengarkan.



4. Latih Diri untuk Mendengarkan Tanpa Langsung Membela Diri



Salah satu kebiasaan yang sering menghambat proses belajar adalah keinginan untuk selalu membenarkan diri sendiri.



Ketika mendapatkan kritik, kita terkadang terlalu sibuk memikirkan alasan untuk membantah sampai tidak benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan orang lain.



Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa kita kurang disiplin, pikiran mungkin langsung dipenuhi berbagai pembelaan.



"Saya sebenarnya sibuk."

"Saya juga sudah berusaha."

"Dia tidak tahu apa yang sedang saya hadapi."



Mungkin alasan tersebut memang benar. Namun, jika kita terlalu fokus membela diri, ada kemungkinan kita melewatkan informasi penting yang sebenarnya dapat membantu memperbaiki keadaan.



Dalam konteks psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif atau active listening merupakan keterampilan yang membantu seseorang memahami pesan orang lain secara lebih utuh.



Mendengarkan secara aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Kita perlu memberikan perhatian, memahami sudut pandangnya, dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas maksud yang disampaikan.



Ketika mendapatkan kritik, cobalah menggunakan pertanyaan seperti:



"Bisa dijelaskan bagian mana yang menurutmu perlu saya perbaiki?"



"Menurutmu, apa yang sebaiknya saya lakukan secara berbeda?"



"Apakah ada contoh situasi ketika hal tersebut terjadi?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga berusaha memahami isinya.



Selain itu, mendengarkan tanpa langsung membela diri dapat memberikan perspektif baru mengenai perilaku kita yang mungkin selama ini tidak disadari.



Terkadang, orang lain dapat melihat kebiasaan yang luput dari perhatian kita sendiri.



Dengan membuka ruang untuk mendengarkan, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda.



5. Bangun Self-Compassion agar Kritik Tidak Menghancurkan Kepercayaan Diri



Ada kalanya kritik terasa sangat menyakitkan bukan karena perkataan orang lain terlalu keras, melainkan karena kita sendiri memiliki kebiasaan menghakimi diri secara berlebihan.



Satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang merasa tidak berguna. Satu komentar negatif bisa membuatnya meragukan seluruh kemampuan yang dimiliki.



Dalam kondisi seperti ini, konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri menjadi sangat relevan.



Psikolog Kristin Neff menjelaskan self-compassion melalui tiga unsur utama, yaitu kebaikan terhadap diri sendiri (self-kindness), kesadaran bahwa ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia (common humanity), dan kesadaran penuh terhadap pengalaman emosional (mindfulness).



Ketiga unsur tersebut dapat membantu seseorang menghadapi kritik tanpa terjebak dalam kebencian terhadap diri sendiri.



Sebagai contoh, ketika seseorang mengatakan bahwa pekerjaanmu kurang memuaskan, kamu mungkin merasa kecewa. Perasaan tersebut wajar dan tidak perlu disangkal.



Namun, daripada berkata kepada diri sendiri, "Saya memang selalu gagal," cobalah mengubahnya menjadi:



"Saya memang melakukan kesalahan kali ini, tetapi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya masih bisa belajar dan memperbaikinya."



Perhatikan bahwa self-compassion bukan berarti mencari pembenaran atas kesalahan. Bukan pula alasan untuk menghindari tanggung jawab.



Justru, memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik dapat membantu kita mengevaluasi kesalahan tanpa merasa harus menghukum diri secara berlebihan.



Ketika seseorang tidak terus-menerus disibukkan oleh rasa malu dan kebencian terhadap diri sendiri, ia memiliki lebih banyak ruang mental untuk memahami kritik dan melakukan perubahan.



Dengan kata lain, kamu bisa mengakui kekurangan tanpa harus kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.



6. Jadikan Kritik sebagai Bahan Evaluasi, Bukan Sekadar Beban Pikiran



Mendengarkan kritik saja tidak cukup. Jika ingin benar-benar mendapatkan manfaat darinya, kita perlu mengubah masukan tersebut menjadi tindakan nyata.



Sayangnya, banyak orang yang terus memikirkan kritik setelah menerimanya, tetapi tidak melakukan langkah konkret untuk memperbaiki keadaan.



Mereka mengingat komentar negatif selama berhari-hari, mempertanyakan kemampuan diri, bahkan terus membayangkan bagaimana orang lain menilai dirinya.



Kondisi ini dapat membuat kritik berubah menjadi beban psikologis.



Agar hal tersebut tidak terjadi, cobalah menggunakan pendekatan evaluasi yang lebih terstruktur.



Setiap kali menerima kritik, tuliskan tiga hal berikut:



Pertama, apa inti kritik yang disampaikan?



Jangan hanya menuliskan kata-kata yang menyakitkan. Cobalah memahami pesan utama yang terkandung di dalamnya.



Kedua, apa yang dapat saya perbaiki?



Identifikasi perilaku, kebiasaan, keterampilan, atau keputusan yang memang membutuhkan perubahan.



Ketiga, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan?



Tentukan tindakan yang realistis dan dapat segera dilakukan.



Sebagai contoh, jika kamu mendapatkan kritik karena sering terlambat menyelesaikan pekerjaan, jangan berhenti pada perasaan bersalah.



Buatlah langkah perbaikan seperti menyusun prioritas harian, membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian, dan menentukan tenggat waktu internal sebelum tenggat sebenarnya.



Strategi ini sejalan dengan prinsip pembelajaran melalui umpan balik atau feedback. Umpan balik menjadi lebih bermanfaat ketika seseorang mampu menggunakannya untuk memahami kesenjangan antara kondisi saat ini dan hasil yang diharapkan.



Dengan demikian, kritik tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang dipikirkan, tetapi berubah menjadi sumber informasi untuk melakukan perbaikan.



Ingat, tujuan menerima kritik bukanlah membuat diri sendiri terus merasa bersalah. Tujuannya adalah menjadi lebih baik daripada sebelumnya.



7. Biasakan Mengucapkan Terima Kasih atas Kritik yang Relevan



Mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan kritik mungkin terdengar sederhana, tetapi kebiasaan ini dapat membantu mengubah cara kita memandang masukan dari orang lain.



Ketika seseorang memberikan kritik yang relevan, ia sebenarnya sedang menyampaikan informasi mengenai sesuatu yang mungkin belum kita sadari.



Bisa jadi ia melihat kesalahan yang selama ini luput dari perhatian kita. Bisa juga ia memiliki pengalaman atau perspektif yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya.



Dengan mengucapkan terima kasih, kita menunjukkan kesediaan untuk menerima informasi tanpa harus langsung menyetujuinya.



Misalnya:



"Terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya akan mempertimbangkan masukan tersebut."



Atau:



"Terima kasih sudah memberikan perspektif lain. Saya akan mencoba mengevaluasi bagian yang masih kurang."



Namun, perlu dipahami bahwa mengucapkan terima kasih bukan berarti kita harus menerima seluruh kritik sebagai kebenaran.



Kita tetap memiliki hak untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan menolak komentar yang tidak berdasar.



Sikap menghargai kritik lebih berkaitan dengan keterbukaan untuk belajar daripada kewajiban menyenangkan semua orang.



Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat membantu membangun hubungan komunikasi yang lebih sehat. Orang lain juga akan merasa lebih nyaman memberikan masukan ketika mengetahui bahwa kita mampu mendengarkannya secara dewasa.



Lebih jauh lagi, kita dapat mulai melihat kritik bukan sebagai ancaman terhadap harga diri, melainkan sebagai salah satu bentuk informasi yang membantu proses pengembangan diri.



Mengapa Kita Perlu Belajar Memandang Kritik sebagai Hadiah?



Kritik memang tidak selalu menyenangkan. Namun, jika diterima dan diolah dengan cara yang tepat, kritik dapat memberikan sejumlah manfaat bagi perkembangan psikologis maupun kehidupan sosial seseorang.



1. Membantu mengenali kelemahan yang tidak disadari



Setiap orang memiliki titik buta atau blind spots, yaitu aspek perilaku dan kebiasaan yang mungkin sulit dikenali tanpa bantuan perspektif orang lain. Kritik yang relevan dapat membantu kita memahami hal-hal tersebut.



2. Mengembangkan kecerdasan emosional



Kemampuan menerima kritik melibatkan kesadaran diri, pengendalian emosi, dan empati. Kita belajar memahami perasaan sendiri sekaligus menghargai perspektif orang lain.



3. Meningkatkan kemampuan beradaptasi



Orang yang terbuka terhadap masukan cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengevaluasi strategi dan menyesuaikan perilakunya ketika menghadapi tantangan baru.



4. Memperkuat hubungan interpersonal



Dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun pekerjaan, kemampuan memberikan dan menerima kritik secara sehat dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan saling menghargai.



5. Membantu membangun kepercayaan diri yang realistis



Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti merasa selalu benar atau tidak pernah memiliki kekurangan. Sebaliknya, kepercayaan diri juga berarti mampu mengakui kesalahan tanpa merasa bahwa seluruh nilai diri ikut hilang.



Penutup: Kritik Bukan Selalu Sesuatu yang Harus Dihindari



Belajar memandang kritik sebagai sebuah hadiah bukanlah proses yang terjadi dalam satu malam. Dibutuhkan latihan, kesadaran diri, dan kemauan untuk mengubah cara kita merespons penilaian orang lain.



Kita perlu memahami bahwa tidak semua kritik benar, tidak semua orang menyampaikan masukan dengan cara yang baik, dan tidak semua komentar harus dimasukkan ke dalam hati.



Namun, di antara berbagai komentar yang kita terima, mungkin ada informasi berharga yang dapat membantu kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.



Mulailah dengan mengubah pola pikir, memberikan jeda sebelum merespons, memilah kritik yang membangun, mendengarkan tanpa terburu-buru membela diri, serta memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang.



Setelah itu, ubahlah kritik menjadi langkah perbaikan yang nyata.



Pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang menjadi seseorang yang tidak pernah dikritik. Kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika menerima masukan, berani mengakui kekurangan, dan bersedia belajar tanpa harus kehilangan harga diri.



Sebab, terkadang hadiah terbaik dalam hidup tidak datang dalam bentuk pujian atau penghargaan. Ada kalanya, hadiah tersebut hadir melalui sebuah kritik yang membuat kita menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lihat.



