6 Alasan Mengapa Ketenangan Adalah Kekuatan Super yang Baru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memiliki ketenangan yang hebat / foto: Magnific/user17581499

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin bising, cepat, dan penuh tuntutan, ada satu kemampuan yang perlahan menjadi semakin berharga: kemampuan untuk tetap tenang.

Kita hidup dalam zaman ketika hampir semua hal menuntut perhatian. Notifikasi terus berdatangan, informasi bergerak tanpa henti, media sosial membuat kita mudah membandingkan kehidupan, sementara pekerjaan, hubungan, dan berbagai tanggung jawab seolah tidak pernah memberikan ruang untuk berhenti sejenak. Banyak orang merasa harus selalu produktif, selalu merespons, selalu terlihat sibuk, dan selalu memiliki jawaban.



Dalam situasi seperti ini, ketenangan sering kali disalahartikan sebagai kelemahan. Orang yang tidak banyak bicara dianggap kurang percaya diri. Mereka yang tidak terburu-buru mengambil keputusan dianggap lambat. Seseorang yang tidak bereaksi berlebihan terhadap konflik terkadang dinilai tidak peduli.



Padahal, jika dilihat dari perspektif psikologi, ketenangan justru merupakan salah satu bentuk kekuatan mental yang sangat penting.



Ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah. Bukan pula berarti tidak pernah merasa takut, marah, kecewa, atau cemas. Ketenangan adalah kemampuan untuk menyadari emosi tanpa membiarkan emosi tersebut sepenuhnya mengendalikan pikiran dan tindakan.



Dengan kata lain, orang yang tenang bukanlah orang yang tidak merasakan tekanan, melainkan orang yang mampu menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri.



Inilah alasan mengapa ketenangan dapat disebut sebagai kekuatan super yang baru. Di tengah lingkungan yang mendorong manusia untuk bereaksi cepat, kemampuan untuk berhenti, berpikir jernih, dan memilih respons yang tepat menjadi keunggulan yang luar biasa.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat enam alasan mengapa ketenangan merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dapat dimiliki seseorang menurut perspektif psikologi.



1. Ketenangan Membantu Otak Berpikir Lebih Jernih dalam Situasi Sulit



Salah satu alasan utama mengapa ketenangan sangat berharga adalah kemampuannya membantu seseorang mempertahankan kejernihan berpikir ketika menghadapi tekanan.



Ketika seseorang mengalami situasi yang mengancam, mengejutkan, atau membuat frustrasi, tubuh dapat mengaktifkan respons stres. Sistem saraf simpatik bekerja lebih aktif, detak jantung meningkat, otot menegang, dan perhatian cenderung terfokus pada ancaman yang sedang dihadapi.



Respons ini sebenarnya merupakan mekanisme alami untuk membantu manusia bertahan hidup. Namun, ketika stres terlalu kuat, kemampuan berpikir secara fleksibel dan mempertimbangkan berbagai pilihan dapat terganggu.



Misalnya, seseorang mendapatkan kritik keras dari atasannya. Dalam keadaan emosional, ia mungkin langsung membela diri, menyalahkan orang lain, atau mengucapkan sesuatu yang kemudian disesalinya.



Sebaliknya, seseorang yang mampu menjaga ketenangan akan memberikan jeda sebelum merespons. Ia mencoba memahami kritik tersebut, membedakan antara fakta dan asumsi, kemudian menentukan tindakan yang paling tepat.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan fungsi eksekutif otak, khususnya kemampuan mengendalikan impuls, mempertahankan perhatian, dan mengambil keputusan.



Ketenangan memberikan ruang bagi proses berpikir yang lebih terarah.



Hal yang menarik adalah bahwa orang yang tenang tidak selalu memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada orang lain. Namun, mereka sering kali mampu menggunakan kemampuan berpikirnya dengan lebih efektif karena tidak terlalu dikuasai oleh reaksi emosional sesaat.



Mereka memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan terburu-buru dan tidak semua situasi membutuhkan respons spontan.



Kekuatan sebenarnya bukan terletak pada seberapa cepat kita bereaksi, tetapi pada seberapa tepat kita memilih tindakan.



Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat berguna ketika menghadapi konflik keluarga, tekanan pekerjaan, masalah keuangan, maupun keputusan besar yang menentukan masa depan.



Terkadang, keputusan terbaik justru muncul setelah seseorang berhenti sejenak dan memberikan kesempatan kepada pikirannya untuk bekerja dengan jernih.



2. Ketenangan Membuat Seseorang Lebih Mampu Mengendalikan Emosi



Banyak orang menganggap bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menunjukkan emosi. Mereka berusaha menyembunyikan kesedihan, menekan kemarahan, dan berpura-pura baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang mengalami tekanan.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa pengelolaan emosi yang sehat bukanlah tentang menghilangkan emosi, melainkan memahami dan mengaturnya.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotional regulation atau regulasi emosi.



Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi bagaimana ia mengalami, mengekspresikan, dan merespons emosi.



Seseorang yang memiliki regulasi emosi baik tetap bisa merasa marah ketika diperlakukan tidak adil. Ia tetap bisa sedih ketika kehilangan sesuatu yang berharga. Ia juga bisa merasa takut ketika menghadapi masa depan yang tidak pasti.



Perbedaannya terletak pada bagaimana ia memperlakukan emosi tersebut.



Ketika marah, ia tidak langsung melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Ketika kecewa, ia tidak serta-merta mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Ketika takut, ia tidak langsung menyerah sebelum mencoba.



Ia memberikan ruang untuk merasakan emosi, memahami penyebabnya, lalu menentukan respons yang lebih sehat.



Salah satu strategi yang banyak dibahas dalam psikologi adalah cognitive reappraisal, yaitu kemampuan menafsirkan kembali suatu situasi dengan sudut pandang yang berbeda.



Sebagai contoh, ketika seseorang tidak mendapatkan promosi pekerjaan, ia mungkin berpikir bahwa dirinya tidak berharga dan tidak memiliki masa depan.



Namun, melalui penilaian ulang secara kognitif, ia dapat melihat peristiwa tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi keterampilan, memperbaiki kinerja, atau mencari peluang lain.



Situasinya belum tentu berubah, tetapi cara seseorang memaknainya dapat berubah.



Inilah salah satu sumber kekuatan ketenangan.



Orang yang tenang tidak membiarkan satu peristiwa buruk menentukan seluruh suasana hatinya. Mereka memahami bahwa emosi merupakan informasi, bukan perintah yang harus selalu diikuti.



Mengendalikan emosi bukan berarti menjadi manusia tanpa perasaan. Justru, itu berarti menjadi manusia yang memahami perasaannya sendiri.



3. Ketenangan Membantu Mengurangi Stres dan Menjaga Kesehatan Mental



Kita sering menganggap bahwa stres merupakan bagian normal dari kehidupan modern. Pekerjaan menumpuk, tuntutan sosial meningkat, masalah pribadi muncul, dan pikiran terus bekerja bahkan ketika tubuh sedang beristirahat.



Namun, stres yang berlangsung terlalu lama dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikologis.



Stres kronis dapat berkaitan dengan gangguan tidur, kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, perubahan suasana hati, serta berbagai masalah kesehatan lainnya.



Di sinilah ketenangan memainkan peran penting.



Ketika seseorang mampu menenangkan dirinya, ia dapat membantu tubuh keluar dari kondisi kewaspadaan yang terus-menerus dan memberikan kesempatan bagi sistem saraf untuk kembali ke keadaan yang lebih seimbang.



Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk membantu proses ini adalah latihan pernapasan secara perlahan dan teratur.



Pernapasan yang terkendali dapat membantu mengurangi ketegangan fisiologis dan mendukung aktivitas sistem saraf parasimpatik, yang berperan dalam proses istirahat dan pemulihan tubuh.



Selain itu, praktik mindfulness atau kesadaran penuh juga banyak dipelajari dalam psikologi.



Mindfulness mengajarkan seseorang untuk memperhatikan pengalaman saat ini tanpa langsung menghakimi atau bereaksi secara berlebihan.



Contohnya, ketika sedang menghadapi banyak pekerjaan, seseorang mungkin terus memikirkan kemungkinan terburuk: takut gagal, takut dimarahi, takut kehilangan kesempatan, atau takut dianggap tidak kompeten.



Pikirannya bergerak jauh ke masa depan hingga ia kehilangan kemampuan untuk fokus pada pekerjaan yang sedang dihadapi.



Dengan melatih kesadaran penuh, ia belajar mengembalikan perhatian kepada apa yang dapat dilakukan saat ini.



Ia tidak harus menyelesaikan seluruh masalah dalam satu waktu. Ia cukup mengerjakan satu hal yang paling penting terlebih dahulu.



Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi perasaan kewalahan.



Ketenangan juga mengajarkan seseorang untuk memahami bahwa beristirahat bukanlah kemalasan. Menjaga kesehatan mental bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan memastikan bahwa diri sendiri memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.



Dunia mungkin terus bergerak cepat, tetapi manusia tidak harus mengikuti setiap kecepatannya.



Kadang-kadang, hal paling produktif yang dapat kita lakukan adalah berhenti sejenak agar tidak kehilangan kendali atas diri sendiri.



4. Orang yang Tenang Lebih Mampu Menghadapi Konflik dan Membangun Hubungan yang Sehat



Hubungan antarmanusia tidak pernah sepenuhnya bebas dari konflik.



Dalam keluarga, pekerjaan, persahabatan, maupun hubungan romantis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.



Masalah sering kali bukan terletak pada adanya perbedaan, melainkan pada cara manusia merespons perbedaan tersebut.



Ketika emosi mengambil alih, percakapan sederhana dapat berubah menjadi pertengkaran besar. Seseorang mungkin mengucapkan kata-kata menyakitkan, mengungkit kesalahan masa lalu, atau sengaja menyerang kelemahan orang lain.



Setelah emosi mereda, barulah muncul penyesalan.



Orang yang memiliki kemampuan menjaga ketenangan cenderung lebih mampu memberikan respons yang konstruktif ketika menghadapi konflik.



Mereka tidak merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Mereka juga tidak menganggap bahwa setiap kritik merupakan serangan terhadap harga diri.



Sebaliknya, mereka mencoba mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan menyampaikan pendapat tanpa harus merendahkan pihak lain.



Hal ini berkaitan dengan konsep emotional intelligence atau kecerdasan emosional.



Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, serta menggunakan pemahaman tersebut untuk mengelola hubungan secara lebih efektif.



Bayangkan dua orang sedang menghadapi kesalahpahaman.



Orang pertama langsung meninggikan suara, memotong pembicaraan, dan berusaha membuktikan bahwa dirinya benar.



Orang kedua memilih mendengarkan terlebih dahulu, kemudian menjelaskan apa yang dirasakannya dengan bahasa yang lebih tenang.



Siapa yang lebih berpeluang menyelesaikan masalah?



Tentu saja, tidak semua konflik dapat diselesaikan hanya dengan bersikap tenang. Ada situasi ketika seseorang perlu bersikap tegas, menetapkan batasan, atau bahkan meninggalkan hubungan yang tidak sehat.



Namun, ketenangan membantu seseorang mengambil keputusan tersebut tanpa harus dikendalikan oleh kemarahan sesaat.



Orang yang tenang juga cenderung menciptakan suasana yang lebih aman bagi orang lain untuk berbicara secara terbuka.



Mereka tidak mudah mempermalukan orang lain, tidak terburu-buru menghakimi, dan tidak selalu merasa perlu menjadi pusat perhatian.



Kehadiran mereka dapat memberikan rasa nyaman.



Ketenangan membuat seseorang bukan hanya lebih mudah memahami dirinya sendiri, tetapi juga lebih mampu memahami manusia lain.



Dalam dunia yang dipenuhi perdebatan dan kesalahpahaman, kemampuan seperti ini merupakan kualitas yang sangat berharga.



5. Ketenangan Membantu Meningkatkan Ketahanan Mental atau Resiliensi



Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan.



Ada masa ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan, menghadapi penolakan, kehilangan orang yang dicintai, atau harus memulai kembali dari titik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.



Dalam situasi seperti itu, kemampuan untuk tetap tenang dapat menjadi fondasi penting bagi ketahanan mental.



Dalam psikologi, kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit setelah menghadapi kesulitan dikenal sebagai resilience atau resiliensi.



Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah terluka. Bukan pula berarti seseorang harus selalu terlihat kuat di hadapan orang lain.



Resiliensi berarti mampu menyesuaikan diri, mencari dukungan ketika dibutuhkan, belajar dari pengalaman, dan perlahan membangun kembali kehidupannya setelah mengalami kesulitan.



Ketenangan membantu proses tersebut karena memungkinkan seseorang melihat masalah secara lebih realistis.



Ketika mengalami kegagalan, orang yang mudah dikuasai kepanikan mungkin langsung berpikir bahwa seluruh kehidupannya telah hancur.



Sebaliknya, orang yang lebih mampu mengelola emosinya dapat memisahkan antara kegagalan yang dialami dan identitas dirinya sebagai manusia.



Ia memahami bahwa gagal dalam satu kesempatan tidak berarti gagal dalam seluruh kehidupan.



Ia mungkin kecewa, menangis, atau membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Namun, ia tidak menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti selamanya.



Dalam pendekatan psikologi, salah satu hal yang mendukung resiliensi adalah psychological flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan cara berpikir dan bertindak berdasarkan situasi yang sedang dihadapi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai yang penting.



Artinya, seseorang tidak harus selalu mempertahankan rencana yang sama ketika keadaan berubah.



Jika satu jalan tertutup, ia dapat mencari jalan lain.



Jika satu strategi tidak berhasil, ia bersedia mencoba pendekatan baru.



Jika dirinya membutuhkan bantuan, ia tidak menganggap meminta pertolongan sebagai tanda kelemahan.



Ketenangan juga membantu seseorang menerima kenyataan yang tidak dapat dikendalikan.



Ada hal-hal yang memang berada di luar kuasa manusia: keputusan orang lain, perubahan ekonomi, masa lalu, dan berbagai kejadian yang tidak dapat diprediksi.



Menghabiskan seluruh energi untuk mengendalikan hal-hal tersebut hanya akan menambah beban psikologis.



Orang yang tenang belajar membedakan antara apa yang dapat diubah dan apa yang perlu diterima.



Ia tidak menyerah pada kehidupan. Ia hanya berhenti membuang energi untuk melawan kenyataan yang tidak bisa diubah.



Kekuatan mental bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemampuan untuk menemukan pijakan kembali ketika kehidupan membuat kita terjatuh.



6. Ketenangan Membuat Seseorang Lebih Berwibawa, Percaya Diri, dan Tidak Mudah Dikendalikan Orang Lain



Ada sesuatu yang menarik dari orang yang mampu mempertahankan ketenangan dalam berbagai situasi.



Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara. Mereka tidak selalu berusaha mendapatkan perhatian. Mereka juga tidak merasa harus membuktikan kehebatan dirinya dalam setiap kesempatan.



Namun, kehadiran mereka sering kali memberikan kesan kuat.



Mengapa demikian?



Salah satu alasannya adalah karena ketenangan dapat mencerminkan kemampuan mengendalikan diri.



Dalam psikologi sosial, perilaku seseorang memengaruhi bagaimana orang lain menilai kepribadian dan kompetensinya.



Seseorang yang mampu berpikir sebelum berbicara, mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi, dan tetap stabil ketika menghadapi tekanan dapat dipersepsikan sebagai pribadi yang matang dan dapat dipercaya.



Hal ini sangat penting dalam kepemimpinan.



Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kemampuannya memberikan arahan, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana.



Bayangkan sebuah tim sedang menghadapi krisis. Target tidak tercapai, pelanggan kecewa, dan seluruh anggota tim merasa tertekan.



Jika pemimpinnya ikut panik, menyalahkan semua orang, dan mengambil keputusan secara impulsif, situasi dapat semakin memburuk.



Namun, jika pemimpin tersebut mampu mempertahankan ketenangan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan arahan yang jelas, tim memiliki peluang lebih besar untuk kembali fokus.



Ketenangan menciptakan rasa stabilitas.



Selain itu, orang yang tenang cenderung tidak mudah terjebak dalam provokasi.



Mereka tidak merasa wajib membalas setiap komentar negatif. Mereka tidak harus memenangkan setiap perdebatan di media sosial. Mereka juga tidak selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga.



Hal ini berkaitan dengan konsep self-regulation dan kepercayaan diri yang lebih stabil.



Seseorang yang memiliki penghargaan diri yang sehat tidak menjadikan setiap pendapat orang lain sebagai ukuran nilai dirinya.



Ia dapat menerima kritik tanpa langsung merasa hancur. Ia juga dapat menerima ketidaksetujuan tanpa merasa harus menyerang balik.



Namun, penting untuk dipahami bahwa ketenangan bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukan kita sesuka hati.



Orang yang tenang tetap bisa mengatakan tidak. Mereka tetap bisa mempertahankan prinsip, menyampaikan keberatan, dan menetapkan batasan yang jelas.



Perbedaannya adalah mereka melakukannya tanpa harus kehilangan kendali atas perilakunya sendiri.



Mereka memahami bahwa tidak semua provokasi layak mendapatkan respons dan tidak semua perdebatan pantas menghabiskan energi.



Ketika seseorang tidak lagi mudah dikendalikan oleh tekanan, pujian, kritik, maupun provokasi, ia sedang membangun bentuk kebebasan psikologis yang sangat berharga.



Bagaimana Cara Melatih Ketenangan Menurut Psikologi?



Kabar baiknya, ketenangan bukan semata-mata sifat bawaan. Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.



Berikut beberapa cara sederhana untuk mulai membangun ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Berikan jeda sebelum bereaksi



Ketika merasa marah, kecewa, atau tersinggung, jangan langsung merespons.



Berikan diri sendiri waktu beberapa detik untuk memahami apa yang sedang terjadi.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya sedang bereaksi berdasarkan fakta atau emosi?



Apakah respons saya akan memperbaiki keadaan?



Apakah saya akan menyesali kata-kata ini nanti?



Jeda singkat dapat membantu seseorang menghindari keputusan impulsif.



2. Latih pernapasan secara sadar



Ketika merasa cemas atau tertekan, cobalah memperlambat pernapasan.



Tarik napas perlahan, kemudian embuskan dengan nyaman dan teratur. Ulangi selama beberapa menit tanpa memaksakan diri.



Latihan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan mengembalikan perhatian kepada kondisi saat ini.



3. Kurangi paparan terhadap kebisingan informasi



Tidak semua informasi perlu diketahui. Tidak semua perdebatan perlu diikuti. Tidak semua berita harus langsung mendapatkan perhatian.



Berikan batasan terhadap penggunaan media sosial, notifikasi, dan konsumsi informasi yang membuat pikiran terus-menerus berada dalam keadaan waspada.



Menjaga ketenangan terkadang dimulai dengan memilih apa yang tidak perlu kita masukkan ke dalam pikiran.



4. Belajar menerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan



Banyak kecemasan muncul karena manusia berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kuasanya.



Cobalah membagi masalah menjadi dua kategori: hal yang dapat diubah dan hal yang tidak dapat diubah.



Fokuskan energi pada tindakan nyata yang masih bisa dilakukan.



5. Bangun kebiasaan mindfulness



Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memperhatikan napas, sensasi tubuh, dan pikiran yang muncul.



Tidak perlu memaksakan pikiran agar selalu kosong.



Cukup sadari apa yang sedang terjadi tanpa langsung menghakimi diri sendiri.



6. Jaga kualitas tidur dan kesehatan fisik



Kondisi fisik memiliki hubungan erat dengan kemampuan mengelola emosi.



Kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan kurang mampu menghadapi tekanan.



Karena itu, tidur cukup, bergerak secara teratur, dan menjaga pola hidup sehat merupakan bagian penting dari upaya membangun ketenangan mental.



Kesimpulan: Di Dunia yang Semakin Bising, Menjadi Tenang Adalah Sebuah Keunggulan



Ketenangan mungkin tidak selalu terlihat mengesankan seperti keberanian, kekayaan, kecerdasan, atau keberhasilan.



Namun, di balik kesederhanaannya, ketenangan menyimpan kekuatan yang sangat besar.



Ia membantu kita berpikir lebih jernih ketika menghadapi masalah. Ia membuat kita lebih mampu mengelola emosi. Ia membantu mengurangi tekanan psikologis, memperbaiki hubungan, meningkatkan ketahanan mental, dan membangun kepercayaan diri yang lebih stabil.



Ketenangan juga mengajarkan sebuah pelajaran penting: kita tidak harus mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita dapat belajar mengendalikan bagaimana kita meresponsnya.



Kita tidak bisa selalu menentukan apa yang akan dikatakan orang lain. Kita tidak bisa mencegah semua kegagalan. Kita tidak bisa memastikan bahwa kehidupan akan selalu berjalan sesuai rencana.



Namun, kita memiliki kesempatan untuk memilih respons yang lebih bijaksana.



Di tengah budaya yang mengagungkan kecepatan, ketenangan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru.



Di tengah lingkungan yang penuh perdebatan, ketenangan mengajarkan kita untuk tidak selalu membalas.



Di tengah tekanan untuk selalu terlihat sempurna, ketenangan mengajarkan kita untuk menerima bahwa menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan.



Dan di tengah dunia yang terus meminta perhatian kita, ketenangan mengingatkan bahwa diri sendiri juga layak mendapatkan perhatian.



Mungkin, kekuatan super yang paling kita butuhkan saat ini bukanlah kemampuan untuk melakukan lebih banyak hal, berbicara lebih keras, atau bergerak lebih cepat.



Mungkin, kekuatan itu adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika segala sesuatu di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja.



