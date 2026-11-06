7 Mitos tentang Menjadi Dewasa yang Mungkin Kamu Percayai, tetapi Ternyata Keliru Menurut Psikologi

seseorang yang mempercayai mitos tentang dewasa / foto: Magnific/sevendeman

JawaPos.com - Menjadi dewasa sering kali dibayangkan sebagai sebuah fase kehidupan ketika seseorang sudah memahami segalanya. Kita menganggap orang dewasa seharusnya mandiri, stabil secara emosional, memiliki pekerjaan yang mapan, tahu apa yang diinginkan, dan mampu menyelesaikan setiap masalah tanpa bantuan orang lain.

Namun, semakin bertambah usia, semakin banyak orang menyadari bahwa menjadi dewasa ternyata tidak sesederhana itu.



Ada kalanya seseorang yang sudah berusia 30 tahun masih merasa kebingungan menentukan arah hidup. Ada orang berusia 40 tahun yang masih takut menghadapi perubahan. Bahkan, seseorang yang terlihat sangat matang dari luar mungkin masih sering mempertanyakan keputusan-keputusan yang pernah dibuatnya.



Ironisnya, banyak dari kita tumbuh dengan berbagai anggapan tentang kedewasaan yang ternyata tidak sepenuhnya benar. Anggapan tersebut sering kali diwariskan oleh keluarga, lingkungan sosial, budaya, bahkan pengalaman masa kecil.



Kita diajarkan bahwa orang dewasa tidak boleh menangis, harus selalu kuat, tidak boleh bergantung kepada siapa pun, dan harus memiliki kehidupan yang sudah tertata.



Padahal, jika dilihat dari perspektif psikologi, kedewasaan bukanlah kondisi ketika seseorang tidak lagi memiliki kelemahan atau ketakutan. Kedewasaan justru berkaitan dengan kemampuan memahami diri sendiri, mengelola emosi, mengambil tanggung jawab, dan beradaptasi dengan berbagai situasi kehidupan.



Lalu, apa saja mitos tentang menjadi dewasa yang mungkin selama ini kita percayai, tetapi sebenarnya keliru?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat tujuh mitos yang menarik untuk kita renungkan.



1. Mitos: Orang Dewasa Harus Selalu Tahu Apa yang Mereka Inginkan



Sejak kecil, kita sering mendapatkan pertanyaan tentang masa depan.



"Mau jadi apa kalau sudah besar nanti?"



Ketika masih anak-anak, pertanyaan tersebut mungkin terasa sederhana. Namun, ketika benar-benar beranjak dewasa, pertanyaan itu berubah menjadi sesuatu yang cukup membebani.



Kita mulai merasa harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Harus tahu pekerjaan apa yang ingin ditekuni, hubungan seperti apa yang ingin dibangun, di mana ingin tinggal, dan bagaimana kehidupan akan berjalan dalam lima atau sepuluh tahun mendatang.



Akibatnya, banyak orang merasa tertinggal hanya karena belum menemukan arah hidupnya.



Padahal, psikologi perkembangan menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas tidak selalu berhenti ketika seseorang memasuki usia dewasa.



Psikolog Erik Erikson, melalui teori perkembangan psikososialnya, menjelaskan bahwa manusia menghadapi berbagai tantangan perkembangan sepanjang kehidupannya. Salah satu tema penting pada masa dewasa adalah membangun kedekatan dengan orang lain, sedangkan pada fase berikutnya adalah memberikan kontribusi bermakna kepada generasi selanjutnya.



Artinya, perkembangan diri merupakan proses yang terus berlangsung.



Kita bisa berubah pikiran tentang pekerjaan, menemukan minat baru, mengubah prioritas, bahkan mempertanyakan kembali nilai-nilai yang dahulu dianggap penting.



Seseorang yang pada usia 25 tahun ingin menjadi pengusaha belum tentu masih memiliki keinginan yang sama ketika berusia 35 tahun. Begitu pula seseorang yang dahulu menganggap kesuksesan sebagai kekayaan mungkin kemudian menyadari bahwa ketenangan dan waktu bersama keluarga jauh lebih berarti.



Perubahan tersebut tidak selalu menunjukkan ketidakstabilan. Bisa jadi, itu merupakan bagian dari proses mengenali diri sendiri secara lebih mendalam.



Kedewasaan bukan tentang selalu mengetahui tujuan hidup, melainkan memiliki keberanian untuk terus mencari dan mengevaluasi arah kehidupan.



Tidak masalah jika saat ini kamu belum mengetahui apa yang benar-benar kamu inginkan. Yang lebih penting adalah tetap bersedia belajar, mencoba, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang terus berkembang.



2. Mitos: Orang Dewasa Tidak Boleh Menangis dan Harus Selalu Kuat



Ada sebuah anggapan yang cukup populer dalam masyarakat: semakin dewasa seseorang, semakin sedikit pula ia seharusnya menunjukkan kesedihan.



Menangis dianggap kekanak-kanakan. Mengeluh dianggap tanda kelemahan. Mengakui bahwa diri sendiri sedang tidak baik-baik saja sering kali dipandang sebagai sesuatu yang memalukan.



Akibatnya, sebagian orang belajar menyembunyikan emosinya.



Mereka tetap tersenyum ketika sedang terluka, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja ketika sebenarnya sedang kewalahan, dan berusaha terlihat kuat meskipun membutuhkan bantuan.



Namun, apakah benar orang dewasa harus selalu mampu mengendalikan emosi sampai tidak pernah menangis?



Dalam psikologi, emosi bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan. Emosi merupakan respons alami manusia terhadap pengalaman, kebutuhan, dan situasi yang dihadapi.



Kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekecewaan, dan kecemasan memiliki fungsi masing-masing. Kesedihan dapat membantu seseorang memproses kehilangan. Ketakutan dapat memberi sinyal terhadap ancaman. Kemarahan terkadang menunjukkan bahwa ada batas pribadi yang telah dilanggar.



Penelitian tentang regulasi emosi, termasuk karya psikolog James Gross, menunjukkan bahwa cara seseorang mengelola dan merespons emosi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan psikologisnya.



Mengelola emosi bukan berarti berpura-pura tidak merasakannya.



Justru, kemampuan mengenali emosi, memahami penyebabnya, dan memilih respons yang tepat merupakan bagian penting dari kematangan emosional.



Seseorang yang dewasa bisa menangis ketika kehilangan orang yang dicintai. Ia bisa merasa takut ketika menghadapi perubahan besar. Ia juga bisa mengakui bahwa dirinya sedang mengalami masa sulit.



Hal yang membedakan kematangan emosional bukanlah ketiadaan emosi negatif, melainkan bagaimana seseorang menyikapi emosi tersebut.



Misalnya, merasa marah merupakan hal yang manusiawi. Namun, melampiaskan kemarahan dengan menyakiti orang lain adalah sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan.



Merasa kecewa juga wajar. Namun, terus-menerus menghukum diri sendiri karena sebuah kegagalan bukanlah cara yang sehat untuk menghadapinya.



Orang dewasa tidak harus selalu kuat. Mereka hanya perlu belajar bahwa tidak semua perasaan harus disembunyikan dan tidak semua emosi harus dituruti.



Terkadang, keberanian terbesar justru muncul ketika seseorang berani berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja."



3. Mitos: Menjadi Dewasa Berarti Harus Bisa Melakukan Semuanya Sendiri



Kemandirian sering dianggap sebagai salah satu ukuran utama kedewasaan.



Seseorang dianggap dewasa ketika sudah bisa mencari uang sendiri, mengambil keputusan sendiri, mengurus kebutuhan hidup sendiri, dan tidak lagi merepotkan orang lain.



Pada dasarnya, kemandirian memang merupakan bagian penting dari kehidupan dewasa. Namun, masalah muncul ketika kemandirian diartikan sebagai larangan untuk membutuhkan orang lain.



Ada orang yang merasa bersalah ketika meminta bantuan. Ada yang enggan menceritakan masalahnya karena takut dianggap lemah. Bahkan, ada yang memilih menghadapi seluruh kesulitan sendirian meskipun sebenarnya sudah kewalahan.



Dalam psikologi, pandangan seperti ini tidak sepenuhnya tepat.



Teori Self-Determination yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan atau relatedness.



Otonomi berkaitan dengan kemampuan merasa bahwa kita memiliki kendali atas pilihan hidup. Kompetensi berhubungan dengan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi tantangan. Sementara itu, keterhubungan berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Menariknya, keterhubungan merupakan kebutuhan psikologis yang sama pentingnya dengan otonomi dan kompetensi.



Dengan kata lain, manusia tidak dirancang untuk menjalani kehidupan sepenuhnya sendirian.



Memiliki pasangan yang mendukung, teman yang bisa dipercaya, keluarga yang memberikan rasa aman, atau komunitas yang menerima keberadaan kita bukanlah tanda ketidakdewasaan.



Justru, kemampuan membangun hubungan yang sehat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan psikologis yang sejahtera.



Kita juga perlu memahami perbedaan antara bergantung secara tidak sehat dan menerima dukungan secara sehat.



Bergantung secara tidak sehat berarti menyerahkan seluruh tanggung jawab kehidupan kepada orang lain. Sebaliknya, menerima dukungan berarti menyadari bahwa ada hal-hal yang memang lebih mudah dihadapi ketika dilakukan bersama.



Contohnya, seseorang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan tidak harus selalu menyelesaikannya sendirian. Ia bisa meminta masukan dari rekan kerja, berdiskusi dengan atasan, atau mencari bantuan profesional jika diperlukan.



Kedewasaan bukan kemampuan untuk tidak membutuhkan siapa pun, melainkan kemampuan mengetahui kapan harus berdiri sendiri dan kapan perlu menerima bantuan.



Menjadi mandiri tidak berarti harus kesepian.



4. Mitos: Orang Dewasa Harus Memiliki Kehidupan yang Stabil dan Terencana



Banyak orang membayangkan kehidupan dewasa sebagai sebuah garis lurus.



Setelah lulus sekolah, seseorang seharusnya mendapatkan pekerjaan. Setelah memiliki pekerjaan, ia mulai membangun karier. Kemudian menikah, membeli rumah, memiliki anak, dan akhirnya mencapai kehidupan yang mapan.



Gambaran tersebut sering kali menjadi standar tidak tertulis tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan.



Masalahnya, kehidupan nyata tidak selalu mengikuti urutan tersebut.



Ada orang yang baru menemukan pekerjaan yang sesuai ketika berusia 30 tahun. Ada yang menikah pada usia 40 tahun. Ada yang memulai kembali karier setelah bertahun-tahun bekerja di bidang yang berbeda. Ada pula yang memilih tidak menikah karena memiliki prioritas kehidupan lainnya.



Sayangnya, perbedaan perjalanan hidup tersebut sering kali membuat seseorang merasa gagal.



Padahal, psikologi perkembangan tidak memandang kehidupan manusia sebagai proses yang selalu berlangsung dalam urutan identik.



Teori rentang kehidupan atau life-span development yang dikembangkan Paul Baltes menekankan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, serta lingkungan.



Setiap orang memiliki konteks kehidupan yang berbeda.



Latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, kesempatan pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, dan pengalaman pribadi dapat memengaruhi perjalanan seseorang.



Karena itu, membandingkan pencapaian dua orang tanpa mempertimbangkan kondisi kehidupannya merupakan sesuatu yang kurang adil.



Selain itu, kehidupan yang stabil bukan berarti kehidupan tanpa perubahan.



Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan bisnis, menghadapi perceraian, berpindah tempat tinggal, atau harus memulai kembali dari awal.



Hal-hal tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa ia gagal menjadi dewasa.



Bahkan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan merupakan salah satu keterampilan penting dalam menghadapi kehidupan.



Kita perlu membedakan antara memiliki arah hidup dan mengharuskan seluruh kehidupan berjalan sesuai rencana.



Rencana dapat menjadi panduan, tetapi bukan jaminan bahwa semua hal akan berlangsung seperti yang diharapkan.



Menjadi dewasa bukan tentang memiliki kehidupan yang selalu stabil, melainkan mampu menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan kemampuan untuk melangkah.



Kamu tidak harus memiliki kehidupan yang sama dengan teman-teman seusiamu. Tidak ada satu jadwal universal yang menentukan kapan seseorang harus sukses, menikah, memiliki rumah, atau mencapai kebahagiaan.



5. Mitos: Orang Dewasa Harus Selalu Rasional dan Tidak Boleh Membuat Kesalahan



Kita sering menganggap kedewasaan identik dengan kemampuan berpikir rasional.



Orang dewasa seharusnya mampu mengambil keputusan yang tepat, mempertimbangkan konsekuensi, dan tidak mudah terbawa perasaan.



Anggapan ini memang memiliki dasar yang masuk akal. Kemampuan berpikir sebelum bertindak merupakan bagian penting dari kematangan seseorang.



Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: manusia tetap memiliki keterbatasan kognitif.



Dalam psikologi kognitif, Daniel Kahneman menjelaskan bahwa manusia menggunakan dua sistem pemrosesan pikiran yang secara sederhana dikenal sebagai Sistem 1 dan Sistem 2.



Sistem 1 bekerja secara cepat, otomatis, dan intuitif. Sementara itu, Sistem 2 melibatkan proses berpikir yang lebih lambat, sadar, dan membutuhkan usaha mental.



Keduanya memiliki fungsi masing-masing.



Kita tidak mungkin menganalisis setiap keputusan kecil secara mendalam. Namun, kita juga bisa membuat kesalahan ketika terlalu mengandalkan intuisi, asumsi, atau penilaian spontan.



Bahkan orang yang berpengalaman sekalipun dapat salah mengambil keputusan karena informasi yang terbatas, tekanan emosional, kelelahan, atau bias kognitif.



Contohnya, seseorang mungkin bertahan dalam pekerjaan yang tidak sehat karena merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu di sana. Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan terus mempertahankan keputusan karena sumber daya yang telah dikeluarkan, meskipun pilihan tersebut sebenarnya sudah tidak menguntungkan.



Ada pula confirmation bias, yaitu kecenderungan mencari dan lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan kita sendiri.



Hal ini menunjukkan bahwa usia dan pengalaman tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap kesalahan berpikir.



Kedewasaan justru terlihat ketika seseorang mampu mengakui kesalahannya.



Ia tidak selalu mencari pembenaran. Ia bersedia mengevaluasi keputusan, menerima kritik yang masuk akal, dan belajar dari pengalaman.



Misalnya, ketika menyadari bahwa dirinya telah menyakiti orang lain, ia tidak sekadar mengatakan bahwa dirinya sedang emosi. Ia berusaha memahami dampak tindakannya, meminta maaf, dan memperbaiki perilakunya.



Orang dewasa bukan orang yang selalu mengambil keputusan benar, melainkan orang yang bersedia bertanggung jawab ketika keputusan yang diambil ternyata keliru.



Kesalahan bukan selalu bukti ketidakdewasaan. Terkadang, cara kita menghadapi kesalahan justru menjadi gambaran paling jelas tentang tingkat kedewasaan kita.



6. Mitos: Semakin Dewasa, Semakin Tidak Peduli dengan Pendapat Orang Lain



Ada sebuah nasihat yang cukup sering kita dengar:



"Sudahlah, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain."



Nasihat tersebut sebenarnya bisa membantu seseorang agar tidak terlalu terpengaruh penilaian sosial.



Namun, jika dipahami secara berlebihan, kita bisa menganggap bahwa orang dewasa seharusnya sama sekali tidak peduli terhadap pendapat orang lain.



Padahal, manusia merupakan makhluk sosial.



Kita memiliki kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan merasa menjadi bagian dari lingkungan sosial.



Dalam psikologi sosial, pengaruh sosial merupakan fenomena yang sangat wajar. Pendapat orang lain dapat memengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan menilai diri sendiri.



Bahkan, umpan balik dari orang lain terkadang membantu kita menyadari kelemahan yang sebelumnya tidak kita sadari.



Masalahnya bukan pada kepedulian terhadap pendapat orang lain, melainkan pada seberapa besar kendali yang kita berikan kepada penilaian tersebut.



Ada perbedaan antara menerima kritik yang membangun dan menjadikan semua komentar orang lain sebagai ukuran harga diri.



Misalnya, ketika seseorang mendapatkan kritik dari rekan kerja, ia dapat mempertimbangkan apakah kritik tersebut memang relevan. Jika benar, ia bisa menggunakannya untuk memperbaiki kemampuan.



Namun, jika seseorang menghina penampilan, merendahkan pilihan hidup, atau memberikan penilaian tanpa memahami situasinya, kita tidak harus menerima semua perkataannya sebagai kebenaran.



Kedewasaan membutuhkan kemampuan menyaring informasi sosial.



Kita perlu belajar membedakan pendapat yang layak dipertimbangkan, kritik yang bermanfaat, dan komentar yang sebenarnya tidak perlu kita jadikan beban.



Selain itu, tidak peduli terhadap semua pendapat orang lain juga bukan sesuatu yang selalu sehat.



Seseorang yang tidak pernah mau mendengarkan masukan bisa menjadi sulit berkembang. Ia mungkin merasa selalu benar dan menganggap setiap kritik sebagai serangan pribadi.



Karena itu, tujuan kedewasaan bukan menjadi seseorang yang kebal terhadap penilaian sosial.



Tujuannya adalah membangun penilaian diri yang lebih sehat sehingga kita tidak mudah kehilangan arah hanya karena orang lain tidak menyetujui pilihan kita.



Kedewasaan bukan berarti tidak peduli dengan pendapat orang lain, melainkan mampu menentukan pendapat mana yang pantas didengarkan dan mana yang tidak perlu menentukan nilai diri kita.



Kita boleh mendengarkan orang lain tanpa harus selalu mengikuti mereka.



7. Mitos: Menjadi Dewasa Berarti Harus Selalu Bahagia, Sukses, dan Memiliki Segalanya



Mungkin ini adalah salah satu mitos yang paling melelahkan.



Kita hidup di tengah lingkungan yang sering menampilkan keberhasilan sebagai gambaran utama kehidupan dewasa.



Media sosial memperlihatkan orang-orang yang berhasil membangun bisnis, membeli rumah, menikah, berlibur ke berbagai negara, memiliki pekerjaan bergengsi, dan menikmati kehidupan yang tampak sempurna.



Tanpa disadari, kita mulai mengukur keberhasilan hidup berdasarkan pencapaian yang terlihat.



Ketika melihat orang lain berhasil, kita merasa tertinggal. Ketika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan, kita mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri.



Padahal, kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah kondisi yang bisa dinilai hanya melalui pencapaian eksternal.



Dalam psikologi positif, Martin Seligman memperkenalkan konsep PERMA sebagai salah satu kerangka untuk memahami kesejahteraan manusia.



PERMA terdiri atas lima unsur:



Positive Emotion: kemampuan mengalami emosi positif seperti rasa senang, syukur, dan kepuasan.



Engagement: keterlibatan mendalam dalam aktivitas yang bermakna.



Relationships: hubungan sosial yang sehat dan mendukung.



Meaning: perasaan bahwa kehidupan memiliki tujuan atau makna.



Accomplishment: pencapaian dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.



Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan, jabatan, atau status sosial.



Seseorang bisa memiliki penghasilan tinggi tetapi merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang dengan kehidupan sederhana mungkin memiliki hubungan yang hangat, aktivitas bermakna, dan kepuasan hidup yang baik.



Tentu saja, kondisi ekonomi dan keamanan finansial tetap penting karena dapat memengaruhi kualitas kehidupan. Namun, keduanya bukan satu-satunya penentu kebahagiaan.



Kita juga perlu memahami bahwa kehidupan dewasa selalu melibatkan berbagai emosi.



Ada hari ketika kita merasa bahagia, ada hari ketika kita kecewa, dan ada masa ketika semuanya terasa berjalan lambat.



Tidak mungkin seseorang selalu bahagia sepanjang waktu.



Bahkan, memaksakan diri untuk terus berpikir positif ketika sedang menghadapi kesulitan dapat membuat seseorang mengabaikan perasaan dan masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan.



Kebahagiaan bukan berarti tidak pernah mengalami kesedihan. Kehidupan yang bermakna juga bukan berarti selalu berjalan sesuai harapan.



Terkadang, kehidupan yang baik justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap menemukan makna ketika keadaan sedang tidak mudah.



Menjadi dewasa bukan tentang memiliki segalanya, melainkan memahami apa yang benar-benar penting dan belajar menghargai kehidupan yang sedang dijalani.



Kamu tidak harus memiliki pencapaian yang sama dengan orang lain untuk merasa bahwa hidupmu berharga.



Jadi, Apa Sebenarnya Arti Menjadi Dewasa Menurut Psikologi?



Setelah membahas ketujuh mitos tersebut, kita bisa memahami bahwa kedewasaan ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar bertambahnya usia.



Usia memang bertambah secara otomatis. Namun, kematangan psikologis merupakan proses yang terus berkembang melalui pengalaman, pembelajaran, refleksi diri, dan hubungan dengan orang lain.



Tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mencakup seluruh aspek kedewasaan. Namun, ada beberapa kemampuan yang sering dikaitkan dengan kematangan psikologis.



1. Mampu mengenali dan mengelola emosi.



Kamu tidak harus selalu merasa bahagia atau tenang. Namun, kamu mulai mampu memahami apa yang sedang dirasakan dan memilih respons yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.



2. Berani bertanggung jawab atas pilihan sendiri.



Kamu memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Kamu tidak selalu menyalahkan keadaan atau orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.



3. Mampu menerima bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana.



Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada situasi yang perlu diperjuangkan, ada yang perlu diterima, dan ada pula yang harus dilepaskan.



4. Memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain.



Kamu mampu membangun kedekatan tanpa kehilangan identitas diri. Kamu bisa meminta bantuan, menghargai batas pribadi, dan menghormati kebutuhan orang lain.



5. Bersedia terus belajar dan berubah.



Kamu tidak merasa harus selalu benar. Kamu bisa mengakui ketidaktahuan, menerima kritik, dan memperbaiki pandangan ketika menemukan informasi yang lebih baik.



6. Tidak menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran utama kehidupan.



Kamu mulai memahami bahwa setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda. Kamu bisa menghargai keberhasilan orang lain tanpa harus merendahkan kehidupan sendiri.



Penutup: Menjadi Dewasa Bukan Berarti Kehilangan Sisi Manusiawi



Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar gambaran tentang orang dewasa yang dianggap ideal.



Kita merasa harus selalu kuat, selalu rasional, selalu mandiri, selalu produktif, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan.



Kita takut terlihat lemah ketika menangis. Merasa malu ketika meminta bantuan. Menganggap diri gagal ketika belum mencapai sesuatu yang sudah dimiliki orang lain.



Padahal, menjadi dewasa tidak berarti berhenti menjadi manusia.



Kita tetap bisa merasa takut, bingung, sedih, kecewa, dan tidak yakin terhadap masa depan. Kita tetap bisa membuat kesalahan, mengubah keputusan, memulai kembali, bahkan mempertanyakan hal-hal yang dahulu kita yakini.



Tidak ada kewajiban untuk memiliki seluruh jawaban tentang kehidupan hanya karena usia kita sudah bertambah.



Barangkali, salah satu bentuk kedewasaan yang paling penting adalah kemampuan menerima bahwa kita tidak harus sempurna.



Kita boleh bertumbuh dengan kecepatan sendiri. Kita boleh mengubah arah ketika menyadari bahwa jalan yang dipilih ternyata tidak sesuai. Kita boleh meminta bantuan ketika tidak sanggup berjalan sendirian.



Dan yang tidak kalah penting, kita boleh menikmati kehidupan tanpa terus-menerus merasa tertinggal dari orang lain.



Sebab, menjadi dewasa bukan tentang mengetahui segalanya, memiliki segalanya, atau mampu menghadapi segalanya sendirian. Menjadi dewasa adalah tentang semakin mengenal diri sendiri, semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan, dan semakin bijaksana dalam menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan.



