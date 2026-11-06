6 Alasan Mengapa Membuat Kesalahan Adalah Kunci untuk Memahami Segala Hal Lebih Dalam

seseorang yang membuat kesalahan / foto: Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Mengapa kesalahan bukan tanda bahwa kita tidak mampu, melainkan bagian penting dari proses belajar, pertumbuhan, dan pembentukan pemahaman yang lebih mendalam?

Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan anggapan bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari. Di sekolah, jawaban yang salah sering kali mendapatkan nilai buruk. Di tempat kerja, kesalahan bisa dianggap sebagai tanda kurangnya kompetensi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang merasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan.



Akibatnya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi pintar berarti selalu benar, menjadi sukses berarti jarang gagal, dan memahami sesuatu berarti tidak boleh melakukan kesalahan.



Namun, psikologi menawarkan sudut pandang yang jauh lebih menarik. Kesalahan bukan sekadar hambatan dalam proses belajar. Dalam banyak situasi, kesalahan justru menjadi salah satu mekanisme paling penting yang membantu manusia memahami sesuatu secara lebih mendalam.



Ketika seseorang melakukan kesalahan, otaknya tidak hanya menerima informasi bahwa jawabannya keliru. Otak juga berusaha mengevaluasi informasi sebelumnya, menemukan bagian yang tidak sesuai, memperbaiki pemahaman, dan membentuk strategi baru.



Dengan kata lain, terkadang kita justru belajar lebih banyak dari sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana dibandingkan dari sesuatu yang berjalan dengan sempurna.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat enam alasan mengapa membuat kesalahan dapat membantu kita memahami segala hal lebih dalam menurut perspektif psikologi.



1. Kesalahan Membantu Otak Mengenali Apa yang Belum Kita Pahami



Salah satu alasan utama mengapa kesalahan sangat penting dalam proses belajar adalah karena kesalahan memberikan informasi tentang batas pengetahuan kita.



Ketika seseorang menjawab pertanyaan dengan benar, ia mungkin merasa sudah memahami materi tersebut. Namun, belum tentu pemahamannya benar-benar mendalam. Bisa saja ia hanya mengingat jawaban, mengikuti pola tertentu, atau menghafalkan informasi tanpa memahami hubungan di baliknya.



Sebaliknya, ketika seseorang melakukan kesalahan, ia mendapatkan kesempatan untuk mengetahui bagian mana yang sebenarnya belum dipahami.



Dalam psikologi kognitif, hal ini berkaitan dengan konsep metakognisi, yaitu kemampuan seseorang untuk memantau dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri.



Misalnya, seseorang sedang mempelajari matematika. Ia merasa sudah memahami suatu rumus karena mampu menghafalkan cara penggunaannya. Namun, ketika diberikan soal dengan bentuk yang sedikit berbeda, ia justru mendapatkan jawaban yang salah.



Kesalahan tersebut mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari: ia mungkin hanya menghafal prosedur, bukan memahami konsep matematika di baliknya.



Dari pengalaman tersebut, ia dapat mulai mempertanyakan pemahamannya, mencari penjelasan tambahan, dan mempelajari alasan mengapa rumus tersebut bekerja.



Inilah yang membuat kesalahan begitu berharga.



Kesalahan membantu kita membedakan antara merasa tahu dan benar-benar memahami.



Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip yang sama berlaku ketika kita mempelajari keterampilan baru, membangun hubungan, mengambil keputusan, atau mencoba memahami karakter seseorang.



Terkadang, kita baru menyadari bahwa pemahaman kita belum lengkap setelah kenyataan menunjukkan bahwa asumsi yang selama ini kita pegang ternyata keliru.



Pelajaran psikologisnya: Kesalahan berfungsi seperti cermin yang memperlihatkan bagian dari pengetahuan kita yang masih perlu diperbaiki. Tanpa menyadari kekurangan tersebut, kita mungkin terus merasa sudah memahami sesuatu padahal sebenarnya belum.



2. Kesalahan Membuat Kita Lebih Aktif dalam Memproses Informasi



Ada perbedaan besar antara menerima informasi secara pasif dan berusaha menemukan jawaban melalui proses berpikir sendiri.



Ketika seseorang hanya membaca atau mendengarkan penjelasan, otaknya memang menerima informasi. Namun, proses tersebut tidak selalu menghasilkan pemahaman yang kuat.



Sebaliknya, ketika seseorang mencoba menjawab pertanyaan, membuat prediksi, atau menyelesaikan masalah, ia harus mengaktifkan pengetahuan yang sudah dimiliki.



Proses ini dikenal dalam psikologi pendidikan sebagai active learning atau pembelajaran aktif.



Menariknya, proses pembelajaran aktif sering kali melibatkan kemungkinan melakukan kesalahan.



Contohnya, bayangkan seseorang sedang belajar bahasa asing. Ia mencoba menyusun kalimat berdasarkan pemahamannya sendiri. Beberapa kalimat mungkin benar, tetapi beberapa lainnya memiliki kesalahan tata bahasa.



Ketika ia mengetahui letak kesalahannya, ia tidak hanya menerima aturan tata bahasa sebagai informasi baru. Ia juga memahami perbedaan antara struktur kalimat yang sebelumnya ia gunakan dan struktur yang sebenarnya tepat.



Pengalaman tersebut membuat informasi baru lebih bermakna karena berkaitan langsung dengan proses berpikir yang telah ia lakukan.



Dalam penelitian psikologi pembelajaran, fenomena ini juga berkaitan dengan generation effect, yaitu kecenderungan informasi yang dihasilkan atau diupayakan sendiri untuk lebih mudah diingat dibandingkan informasi yang hanya diterima secara pasif.



Hal ini menjelaskan mengapa mencoba menjawab pertanyaan sebelum melihat jawabannya terkadang lebih bermanfaat daripada langsung membaca penjelasan.



Kesalahan dalam proses tersebut bukan berarti waktu belajar terbuang sia-sia. Justru, usaha untuk menemukan jawaban membuat otak bekerja lebih aktif.



Namun, ada satu hal penting: kesalahan perlu diikuti dengan umpan balik atau evaluasi. Jika seseorang terus mengulangi kesalahan tanpa mengetahui penyebabnya, proses belajar bisa menjadi kurang efektif.



Pelajaran psikologisnya: Kita tidak selalu memahami sesuatu hanya dengan mendengarkan penjelasan. Terkadang, kita harus mencoba, salah, mengevaluasi, dan mencoba kembali agar informasi benar-benar dipahami.



3. Kesalahan Melatih Otak untuk Memperbarui Keyakinan dan Cara Berpikir



Manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan yang sudah dimilikinya. Kita sering merasa nyaman dengan pemikiran yang selama ini dianggap benar.



Masalahnya, tidak semua keyakinan tersebut sesuai dengan kenyataan.



Ketika pengalaman baru bertentangan dengan apa yang kita yakini, muncul kondisi yang dalam psikologi dikenal sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif.



Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1957.



Disonansi kognitif menggambarkan ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki dua pemikiran, keyakinan, atau sikap yang saling bertentangan.



Misalnya, seseorang percaya bahwa bekerja lebih lama selalu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, setelah beberapa kali mengalami kelelahan dan melakukan banyak kesalahan akibat kurang istirahat, ia mulai menyadari bahwa keyakinannya tidak sepenuhnya benar.



Pengalaman tersebut menciptakan kesempatan untuk mengevaluasi cara berpikir sebelumnya.



Ia mungkin mulai memahami bahwa produktivitas tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu bekerja, tetapi juga oleh kualitas istirahat, konsentrasi, dan pengelolaan energi.



Kesalahan membantu seseorang menyadari bahwa keyakinan yang selama ini dianggap mutlak ternyata bisa saja perlu diperbarui.



Hal ini sangat penting karena pemahaman mendalam tidak hanya berkaitan dengan mengumpulkan informasi baru, tetapi juga keberanian untuk mengubah informasi lama yang ternyata keliru.



Orang yang terus mempertahankan keyakinannya meskipun sudah berhadapan dengan bukti yang bertentangan berisiko terjebak dalam pola pikir yang kaku.



Sebaliknya, orang yang bersedia mengevaluasi kesalahannya memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan pemikiran yang fleksibel dan realistis.



Pelajaran psikologisnya: Kesalahan dapat menjadi titik awal perubahan perspektif. Terkadang, memahami sesuatu lebih dalam mengharuskan kita melepaskan keyakinan yang sebelumnya kita anggap benar.



4. Kesalahan Mengembangkan Kemampuan Memecahkan Masalah



Kemampuan memahami sesuatu tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang dapat kita ingat. Kemampuan tersebut juga terlihat dari bagaimana kita menghadapi situasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan problem-solving atau pemecahan masalah.



Ketika seseorang menghadapi kegagalan, ia dihadapkan pada kebutuhan untuk mencari penyebab, mengevaluasi strategi, dan menentukan pendekatan yang lebih baik.



Proses ini membuat seseorang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya.



Sebagai contoh, seorang pengusaha membuka bisnis kecil dengan harapan mendapatkan banyak pelanggan. Namun, setelah beberapa bulan, penjualannya tidak berkembang seperti yang diharapkan.



Ia kemudian mengevaluasi berbagai kemungkinan. Apakah harga produknya terlalu tinggi? Apakah strategi pemasarannya kurang tepat? Apakah produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen?



Melalui evaluasi tersebut, ia mulai memahami bisnis dari berbagai sudut pandang yang sebelumnya mungkin tidak pernah dipertimbangkan.



Ia tidak lagi sekadar mengetahui bahwa bisnis membutuhkan pemasaran. Ia mulai memahami bagaimana perilaku konsumen, harga, kualitas produk, dan strategi komunikasi saling memengaruhi.



Pengalaman tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih kompleks.



Hal serupa juga terjadi ketika seseorang belajar memasak, memperbaiki sesuatu, mengembangkan keterampilan, atau menghadapi persoalan dalam hubungan sosial.



Setiap kesalahan dapat memberikan petunjuk tentang faktor-faktor yang sebelumnya luput dari perhatian.



Tentu saja, tidak semua kegagalan otomatis membuat seseorang lebih pintar. Manfaatnya muncul ketika seseorang bersedia menganalisis penyebab kegagalan dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki pendekatan berikutnya.



Pelajaran psikologisnya: Kesalahan mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami proses yang menghasilkan jawaban tersebut. Inilah salah satu dasar penting dari kemampuan memecahkan masalah.



5. Kesalahan Membantu Membangun Ketahanan Mental dan Growth Mindset



Salah satu konsep penting dalam psikologi pendidikan adalah growth mindset, yang dipopulerkan oleh psikolog Carol S. Dweck.



Growth mindset merupakan pola pikir yang memandang kemampuan dan kecerdasan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran, usaha, strategi yang tepat, dan pengalaman.



Konsep ini berbeda dengan fixed mindset, yaitu pola pikir yang cenderung menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap.



Seseorang dengan fixed mindset mungkin berpikir:



"Kalau saya gagal, berarti saya memang tidak berbakat."



Sementara itu, seseorang dengan growth mindset cenderung berpikir:



"Kalau saya gagal, mungkin ada sesuatu yang belum saya pahami atau strategi yang perlu saya perbaiki."



Perbedaan cara pandang ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang menghadapi tantangan.



Orang yang menganggap kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan cenderung lebih mudah menghindari situasi yang berisiko membuatnya terlihat tidak kompeten.



Sebaliknya, orang yang memandang kesalahan sebagai bagian dari proses belajar lebih mungkin bersedia mencoba sesuatu yang sulit, menerima kritik, dan mengevaluasi kemampuannya.



Pengalaman menghadapi kesulitan juga dapat membantu membangun ketahanan mental atau resilience.



Ketahanan mental bukan berarti seseorang tidak pernah merasa kecewa, takut, atau frustrasi. Ketahanan mental lebih berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi kesulitan, menyesuaikan diri, dan kembali berusaha setelah mengalami kegagalan.



Misalnya, seseorang yang berkali-kali gagal dalam wawancara kerja mungkin awalnya merasa tidak percaya diri.



Namun, jika ia mampu mengevaluasi pengalaman tersebut, ia dapat menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti cara berkomunikasi, persiapan menjawab pertanyaan, atau pemahaman terhadap posisi yang dilamar.



Lambat laun, ia dapat menjadi lebih siap menghadapi kesempatan berikutnya.



Kesalahan memang tidak selalu terasa menyenangkan. Akan tetapi, kemampuan untuk belajar darinya dapat membantu seseorang mengembangkan sikap yang lebih tangguh.



Pelajaran psikologisnya: Kita tidak harus menjadi sempurna untuk berkembang. Justru, kemampuan menerima kekurangan, menghadapi kegagalan, dan memperbaiki diri merupakan bagian penting dari pertumbuhan psikologis.



6. Kesalahan Membantu Kita Memahami Sesuatu Secara Lebih Mendalam daripada Sekadar Menghafal



Ada perbedaan antara mengetahui sesuatu dan benar-benar memahaminya.



Mengetahui berarti memiliki informasi tentang suatu hal. Sementara itu, memahami berarti mampu menjelaskan, menghubungkan, menerapkan, dan menggunakan informasi tersebut dalam berbagai situasi.



Kesalahan dapat membantu menjembatani perbedaan tersebut.



Dalam psikologi pembelajaran, salah satu konsep yang relevan adalah desirable difficulties, yang diperkenalkan oleh psikolog Robert A. Bjork dan dikembangkan bersama peneliti lain.



Konsep ini menjelaskan bahwa kondisi belajar yang terasa lebih sulit dalam jangka pendek terkadang justru dapat menghasilkan pembelajaran dan daya ingat yang lebih baik dalam jangka panjang.



Misalnya, seseorang yang belajar sejarah hanya dengan membaca buku berulang kali mungkin merasa familiar dengan materi tersebut.



Namun, ketika diminta menjelaskan kembali tanpa melihat catatan, ia mungkin kesulitan mengingat hubungan antara berbagai peristiwa.



Kesulitan tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa pemahamannya masih perlu diperkuat.



Jika ia kemudian berusaha mengingat informasi, menghubungkan berbagai peristiwa, dan memeriksa kembali bagian yang terlupakan, proses belajar menjadi lebih aktif dan mendalam.



Hal yang sama berlaku dalam kehidupan.



Ketika seseorang menghadapi kesalahan dalam mengambil keputusan, ia mungkin mulai memahami bahwa sebuah persoalan tidak selalu sesederhana yang terlihat pada awalnya.



Ia belajar mempertimbangkan konsekuensi, mengenali faktor tersembunyi, dan melihat persoalan dari berbagai perspektif.



Pemahaman seperti ini biasanya tidak terbentuk hanya melalui hafalan atau pengalaman yang selalu berjalan lancar.



Kita membutuhkan kesempatan untuk menguji pengetahuan dalam situasi nyata, menemukan batasnya, dan memperbaikinya.



Dengan demikian, kesalahan dapat menjadi bagian dari proses yang mengubah pengetahuan sederhana menjadi pemahaman yang lebih utuh.



Pelajaran psikologisnya: Memahami sesuatu secara mendalam membutuhkan lebih dari sekadar mengingat informasi. Kita perlu menguji pengetahuan, menghubungkan konsep, dan belajar dari situasi ketika pemahaman awal ternyata belum cukup.



Bagaimana Cara Mengubah Kesalahan Menjadi Proses Belajar yang Lebih Bermakna?



Meskipun kesalahan memiliki banyak manfaat, bukan berarti kita harus sengaja melakukan kesalahan atau menganggap semua kegagalan sebagai sesuatu yang positif.



Kesalahan baru memberikan manfaat ketika kita mampu mengolah pengalaman tersebut menjadi pembelajaran.



Berikut beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan.



1. Jangan langsung menghakimi diri sendiri.



Ketika melakukan kesalahan, hindari kesimpulan seperti "Saya bodoh" atau "Saya memang tidak mampu". Pisahkan antara tindakan yang keliru dan nilai diri sebagai manusia.



Melakukan kesalahan tidak otomatis berarti seseorang tidak kompeten.



2. Cari tahu penyebab kesalahan.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: Apa yang sebenarnya terjadi? Informasi apa yang saya lewatkan? Apakah keputusan saya didasarkan pada asumsi yang keliru?



Pertanyaan tersebut membantu mengubah pengalaman negatif menjadi bahan evaluasi.



3. Fokus pada proses, bukan hanya hasil.



Jangan hanya bertanya mengapa hasilnya buruk. Perhatikan juga bagaimana proses yang mengarah pada hasil tersebut.



Dengan memahami proses, kita dapat menemukan bagian yang perlu diperbaiki.



4. Terbuka terhadap umpan balik.



Terkadang, kita tidak menyadari kesalahan sendiri. Masukan dari orang lain dapat membantu melihat kelemahan atau sudut pandang yang sebelumnya terlewatkan.



5. Terapkan pelajaran dalam kesempatan berikutnya.



Pembelajaran tidak selesai ketika kita mengetahui kesalahan. Pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika pengetahuan tersebut benar-benar diterapkan untuk memperbaiki tindakan.



Kesimpulan: Kesalahan Bukan Lawan dari Pemahaman, Melainkan Salah Satu Jalan Menuju Pemahaman



Kita sering menghabiskan terlalu banyak energi untuk berusaha menghindari kesalahan. Kita takut terlihat tidak pintar, takut mengecewakan orang lain, dan takut dianggap tidak mampu.



Padahal, dari perspektif psikologi, kesalahan dapat memainkan peran penting dalam perkembangan cara berpikir manusia.



Kesalahan membantu kita mengenali keterbatasan pengetahuan, memproses informasi secara aktif, memperbarui keyakinan, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, membangun ketahanan mental, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.



Enam alasan tersebut menunjukkan bahwa proses belajar bukanlah perjalanan yang selalu berjalan lurus. Ada kalanya kita memahami sesuatu melalui keberhasilan, tetapi ada kalanya kita justru mendapatkan pemahaman paling berharga ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.



Yang terpenting bukanlah seberapa sering kita melakukan kesalahan, melainkan bagaimana kita meresponsnya.



Seseorang yang tidak pernah bersedia mengakui kesalahannya mungkin akan terus terjebak dalam pemahaman yang sama. Sebaliknya, seseorang yang mau mengevaluasi dan memperbaiki kesalahannya memiliki kesempatan untuk terus berkembang.



Pada akhirnya, menjadi orang yang benar-benar memahami sesuatu bukan berarti selalu memiliki jawaban yang benar.



Terkadang, itu berarti memiliki keberanian untuk mengakui bahwa jawaban kita sebelumnya salah, kesediaan untuk mencari tahu alasannya, dan kerendahan hati untuk belajar kembali.



