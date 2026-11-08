6 Alasan Mengapa Otak Kita Menyajikan Cerita Horor di Malam Hari Sebelum Tidur Menurut Psikologi

seseorang yang susah tidur di malam hari / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, mematikan lampu, memejamkan mata, lalu tiba-tiba pikiran mulai memutar berbagai cerita menyeramkan? Mulai dari membayangkan ada seseorang berdiri di sudut kamar, mendengar suara aneh dari balik pintu, mengingat pengalaman mistis yang pernah dialami, hingga membayangkan skenario buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi.



Padahal, beberapa menit sebelumnya kamu mungkin sedang baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang menakutkan, tidak ada ancaman di sekitar, bahkan suasana kamar terasa begitu tenang. Namun, begitu malam datang dan tubuh mulai bersiap untuk tidur, pikiran justru seperti memiliki kemampuan khusus untuk menciptakan film horor sendiri.



Fenomena ini cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Mengapa otak justru menghadirkan gambaran yang menakutkan ketika kita sedang berusaha beristirahat? Apakah ini berkaitan dengan kecemasan, ingatan, pengalaman masa lalu, atau cara kerja otak ketika berada dalam kondisi tenang?



Sebenarnya, munculnya pikiran menakutkan sebelum tidur tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan psikologis. Ada sejumlah proses mental yang dapat menjelaskan mengapa imajinasi negatif terasa lebih kuat pada malam hari.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat enam alasan mengapa otak kita sering menyajikan cerita horor di malam hari sebelum tidur menurut perspektif psikologi.



1. Ketika Suasana Menjadi Sunyi, Otak Mulai Memperhatikan Pikiran yang Selama Ini Terabaikan

Salah satu alasan mengapa pikiran menyeramkan sering muncul sebelum tidur adalah karena berkurangnya gangguan dari lingkungan sekitar.



Pada siang hari, otak kita terus menerima berbagai rangsangan. Ada pekerjaan, percakapan, suara kendaraan, notifikasi ponsel, aktivitas sosial, hingga berbagai hal yang membutuhkan perhatian. Semua itu membuat pikiran memiliki banyak objek untuk diproses.



Namun, ketika malam tiba, situasinya berubah. Lampu mulai dimatikan, aktivitas berkurang, suara lingkungan menjadi lebih pelan, dan tubuh mulai beristirahat.



Dalam kondisi seperti ini, perhatian kita tidak lagi terlalu sibuk dengan dunia luar. Akibatnya, pikiran yang sebelumnya tertutupi oleh kesibukan sehari-hari menjadi lebih mudah muncul ke permukaan.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan mind-wandering, yaitu keadaan ketika pikiran bergerak secara spontan dari satu hal ke hal lainnya tanpa diarahkan secara sengaja.



Masalahnya, pikiran yang mengembara tidak selalu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Terkadang, otak justru mengingat kejadian memalukan, kekhawatiran masa depan, pengalaman buruk, atau membayangkan sesuatu yang tidak masuk akal tetapi terasa menakutkan.



Misalnya, ketika sedang berbaring sendirian, kamu tiba-tiba teringat sebuah film horor yang pernah ditonton. Kemudian, pikiran mulai menghubungkan cerita film tersebut dengan kondisi kamar yang gelap.



Suara kecil dari luar kamar bisa terasa seperti langkah kaki. Bayangan pakaian yang tergantung bisa terlihat seperti sosok manusia. Padahal, semua itu mungkin hanya bagian dari lingkungan biasa.



Artinya, kesunyian tidak selalu membuat otak menjadi lebih tenang. Dalam beberapa keadaan, kesunyian justru memberikan ruang bagi pikiran untuk memproduksi berbagai skenario, termasuk skenario yang menyeramkan.



2. Otak Memiliki Kecenderungan Lebih Memperhatikan Ancaman daripada Hal-Hal yang Menyenangkan

Pernah bertanya-tanya mengapa satu suara mencurigakan di malam hari bisa membuat kita langsung merasa takut, sementara puluhan suara biasa pada siang hari tidak terlalu diperhatikan?



Salah satu penjelasannya adalah negativity bias, yaitu kecenderungan manusia untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap informasi negatif dibandingkan informasi positif.



Dalam perspektif evolusi dan psikologi, kepekaan terhadap ancaman memiliki fungsi penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pada masa ketika manusia masih hidup di alam liar, kemampuan mengenali potensi bahaya dapat membantu mereka menghindari predator atau situasi berisiko.



Seseorang yang lebih waspada terhadap suara mencurigakan mungkin memiliki peluang lebih besar untuk menyadari adanya ancaman dibandingkan seseorang yang mengabaikannya.



Meskipun kehidupan manusia modern sudah jauh berbeda, mekanisme kewaspadaan tersebut masih menjadi bagian dari sistem psikologis kita.



Inilah sebabnya mengapa otak terkadang lebih mudah membayangkan kemungkinan buruk daripada kemungkinan baik.



Ketika mendengar suara pintu berderit pada malam hari, misalnya, pikiran mungkin langsung menghasilkan berbagai pertanyaan:

- Bagaimana jika ada seseorang di luar kamar?

- Bagaimana jika ada sesuatu yang bergerak di ruang tamu?

- Bagaimana jika suara itu bukan berasal dari benda biasa?

- Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat?

Padahal, penjelasan paling sederhana mungkin hanya karena perubahan suhu membuat material pintu memuai atau menyusut.



Namun, otak tidak selalu langsung memilih penjelasan paling sederhana. Ketika informasi yang diterima tidak lengkap, pikiran bisa membuat interpretasi berdasarkan pengalaman, ketakutan, dan imajinasi.



Dengan kata lain, cerita horor yang muncul sebelum tidur terkadang merupakan efek samping dari sistem kewaspadaan yang sebenarnya bertujuan melindungi diri kita.

3. Kecemasan yang Tidak Sempat Diproses pada Siang Hari Muncul Ketika Malam Tiba

Tidak semua cerita menyeramkan yang muncul sebelum tidur berkaitan dengan hantu, makhluk misterius, atau hal-hal supernatural.



Terkadang, cerita horor yang dibuat oleh otak sebenarnya merupakan bentuk lain dari kecemasan.



Sepanjang hari, seseorang mungkin terlihat baik-baik saja. Ia bekerja, bercanda dengan teman, menyelesaikan tugas, dan menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, bukan berarti semua tekanan emosional yang dialaminya sudah benar-benar selesai.



Ada kekhawatiran mengenai pekerjaan, masalah keuangan, hubungan sosial, masa depan, keluarga, atau keputusan penting yang belum menemukan jawaban.



Ketika malam tiba dan aktivitas mulai berhenti, berbagai kekhawatiran tersebut dapat muncul kembali.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan suatu masalah atau pengalaman secara berulang-ulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.



Rumination sering membuat seseorang terjebak dalam rangkaian pikiran seperti:

- Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi besok?

- Bagaimana jika keputusan yang saya ambil ternyata salah?

- Bagaimana jika orang-orang di sekitar saya menyembunyikan sesuatu?

- Bagaimana jika saya tidak mampu menghadapi masa depan?

Menariknya, kecemasan tidak selalu muncul dalam bentuk pikiran yang realistis. Kadang-kadang, pikiran tersebut berubah menjadi gambaran visual yang menakutkan.



Ketika seseorang sedang stres, misalnya, ia mungkin lebih mudah membayangkan situasi berbahaya, kehilangan, atau kejadian buruk lainnya.



Hal ini dapat terjadi karena otak mencoba memprediksi berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan negatif.



Jadi, terkadang yang membuat malam terasa menyeramkan bukanlah kondisi kamar, melainkan beban pikiran yang belum selesai kita hadapi.

4. Imajinasi Manusia Bekerja dengan Sangat Aktif Ketika Tidak Ada Banyak Rangsangan dari Lingkungan

Manusia memiliki kemampuan imajinasi yang luar biasa. Kita dapat membayangkan tempat yang belum pernah dikunjungi, kejadian yang belum pernah dialami, bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada.



Kemampuan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan imajinasi, kita bisa merencanakan masa depan, memecahkan masalah, membuat karya seni, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi.



Namun, kemampuan yang sama juga bisa menciptakan ketakutan.



Ketika seseorang berada dalam kondisi santai sebelum tidur, pikirannya dapat mulai membentuk berbagai gambaran mental. Satu bayangan bisa berkembang menjadi cerita panjang.



Misalnya, kamu melihat sebuah benda di sudut kamar. Awalnya, benda tersebut hanya terlihat seperti tumpukan pakaian. Namun, setelah diperhatikan dalam kondisi gelap, bentuknya mulai menyerupai seseorang yang sedang berdiri.



Kemudian, imajinasi mulai bekerja:



Bagaimana jika itu bukan pakaian? Bagaimana jika ada seseorang di sana? Bagaimana jika sosok tersebut bergerak ketika saya memejamkan mata?



Dalam waktu singkat, pikiran telah membangun sebuah cerita yang membuat tubuh merasa takut.



Fenomena ini berkaitan dengan cara otak menginterpretasikan informasi sensorik yang tidak lengkap. Dalam kondisi minim cahaya, misalnya, penglihatan menjadi kurang akurat sehingga otak lebih banyak mengandalkan perkiraan berdasarkan pola yang sudah dikenal.



Ada pula fenomena psikologis bernama pareidolia, yaitu kecenderungan melihat pola yang bermakna dalam rangsangan yang sebenarnya acak, seperti melihat wajah pada bayangan atau bentuk benda.



Karena itu, kamar yang sama bisa terasa sangat berbeda ketika siang dan malam.



Pada siang hari, kita dapat melihat dengan jelas bahwa sebuah jaket hanyalah jaket. Namun, pada malam hari, ketika cahaya terbatas dan imajinasi bekerja lebih aktif, bentuknya bisa terlihat jauh lebih menyeramkan.

5. Ingatan tentang Film Horor, Cerita Mistis, dan Pengalaman Buruk Bisa Muncul Kembali Secara Spontan

Pernah menonton film horor pada sore hari, merasa biasa saja setelah menontonnya, tetapi justru teringat adegan paling menyeramkan ketika hendak tidur?



Hal ini bukan sesuatu yang aneh. Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan dan memanggil kembali berbagai informasi yang pernah diterima, termasuk informasi yang berkaitan dengan rasa takut.



Dalam psikologi kognitif, proses ini berhubungan dengan memory retrieval, yaitu proses mengambil kembali informasi yang tersimpan dalam ingatan.



Menariknya, ingatan tidak selalu muncul berdasarkan keinginan kita. Ada kalanya sebuah kenangan hadir secara spontan karena dipicu oleh situasi, suasana, suara, atau kondisi emosional tertentu.



Misalnya, ketika kamu pernah menonton film horor tentang sosok misterius yang muncul di balik pintu, pengalaman tersebut bisa kembali teringat ketika kamu melihat pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka pada malam hari.



Otak kemudian menghubungkan situasi sekarang dengan informasi yang pernah disimpan sebelumnya.



Selain itu, pengalaman yang melibatkan emosi kuat, seperti rasa takut, cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian dan meninggalkan kesan mendalam.



Dalam proses ini, amigdala, salah satu bagian otak yang berperan dalam pemrosesan emosi dan pembelajaran terkait ancaman, memiliki keterlibatan penting.



Itulah mengapa seseorang terkadang masih mengingat adegan film horor yang ditonton bertahun-tahun lalu, meskipun sudah lupa banyak hal lain yang terjadi pada hari yang sama.



Ada juga kemungkinan bahwa cerita menyeramkan yang pernah didengar ketika kecil kembali muncul ketika suasana malam mengingatkan kita pada pengalaman tersebut.



Misalnya, cerita tentang makhluk yang berada di bawah tempat tidur, sosok yang muncul di depan jendela, atau suara misterius dari ruangan kosong.



Ketika dewasa, kita mungkin sudah mengetahui bahwa cerita tersebut belum tentu benar. Namun, pengetahuan rasional tidak selalu langsung menghilangkan respons emosional yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya.



Dengan demikian, pikiran horor sebelum tidur bisa menjadi hasil dari kombinasi ingatan lama, asosiasi emosional, dan kondisi lingkungan saat ini.

6. Peralihan dari Kondisi Terjaga Menuju Tidur Membuat Pengalaman Mental Terasa Lebih Hidup

Alasan terakhir yang tidak kalah menarik adalah perubahan aktivitas otak ketika seseorang mulai memasuki kondisi tidur.



Sebelum benar-benar tertidur, manusia melewati sebuah fase transisi antara kondisi sadar dan tidur. Dalam fase ini, pikiran dapat menghasilkan gambaran, suara, sensasi, atau pengalaman mental yang terasa sangat nyata.



Dalam ilmu psikologi dan tidur, pengalaman tersebut dikenal sebagai hypnagogic imagery atau citra hipnagogik.



Fenomena ini bisa terjadi ketika seseorang mulai kehilangan kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi belum sepenuhnya tertidur.



Sebagian orang mungkin mengalami gambaran visual seperti melihat wajah, bayangan, atau objek tertentu. Ada pula yang merasakan sensasi jatuh, mendengar suara, atau mengalami potongan cerita yang tidak berhubungan satu sama lain.



Tidak semua pengalaman hipnagogik bersifat menakutkan. Sebagian justru berupa gambaran yang menyenangkan, aneh, kreatif, atau tidak masuk akal.



Namun, bagi orang yang memiliki kecenderungan mudah cemas atau baru saja mengonsumsi konten horor, pengalaman ini bisa terasa menyeramkan.



Contohnya, seseorang sedang berbaring dengan mata terpejam. Ia mulai membayangkan sebuah lorong gelap, kemudian muncul gambaran seseorang yang berdiri di ujung lorong tersebut.



Karena pikiran sedang berada dalam masa transisi menuju tidur, gambaran itu bisa terasa lebih hidup dibandingkan imajinasi biasa.



Perlu dipahami bahwa pengalaman hipnagogik merupakan fenomena yang dapat dialami orang sehat dan tidak otomatis menunjukkan adanya gangguan mental.



Akan tetapi, jika pengalaman tersebut sering disertai ketakutan ekstrem, mengganggu kualitas tidur, atau terjadi ketika seseorang benar-benar terjaga, ada baiknya mencari penjelasan lebih lanjut dari tenaga profesional.



Hal terpenting adalah memahami bahwa otak tidak selalu berhenti menghasilkan aktivitas mental ketika tubuh mulai beristirahat. Bahkan, dalam perjalanan menuju tidur, otak masih dapat menciptakan berbagai pengalaman yang terasa sangat nyata.



Bagaimana Cara Menghentikan Pikiran Horor yang Muncul Sebelum Tidur?

Setelah memahami keenam alasan tersebut, muncul pertanyaan berikutnya: bagaimana cara membuat pikiran lebih tenang ketika malam tiba?



Sebenarnya, kita tidak selalu bisa mengendalikan pikiran yang muncul secara spontan. Namun, kita bisa mengubah kebiasaan dan kondisi lingkungan agar pikiran negatif tidak berkembang menjadi ketakutan yang berlebihan.



Berikut beberapa cara yang bisa dicoba.



1. Hindari menonton konten horor sebelum tidur



Jika kamu termasuk orang yang mudah membayangkan sesuatu secara berlebihan, sebaiknya hindari film horor, cerita misteri, atau video menakutkan menjelang waktu tidur.



Konten yang dikonsumsi sebelum tidur dapat menjadi bahan bagi ingatan dan imajinasi untuk membentuk berbagai skenario.



2. Kurangi penggunaan ponsel sebelum tidur



Terlalu lama melihat layar ponsel, terutama ketika mengonsumsi konten yang memicu emosi, dapat membuat pikiran tetap aktif.



Cobalah memberikan jeda sekitar 30–60 menit sebelum tidur untuk melakukan aktivitas yang lebih menenangkan.



3. Gunakan teknik pernapasan



Ketika mulai merasa takut, cobalah menarik napas perlahan selama empat detik, kemudian mengembuskannya selama enam detik.



Ulangi beberapa kali sambil memperhatikan sensasi tubuh.



Pernapasan yang lambat dapat membantu menurunkan ketegangan dan membuat tubuh lebih rileks.



4. Jangan terlalu melayani pikiran negatif



Ketika muncul pikiran seperti ada sesuatu di balik pintu, jangan langsung menganggapnya sebagai kenyataan.



Cobalah berkata kepada diri sendiri:



"Saya sedang membayangkan sesuatu yang menakutkan. Namun, bayangan bukanlah bukti bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi."



Cara ini merupakan bentuk pengambilan jarak dari pikiran atau cognitive distancing.



5. Ciptakan suasana kamar yang nyaman



Gunakan pencahayaan yang membuatmu merasa aman, rapikan kamar, dan pastikan lingkungan tidur terasa nyaman.



Jika kamu merasa lebih tenang dengan lampu tidur, tidak ada salahnya menggunakannya.



6. Selesaikan kekhawatiran sebelum berbaring



Jika pikiran sering dipenuhi masalah pekerjaan, hubungan, atau masa depan, cobalah menuliskan hal-hal yang sedang mengganggu pikiran sebelum tidur.



Tuliskan juga satu tindakan kecil yang bisa dilakukan untuk menghadapinya keesokan hari.



Dengan begitu, kamu tidak perlu terus-menerus memikirkan masalah yang sama ketika sudah berada di tempat tidur.



Kesimpulan: Terkadang, Cerita Horor Terbesar Justru Dibuat oleh Pikiran Kita Sendiri

Munculnya cerita menyeramkan sebelum tidur merupakan fenomena yang dapat dijelaskan melalui berbagai proses psikologis.



Mulai dari berkurangnya rangsangan lingkungan, kecenderungan otak memperhatikan ancaman, kecemasan yang belum terselesaikan, aktivitas imajinasi, ingatan emosional, hingga pengalaman mental ketika memasuki fase awal tidur.



Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa pikiran manusia memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun berbagai skenario, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata di sekitarnya.



Hal yang menarik adalah terkadang kita merasa takut bukan karena sesuatu benar-benar terjadi, melainkan karena otak sedang mencoba menginterpretasikan sesuatu yang belum jelas.



Kamar yang gelap, suara kecil, bayangan benda, dan ingatan lama dapat menjadi bahan bagi imajinasi untuk menciptakan cerita yang terasa sangat nyata.



Namun, penting untuk diingat bahwa pikiran bukanlah kenyataan, imajinasi bukanlah bukti, dan rasa takut tidak selalu berarti ada bahaya.



Jadi, jika suatu malam kamu kembali mengalami hal seperti ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri karena merasa penakut.



Bisa jadi, otakmu hanya sedang melakukan pekerjaannya dengan cara yang sedikit berlebihan.



Dan terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhenti memberi panggung kepada cerita horor tersebut, menarik napas dalam-dalam, lalu membiarkan tubuh dan pikiran beristirahat.



Karena tidak semua cerita yang muncul di kepala harus dipercaya, apalagi ditakuti.