6 Alasan Mengapa Ingatan yang Baik Dapat Menjadi Sebuah Kutukan yang Menyakitkan Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki ingatan yang baik / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengingat sebuah kejadian kecil yang sudah berlangsung bertahun-tahun lalu, tetapi rasanya masih begitu nyata seolah-olah baru terjadi kemarin?

Sebuah percakapan sederhana, aroma parfum seseorang, suara hujan di sore hari, tempat yang pernah dikunjungi bersama orang terkasih, atau bahkan kalimat yang pernah diucapkan seseorang kepadamu. Hal-hal yang mungkin sudah dilupakan oleh orang lain, tetapi masih tersimpan begitu jelas di dalam pikiranmu.



Bagi sebagian orang, memiliki ingatan yang kuat dianggap sebagai anugerah. Mereka mampu mengingat banyak hal, mengenali detail-detail kecil, dan menyimpan berbagai pengalaman hidup dengan sangat baik. Ingatan seperti ini sering dianggap sebagai kelebihan karena membantu seseorang belajar, memahami masa lalu, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang berarti.



Namun, ada sisi lain yang jarang dibicarakan.



Ingatan yang baik tidak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang, justru kemampuan mengingat terlalu banyak hal dapat menjadi sumber penderitaan emosional. Seseorang bisa terus mengingat kejadian yang menyakitkan, merindukan masa lalu yang tidak mungkin kembali, bahkan merasa sulit berdamai dengan sesuatu yang sebenarnya sudah lama berlalu.



Orang lain mungkin sudah melupakan sebuah peristiwa, tetapi dirinya masih mengingat setiap detailnya. Orang lain mungkin sudah melanjutkan hidup, tetapi pikirannya masih tertahan pada kenangan yang sama.



Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan berbagai proses mental, seperti ingatan autobiografis, ruminasi, nostalgia, respons terhadap trauma, dan kesulitan mengatur emosi.



Perlu dipahami bahwa memiliki ingatan yang baik tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan psikologis. Persoalannya bukan sekadar seberapa kuat seseorang mengingat, melainkan bagaimana ingatan tersebut muncul, ditafsirkan, dan memengaruhi kehidupan emosionalnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat enam alasan mengapa ingatan yang baik terkadang dapat berubah menjadi sebuah kutukan yang menyakitkan.



1. Kamu Sulit Melupakan Hal-Hal yang Pernah Menyakitimu



Salah satu sisi paling menyakitkan dari memiliki ingatan yang kuat adalah ketidakmampuan untuk benar-benar melepaskan pengalaman buruk.



Bagi sebagian orang, waktu seolah-olah mampu menghapus sebagian besar detail dari kejadian yang tidak menyenangkan. Mereka mungkin masih mengingat bahwa pernah disakiti, dikhianati, dipermalukan, atau kehilangan seseorang, tetapi detail emosionalnya perlahan memudar.



Namun, bagi orang yang memiliki ingatan autobiografis yang sangat kuat, detail-detail tersebut bisa tetap terasa menonjol.



Mereka masih mengingat bagaimana seseorang memandangnya ketika sedang bertengkar. Mereka masih ingat kata-kata yang diucapkan dengan nada tertentu. Bahkan, mereka mungkin masih mengingat suasana ruangan, ekspresi wajah, dan perasaan yang muncul pada saat kejadian itu berlangsung.



Masalahnya, mengingat pengalaman menyakitkan bukan berarti seseorang sedang mengalaminya kembali secara fisik. Akan tetapi, ingatan tersebut dapat memunculkan kembali emosi yang dahulu menyertainya.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berhubungan dengan emotional memory, yaitu keterlibatan emosi dalam proses penyimpanan dan pemanggilan kembali ingatan.



Peristiwa yang memiliki muatan emosional kuat sering kali meninggalkan jejak yang lebih menonjol dibandingkan pengalaman sehari-hari yang netral.



Itulah sebabnya seseorang terkadang bisa lupa apa yang dimakannya kemarin, tetapi masih mengingat dengan jelas kalimat menyakitkan yang pernah diucapkan kepadanya sepuluh tahun lalu.



Lebih menyakitkan lagi, ingatan tersebut terkadang muncul tanpa diundang.



Seseorang mungkin sedang bekerja, berjalan sendirian, mendengarkan musik, atau menikmati waktu bersama teman-temannya. Tiba-tiba, sebuah kenangan buruk muncul dan mengubah suasana hatinya.



Ia kembali memikirkan kejadian yang sudah lama berlalu. Ia mengingat bagaimana dirinya diperlakukan, apa yang seharusnya dikatakan, dan mengapa semuanya harus terjadi.



Pada akhirnya, masa lalu yang seharusnya menjadi pengalaman justru terasa seperti beban yang terus dibawa ke masa sekarang.



Mengapa hal ini menyakitkan?



Karena seseorang tidak hanya mengingat bahwa dirinya pernah terluka. Ia juga harus berhadapan dengan kemungkinan munculnya kembali perasaan terluka tersebut setiap kali kenangan itu terpicu.



Padahal, kejadian tersebut sudah selesai. Orang yang menyakitinya mungkin sudah tidak ada dalam kehidupannya. Situasinya mungkin sudah berubah. Namun, jejak emosionalnya masih bisa terasa kuat.



Inilah salah satu paradoks ingatan: sesuatu yang sudah berakhir dalam kenyataan belum tentu selesai dalam pikiran seseorang.



2. Kamu Terlalu Sering Membandingkan Masa Sekarang dengan Masa Lalu



Ingatan yang kuat membuat seseorang memiliki banyak bahan untuk membandingkan kehidupannya saat ini dengan kehidupannya dahulu.



Ia mengingat bagaimana dirinya pernah begitu bahagia, bagaimana hubungan tertentu terasa begitu hangat, bagaimana masa kecilnya dipenuhi hal-hal sederhana, atau bagaimana kehidupannya dahulu terasa jauh lebih ringan.



Ketika kehidupan sekarang tidak berjalan sesuai harapan, kenangan tersebut dapat berubah menjadi standar yang sulit dicapai.



Misalnya, seseorang pernah memiliki hubungan yang sangat berarti. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi cerita, tertawa karena hal-hal sederhana, dan merasa saling memahami.



Kemudian hubungan itu berakhir.



Bertahun-tahun setelahnya, ia mungkin sudah bertemu orang baru, membangun kehidupan baru, dan menjalani rutinitas yang berbeda. Namun, ketika mengingat hubungan sebelumnya, ia tanpa sadar membandingkan setiap pengalaman baru dengan pengalaman lama.



Ia membandingkan perhatian seseorang dengan perhatian yang pernah diterimanya. Ia membandingkan percakapan sekarang dengan percakapan dahulu. Bahkan, ia bisa membandingkan kebahagiaan yang dirasakan hari ini dengan kebahagiaan yang pernah dialaminya.



Akibatnya, kehidupan sekarang terasa kurang istimewa.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan nostalgia dan proses evaluasi diri melalui perbandingan antara pengalaman masa lalu dan masa kini.



Nostalgia sendiri sebenarnya tidak selalu buruk. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa nostalgia dapat membantu seseorang mempertahankan rasa kesinambungan identitas, menemukan makna hidup, dan merasakan keterhubungan sosial.



Namun, nostalgia juga dapat menjadi menyakitkan ketika seseorang terlalu terpaku pada sesuatu yang sudah tidak mungkin diulang.



Ada perbedaan antara mengenang masa lalu dengan penuh rasa syukur dan terus berharap kehidupan sekarang bisa kembali menjadi seperti dahulu.



Yang pertama dapat membantu seseorang menghargai perjalanan hidupnya. Yang kedua berpotensi membuatnya sulit menerima perubahan.



Hal yang sering tidak disadari adalah bahwa ingatan manusia bukanlah rekaman video yang sepenuhnya objektif. Kenangan dapat berubah ketika dipanggil kembali. Kita bisa lebih mudah mengingat bagian-bagian yang indah, sementara konflik, kekecewaan, dan kesulitan yang dahulu menyertainya menjadi kurang menonjol.



Akibatnya, masa lalu terkadang terlihat jauh lebih sempurna daripada kenyataannya.



Seseorang akhirnya bukan hanya merindukan masa lalu, melainkan juga merindukan versi kehidupan yang mungkin sebenarnya tidak pernah sesempurna yang ia bayangkan.



Mengapa hal ini menyakitkan?



Karena ia terus mengukur kebahagiaan hari ini menggunakan pengalaman yang tidak bisa diulang.



Ia lupa bahwa dirinya sudah berubah, orang-orang di sekitarnya sudah berubah, dan kehidupan memang tidak dirancang untuk mempertahankan satu momen selamanya.



Ketika masa lalu dijadikan standar mutlak, seseorang berisiko kehilangan kesempatan untuk menikmati sesuatu yang sebenarnya sedang berlangsung di hadapannya.



3. Kamu Terjebak dalam Ruminasi: Memikirkan Hal yang Sama Berulang Kali



Ada perbedaan besar antara mengingat sesuatu dan terus-menerus memikirkannya.



Mengingat merupakan proses mental yang normal. Namun, ketika seseorang terus mengulang sebuah kejadian dalam pikirannya, mempertanyakan hal yang sama, dan sulit menghentikan aliran pemikiran tersebut, ia bisa mengalami proses yang disebut rumination atau ruminasi.



Ruminasi adalah kecenderungan memikirkan pengalaman, masalah, atau emosi negatif secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Contohnya, seseorang pernah mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan.



Alih-alih menerima bahwa hubungan tersebut sudah berakhir, ia terus mempertanyakan berbagai hal:



Mengapa orang itu memperlakukanku seperti itu?



Apa kesalahanku sebenarnya?



Mengapa aku tidak menyadari semuanya sejak awal?



Bagaimana jika dahulu aku mengambil keputusan yang berbeda?



Apakah semuanya akan berakhir seperti ini jika aku mengatakan sesuatu yang lain?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin muncul berkali-kali, bahkan ketika ia sedang melakukan aktivitas lain.



Seseorang dengan ingatan yang kuat bisa memiliki banyak detail untuk dijadikan bahan pemikiran. Ia mampu mengingat percakapan lama, ekspresi wajah, kejadian kecil, dan berbagai kemungkinan yang muncul setelahnya.



Sayangnya, semakin sering ia mengulang kenangan tersebut, semakin besar kemungkinan pikirannya kembali terfokus pada emosi negatif yang menyertainya.



Dalam penelitian psikologi, ruminasi telah banyak dikaitkan dengan gejala depresi dan kecemasan. Hal ini karena perhatian yang terus-menerus tertuju pada masalah dapat memperpanjang suasana hati negatif dan menyulitkan seseorang menemukan perspektif baru.



Yang membuat ruminasi begitu melelahkan adalah kenyataan bahwa seseorang sering merasa sedang mencari jawaban, padahal ia hanya mengulang pertanyaan yang sama.



Ia mengira dengan memikirkan masa lalu lebih lama, dirinya akan menemukan penjelasan yang selama ini hilang.



Namun, tidak semua kejadian memiliki jawaban yang memuaskan. Tidak semua orang akan memberikan penjelasan. Tidak semua keputusan masa lalu bisa diperbaiki.



Pada titik tertentu, pemikiran yang berulang justru tidak lagi membantu seseorang memahami masalah, tetapi mempertahankan keterikatannya pada masalah tersebut.



Mengapa hal ini menyakitkan?



Karena pikiran seseorang seolah-olah tidak pernah mendapatkan waktu istirahat.



Tubuhnya berada di masa sekarang, tetapi pikirannya terus berjalan menuju kejadian yang sudah berlalu.



Ia bisa tertawa bersama orang lain, tetapi diam-diam masih memikirkan sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu.



Bahkan ketika tidak ada masalah baru, pikirannya mampu menciptakan kembali kesedihan melalui ingatan yang terus diputar.



Inilah alasan mengapa terkadang seseorang tidak membutuhkan kejadian buruk baru untuk merasa sedih. Kenangan lama saja sudah cukup untuk membangkitkan perasaan tersebut.