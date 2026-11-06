7 Alasan Mengapa Kita Takut Dilupakan oleh Orang yang Kita Anggap Berharga Menurut Psikologi

seseorang yang takut dilupakan / foto: Magnific/faststocklv

JawaPos.com - Ada perasaan yang terkadang sulit dijelaskan dengan kata-kata: takut dilupakan oleh seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita. Bukan sekadar takut kehilangan komunikasi, bukan pula hanya khawatir hubungan akan berakhir. Lebih dalam dari itu, ada ketakutan bahwa suatu hari kita tidak lagi menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang yang selama ini menempati tempat istimewa di hati kita.

Kita mungkin pernah mengalami perasaan seperti ini. Ketika seseorang yang kita sayangi mulai jarang menghubungi, kita bertanya-tanya apakah mereka masih mengingat kita. Ketika pesan kita tidak segera dibalas, pikiran mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Ketika melihat mereka menjalani kehidupan tanpa melibatkan kita, muncul perasaan seolah-olah keberadaan kita perlahan kehilangan arti.



Yang membuat perasaan ini semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa kita tidak selalu takut kehilangan orang tersebut secara fisik. Terkadang, kita hanya takut kehilangan tempat di dalam hatinya.



Dalam psikologi, ketakutan semacam ini dapat berkaitan dengan kebutuhan manusia akan keterikatan emosional, penerimaan sosial, rasa memiliki, dan pengakuan atas keberadaan dirinya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan hubungan yang membuat kita merasa diterima, dihargai, dan dianggap penting.



Namun, ketika seseorang menjadi terlalu berharga bagi kita, hubungan tersebut terkadang membawa kerentanan emosional. Kita mulai menggantungkan sebagian rasa aman pada perhatian, respons, dan keberadaan orang tersebut.



Lalu, mengapa kita begitu takut dilupakan oleh orang yang kita anggap berharga?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskan perasaan tersebut menurut sudut pandang psikologi.



1. Kita Takut Kehilangan Rasa Berharga di Mata Seseorang



Salah satu alasan terbesar mengapa seseorang takut dilupakan adalah karena ia tanpa sadar menghubungkan harga dirinya dengan bagaimana orang lain memperlakukannya.



Ketika seseorang memberikan perhatian, mengingat hal-hal kecil tentang kita, menanyakan kabar, atau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita kita, muncul perasaan bahwa diri kita berarti.



Sebaliknya, ketika perhatian itu mulai berkurang, kita mungkin mulai mempertanyakan nilai diri sendiri.



Kita bertanya dalam hati:



"Apakah aku sudah tidak sepenting dulu?"



"Apakah ada seseorang yang lebih menarik daripada aku?"



"Apakah semua hal yang pernah kami lalui ternyata tidak begitu berarti baginya?"



Menurut psikologi, hal ini berkaitan dengan self-esteem atau harga diri. Harga diri yang terlalu bergantung pada penerimaan eksternal dapat membuat seseorang mudah merasa tidak berharga ketika perhatian dari orang lain berubah.



Padahal, seseorang yang mulai jarang menghubungi kita belum tentu tidak lagi menghargai keberadaan kita. Bisa jadi ia sedang menghadapi kesibukan, perubahan prioritas, atau persoalan pribadi yang tidak berkaitan dengan hubungan tersebut.



Namun, bagi seseorang yang menggantungkan rasa berharganya pada perhatian orang lain, perubahan kecil dalam hubungan bisa terasa seperti penolakan besar.



Inilah yang membuat ketakutan dilupakan menjadi begitu menyakitkan. Kita bukan hanya takut kehilangan perhatian seseorang, tetapi juga takut kehilangan perasaan bahwa diri kita penting.



Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa sering seseorang mengingat kita. Kita tetap berharga, bahkan ketika seseorang tidak lagi memberikan perhatian seperti dahulu.



2. Kita Memiliki Ketakutan terhadap Penolakan dan Ditinggalkan



Tidak semua orang menghadapi kemungkinan kehilangan hubungan dengan cara yang sama. Ada orang yang mampu menerima perubahan hubungan dengan lebih tenang, sementara orang lain merasa sangat gelisah ketika seseorang mulai menjauh.



Salah satu penjelasan psikologisnya adalah rejection sensitivity, yaitu kecenderungan untuk sangat peka terhadap kemungkinan penolakan.



Orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap penolakan cenderung mudah menangkap perubahan kecil sebagai tanda bahwa dirinya tidak lagi diinginkan.



Misalnya, seseorang yang biasanya membalas pesan dalam beberapa menit tiba-tiba membutuhkan waktu berjam-jam. Bagi sebagian orang, hal tersebut bukan masalah besar. Namun, bagi seseorang yang takut ditinggalkan, keterlambatan itu bisa memunculkan kecemasan.



Ia mungkin mulai memeriksa ponsel berulang kali, membaca kembali percakapan lama, atau memikirkan apakah dirinya telah melakukan kesalahan.



Ketakutan ini juga dapat berkaitan dengan attachment theory atau teori keterikatan yang dikembangkan melalui karya John Bowlby dan penelitian lanjutan Mary Ainsworth.



Dalam teori keterikatan, pengalaman hubungan awal dengan pengasuh dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan emosional ketika dewasa.



Sebagian orang mengembangkan pola keterikatan cemas (anxious attachment). Mereka cenderung membutuhkan kepastian emosional yang lebih besar dan lebih mudah merasa tidak aman ketika hubungan terasa tidak stabil.



Bukan berarti setiap orang yang takut dilupakan pasti memiliki pola keterikatan cemas. Namun, pola ini dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian orang mengalami kecemasan yang begitu kuat ketika merasa seseorang mulai menjauh.



Mereka tidak hanya merindukan orang tersebut. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa hubungan itu masih ada.



Karena itu, terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah perhatian tanpa henti, melainkan rasa aman bahwa perubahan jarak tidak selalu berarti kehilangan kasih sayang.



3. Kita Takut Semua Kenangan Bersama Menjadi Tidak Berarti



Ada alasan lain yang lebih dalam: kita takut bahwa ketika seseorang melupakan kita, semua kenangan yang pernah dibangun bersama juga akan kehilangan maknanya.



Kita mengingat percakapan panjang di malam hari, perjalanan sederhana, tawa yang pernah dibagikan, masalah yang berhasil dilewati bersama, hingga hal-hal kecil yang mungkin sudah dilupakan oleh orang lain.



Bagi kita, kenangan tersebut bukan sekadar peristiwa masa lalu. Kenangan itu menjadi bagian dari perjalanan hidup dan identitas diri.



Psikologi mengenal konsep autobiographical memory, yaitu ingatan tentang pengalaman pribadi yang membantu seseorang membangun pemahaman mengenai siapa dirinya.



Kenangan bersama orang yang berharga sering kali menjadi bagian penting dari ingatan autobiografis tersebut.



Itulah sebabnya ketika sebuah hubungan berubah, kita terkadang merasa seolah-olah ada bagian dari kehidupan kita yang ikut menghilang.



Kita mungkin berpikir bahwa jika orang tersebut sudah tidak mengingat kita, berarti semua hal yang pernah dilakukan bersama tidak lagi berarti baginya.



Padahal, makna sebuah pengalaman tidak harus bergantung pada apakah kedua orang masih mengingatnya dengan intensitas yang sama.



Sebuah persahabatan yang pernah menyelamatkan kita dari masa sulit tetap memiliki arti, meskipun suatu hari kedua orang tersebut tidak lagi saling menghubungi.



Sebuah hubungan yang pernah membuat kita bahagia tetap menjadi bagian berharga dari perjalanan hidup, meskipun akhirnya tidak berlangsung selamanya.



Kita perlu belajar membedakan antara hubungan yang telah berubah dan kenangan yang kehilangan makna.



Seseorang boleh saja melanjutkan hidupnya, tetapi itu tidak berarti pengalaman yang pernah dibagikan dengannya menjadi sia-sia.



4. Kita Menganggap Perhatian sebagai Bukti Bahwa Kita Dicintai



Bagi sebagian orang, perhatian merupakan bahasa emosional yang sangat penting.



Mereka merasa dicintai ketika seseorang mengingat tanggal penting, menanyakan keadaan, membalas pesan, mengajak berbicara, atau sekadar meluangkan waktu untuk hadir.



Hal-hal sederhana tersebut memberikan sinyal bahwa keberadaan mereka diperhatikan.



Dalam psikologi hubungan, perilaku seperti memberikan perhatian, merespons kebutuhan emosional, dan menunjukkan kepedulian berkaitan dengan konsep perceived partner responsiveness, yaitu sejauh mana seseorang merasa dipahami, dihargai, dan diperhatikan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengannya.



Ketika seseorang menunjukkan respons yang konsisten, kita cenderung merasa lebih aman dalam hubungan.



Namun, masalah muncul ketika kita mulai menganggap setiap bentuk perhatian sebagai ukuran mutlak kasih sayang.



Kita merasa bahwa jika seseorang benar-benar menyayangi kita, ia harus selalu menghubungi terlebih dahulu, selalu mengingat hal-hal kecil, dan tidak boleh membiarkan kita merasa sendirian.



Akibatnya, ketika pola komunikasi berubah, kita langsung menyimpulkan bahwa perasaan orang tersebut juga berubah.



Padahal, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayang. Ada yang sering mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, ada yang menunjukkannya melalui tindakan, dan ada pula yang tidak terlalu sering berkomunikasi tetapi tetap memiliki kepedulian.



Tentu saja, kebutuhan emosional kita juga penting. Kita berhak menginginkan hubungan yang saling memperhatikan.



Namun, kita perlu menghindari kebiasaan mengukur seluruh kedalaman hubungan hanya dari frekuensi pesan atau seberapa cepat seseorang membalas komunikasi.



Kasih sayang membutuhkan perhatian, tetapi perhatian tidak selalu harus hadir dalam bentuk yang sama setiap saat.



5. Kita Takut Digantikan oleh Orang Lain



Ketakutan dilupakan sering kali berjalan berdampingan dengan ketakutan digantikan.



Kita mungkin merasa tidak nyaman ketika orang yang kita anggap berharga mulai memiliki lingkungan baru, teman baru, atau hubungan yang lebih dekat dengan orang lain.



Bukan berarti kita tidak ingin mereka bahagia. Namun, ada bagian dari diri kita yang bertanya-tanya apakah suatu hari mereka akan menemukan seseorang yang lebih menyenangkan, lebih memahami, atau lebih penting daripada kita.



Perasaan ini berkaitan dengan perbandingan sosial (social comparison).



Dalam teori perbandingan sosial yang diperkenalkan Leon Festinger, manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.



Dalam hubungan emosional, kecenderungan tersebut dapat membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang-orang yang berada di sekitar orang yang disayanginya.



Kita mulai memperhatikan siapa yang lebih sering bersama mereka, siapa yang mendapatkan perhatian lebih besar, dan siapa yang tampaknya lebih memahami kehidupan mereka.



Tanpa disadari, hubungan yang sebelumnya memberikan kebahagiaan berubah menjadi tempat untuk membuktikan bahwa kita masih memiliki posisi istimewa.



Kita ingin menjadi orang yang paling diingat, paling dicari, dan paling dibutuhkan.



Namun, hubungan yang sehat tidak seharusnya menjadi perlombaan untuk mendapatkan posisi paling penting dalam kehidupan seseorang.



Orang yang kita sayangi boleh memiliki teman lain, pengalaman baru, dan dunia yang tidak selalu melibatkan kita.



Kedekatan tidak harus berarti kepemilikan.



Kita tetap dapat menjadi seseorang yang berharga tanpa harus menjadi satu-satunya orang yang penting dalam hidup mereka.



Menerima kenyataan ini memang tidak selalu mudah, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari kematangan emosional.



6. Kita Pernah Mengalami Kehilangan atau Pengabaian Emosional



Terkadang, ketakutan dilupakan pada masa sekarang bukan sepenuhnya berasal dari hubungan yang sedang dijalani.



Perasaan itu bisa berakar dari pengalaman masa lalu.



Seseorang yang pernah mengalami pengabaian emosional, kehilangan orang terdekat, penolakan, atau hubungan yang berakhir secara menyakitkan mungkin menjadi lebih sensitif terhadap tanda-tanda perpisahan.



Misalnya, seseorang pernah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang teman. Mereka selalu berbagi cerita dan saling mendukung. Namun, suatu hari temannya tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan.



Pengalaman tersebut mungkin meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab.



Ketika kemudian ia membangun hubungan baru, perubahan kecil dalam komunikasi dapat menghidupkan kembali ketakutan lama.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat dipahami melalui konsep emotional conditioning dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.



Otak manusia belajar mengenali situasi yang pernah berkaitan dengan rasa sakit. Ketika menemukan situasi yang tampak serupa, sistem emosional dapat memberikan respons waspada, bahkan sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.



Itulah mengapa seseorang terkadang merasa sangat takut ditinggalkan meskipun belum ada bukti bahwa orang yang sekarang dekat dengannya akan melakukan hal yang sama.



Ia mungkin sedang merespons bukan hanya keadaan saat ini, tetapi juga luka emosional yang belum sepenuhnya pulih.



Memahami hal ini bukan berarti kita harus menyalahkan masa lalu atau terus-menerus mencari kesalahan orang lain.



Sebaliknya, kita perlu menyadari bahwa pengalaman lama dapat memengaruhi cara kita menafsirkan hubungan sekarang.



Belajar membedakan antara pengalaman masa lalu dan kenyataan saat ini dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat.



Kita tidak harus terus hidup dalam ketakutan bahwa semua orang yang mendekat pada akhirnya akan pergi.



7. Kita Belum Sepenuhnya Menerima Bahwa Hubungan dan Kehidupan Selalu Berubah



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling sulit diterima.



Kita takut dilupakan karena jauh di dalam hati, kita ingin mempertahankan sesuatu yang pernah membuat hidup terasa indah.



Kita ingin orang-orang yang pernah dekat tetap berada di tempat yang sama. Kita berharap komunikasi tidak berubah, perhatian tidak berkurang, dan hubungan tetap memiliki kehangatan seperti dahulu.



Namun, kehidupan manusia terus bergerak.



Orang bertambah dewasa, memiliki tanggung jawab baru, mengalami perubahan prioritas, berpindah tempat, membangun keluarga, dan menghadapi berbagai persoalan yang tidak selalu dapat kita ketahui.



Hubungan yang dahulu sangat dekat bisa berubah menjadi hubungan yang hanya sesekali terhubung.



Teman yang setiap hari berbicara dengan kita mungkin suatu saat hanya menyampaikan kabar beberapa bulan sekali.



Orang yang dahulu selalu hadir mungkin tidak lagi memiliki waktu sebanyak sebelumnya.



Perubahan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa hubungan itu gagal.



Dalam psikologi perkembangan, manusia dipahami sebagai individu yang terus mengalami perubahan kebutuhan, peran, dan lingkungan sosial sepanjang kehidupannya.



Hubungan juga ikut mengalami penyesuaian seiring perubahan tersebut.



Ketakutan muncul ketika kita berusaha mempertahankan bentuk hubungan yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.



Kita ingin semuanya kembali seperti dahulu, padahal waktu tidak pernah berjalan mundur.



Belajar menerima perubahan bukan berarti berhenti menyayangi seseorang. Bukan pula berarti kita harus berpura-pura tidak peduli ketika hubungan mulai menjauh.



Artinya, kita mulai memahami bahwa kasih sayang tidak selalu harus diwujudkan melalui kedekatan yang sama sepanjang waktu.



Ada orang yang pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, meskipun pada akhirnya hanya tinggal sebagai kenangan.



Ada pula orang yang tetap menyayangi kita meskipun tidak selalu hadir setiap hari.



Kedewasaan emosional membantu kita menerima bahwa hubungan dapat berubah tanpa harus membuat seluruh pengalaman di dalamnya kehilangan arti.



Bagaimana Cara Mengatasi Ketakutan Dilupakan?



Setelah memahami berbagai alasan di atas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat mengelola ketakutan tersebut?



Sebab, terus-menerus mencemaskan apakah seseorang masih mengingat kita dapat menguras energi emosional.



Ada beberapa langkah yang dapat membantu.



1. Belajar membangun harga diri dari dalam diri sendiri.



Jangan menjadikan perhatian seseorang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Bangun kehidupan yang tetap bermakna melalui pekerjaan, minat pribadi, persahabatan, dan pencapaian yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain.



2. Bedakan antara kenyataan dan asumsi.



Ketika seseorang terlambat membalas pesan, jangan langsung menyimpulkan bahwa ia sudah melupakan kita. Berikan ruang untuk kemungkinan lain sebelum membuat penilaian.



3. Komunikasikan kebutuhan emosional dengan jujur.



Jika merasa hubungan mulai berubah, bicarakan dengan tenang. Sampaikan apa yang dirasakan tanpa menuduh atau menuntut. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah.



4. Jangan menjadikan seseorang sebagai satu-satunya pusat kehidupan.



Pertahankan hubungan dengan teman, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Semakin beragam sumber dukungan emosional kita, semakin kecil kemungkinan seluruh kebahagiaan bergantung pada satu orang.



5. Berdamai dengan pengalaman masa lalu.



Jika ketakutan ditinggalkan berasal dari pengalaman yang menyakitkan, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memprosesnya. Jika kecemasan tersebut terus mengganggu kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



6. Terima bahwa tidak semua hubungan harus berlangsung selamanya.



Beberapa orang hadir untuk waktu yang panjang, sementara yang lain hanya menjadi bagian dari perjalanan pada masa tertentu. Durasi hubungan tidak selalu menentukan seberapa besar maknanya.



7. Belajar menyayangi tanpa kehilangan diri sendiri.



Kita boleh merindukan seseorang, berharap diingat, dan menginginkan hubungan yang dekat. Namun, jangan sampai keinginan untuk terus dianggap penting membuat kita mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan diri sendiri.



Penutup: Kita Ingin Diingat karena Ingin Merasa Bahwa Keberadaan Kita Berarti



Pada akhirnya, takut dilupakan oleh orang yang kita anggap berharga merupakan perasaan manusiawi.



Di balik ketakutan tersebut, sering kali terdapat keinginan sederhana: kita ingin tahu bahwa keberadaan kita pernah membawa arti bagi seseorang.



Kita ingin diingat bukan karena membutuhkan pujian, melainkan karena hubungan emosional membuat kita merasa terhubung dengan kehidupan orang lain.



Kita ingin seseorang sesekali mengingat percakapan lama, menanyakan kabar, atau sekadar menyadari bahwa kita tidak lagi hadir seperti dahulu.



Namun, ada satu hal yang perlu kita pelajari: menjadi berharga tidak sama dengan harus selalu diingat.



Kita tidak dapat mengendalikan ingatan, perhatian, ataupun pilihan hidup orang lain. Kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk mempertahankan kedekatan yang sudah berubah.



Yang bisa kita lakukan adalah membangun hubungan dengan tulus, memberikan perhatian tanpa kehilangan batas diri, dan menghargai orang-orang yang masih memilih untuk hadir dalam kehidupan kita.



Jangan sampai ketakutan dilupakan membuat kita menghabiskan seluruh waktu untuk mengejar perhatian seseorang hingga lupa memperhatikan diri sendiri.



Sebab, kita juga layak mendapatkan hubungan yang tidak membuat kita terus-menerus mempertanyakan apakah keberadaan kita masih berarti.



Dan mungkin, kedewasaan emosional dimulai ketika kita mampu mengatakan:



"Aku senang jika kamu masih mengingatku. Aku bahagia jika kita masih bisa dekat. Namun, jika suatu hari kehidupan membawa kita ke jalan yang berbeda, aku tidak akan menganggap diriku kehilangan nilai hanya karena tidak lagi menjadi bagian dari keseharianmu."



