6 Alasan Mengapa Kita Masih Menginginkan Camilan Bahkan Setelah Makan Berat Menurut Psikologi

seseorang yang harus makan camilan / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengalami situasi ketika baru saja menyelesaikan makan besar, perut terasa kenyang, bahkan mungkin sudah tidak sanggup menambah nasi atau lauk, tetapi beberapa menit kemudian muncul keinginan untuk menikmati camilan? Entah itu keripik, cokelat, biskuit, es krim, kue, atau makanan ringan lainnya, rasanya selalu ada ruang tersendiri untuk sesuatu yang lezat.

Fenomena ini cukup menarik. Secara logika, ketika perut sudah terisi dan kebutuhan energi tubuh telah terpenuhi, seharusnya keinginan untuk makan ikut menghilang. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak orang masih mencari makanan ringan meskipun baru saja menikmati hidangan utama dalam porsi besar.



Dalam psikologi, keinginan untuk makan tidak selalu berkaitan dengan rasa lapar secara fisik. Ada berbagai faktor emosional, kebiasaan, lingkungan, hingga mekanisme penghargaan di otak yang dapat memengaruhi perilaku makan seseorang.



Dengan kata lain, kita tidak selalu makan karena tubuh membutuhkan energi. Terkadang, kita makan karena ingin merasa senang, mencari kenyamanan, mengatasi kebosanan, atau sekadar mengikuti kebiasaan yang sudah terbentuk.



Lantas, mengapa kita masih menginginkan camilan bahkan setelah makan berat?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.



1. Otak Masih Mencari Sensasi Kesenangan dari Makanan



Salah satu alasan utama seseorang masih menginginkan camilan setelah makan berat adalah karena otak memiliki sistem penghargaan atau reward system yang berkaitan dengan kesenangan.



Ketika seseorang mengonsumsi makanan yang lezat, terutama makanan dengan kombinasi gula, lemak, dan garam, otak dapat mengaktifkan sistem penghargaan yang melibatkan dopamin. Dopamin merupakan neurotransmiter yang berperan dalam motivasi, pembelajaran, dan proses penghargaan.



Itulah sebabnya makanan tertentu terasa sangat menggoda, bahkan ketika seseorang sebenarnya sudah kenyang.



Misalnya, setelah makan nasi, ayam goreng, sayuran, dan lauk lainnya, seseorang mungkin merasa puas secara fisik. Namun, ketika melihat sepotong cokelat atau es krim di dalam kulkas, muncul dorongan untuk menikmatinya.



Keinginan tersebut belum tentu berasal dari kebutuhan energi tubuh. Bisa jadi, otak sedang mengantisipasi pengalaman menyenangkan yang diperoleh dari makanan tersebut.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep hedonic eating, yaitu perilaku makan yang didorong oleh kesenangan, bukan semata-mata kebutuhan biologis.



Makanan bukan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan juga dapat memberikan pengalaman sensoris yang menyenangkan, seperti rasa manis, tekstur renyah, aroma menggugah selera, dan sensasi lembut ketika dikunyah.



Menariknya, makanan penutup sering kali menawarkan pengalaman yang berbeda dari hidangan utama. Setelah menikmati makanan gurih, otak mungkin masih tertarik pada sesuatu yang manis.



Mengapa hal ini terjadi?



Karena rasa kenyang dan kepuasan terhadap makanan merupakan dua pengalaman yang tidak selalu berjalan bersamaan. Perut mungkin sudah cukup terisi, tetapi keinginan untuk mendapatkan sensasi menyenangkan masih bisa muncul.



2. Kebiasaan Masa Lalu Membentuk Pola Pikir bahwa Makan Harus Diakhiri dengan Camilan



Pernahkah Anda merasa makan malam belum benar-benar selesai sebelum menikmati sesuatu yang manis?



Jika iya, mungkin Anda memiliki kebiasaan psikologis yang terbentuk sejak lama.



Sejak kecil, banyak orang terbiasa mengonsumsi makanan penutup setelah makan utama. Misalnya, orang tua memberikan buah, puding, kue, atau cokelat setelah anak menghabiskan makanannya.



Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut dapat membentuk hubungan psikologis antara aktivitas makan dan camilan.



Otak mulai mempelajari bahwa setelah makan berat, biasanya akan ada sesuatu yang menyenangkan sebagai penutup.



Dalam psikologi perilaku, proses ini dapat dijelaskan melalui classical conditioning atau pengondisian klasik. Seseorang mempelajari hubungan antara dua kejadian yang berulang, sehingga satu kejadian dapat memunculkan ekspektasi terhadap kejadian berikutnya.



Contohnya, seseorang yang selalu menikmati biskuit setelah makan malam mungkin akan tetap mencari biskuit meskipun sebenarnya tidak lapar.



Bahkan, dorongan tersebut bisa muncul secara otomatis tanpa disadari.



Hal ini juga berkaitan dengan pembentukan kebiasaan. Ketika suatu perilaku dilakukan berulang kali dalam situasi yang sama, otak dapat menjadikannya sebagai rutinitas.



Akibatnya, aktivitas makan malam terasa belum lengkap tanpa camilan.



Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian keinginan makan tidak selalu muncul karena kebutuhan tubuh, tetapi juga karena pola perilaku yang sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari.



Untuk mengubahnya, seseorang tidak harus langsung menghilangkan semua camilan. Langkah sederhana seperti mengganti rutinitas setelah makan dengan minum teh hangat, berjalan santai, atau menyikat gigi dapat membantu membangun kebiasaan baru.



3. Makan Menjadi Cara untuk Mengatasi Stres dan Emosi Negatif



Alasan berikutnya berkaitan dengan hubungan antara emosi dan perilaku makan.



Tidak sedikit orang yang mencari makanan ketika sedang merasa stres, sedih, kesepian, kecewa, atau mengalami tekanan pekerjaan.



Fenomena ini dikenal sebagai emotional eating, yaitu kecenderungan menggunakan makanan sebagai respons terhadap kondisi emosional.



Menariknya, keinginan makan akibat emosi tidak selalu menghilang setelah seseorang mengonsumsi makanan berat.



Seseorang mungkin sudah kenyang setelah makan siang, tetapi ketika menghadapi pekerjaan yang menumpuk atau masalah pribadi, muncul keinginan untuk membeli camilan.



Mengapa demikian?



Karena makanan dapat memberikan kenyamanan emosional dalam jangka pendek. Aktivitas mengunyah, menikmati rasa tertentu, dan memberikan perhatian pada makanan bisa menjadi pengalih perhatian dari perasaan yang tidak menyenangkan.



Misalnya, seseorang yang mengalami hari yang melelahkan mungkin merasa lebih tenang setelah menikmati cokelat atau makanan favoritnya.



Namun, kenyamanan tersebut tidak selalu menyelesaikan sumber stres yang sebenarnya.



Dalam beberapa kasus, pola ini justru membentuk siklus yang berulang:



Seseorang mengalami stres atau emosi negatif.



Muncul keinginan untuk mengonsumsi makanan tertentu.



Makanan memberikan rasa nyaman sementara.



Setelah itu, masalah emosional tetap ada.



Ketika stres kembali muncul, keinginan makan juga muncul.



Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, makanan dapat menjadi mekanisme utama seseorang dalam mengelola emosi.



Oleh karena itu, penting untuk mengenali apakah keinginan mengonsumsi camilan benar-benar berasal dari rasa lapar atau justru muncul karena kondisi emosional.



Alternatif seperti berbicara dengan orang terdekat, beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, atau berjalan santai dapat membantu seseorang mengelola emosi tanpa selalu bergantung pada makanan.



4. Terlalu Banyak Melihat Makanan Menggugah Selera Memicu Keinginan untuk Makan



Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku makan manusia.



Terkadang, seseorang tidak memiliki keinginan untuk mengonsumsi camilan sampai melihat gambar makanan, mencium aroma kue, atau melewati toko yang menjual makanan favoritnya.



Setelah itu, keinginan untuk makan tiba-tiba muncul.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan food cues, yaitu rangsangan dari lingkungan yang dapat memicu pikiran, keinginan, dan perilaku makan.



Rangsangan tersebut bisa berupa:



Foto makanan di media sosial.



Aroma roti yang baru dipanggang.



Suara keripik ketika digigit.



Melihat teman sedang menikmati makanan.



Menyaksikan video orang makan dalam jumlah besar.



Melihat camilan yang tersedia di atas meja.



Rangsangan tersebut dapat mengaktifkan ingatan dan ekspektasi terhadap pengalaman makan yang menyenangkan.



Misalnya, seseorang baru saja makan malam dan merasa kenyang. Namun, ketika membuka media sosial, ia melihat video es krim dengan tampilan yang sangat menggoda.



Tanpa disadari, muncul keinginan untuk membeli makanan tersebut.



Hal ini menunjukkan bahwa otak manusia sangat responsif terhadap rangsangan visual dan sensoris yang berhubungan dengan makanan.



Bahkan, keberadaan camilan di sekitar kita dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memakannya meskipun tidak sedang lapar.



Karena itu, lingkungan makan memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan konsumsi.



Jika seseorang ingin mengurangi kebiasaan ngemil tanpa alasan yang jelas, mengatur lingkungan bisa menjadi langkah yang cukup efektif. Misalnya, tidak meletakkan makanan ringan di tempat yang mudah terlihat atau mengurangi kebiasaan menonton konten makanan ketika sedang tidak lapar.



5. Tubuh Sudah Kenyang, tetapi Otak Belum Merasa Puas karena Ingin Variasi Rasa



Pernahkah Anda merasa tidak sanggup lagi mengonsumsi makanan utama, tetapi masih memiliki keinginan untuk menikmati makanan dengan rasa yang berbeda?



Hal ini berkaitan dengan fenomena psikologis yang dikenal sebagai sensory-specific satiety atau rasa kenyang yang spesifik terhadap karakteristik sensoris makanan.



Konsep ini menjelaskan bahwa kenikmatan terhadap suatu jenis makanan dapat menurun setelah seseorang mengonsumsinya dalam jumlah tertentu.



Sebagai contoh, ketika seseorang makan nasi dengan ayam goreng dan sambal, rasa puas terhadap kombinasi makanan tersebut perlahan meningkat. Namun, setelah beberapa waktu, kenikmatannya mungkin menurun.



Akan tetapi, ketika ditawarkan makanan dengan rasa berbeda, seperti puding cokelat, buah segar, atau es krim, makanan tersebut masih terasa menarik.



Mengapa?



Karena makanan baru memberikan rangsangan sensoris yang berbeda.



Rasa manis, asam, gurih, renyah, lembut, dan dingin memberikan pengalaman yang tidak sama bagi otak.



Itulah sebabnya seseorang terkadang masih tertarik pada makanan penutup meskipun sudah kenyang setelah menyantap hidangan utama.



Fenomena ini juga menjelaskan mengapa makanan prasmanan dengan banyak pilihan sering membuat seseorang mengonsumsi lebih banyak makanan dibandingkan ketika hanya tersedia satu jenis hidangan.



Setiap variasi makanan menawarkan pengalaman rasa yang baru.



Dengan demikian, keinginan untuk menikmati camilan setelah makan berat terkadang bukan karena tubuh membutuhkan tambahan makanan, melainkan karena otak tertarik pada variasi rasa dan tekstur.



6. Rasa Bosan dan Kebutuhan akan Hiburan Membuat Kita Mencari Camilan



Alasan terakhir yang sering tidak disadari adalah kebosanan.



Banyak orang mengonsumsi camilan bukan karena lapar, tetapi karena tidak memiliki aktivitas yang menarik untuk dilakukan.



Contohnya, seseorang sedang menonton televisi setelah makan malam. Perutnya sudah kenyang, tetapi tangannya tetap mencari keripik atau biskuit.



Hal serupa terjadi ketika seseorang bekerja di depan komputer, bermain ponsel, membaca, atau menghabiskan waktu sendirian di rumah.



Dalam situasi tersebut, makan dapat menjadi aktivitas tambahan yang memberikan stimulasi dan hiburan.



Psikologi mengenal hubungan antara kebosanan dan perilaku mencari rangsangan. Ketika seseorang merasa kurang terstimulasi, ia cenderung mencari aktivitas yang memberikan pengalaman baru atau menyenangkan.



Camilan menjadi salah satu pilihan yang mudah ditemukan.



Aktivitas mengunyah, merasakan tekstur makanan, dan menikmati rasa tertentu dapat memberikan rangsangan sensoris yang membuat kegiatan terasa lebih menarik.



Selain itu, kebiasaan ngemil ketika menonton televisi atau bermain ponsel dapat terbentuk melalui pengulangan.



Lama-kelamaan, otak menghubungkan aktivitas tersebut dengan makanan.



Akibatnya, ketika seseorang duduk di sofa untuk menonton film, muncul keinginan otomatis untuk mengambil camilan meskipun tidak sedang lapar.



Untuk mengatasi hal ini, seseorang dapat mencoba mengganti aktivitas ngemil dengan kegiatan lain yang memberikan stimulasi, seperti merapikan ruangan, melakukan peregangan, mendengarkan musik, atau menikmati hobi.



Tujuannya bukan melarang diri sendiri menikmati makanan, melainkan memahami alasan di balik keinginan tersebut.



Bagaimana Cara Membedakan Lapar Fisik dan Keinginan Ngemil secara Psikologis?



Memahami perbedaan antara rasa lapar fisik dan keinginan makan yang dipengaruhi psikologi dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan.



Keduanya memang bisa terasa mirip, tetapi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda.



Lapar fisik



Keinginan ngemil psikologis



Biasanya muncul secara bertahap



Bisa muncul secara tiba-tiba



Berbagai jenis makanan terasa menarik



Sering menginginkan makanan tertentu



Berkaitan dengan kebutuhan energi



Berkaitan dengan emosi, kebiasaan, atau rangsangan



Biasanya mereda setelah makan cukup



Bisa tetap muncul meskipun sudah kenyang



Dipengaruhi kondisi biologis tubuh



Sering dipicu situasi dan lingkungan



Namun, perbedaan ini bukan aturan mutlak. Rasa lapar dan keinginan makan dapat muncul bersamaan.



Jika Anda masih ingin ngemil setelah makan berat, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya benar-benar merasa lapar?



Apakah saya sedang bosan atau mengalami stres?



Apakah saya ingin makan karena melihat orang lain sedang makan?



Apakah saya hanya terbiasa menikmati camilan setelah makan?



Apakah saya sedang menginginkan rasa atau tekstur tertentu?



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap pola makan.



Kesimpulan



Keinginan untuk mengonsumsi camilan setelah makan berat merupakan fenomena yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis.



Enam alasan utamanya meliputi sistem penghargaan otak yang mencari kesenangan, kebiasaan masa lalu, kebutuhan mengatasi emosi negatif, rangsangan dari lingkungan, keinginan mendapatkan variasi rasa, serta kebosanan.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa rasa kenyang secara fisik tidak selalu berarti seseorang sudah merasa puas secara psikologis.



Makanan memang memiliki fungsi biologis untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memiliki fungsi emosional dan sosial dalam kehidupan manusia.



Karena itu, menikmati camilan setelah makan berat bukanlah sesuatu yang otomatis harus dianggap buruk. Sesekali menikmati makanan favorit merupakan bagian yang wajar dari pengalaman makan.



Namun, jika kebiasaan tersebut terjadi terlalu sering dan membuat seseorang merasa kehilangan kendali terhadap pola makannya, penting untuk mulai mengenali pemicunya.



Dengan memahami hubungan antara otak, emosi, kebiasaan, dan makanan, kita dapat membuat keputusan makan yang lebih sadar.



