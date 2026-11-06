6 Alasan Mengapa Mencemaskan Hari Esok Dapat Mengganggu Tidurmu Malam Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencemaskan hari esok / foto: Magnific/stokkete

JawaPos.com - Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur pada malam hari, memejamkan mata, tetapi pikiran justru semakin ramai? Tubuhmu sebenarnya sudah lelah setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Namun, alih-alih tertidur, pikiranmu sibuk memikirkan pekerjaan besok, tanggung jawab yang belum selesai, masalah keuangan, percakapan yang mungkin terjadi, hingga berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu menjadi kenyataan.

Kamu mungkin hanya ingin tidur dengan tenang. Sayangnya, semakin keras kamu berusaha menghentikan pikiran tersebut, semakin banyak pula hal yang muncul di kepala.



Fenomena ini bukan sesuatu yang aneh. Dalam psikologi, kebiasaan memikirkan berbagai kemungkinan di masa depan secara berlebihan sering berkaitan dengan worry atau kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan respons mental ketika seseorang merasa ada sesuatu yang belum pasti, berpotensi mengancam, atau berada di luar kendalinya.



Pada dasarnya, memikirkan hari esok adalah hal yang wajar. Manusia memang memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan, mengantisipasi masalah, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi. Namun, ketika pemikiran tersebut berubah menjadi kecemasan yang berulang, otak justru kesulitan beristirahat.



Malam hari yang seharusnya menjadi waktu pemulihan bisa berubah menjadi ruang bagi pikiran untuk memutar berbagai skenario yang melelahkan.



Lantas, mengapa mencemaskan hari esok dapat mengganggu tidurmu malam ini?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Otak Terus Berada dalam Mode Waspada



Salah satu alasan utama kecemasan mengganggu tidur adalah karena otak terus merasa perlu mengawasi kemungkinan ancaman.



Dalam psikologi, kecemasan berkaitan dengan respons tubuh terhadap ancaman atau bahaya. Ketika seseorang mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi besok, otak dapat memperlakukannya seolah-olah ada masalah yang harus segera dihadapi.



Misalnya, kamu memiliki presentasi penting keesokan harinya. Ketika berbaring di tempat tidur, pikiranmu mulai membayangkan berbagai kemungkinan: bagaimana jika kamu melakukan kesalahan, bagaimana jika orang lain tidak menyukai penjelasanmu, atau bagaimana jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaan?



Meskipun semua kemungkinan tersebut belum terjadi, tubuh bisa ikut bereaksi terhadap pikiran itu.



Sistem saraf yang berkaitan dengan respons stres dapat menjadi lebih aktif. Detak jantung mungkin terasa lebih cepat, otot menjadi tegang, dan pikiran semakin sulit tenang.



Dalam kondisi seperti ini, tubuh tidak sepenuhnya berada dalam keadaan rileks yang mendukung proses tidur.



Secara biologis, respons stres melibatkan sistem saraf simpatis dan hormon seperti kortisol serta adrenalin. Aktivitas sistem tersebut membantu tubuh bersiap menghadapi tantangan, tetapi ketika berlangsung pada waktu istirahat, proses untuk tertidur dapat menjadi lebih sulit.



Inilah sebabnya seseorang bisa merasa sangat mengantuk secara fisik, tetapi tetap kesulitan memejamkan mata.



Intinya: semakin sering kamu menganggap hari esok sebagai sesuatu yang mengancam, semakin sulit bagi otak untuk memahami bahwa malam ini sebenarnya adalah waktu yang aman untuk beristirahat.



2. Pikiran Terjebak dalam Siklus Overthinking



Alasan kedua adalah kecemasan sering membuat seseorang terjebak dalam siklus overthinking atau berpikir secara berlebihan.



Ketika menghadapi ketidakpastian, pikiran manusia cenderung berusaha mencari jawaban. Kita mencoba memahami apa yang mungkin terjadi, mempersiapkan berbagai kemungkinan, dan mencari cara agar tidak melakukan kesalahan.



Masalahnya, tidak semua persoalan memiliki jawaban yang bisa ditemukan saat itu juga.



Contohnya, seseorang yang sedang menunggu hasil wawancara kerja mungkin terus memikirkan percakapan dengan pewawancara. Ia mengingat setiap jawaban, mempertanyakan ekspresi lawan bicara, dan membayangkan apakah dirinya akan diterima atau justru ditolak.



Semakin lama dipikirkan, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul.



"Apakah tadi jawabanku sudah benar?"



"Bagaimana kalau mereka memilih kandidat lain?"



"Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan pekerjaan itu?"



"Kalau tidak diterima, apa yang harus kulakukan?"



Pikiran tersebut terus berputar tanpa menghasilkan keputusan yang benar-benar membantu.



Dalam psikologi, pola ini sering berkaitan dengan repetitive negative thinking, yaitu kecenderungan memikirkan hal-hal negatif secara berulang. Pola berpikir seperti ini dapat mempertahankan kecemasan dan membuat seseorang sulit mengalihkan perhatian dari sumber kekhawatirannya.



Ketika terjadi menjelang tidur, otak kehilangan kesempatan untuk beralih dari aktivitas mental yang intens menuju kondisi yang lebih tenang.



Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk tidur justru dihabiskan untuk memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.



Intinya: overthinking membuatmu merasa sedang menyelesaikan masalah, padahal sering kali kamu hanya mengulang pertanyaan yang sama tanpa menemukan solusi baru.



3. Ketidakpastian Masa Depan Membuat Pikiran Sulit Merasa Aman



Manusia pada dasarnya menyukai kepastian. Kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana hasil dari keputusan yang diambil, dan apakah segala sesuatu akan berjalan sesuai harapan.



Namun, kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang jelas.



Kamu mungkin sudah berusaha keras dalam pekerjaan, tetapi tidak mengetahui apakah usahamu akan menghasilkan sesuatu. Kamu mungkin sedang menjalani hubungan yang baik, tetapi tetap takut kehilangan seseorang. Kamu juga mungkin memiliki rencana keuangan, tetapi tidak bisa memastikan apakah kondisi ekonomi ke depan akan berjalan sesuai harapan.



Ketidakpastian seperti ini dapat memunculkan kecemasan.



Dalam psikologi, terdapat konsep intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan seseorang dalam menerima situasi yang hasilnya belum dapat dipastikan.



Orang yang memiliki tingkat intoleransi terhadap ketidakpastian tinggi cenderung lebih mudah merasa terganggu ketika menghadapi sesuatu yang belum jelas.



Mereka mungkin merasa harus memikirkan setiap kemungkinan agar bisa mengendalikan keadaan.



Sayangnya, semakin keras seseorang berusaha mendapatkan kepastian tentang masa depan, semakin besar pula kemungkinan ia menemukan hal-hal baru yang membuatnya khawatir.



Pada malam hari, ketika suasana lebih sunyi dan aktivitas sehari-hari mulai berhenti, pikiran tentang ketidakpastian tersebut bisa terasa semakin kuat.



Tidak ada pekerjaan yang perlu dilakukan, tidak ada percakapan yang harus dijawab, dan tidak ada aktivitas yang cukup menyita perhatian. Akibatnya, perhatian lebih mudah tertuju pada hal-hal yang belum diketahui.



Kamu akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan, sementara pikiran terus berusaha mencari jawaban.



Intinya: kecemasan sering kali bukan hanya muncul karena sesuatu yang buruk sedang terjadi, melainkan karena kamu takut terhadap sesuatu yang belum diketahui.



4. Stres yang Tidak Selesai Sepanjang Hari Terbawa hingga Malam



Alasan berikutnya adalah masalah yang kamu hadapi sepanjang hari tidak selalu berhenti ketika aktivitas selesai.



Banyak orang menjalani hari dengan berbagai tekanan. Ada tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, tanggung jawab finansial, konflik dengan orang lain, hingga ekspektasi pribadi yang terasa sulit dipenuhi.



Selama siang hari, kamu mungkin masih bisa mengalihkan perhatian dengan bekerja, berbicara dengan orang lain, atau menyelesaikan berbagai aktivitas.



Namun, ketika malam tiba, semua gangguan tersebut mulai menghilang.



Kamu akhirnya memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan apa yang terjadi sepanjang hari dan apa yang harus dihadapi besok.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan cognitive arousal, yaitu kondisi ketika aktivitas mental tetap tinggi meskipun seseorang sudah berusaha beristirahat.



Salah satu bentuknya adalah memikirkan kembali kejadian yang telah berlalu atau mengantisipasi masalah yang belum terjadi.



Misalnya, setelah mendapatkan teguran dari atasan, kamu mungkin terlihat baik-baik saja selama bekerja. Namun, ketika berbaring di tempat tidur, kamu mulai mengingat kembali perkataan atasan, mempertanyakan kemampuan diri, dan membayangkan kemungkinan mendapatkan teguran lagi keesokan harinya.



Stres yang belum diproses dengan baik dapat membuat pikiran tetap aktif.



Selain itu, hubungan antara stres dan gangguan tidur dapat membentuk lingkaran yang saling memperkuat. Stres membuat tidur terganggu, sementara kurang tidur dapat membuat seseorang lebih sulit mengatur emosi dan menghadapi tekanan pada hari berikutnya.



Dengan kata lain, masalah yang kamu bawa ke tempat tidur malam ini berpotensi membuatmu lebih rentan terhadap stres esok hari.



Intinya: tubuh mungkin sudah meninggalkan tempat kerja, tetapi pikiran belum tentu ikut pulang dari tekanan yang kamu alami sepanjang hari.



5. Takut Gagal Membuatmu Terus Memikirkan Kemungkinan Terburuk



Tidak semua kecemasan tentang hari esok berasal dari masalah yang benar-benar sedang terjadi. Terkadang, kecemasan justru muncul karena ketakutan terhadap kegagalan.



Kamu mungkin takut tidak memenuhi ekspektasi orang lain, takut membuat keputusan yang salah, takut kehilangan kesempatan, atau takut tidak menjadi pribadi yang sesuai dengan harapanmu sendiri.



Dalam psikologi, pola berpikir ini dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk dan menganggap bahwa hasil negatif tersebut sangat mungkin terjadi.



Contohnya, seseorang yang akan menghadapi ujian besok mungkin mulai membayangkan dirinya gagal. Ia kemudian berpikir bahwa kegagalan tersebut akan merusak masa depannya, mengecewakan keluarga, dan membuat semua usahanya selama ini menjadi sia-sia.



Padahal, kenyataannya belum tentu demikian.



Satu ujian tidak selalu menentukan seluruh masa depan seseorang. Satu kesalahan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan semua kesempatan. Namun, ketika kecemasan mengambil alih, pikiran bisa membesar-besarkan konsekuensi dari sebuah peristiwa.



Ketakutan terhadap kegagalan juga dapat membuat seseorang merasa harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan.



Akibatnya, sebelum tidur, ia terus menyusun berbagai skenario untuk memastikan dirinya tidak melakukan kesalahan.



Sayangnya, memikirkan kemungkinan terburuk berulang kali tidak menjamin bahwa kamu akan lebih siap menghadapinya.



Sebaliknya, kebiasaan tersebut justru dapat meningkatkan ketegangan emosional dan membuat proses tidur menjadi lebih sulit.



Intinya: rasa takut gagal dapat membuatmu menghabiskan malam untuk menghadapi masalah yang bahkan belum tentu akan datang.



6. Kualitas Tidur Menurun karena Otak Sulit Beralih ke Kondisi Istirahat



Alasan terakhir adalah kecemasan membuat proses peralihan dari kondisi terjaga menuju tidur menjadi lebih sulit.



Tidur bukan sekadar aktivitas memejamkan mata. Ada proses biologis dan psikologis yang harus berjalan secara terkoordinasi agar tubuh dapat memasuki kondisi istirahat.



Salah satu faktor penting adalah menurunnya tingkat kewaspadaan dan aktivitas mental secara bertahap.



Ketika seseorang terus memikirkan hari esok, proses tersebut dapat terganggu.



Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran membuat seseorang tetap memperhatikan berbagai hal yang dianggap penting atau mengancam. Ia mungkin terus memeriksa jam, menghitung berapa banyak waktu tidur yang tersisa, dan merasa panik karena belum juga tertidur.



Ironisnya, kekhawatiran tentang sulit tidur justru dapat memperburuk masalah tidur itu sendiri.



Dalam psikologi tidur, fenomena ini berkaitan dengan sleep performance anxiety, yaitu kecemasan terhadap kemampuan untuk tidur.



Seseorang mulai berpikir:



"Kalau aku tidak tidur sekarang, besok pasti berantakan."



"Aku hanya punya lima jam lagi untuk tidur."



"Kenapa aku belum juga mengantuk?"



"Bagaimana kalau besok aku tidak bisa berkonsentrasi?"



Pikiran semacam ini membuat tidur terasa seperti sebuah tugas yang harus berhasil dilakukan.



Padahal, semakin seseorang memaksakan dirinya untuk segera tidur, semakin besar kemungkinan ia justru merasa tegang.



Kecemasan juga dapat memengaruhi kualitas tidur, misalnya dengan membuat seseorang lebih mudah terbangun atau mengalami tidur yang terasa kurang menyegarkan.



Akibatnya, ia mungkin bangun dengan perasaan lelah, kurang fokus, dan lebih sensitif secara emosional.



Jika kondisi ini berlangsung berulang kali, terbentuklah lingkaran yang sulit diputus: kecemasan mengganggu tidur, kurang tidur meningkatkan kerentanan terhadap kecemasan, dan kecemasan kembali mengganggu tidur pada malam berikutnya.



Intinya: tidur membutuhkan kondisi yang relatif tenang, bukan tekanan untuk segera berhasil memejamkan mata.



Bagaimana Cara Menghentikan Kebiasaan Mencemaskan Hari Esok Sebelum Tidur?



Setelah memahami berbagai alasan di atas, penting untuk mengetahui bahwa kecemasan tidak selalu bisa dihilangkan hanya dengan memerintahkan diri sendiri agar berhenti berpikir.



Kamu tidak perlu memaksa pikiran menjadi kosong. Yang lebih penting adalah belajar mengelola kekhawatiran agar tidak terus menguasai waktu istirahat.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat dicoba.



1. Tuliskan Hal-Hal yang Mengganggu Pikiranmu



Jika pikiran terasa terlalu ramai, cobalah menuliskan apa saja yang sedang kamu khawatirkan.



Misalnya, kamu sedang memikirkan pekerjaan besok, tagihan yang belum dibayar, atau percakapan yang belum selesai dengan seseorang.



Tuliskan semuanya tanpa perlu langsung mencari jawaban.



Setelah itu, pisahkan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendalimu.



Cara ini dapat membantu mengurangi beban mengingat berbagai persoalan sekaligus dan membuatmu lebih mudah menentukan langkah berikutnya.



2. Bedakan Persiapan dengan Kekhawatiran



Persiapan menghasilkan tindakan, sedangkan kekhawatiran berlebihan sering kali hanya menghasilkan pengulangan pikiran.



Jika kamu memiliki pekerjaan penting besok, buatlah daftar sederhana mengenai hal yang perlu dilakukan.



Setelah daftar selesai, izinkan dirimu berhenti memikirkannya untuk sementara.



Ingatlah bahwa kamu tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan hidup sebelum tidur.



3. Latih Pernapasan dan Relaksasi



Teknik pernapasan perlahan dapat membantu menurunkan ketegangan tubuh.



Cobalah menarik napas secara perlahan, kemudian mengembuskannya dengan nyaman. Ulangi beberapa kali tanpa memaksakan ritme tertentu.



Kamu juga bisa mencoba relaksasi otot progresif, yaitu menegangkan lalu melemaskan kelompok otot secara bergantian.



Teknik relaksasi seperti ini dapat membantu tubuh beralih dari kondisi tegang menuju keadaan yang lebih rileks.



4. Kurangi Kebiasaan Memeriksa Waktu



Terus-menerus melihat jam ketika sulit tidur justru dapat meningkatkan tekanan psikologis.



Kamu mungkin mulai menghitung berapa jam yang tersisa sebelum harus bangun. Hal ini membuat tidur terasa seperti perlombaan melawan waktu.



Cobalah menjauhkan jam dari pandangan dan hindari memeriksa waktu berulang kali.



5. Berikan Ruang untuk Menerima Ketidakpastian



Tidak semua hal harus memiliki jawaban malam ini.



Ada keputusan yang bisa diambil besok, masalah yang membutuhkan waktu, dan situasi yang memang tidak bisa kamu kendalikan.



Belajar menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah terhadap kehidupan.



Justru, hal tersebut merupakan bagian dari kemampuan mengelola emosi secara lebih sehat.



Kamu bisa mengingatkan diri sendiri bahwa memikirkan sesuatu terus-menerus tidak selalu membuat hasilnya menjadi lebih baik.



6. Bangun Rutinitas Tidur yang Konsisten



Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari.



Ciptakan suasana kamar yang nyaman, kurangi paparan cahaya menjelang tidur, dan hindari konsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu istirahat.



Jika kamu belum bisa tidur setelah beberapa waktu, jangan memaksakan diri. Bangunlah sejenak dan lakukan aktivitas yang tenang dalam pencahayaan redup. Kembalilah ke tempat tidur ketika mulai mengantuk.



Jika gangguan tidur terus berlangsung, sangat mengganggu aktivitas, atau disertai kecemasan yang sulit dikendalikan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau dokter. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia (CBT-I) merupakan salah satu pendekatan yang terbukti efektif untuk mengatasi insomnia.



Penutup: Kamu Tidak Harus Menyelesaikan Hari Esok Malam Ini



Mencemaskan hari esok merupakan pengalaman yang manusiawi. Setiap orang memiliki tanggung jawab, harapan, ketakutan, dan berbagai hal yang belum tentu bisa diselesaikan hari ini.



Namun, ada satu hal yang perlu kamu ingat: memikirkan masa depan secara berlebihan tidak selalu membuatmu lebih siap menghadapinya.



Terkadang, hal tersebut justru membuatmu kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri.



Menurut perspektif psikologi, kecemasan yang muncul menjelang tidur dapat berkaitan dengan respons stres, overthinking, intoleransi terhadap ketidakpastian, ketakutan akan kegagalan, dan meningkatnya aktivitas mental sebelum tidur.



Semua faktor tersebut dapat membuat otak tetap waspada ketika tubuh sebenarnya membutuhkan istirahat.



Karena itu, cobalah mengubah cara pandangmu terhadap malam hari.



Malam bukanlah waktu untuk menyelesaikan semua persoalan yang belum selesai. Malam adalah kesempatan untuk memberi tubuh dan pikiran ruang untuk pulih.



Kamu boleh memiliki rencana untuk besok. Kamu boleh merasa takut terhadap sesuatu yang belum pasti. Kamu juga boleh belum mengetahui bagaimana semua hal akan berjalan.



Namun, kamu tidak harus memikul seluruh beban masa depan sekaligus.



Terkadang, keputusan paling bijaksana yang bisa kamu ambil malam ini adalah berhenti sejenak, menarik napas, dan memberikan dirimu kesempatan untuk beristirahat.



