8 Alasan Mengapa Kedatangan dan Kepergian Bisa Terasa Menakutkan Menurut Psikologi

seseorang yang ketakutan akan kepergian / foto: Magnific/hryshchyshen

JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada dua hal yang hampir selalu berjalan beriringan: kedatangan dan kepergian. Kita menyambut seseorang dengan harapan, kebahagiaan, dan rasa penasaran. Namun, di saat yang sama, kita juga sering kali dihantui ketakutan ketika harus menghadapi kemungkinan kehilangan, perpisahan, atau perubahan yang menyertainya.

Menariknya, bukan hanya kepergian yang bisa terasa menakutkan. Kedatangan pun terkadang menghadirkan kecemasan tersendiri. Kehadiran orang baru, hubungan baru, kesempatan baru, bahkan fase kehidupan yang belum pernah kita alami bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman.



Mengapa demikian?



Menurut psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari rasa aman melalui sesuatu yang sudah dikenal. Kita menyukai kepastian, keteraturan, dan hubungan yang dapat diprediksi. Karena itu, setiap perubahan, baik yang datang maupun yang pergi, dapat memunculkan respons emosional yang kompleks.



Kedatangan bisa menakutkan karena membawa ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi. Sementara itu, kepergian bisa terasa menyakitkan karena memaksa kita menghadapi kehilangan sesuatu yang sudah memiliki tempat dalam kehidupan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat delapan alasan psikologis mengapa kedatangan dan kepergian bisa terasa begitu menakutkan.



1. Manusia Secara Alami Takut Menghadapi Ketidakpastian



Salah satu alasan utama mengapa kedatangan dan kepergian terasa menakutkan adalah karena keduanya menghadirkan ketidakpastian.



Ketika seseorang datang ke dalam kehidupan kita, kita tidak selalu mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kehadirannya akan membawa kebahagiaan? Apakah hubungan tersebut akan bertahan lama? Apakah kita akan merasa nyaman dengannya? Atau justru akan menghadirkan luka yang sebelumnya pernah kita alami?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat memicu kecemasan.



Dalam psikologi, terdapat konsep intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan seseorang mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi yang hasilnya belum diketahui secara jelas.



Orang dengan tingkat intoleransi terhadap ketidakpastian yang tinggi cenderung lebih mudah merasa gelisah ketika menghadapi perubahan. Mereka mungkin terus memikirkan berbagai kemungkinan buruk, bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi.



Hal yang sama berlaku ketika seseorang harus menghadapi kepergian.



Kita tidak tahu bagaimana kehidupan akan berjalan setelah seseorang tidak lagi berada di sisi kita. Kita mungkin bertanya-tanya apakah bisa menjalani hari tanpa kehadirannya, apakah akan menemukan kebahagiaan yang sama, atau apakah suatu saat akan menyesali perpisahan tersebut.



Pada akhirnya, yang membuat kedatangan dan kepergian terasa menakutkan bukan hanya peristiwa itu sendiri, melainkan ketidakmampuan kita mengetahui apa yang menunggu setelahnya.



Kita sering kali lebih nyaman menghadapi sesuatu yang sudah diketahui, meskipun tidak sepenuhnya membahagiakan, daripada sesuatu yang belum pernah kita alami.



2. Takut Kehilangan Sesuatu yang Sudah Menjadi Bagian dari Kehidupan



Kepergian sering kali terasa menyakitkan karena manusia memiliki kemampuan untuk membangun keterikatan emosional.



Ketika seseorang hadir secara konsisten dalam kehidupan kita, perlahan-lahan ia menjadi bagian dari rutinitas, kebiasaan, dan dunia emosional kita.



Kita terbiasa mendengar suaranya, membaca pesannya, berbagi cerita dengannya, atau sekadar mengetahui bahwa ia selalu ada ketika dibutuhkan.



Tanpa disadari, keberadaan orang tersebut menjadi bagian dari rasa aman kita.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan attachment theory atau teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby.



Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk membangun ikatan emosional dengan orang lain. Hubungan yang aman dan konsisten dapat memberikan perasaan nyaman, perlindungan, serta kestabilan emosional.



Itulah sebabnya kehilangan seseorang terkadang terasa seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri.



Kita bukan hanya kehilangan sosoknya, tetapi juga kehilangan berbagai hal yang selama ini melekat pada keberadaannya.



Misalnya, seseorang yang terbiasa menceritakan masalah kepada pasangannya mungkin merasa sangat kesepian setelah hubungan tersebut berakhir. Bukan semata-mata karena tidak memiliki pasangan, melainkan karena kehilangan tempat untuk berbagi cerita.



Begitu pula dengan kedatangan seseorang yang baru. Kehadirannya mungkin membuat kita takut karena kita menyadari bahwa suatu saat kita bisa kembali memiliki sesuatu yang berharga untuk hilang.



Semakin besar keterikatan emosional, semakin besar pula kemungkinan munculnya ketakutan terhadap kehilangan.



3. Pengalaman Masa Lalu Membuat Kita Takut Mengulangi Luka yang Sama



Tidak semua ketakutan berasal dari apa yang sedang terjadi saat ini. Sebagian justru berasal dari pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya selesai.



Seseorang yang pernah ditinggalkan secara tiba-tiba mungkin akan mengalami kesulitan ketika membangun hubungan baru.



Meskipun orang yang datang berikutnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, pikirannya tetap dipenuhi kekhawatiran.



Ia mungkin berpikir, "Bagaimana kalau nanti aku ditinggalkan lagi?"



Atau, "Bagaimana kalau semuanya kembali berakhir dengan cara yang sama?"



Dalam psikologi, pengalaman emosional sebelumnya dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi yang sedang dihadapi. Hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran emosional dan memori.



Otak manusia berusaha mengenali pola dari pengalaman terdahulu untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya di masa depan.



Mekanisme tersebut sebenarnya berguna untuk melindungi diri. Namun, terkadang sistem perlindungan ini menjadi terlalu sensitif.



Akibatnya, seseorang dapat menganggap situasi yang sebenarnya aman sebagai sesuatu yang mengancam.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan mungkin merasa takut ketika pasangannya tidak segera membalas pesan. Ia bisa langsung membayangkan kemungkinan terburuk, meskipun belum memiliki bukti yang mendukung kekhawatirannya.



Kedatangan orang baru akhirnya tidak selalu disambut dengan kebahagiaan. Ada bagian dari diri yang justru merasa waspada.



Sementara itu, kepergian dapat membangkitkan kembali kenangan tentang kehilangan yang pernah dialami.



Inilah alasan mengapa sebagian orang merasa bahwa setiap kedatangan membawa kemungkinan luka baru, sedangkan setiap kepergian seolah mengingatkan mereka pada luka lama.



4. Takut Kehilangan Kendali atas Kehidupan Sendiri



Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa bahwa dirinya mempunyai kendali atas kehidupan.



Kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi, menentukan pilihan sendiri, dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah masa depan.



Namun, kedatangan dan kepergian sering kali mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan.



Kita tidak bisa sepenuhnya menentukan siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Kita juga tidak selalu memiliki kekuatan untuk membuat seseorang tetap tinggal.



Ada orang yang datang tanpa pernah kita rencanakan. Ada pula orang yang pergi meskipun kita sudah berusaha mempertahankannya.



Situasi seperti ini dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya.



Dalam psikologi, kebutuhan akan kendali berkaitan dengan konsep perceived control, yaitu keyakinan seseorang mengenai sejauh mana dirinya mampu memengaruhi suatu keadaan.



Ketika persepsi kendali menurun, seseorang bisa mengalami stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan emosional.



Contohnya, seseorang yang sangat mencintai pasangannya mungkin berusaha melakukan berbagai hal agar hubungan tersebut tidak berakhir.



Ia berusaha menjadi lebih baik, menghindari pertengkaran, memenuhi kebutuhan pasangan, bahkan mengorbankan keinginannya sendiri.



Namun, ketika hubungan itu tetap berakhir, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ada keputusan dan perasaan orang lain yang tidak dapat dikendalikan.



Hal serupa terjadi ketika seseorang mendapatkan kesempatan baru. Ia mungkin merasa takut karena harus keluar dari situasi yang selama ini dapat diprediksi.



Pada akhirnya, kedatangan dan kepergian terasa menakutkan karena keduanya mengajarkan satu kenyataan yang sulit diterima: kita tidak selalu mempunyai kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan.



5. Terlalu Menggantungkan Kebahagiaan pada Kehadiran Orang Lain



Hubungan antarmanusia merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis. Kita membutuhkan kasih sayang, perhatian, penerimaan, dan rasa terhubung dengan orang lain.



Namun, ketergantungan emosional yang terlalu besar dapat membuat kedatangan dan kepergian terasa jauh lebih menakutkan.



Ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, keberadaan orang tersebut dapat terasa seperti kebutuhan yang tidak tergantikan.



Ia mungkin merasa hidupnya baik-baik saja selama orang tersebut berada di dekatnya. Namun, ketika orang itu mulai menjauh, seluruh keseimbangan emosionalnya seolah ikut terganggu.



Dalam kondisi seperti ini, kepergian tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya sebuah hubungan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kebahagiaan dan identitas diri.



Sementara itu, kedatangan seseorang yang baru dapat menimbulkan ketakutan karena ada kemungkinan seseorang kembali menaruh harapan terlalu besar.



Ia mungkin mulai membayangkan masa depan bersama orang tersebut, menjadikan kehadirannya sebagai sumber kebahagiaan, dan tanpa sadar menggantungkan ketenangan emosionalnya pada hubungan itu.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan konsep ketergantungan emosional dan pola keterikatan yang tidak aman.



Penting untuk dipahami bahwa membutuhkan orang lain bukanlah sesuatu yang salah. Manusia memang makhluk sosial.



Namun, hubungan yang sehat sebaiknya tidak membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk merasa utuh ketika sedang sendirian.



Kita boleh mencintai seseorang dengan sepenuh hati tanpa harus menjadikan keberadaannya sebagai satu-satunya alasan untuk merasa bahagia.



6. Perubahan Mengancam Identitas dan Rutinitas yang Sudah Terbentuk



Kedatangan dan kepergian tidak hanya mengubah hubungan dengan orang lain. Keduanya juga dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun terbiasa menjadi bagian dari sebuah keluarga, lingkungan pertemanan, atau hubungan romantis.



Ia memiliki rutinitas tertentu, peran yang jelas, dan kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupannya.



Kemudian, sesuatu berubah.



Seseorang pergi. Hubungan berakhir. Lingkungan berubah. Atau orang baru datang dan membawa dinamika yang berbeda.



Tiba-tiba, kehidupan yang sebelumnya terasa familiar menjadi sesuatu yang asing.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-concept, yaitu gambaran dan pemahaman seseorang mengenai dirinya sendiri.



Identitas manusia tidak terbentuk secara terpisah dari lingkungan. Hubungan, pengalaman, peran sosial, dan kebiasaan turut membentuk cara seseorang memahami dirinya.



Sebagai contoh, seseorang yang selama bertahun-tahun menjalani hubungan romantis mungkin terbiasa mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari pasangan tersebut.



Ketika hubungan berakhir, ia tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga harus membangun kembali pemahaman tentang dirinya sebagai individu.



Pertanyaan seperti "Sekarang aku siapa?" atau "Apa yang harus kulakukan setelah ini?" bisa muncul.



Kedatangan pun dapat menghadirkan tantangan serupa.



Kehadiran orang baru mungkin mengharuskan kita menyesuaikan kebiasaan, membangun batasan, dan mempelajari cara berinteraksi yang berbeda.



Perubahan tersebut membutuhkan energi psikologis.



Karena itu, terkadang kita bukan takut terhadap orang yang datang atau pergi, melainkan takut terhadap versi kehidupan yang harus kita jalani setelah perubahan itu terjadi.



7. Takut Menyesal dan Terjebak dalam Pikiran tentang Kemungkinan yang Tidak Terjadi



Salah satu hal yang membuat perpisahan terasa berat adalah pikiran tentang berbagai kemungkinan yang tidak pernah terwujud.



Kita mungkin membayangkan bagaimana jadinya jika dahulu memilih bertahan, jika lebih banyak mengungkapkan perasaan, atau jika mengambil keputusan yang berbeda.



Begitu pula ketika seseorang baru datang ke dalam kehidupan kita.



Kita mungkin merasa takut mengambil kesempatan karena khawatir keputusan tersebut akan menjadi kesalahan.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan counterfactual thinking, yaitu proses berpikir tentang kemungkinan alternatif dari sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi.



Pikiran seperti ini sebenarnya merupakan bagian normal dari cara manusia mengevaluasi pengalaman dan mengambil pelajaran.



Namun, jika berlangsung secara berlebihan, proses tersebut dapat berubah menjadi perenungan yang melelahkan.



Seseorang bisa terus-menerus memikirkan hal-hal seperti:



Bagaimana jika aku tidak membiarkannya pergi?



Bagaimana jika orang baru ini ternyata tidak seperti yang kubayangkan?



Bagaimana jika aku kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup?



Bagaimana jika keputusan yang kuambil sekarang justru membuatku tidak bahagia?



Bagaimana jika suatu hari aku ingin kembali, tetapi semuanya sudah terlambat?



Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat seseorang kesulitan menikmati keadaan saat ini.



Ia terlalu sibuk memikirkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan.



Akibatnya, kedatangan terasa seperti keputusan besar yang penuh risiko, sedangkan kepergian terasa seperti pintu yang mungkin tidak akan pernah terbuka kembali.



Padahal, tidak semua keputusan dapat dinilai dengan mengetahui hasil akhirnya.



Terkadang, kita hanya bisa membuat pilihan terbaik berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan keadaan yang kita miliki saat itu.



8. Menyadari Bahwa Tidak Ada yang Benar-Benar Abadi



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling mendalam.



Kedatangan dan kepergian dapat terasa menakutkan karena keduanya mengingatkan manusia pada kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki kemungkinan untuk berubah.



Tidak ada hubungan yang sepenuhnya bebas dari perubahan. Tidak ada fase kehidupan yang berlangsung selamanya. Bahkan hal-hal yang paling kita cintai pun tidak selalu dapat kita pertahankan.



Kesadaran ini sering kali menghadirkan perasaan rentan.



Ketika seseorang datang, kita menyadari bahwa kebahagiaan yang sedang dirasakan mungkin tidak berlangsung selamanya.



Ketika seseorang pergi, kita dipaksa menerima bahwa sesuatu yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan kini telah berubah.



Dalam psikologi eksistensial, manusia kerap berhadapan dengan persoalan mendasar mengenai keterbatasan hidup, kebebasan memilih, kesendirian, dan pencarian makna.



Kesadaran akan kefanaan dapat memunculkan kecemasan, tetapi juga dapat membantu seseorang memahami apa yang benar-benar berharga dalam kehidupannya.



Kita mulai menyadari bahwa hubungan tidak harus berlangsung selamanya agar memiliki arti.



Seseorang yang pernah hadir mungkin telah memberikan pengalaman, pelajaran, kebahagiaan, atau bahkan pemahaman baru tentang diri sendiri.



Demikian pula, kepergian tidak selalu berarti bahwa sesuatu yang pernah terjadi menjadi sia-sia.



Ada hubungan yang memang hanya berlangsung dalam satu fase kehidupan. Ada pertemuan yang tidak berakhir seperti harapan. Ada pula perpisahan yang pada akhirnya membuka ruang bagi pertumbuhan.



Menerima kenyataan bahwa segala sesuatu dapat berubah bukan berarti kita harus berhenti mencintai atau berharap.



Justru, penerimaan membantu kita menjalani hubungan dengan lebih sadar tanpa terus-menerus dihantui ketakutan akan kehilangan.



Bagaimana Cara Menghadapi Ketakutan terhadap Kedatangan dan Kepergian?



Setelah memahami berbagai alasan psikologis tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana cara agar kita tidak terus-menerus merasa takut ketika seseorang datang atau pergi?



Ada beberapa pendekatan yang dapat membantu.



1. Belajar menerima ketidakpastian



Tidak semua hal dalam kehidupan membutuhkan jawaban sekarang juga. Kita tidak harus mengetahui bagaimana sebuah hubungan akan berakhir sebelum berani menjalaninya.



Belajarlah memberi ruang bagi pengalaman baru tanpa terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk.



2. Membangun rasa aman dari dalam diri



Jangan menjadikan keberadaan seseorang sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Bangun kehidupan yang tetap memiliki makna melalui pekerjaan, persahabatan, minat pribadi, dan hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



3. Mengenali luka dari masa lalu



Jika ketakutan saat ini terasa jauh lebih besar daripada situasi yang sedang terjadi, cobalah memahami apakah ada pengalaman sebelumnya yang memengaruhi respons emosional tersebut.



Jika pengalaman itu terus mengganggu kehidupan, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang membantu.



4. Memahami bahwa tidak semua kepergian merupakan penolakan terhadap diri sendiri



Seseorang bisa pergi karena berbagai alasan. Tidak setiap perpisahan berarti kita tidak cukup baik, tidak layak dicintai, atau gagal mempertahankan hubungan.



5. Menikmati hubungan tanpa berusaha mengendalikan segalanya



Kita dapat berusaha menjaga hubungan, tetapi tidak dapat memaksa seseorang untuk memiliki perasaan atau keputusan yang sama.



Belajar membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat membantu mengurangi kecemasan.



6. Memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beradaptasi



Perubahan membutuhkan waktu. Tidak perlu memaksa diri segera merasa baik-baik saja setelah kehilangan atau langsung nyaman ketika menghadapi sesuatu yang baru.



Setiap orang memiliki proses penyesuaian yang berbeda.



Penutup: Kedatangan Mengajarkan Kita untuk Membuka Hati, Kepergian Mengajarkan Kita untuk Melepaskan



Pada akhirnya, kedatangan dan kepergian merupakan dua bagian kehidupan yang tidak selalu mudah dihadapi.



Kedatangan dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus ketakutan karena kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya.



Sementara itu, kepergian dapat menghadirkan kesedihan karena kita harus menerima perubahan dari sesuatu yang sebelumnya terasa begitu dekat.



Menurut sudut pandang psikologi, ketakutan tersebut dapat berhubungan dengan kebutuhan akan rasa aman, keterikatan emosional, pengalaman masa lalu, kebutuhan akan kendali, serta kesulitan menghadapi ketidakpastian.



Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami: merasa takut bukan berarti kita lemah.



Terkadang, kita hanya sedang berusaha melindungi sesuatu yang memiliki arti besar dalam kehidupan.



Kita takut seseorang datang karena tidak ingin kembali terluka. Kita takut seseorang pergi karena sudah terlalu nyaman dengan kehadirannya. Kita takut memulai sesuatu yang baru karena belum sepenuhnya berdamai dengan sesuatu yang lama.



Tetapi, kehidupan tidak selalu meminta kita untuk siap menghadapi segala kemungkinan. Terkadang, kehidupan hanya meminta kita untuk berani menjalani apa yang ada di hadapan kita.



Belajarlah menyambut kedatangan tanpa harus menjanjikan bahwa semuanya akan bertahan selamanya. Belajarlah menghadapi kepergian tanpa menganggap bahwa seluruh kebahagiaan ikut menghilang bersamanya.



Sebab, pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan tentang membuat semua orang tetap tinggal atau menghindari setiap kemungkinan kehilangan.



Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk tetap mengenali nilai diri sendiri, bahkan ketika sesuatu yang kita cintai berubah, datang, ataupun pergi.



