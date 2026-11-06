Jika Kamu Ingin Memiliki Otak yang Cerdas, Peganglah 6 Pilar Kunci Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki otak yang cerdas / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang terlihat begitu cerdas dalam menghadapi kehidupan? Mereka mampu memahami sesuatu dengan cepat, berpikir jernih ketika menghadapi masalah, mengambil keputusan dengan bijaksana, dan tidak mudah terjebak dalam emosi sesaat. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mampu belajar dari kesalahan, serta tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan tantangan.

Banyak orang mengira bahwa kecerdasan hanya ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Seolah-olah seseorang yang memiliki IQ tinggi akan selalu lebih unggul daripada orang lain. Padahal, psikologi memandang kecerdasan sebagai sesuatu yang jauh lebih luas. Kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat informasi atau menyelesaikan soal matematika, tetapi juga mencakup kemampuan belajar, mengolah informasi, mengendalikan diri, memahami orang lain, dan menyesuaikan diri dengan perubahan.



Kabar baiknya, otak manusia memiliki kemampuan untuk berkembang. Melalui proses yang disebut neuroplastisitas, otak dapat membentuk dan memperkuat hubungan antarsel saraf sebagai respons terhadap pengalaman, latihan, dan pembelajaran. Artinya, kemampuan berpikir tidak harus berhenti pada tingkat yang sama sepanjang hidup.



Namun, memiliki otak yang cerdas bukan berarti harus membaca ratusan buku, menghafal banyak teori, atau menguasai semua bidang ilmu. Kecerdasan justru tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), jika kamu ingin membangun pikiran yang lebih tajam, terbuka, kritis, dan bijaksana, ada enam pilar penting yang bisa kamu jadikan pegangan. Keenam pilar ini berakar pada berbagai konsep dalam psikologi kognitif, psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan manusia.



Mari kita bahas satu per satu.



1. Pilar Pertama: Rasa Ingin Tahu yang Tidak Pernah Padam



Salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan berkembang adalah mereka tidak pernah berhenti bertanya.



Mereka tidak mudah puas dengan jawaban sederhana. Ketika melihat sesuatu, mereka ingin mengetahui bagaimana hal itu terjadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan apa yang bisa dipelajari dari peristiwa tersebut.



Rasa ingin tahu merupakan salah satu fondasi penting dalam proses belajar manusia. Dalam psikologi, rasa ingin tahu berkaitan erat dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mempelajari sesuatu karena adanya ketertarikan dari dalam diri, bukan semata-mata karena hadiah, pujian, atau tuntutan orang lain.



Orang yang memiliki motivasi intrinsik biasanya lebih menikmati proses belajar. Mereka tidak merasa bahwa belajar hanya menjadi kewajiban, melainkan sebuah kesempatan untuk memperluas pemahaman.



Misalnya, ketika seseorang membaca berita tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan, ia tidak hanya berhenti pada informasi yang dibacanya. Ia mulai bertanya: Bagaimana teknologi ini bekerja? Apa dampaknya terhadap pekerjaan manusia? Apa risiko yang mungkin muncul? Bagaimana teknologi ini akan mengubah masa depan?



Dari satu pertanyaan, lahir pertanyaan berikutnya. Dari satu informasi, muncul kesempatan untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam.



Inilah salah satu cara pikiran berkembang.



Sebaliknya, orang yang kehilangan rasa ingin tahu cenderung menerima segala sesuatu begitu saja. Mereka jarang mempertanyakan informasi, enggan mempelajari hal baru, dan mudah merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya sudah cukup.



Padahal, dunia terus berubah. Pengetahuan yang dianggap benar hari ini mungkin perlu diperbarui pada masa mendatang.



Bagaimana cara melatih pilar ini?



Biasakan bertanya mengapa dan bagaimana ketika menemukan sesuatu yang menarik.



Bacalah topik yang belum pernah kamu pelajari sebelumnya.



Jangan malu mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kamu ketahui.



Dengarkan pendapat orang lain tanpa terburu-buru menghakimi.



Jadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar.



Ingatlah, orang cerdas bukanlah orang yang selalu memiliki jawaban. Sering kali, orang cerdas justru adalah mereka yang mampu mengajukan pertanyaan yang tepat.



2. Pilar Kedua: Kemampuan Berpikir Kritis, Bukan Sekadar Mengumpulkan Informasi



Di era digital, informasi tersedia hampir tanpa batas. Dalam hitungan detik, seseorang bisa menemukan ribuan artikel, video, opini, dan berbagai macam penjelasan mengenai suatu persoalan.



Namun, banyak informasi tidak otomatis membuat seseorang menjadi cerdas.



Seseorang bisa membaca ratusan artikel setiap hari, tetapi tetap kesulitan membedakan fakta dan opini. Ia bisa menghafal banyak teori, tetapi belum tentu mampu menilai apakah sebuah informasi masuk akal atau tidak.



Di sinilah pentingnya berpikir kritis.



Dalam psikologi kognitif, berpikir kritis berkaitan dengan kemampuan mengevaluasi informasi, mengenali asumsi, mempertimbangkan bukti, serta menarik kesimpulan secara logis.



Orang yang berpikir kritis tidak langsung mempercayai sesuatu hanya karena banyak orang membicarakannya. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh judul sensasional, popularitas seseorang, atau pendapat mayoritas.



Mereka terbiasa memeriksa dasar dari sebuah pernyataan.



Contohnya, ketika mendengar seseorang mengatakan bahwa bekerja selama 16 jam sehari merupakan satu-satunya jalan menuju kesuksesan, orang yang berpikir kritis tidak langsung menerimanya.



Ia akan bertanya: Apakah ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut? Apakah semua orang memiliki kondisi yang sama? Bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan dan produktivitas? Apakah ada cara lain untuk mencapai keberhasilan?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu seseorang melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.



Berpikir kritis juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat merasa benar. Sebab, salah satu penghambat kecerdasan adalah keyakinan bahwa diri sendiri selalu mengetahui segalanya.



Orang yang matang secara intelektual memahami bahwa pendapatnya bisa saja keliru. Ketika menemukan bukti baru, ia bersedia memperbaiki pemikirannya.



Bagaimana cara melatih pilar ini?



Jangan langsung percaya pada informasi yang viral.



Periksa sumber dan bukti sebelum menyimpulkan sesuatu.



Biasakan melihat sebuah persoalan dari sudut pandang berbeda.



Bedakan fakta, asumsi, opini, dan interpretasi.



Berani mengubah pendapat ketika menemukan bukti yang lebih kuat.



Ingat, tujuan berpikir kritis bukanlah memenangkan perdebatan. Tujuannya adalah menemukan pemahaman yang lebih mendekati kebenaran.



3. Pilar Ketiga: Disiplin Diri dan Kemampuan Mengendalikan Impuls



Banyak orang memiliki impian besar, tetapi tidak semua orang mampu mempertahankan kebiasaan yang diperlukan untuk mewujudkannya.



Ada orang yang ingin menjadi ahli dalam bidang tertentu, tetapi terus menunda belajar. Ada yang ingin meningkatkan kualitas hidup, tetapi sulit meninggalkan kebiasaan yang merugikan. Ada pula yang memiliki banyak rencana, tetapi mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil.



Persoalannya bukan selalu karena mereka tidak memiliki kemampuan. Terkadang, mereka belum mampu mengelola perhatian dan mengendalikan dorongan sesaat.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan fungsi eksekutif atau executive functions. Fungsi eksekutif merupakan sekumpulan proses mental yang membantu seseorang merencanakan, mengatur perhatian, mengendalikan respons, dan bekerja menuju tujuan.



Salah satu bagian pentingnya adalah pengendalian diri atau self-control.



Bayangkan kamu sedang belajar untuk meningkatkan kemampuan profesional. Namun, setiap lima menit kamu membuka media sosial, memeriksa pesan, atau menonton video pendek.



Tanpa disadari, perhatianmu terus terpecah. Waktu belajar menjadi lebih panjang, tetapi hasil yang diperoleh justru sedikit.



Orang yang memiliki disiplin diri bukan berarti tidak pernah merasa malas atau tergoda melakukan hal lain. Mereka juga mengalami hal yang sama. Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk tetap menjalankan tindakan yang mendukung tujuan jangka panjang.



Disiplin bukan tentang memaksa diri bekerja tanpa istirahat. Disiplin adalah kemampuan mengatur diri agar tidak selalu dikendalikan oleh keinginan sesaat.



Misalnya, kamu memilih membaca selama 30 menit sebelum membuka media sosial. Kamu memilih menyelesaikan pekerjaan penting sebelum menikmati hiburan. Kamu memilih tidur cukup meskipun masih ingin menonton satu episode tambahan.



Keputusan-keputusan kecil tersebut, jika dilakukan secara konsisten, dapat membentuk pola hidup yang lebih terarah.



Bagaimana cara melatih pilar ini?



Kerjakan tugas terpenting sebelum melakukan aktivitas yang kurang penting.



Gunakan teknik fokus, misalnya bekerja selama 25 menit lalu beristirahat.



Jauhkan ponsel ketika sedang membutuhkan konsentrasi.



Buat target harian yang realistis.



Latih kebiasaan menyelesaikan sesuatu sebelum berpindah ke aktivitas lain.



Ingatlah, kecerdasan tanpa pengendalian diri sering kali sulit diwujudkan menjadi tindakan nyata. Pikiran yang hebat membutuhkan kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri.



4. Pilar Keempat: Kemampuan Mengelola Emosi dan Memahami Orang Lain



Banyak orang menganggap kecerdasan hanya berkaitan dengan logika. Padahal, kemampuan mengelola emosi juga memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari.



Seseorang mungkin sangat pintar secara akademis, tetapi mudah kehilangan kendali ketika dikritik. Ia mungkin memiliki pengetahuan luas, tetapi sulit bekerja sama dengan orang lain. Bahkan, ia bisa mengambil keputusan buruk hanya karena sedang marah, takut, atau terlalu bersemangat.



Inilah alasan mengapa kecerdasan emosional menjadi salah satu aspek penting dalam psikologi.



Konsep kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan mengenali emosi, memahami penyebabnya, mengelola respons emosional, dan memahami emosi orang lain.



Orang yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik bukan berarti tidak pernah marah, sedih, kecewa, atau takut.



Mereka tetap memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Namun, mereka belajar untuk tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan seluruh keputusan.



Contohnya, ketika mendapatkan kritik dari rekan kerja, seseorang yang kurang mampu mengelola emosi mungkin langsung membalas dengan kemarahan.



Sebaliknya, seseorang yang mampu mengatur emosinya akan mencoba berhenti sejenak. Ia mempertimbangkan apakah kritik tersebut memiliki dasar yang benar atau hanya merupakan pendapat yang tidak relevan.



Ia tidak langsung menyerang orang yang mengkritiknya. Ia memisahkan antara perasaan tersinggung dan isi pesan yang disampaikan.



Kemampuan ini juga berhubungan dengan empati.



Empati membuat seseorang mampu memahami bahwa orang lain memiliki pengalaman, kebutuhan, dan cara berpikir yang berbeda.



Dengan empati, seseorang tidak mudah menganggap dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia belajar mendengarkan, memahami konteks, dan menghargai perbedaan.



Hal ini sangat penting karena kehidupan tidak hanya menuntut kita untuk memahami informasi, tetapi juga berinteraksi dengan manusia lain.



Bagaimana cara melatih pilar ini?



Kenali emosi yang sedang kamu rasakan sebelum mengambil keputusan.



Beri jeda ketika sedang marah atau kecewa.



Belajar mendengarkan tanpa langsung menyela.



Cobalah memahami alasan di balik perilaku orang lain.



Terima kritik yang membangun tanpa menganggapnya sebagai serangan pribadi.



Ingat, kecerdasan bukan hanya kemampuan untuk mengetahui apa yang benar, tetapi juga kemampuan untuk merespons kehidupan dengan cara yang tepat.



5. Pilar Kelima: Kemauan Belajar Sepanjang Hayat dan Berani Keluar dari Zona Nyaman



Salah satu kesalahan terbesar dalam mengembangkan kecerdasan adalah merasa bahwa proses belajar hanya dibutuhkan ketika masih bersekolah.



Padahal, proses belajar tidak memiliki batas usia.



Otak manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membentuk perubahan melalui pengalaman. Kemampuan ini dikenal sebagai neuroplastisitas.



Ketika seseorang mempelajari keterampilan baru, melatih ingatan, atau menghadapi tantangan intelektual, otaknya dapat mengalami perubahan dalam cara jaringan saraf bekerja dan terhubung.



Artinya, belajar bukan hanya menambah informasi ke dalam kepala. Belajar juga merupakan proses melatih kemampuan otak untuk bekerja dengan cara yang lebih efektif.



Orang yang terus belajar biasanya memiliki sikap terbuka terhadap perubahan. Mereka tidak merasa malu menjadi pemula. Mereka tidak menganggap kesalahan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Sebaliknya, mereka melihat kesalahan sebagai bagian dari proses memahami sesuatu.



Dalam psikologi pendidikan, gagasan ini berkaitan dengan growth mindset, yaitu pola pikir bahwa kemampuan tertentu dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, pembelajaran, dan pengalaman.



Misalnya, seseorang yang ingin belajar bahasa asing mungkin merasa kesulitan pada awalnya. Ia sering salah mengucapkan kata, tidak memahami percakapan, dan membutuhkan waktu untuk menyusun kalimat.



Jika ia memiliki pola pikir yang kaku, ia mungkin akan menyimpulkan bahwa dirinya memang tidak berbakat bahasa.



Namun, jika memiliki pola pikir berkembang, ia akan menganggap kesulitan tersebut sebagai bagian dari proses belajar.



Ia memperbaiki kesalahan, mencoba metode baru, dan terus berlatih.



Hal yang sama berlaku untuk belajar menulis, berbicara di depan umum, memahami teknologi, mengembangkan keterampilan profesional, atau mempelajari bidang ilmu baru.



Semakin sering kamu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mempelajari hal-hal baru, semakin luas pula pengalaman yang dapat digunakan untuk memahami dunia.



Bagaimana cara melatih pilar ini?



Sisihkan waktu setiap hari untuk mempelajari sesuatu.



Bacalah buku dari berbagai bidang ilmu.



Pelajari keterampilan yang belum pernah kamu kuasai.



Jangan takut melakukan kesalahan ketika sedang belajar.



Evaluasi perkembangan diri berdasarkan proses, bukan hanya hasil akhir.



Jangan biarkan usia, kegagalan masa lalu, atau penilaian orang lain membuatmu berhenti berkembang.



Orang yang cerdas bukanlah orang yang sudah mengetahui segalanya, melainkan orang yang tidak pernah berhenti memperbaiki dirinya.



6. Pilar Keenam: Menjaga Kesehatan Otak melalui Tidur, Aktivitas Fisik, dan Pola Hidup Sehat



Ada satu hal yang sering dilupakan ketika seseorang ingin menjadi lebih cerdas: kesehatan otak sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh secara keseluruhan.



Kamu bisa membaca buku setiap hari, mengikuti berbagai pelatihan, dan berusaha meningkatkan kemampuan berpikir. Namun, jika tubuh terus-menerus kelelahan, kurang tidur, dan tidak mendapatkan aktivitas fisik yang cukup, kemampuan kognitif dapat terganggu.



Otak bukanlah mesin yang bisa dipaksa bekerja tanpa batas.



Dalam ilmu psikologi dan ilmu saraf, tidur memiliki hubungan erat dengan fungsi kognitif, termasuk perhatian, pembelajaran, dan konsolidasi memori.



Ketika tidur, otak menjalankan berbagai proses penting yang membantu mengolah dan memperkuat informasi yang diperoleh selama terjaga.



Itulah sebabnya seseorang yang kurang tidur sering mengalami kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, lebih sensitif secara emosional, dan sulit mengambil keputusan.



Selain tidur, aktivitas fisik juga memberikan manfaat bagi kesehatan otak.



Olahraga teratur dapat mendukung kesehatan pembuluh darah, meningkatkan kebugaran, dan berkaitan dengan fungsi kognitif yang lebih baik. Aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau latihan kekuatan dapat menjadi bagian dari rutinitas yang mendukung kesehatan otak.



Tidak kalah penting adalah asupan makanan.



Otak membutuhkan energi dan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsinya. Pola makan seimbang yang mengandung sayuran, buah-buahan, protein, kacang-kacangan, biji-bijian, serta lemak sehat dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan otak.



Jangan lupa pula memberikan waktu istirahat bagi pikiran.



Terus-menerus bekerja tanpa jeda tidak selalu membuat seseorang lebih produktif. Otak membutuhkan kesempatan untuk memulihkan perhatian dan mengolah informasi.



Bagaimana cara melatih pilar ini?



Usahakan tidur sekitar 7–9 jam setiap malam bagi kebanyakan orang dewasa.



Lakukan aktivitas fisik secara teratur.



Konsumsi makanan bergizi dan seimbang.



Minum air yang cukup.



Kurangi kebiasaan begadang tanpa alasan penting.



Berikan waktu istirahat setelah melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Ingat, jangan hanya melatih otak untuk berpikir lebih keras. Rawatlah tubuh agar otak memiliki kondisi yang baik untuk bekerja secara optimal.



Menggabungkan Keenam Pilar Menjadi Kebiasaan Sehari-hari



Memahami enam pilar kecerdasan saja tidak cukup. Pengetahuan akan memberikan manfaat yang lebih besar ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Kamu tidak harus mengubah seluruh kebiasaan dalam satu malam. Justru, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih mudah dipertahankan daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari.



Berikut contoh rutinitas sederhana yang bisa kamu terapkan.



Pagi hari: Bangun dengan kesadaran dan arah yang jelas.



Mulailah hari dengan memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk bersiap. Hindari langsung menghabiskan waktu dengan menggulir media sosial. Lakukan peregangan ringan, berjalan kaki, atau membaca beberapa halaman buku.



Siang hari: Latih konsentrasi dan berpikir kritis.



Ketika bekerja atau belajar, fokuslah pada satu tugas penting. Jika menemukan informasi baru, jangan hanya menghafalnya. Cobalah memahami alasan, hubungan, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.



Sore hari: Berikan ruang bagi pengalaman baru.



Gunakan waktu untuk mempelajari keterampilan baru, membaca, berdiskusi, atau melakukan aktivitas fisik. Jangan takut mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan.



Malam hari: Evaluasi dan refleksikan diri.



Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk bertanya kepada diri sendiri:



Apa hal baru yang saya pelajari hari ini?



Kesalahan apa yang bisa saya perbaiki?



Apakah saya sudah mengendalikan emosi dengan baik?



Apa yang bisa saya lakukan lebih baik besok?



Kebiasaan refleksi membantu seseorang memahami pengalaman dan menjadikannya bahan pembelajaran.



Pada akhirnya, kecerdasan tidak hanya dibangun melalui apa yang kamu ketahui, tetapi juga melalui bagaimana kamu menggunakan pengetahuan tersebut.



Penutup: Otak yang Cerdas Dibangun, Bukan Hanya Diwariskan



Memiliki otak yang cerdas bukan berarti harus menjadi orang yang selalu menang dalam perdebatan, memiliki nilai akademis tertinggi, atau mampu menjawab semua pertanyaan.



Kecerdasan yang sesungguhnya terlihat dari kemampuan seseorang untuk terus belajar, memahami persoalan secara mendalam, mengendalikan dirinya, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana.



Enam pilar yang perlu kamu pegang adalah:



Rasa ingin tahu: jangan pernah berhenti bertanya dan mencari pengetahuan.



Berpikir kritis: jangan mudah percaya tanpa memeriksa bukti.



Disiplin diri: latih kemampuan mengendalikan impuls dan mengarahkan perhatian.



Kecerdasan emosional: kenali emosi dan belajar memahami orang lain.



Belajar sepanjang hayat: jangan berhenti berkembang dan jangan takut menjadi pemula.



Kesehatan otak: jaga tidur, aktivitas fisik, dan pola makan.



Keenam pilar ini bukan rumus ajaib yang menjamin seseorang menjadi jenius. Namun, semuanya merupakan kebiasaan dan kemampuan yang memiliki dasar dalam berbagai bidang psikologi dan ilmu saraf, serta dapat membantu mendukung perkembangan intelektual.



Mulailah dari hal sederhana. Bacalah beberapa halaman buku setiap hari. Ajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Belajar mengendalikan emosi. Kurangi distraksi. Tidur dengan cukup. Dan jangan pernah merasa bahwa dirimu sudah terlalu tua untuk mempelajari sesuatu yang baru.



Sebab, salah satu tanda orang yang benar-benar cerdas adalah kesadarannya bahwa masih banyak hal yang belum ia ketahui.



Jangan hanya berusaha menjadi orang yang terlihat pintar. Berusahalah menjadi manusia yang terus bertumbuh, mampu berpikir jernih, terbuka terhadap kebenaran, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan.



