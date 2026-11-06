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Penulis: Rabbany Wanadriani
Jumat, 6 November 2026 | 20.32 WIB

7 Sisi Kehidupan Anak Sulung yang Jarang Dipahami Orang Lain

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ilustrasi anak sulung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjadi anak sulung sering kali menghadirkan pengalaman hidup yang berbeda dibandingkan saudara-saudaranya.

Ada banyak hal yang harus mereka hadapi sejak usia dini, bahkan sebelum benar-benar memahami arti tanggung jawab.

Sebagai anak pertama, mereka kerap menjadi sosok yang membuka jalan bagi adik-adiknya.

Tidak jarang, anak sulung juga dibebani harapan besar dari orang tua untuk menjadi contoh yang baik dalam keluarga.

Di sisi lain, mereka sering merasakan pola pengasuhan yang masih baru bagi orang tua.

Berbagai aturan, tuntutan, hingga cara mendidik yang diterapkan terkadang menjadi pengalaman pertama yang harus mereka jalani.

Melansir geediting, psikologi menyoroti tujuh pengalaman yang kerap dialami oleh anak sulung dan mungkin tidak begitu dirasakan oleh saudara-saudara lainnya.

1. Tekanan untuk memberi contoh

Orang tua sering kali menetapkan ekspektasi yang tinggi terhadap anak pertama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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