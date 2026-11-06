7 Alasan Mengapa Menjadi Aneh Sering Kali Merupakan Tanda Kesehatan Psikologis, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang berperilaku aneh / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Di dunia yang sering kali menuntut setiap orang untuk berpikir, bertindak, berpakaian, dan menjalani kehidupan dengan cara yang hampir sama, menjadi berbeda terkadang dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Orang yang memiliki selera tidak biasa, cara berpikir yang unik, kebiasaan yang tidak umum, atau pandangan hidup yang berbeda sering kali mendapatkan penilaian dari lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin dianggap terlalu nyentrik, sulit dipahami, tidak mengikuti arus, atau bahkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Namun, bagaimana jika menjadi sedikit aneh justru merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memiliki kesehatan psikologis yang baik?



Kita sering kali menganggap bahwa orang yang sehat secara mental adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan norma sosial, mengikuti kebiasaan mayoritas, dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu berbeda. Padahal, kesehatan psikologis tidak selalu berarti menjadi sama dengan orang lain. Justru, kemampuan untuk mengenali diri sendiri, menerima keunikan pribadi, berpikir secara mandiri, dan menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai yang diyakini merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Seseorang yang tidak takut memiliki selera berbeda, menikmati hal-hal sederhana yang mungkin dianggap aneh oleh orang lain, atau memilih jalan hidup yang tidak biasa belum tentu sedang mengalami masalah. Bisa jadi, ia justru memiliki hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri.



Tentu saja, menjadi aneh bukan berarti semua perilaku yang tidak biasa otomatis menunjukkan kesehatan mental. Ada perbedaan antara keunikan kepribadian yang sehat dan perilaku yang menimbulkan penderitaan atau mengganggu kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, selama keunikan tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, tidak ada alasan untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diperbaiki.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat tujuh alasan mengapa menjadi aneh sering kali justru dapat mencerminkan kesehatan psikologis yang baik.



1. Kamu Tidak Terlalu Bergantung pada Penilaian Orang Lain



Salah satu tanda kedewasaan psikologis adalah kemampuan untuk tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai pusat dari seluruh keputusan hidup.



Banyak orang menghabiskan energi untuk memastikan bahwa dirinya terlihat normal di mata masyarakat. Mereka memilih pakaian berdasarkan apa yang sedang populer, menyembunyikan kegemaran yang dianggap kekanak-kanakan, atau mengubah cara berbicara agar lebih mudah diterima oleh lingkungan sosial.



Tanpa disadari, kehidupan seperti ini dapat membuat seseorang kehilangan hubungan dengan identitasnya sendiri.



Sebaliknya, orang yang nyaman dengan keunikannya biasanya tidak merasa harus mendapatkan persetujuan dari semua orang. Mereka bisa menikmati musik yang tidak populer, menyukai film yang jarang ditonton orang lain, memiliki hobi yang dianggap tidak biasa, atau menghabiskan waktu dengan cara yang mungkin sulit dipahami oleh teman-temannya.



Bukan berarti mereka sama sekali tidak peduli terhadap pendapat orang lain. Mereka tetap mampu menerima kritik, mempertimbangkan masukan, dan menghargai perasaan orang di sekitarnya. Namun, mereka tidak membiarkan setiap komentar menentukan siapa diri mereka.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi, bukan semata-mata karena tekanan eksternal.



Orang yang memiliki otonomi psikologis cenderung memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai dirinya. Mereka juga menyadari bahwa diterima oleh semua orang bukanlah syarat untuk menjalani kehidupan yang bermakna.



Ada kebebasan tersendiri ketika seseorang tidak lagi merasa wajib menjelaskan setiap pilihan hidupnya.



Kamu boleh menyukai sesuatu yang tidak disukai orang lain. Kamu boleh memiliki gaya hidup yang berbeda. Kamu bahkan boleh menjadi orang yang sulit dimasukkan ke dalam kategori tertentu.



Selama pilihan tersebut tidak merugikan siapa pun, tidak ada keharusan untuk mengubahnya hanya demi terlihat normal.



Pada akhirnya, kesehatan psikologis bukan tentang memenangkan persetujuan masyarakat, melainkan tentang memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap diri sendiri.



2. Kamu Memiliki Identitas Diri yang Lebih Kuat



Orang yang memiliki identitas diri yang sehat biasanya tidak terlalu mudah kehilangan jati dirinya hanya karena berada di lingkungan yang berbeda.



Mereka mengetahui apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang dianggap penting, dan prinsip apa yang ingin dipertahankan dalam kehidupan.



Identitas diri tidak selalu harus terlihat menarik atau mengesankan. Terkadang, identitas tersebut justru muncul melalui hal-hal sederhana yang membuat seseorang berbeda dari kebanyakan orang.



Misalnya, seseorang mungkin lebih senang menghabiskan akhir pekan dengan membaca buku daripada menghadiri pesta. Ada pula orang yang menikmati percakapan mendalam dibandingkan obrolan ringan. Sebagian orang lebih menyukai kesendirian, sementara yang lain memiliki cara unik dalam mengekspresikan kreativitasnya.



Bagi sebagian masyarakat, kebiasaan tersebut mungkin terlihat aneh. Namun, bagi orang yang menjalaninya, hal itu merupakan bagian alami dari kepribadian mereka.



Memiliki identitas diri yang kuat berarti tidak terus-menerus membentuk kepribadian berdasarkan siapa yang sedang berada di sekitar kita.



Kamu tidak harus menjadi orang yang paling lucu ketika berkumpul dengan teman, menjadi paling ambisius ketika berada di lingkungan pekerjaan, atau berpura-pura menyukai sesuatu hanya karena semua orang membicarakannya.



Kamu dapat menyesuaikan perilaku dengan situasi sosial tanpa harus mengorbankan inti dari siapa dirimu sebenarnya.



Dalam psikologi, penerimaan diri dan kejelasan identitas merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis. Seseorang yang mengenali dirinya dengan baik biasanya memiliki landasan yang lebih kuat ketika menghadapi perubahan, tekanan sosial, dan berbagai tantangan kehidupan.



Hal yang menarik adalah bahwa semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin kecil kebutuhannya untuk terus-menerus membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Ia tidak perlu terlihat keren setiap saat. Ia tidak harus mengikuti semua tren. Ia juga tidak perlu menyembunyikan sisi dirinya yang dianggap tidak biasa.



Sebab, ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa mudah orang lain mengategorikannya.



3. Kamu Berani Berpikir Secara Mandiri



Menjadi berbeda sering kali membutuhkan keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap biasa.



Banyak orang mengikuti kebiasaan tertentu bukan karena benar-benar memercayainya, melainkan karena mereka tidak pernah mempertanyakan alasan di balik kebiasaan tersebut.



Mereka mengikuti standar masyarakat, memilih jalan hidup yang dianggap aman, dan menerima pandangan mayoritas tanpa banyak mempertimbangkannya.



Sementara itu, orang yang memiliki pemikiran mandiri cenderung lebih tertarik untuk mencari tahu mengapa sesuatu harus dilakukan dengan cara tertentu.



Mereka tidak selalu menerima sebuah pendapat hanya karena disampaikan oleh orang yang lebih tua, tokoh terkenal, atau kelompok yang memiliki pengaruh besar.



Mereka ingin memahami alasan, bukti, dan konsekuensi dari suatu keputusan.



Terkadang, kebiasaan mempertanyakan sesuatu membuat mereka terlihat keras kepala, terlalu kritis, atau bahkan aneh.



Namun, berpikir secara mandiri merupakan kemampuan penting dalam kesehatan psikologis karena membantu seseorang membangun keyakinan berdasarkan refleksi, bukan sekadar mengikuti tekanan kelompok.



Orang yang mampu berpikir mandiri juga biasanya lebih terbuka terhadap kemungkinan bahwa dirinya bisa salah.



Mereka tidak harus selalu memenangkan perdebatan. Mereka dapat mengubah pandangan ketika menemukan informasi yang lebih baik.



Inilah perbedaan antara pemikiran mandiri dan sekadar ingin tampil berbeda.



Berpikir mandiri bukan berarti menolak semua hal yang dilakukan mayoritas. Bukan pula berarti menganggap diri sendiri lebih pintar daripada orang lain.



Sebaliknya, berpikir mandiri berarti memiliki keberanian untuk mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menentukan sikap secara sadar.



Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat berharga.



Kamu tidak mudah terjebak dalam tren yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Kamu tidak gampang terbawa tekanan teman sebaya. Kamu juga lebih mampu menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang.



Terkadang, menjadi orang yang sedikit berbeda memang berarti harus berjalan di luar jalur yang dipilih kebanyakan orang.



Namun, selama kamu mengetahui alasan di balik pilihan tersebut, perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti.



4. Kamu Memiliki Kreativitas dan Rasa Ingin Tahu yang Tinggi



Pernahkah kamu bertemu seseorang yang memiliki hobi sangat spesifik, menyukai topik yang tidak biasa, atau bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan sesuatu yang menurut orang lain tidak penting?



Misalnya, seseorang yang senang mengamati bentuk awan, mengoleksi benda-benda unik, mempelajari sejarah suatu tempat, membuat cerita khayalan, atau tertarik pada detail kecil yang sering diabaikan orang lain.



Bagi sebagian orang, kebiasaan seperti ini mungkin terlihat aneh.



Namun, rasa ingin tahu dan kreativitas merupakan bagian penting dari kehidupan psikologis yang sehat.



Orang yang kreatif sering kali memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak hanya menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi juga tertarik membayangkan berbagai kemungkinan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.



Mereka dapat menemukan kesenangan dalam aktivitas yang sederhana karena memiliki cara tersendiri untuk mengamati dan memahami lingkungan.



Kreativitas tidak selalu berarti menjadi seniman, penulis, musisi, atau penemu. Kreativitas juga dapat muncul dalam cara seseorang menyelesaikan masalah, mengatur kehidupan sehari-hari, membangun hubungan, atau mengekspresikan dirinya.



Bahkan, memiliki minat yang tidak populer dapat menjadi sumber kebahagiaan tersendiri.



Ketika seseorang menikmati aktivitas karena rasa penasaran dan kepuasan pribadi, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan, ia sedang mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan proses belajar dan eksplorasi.



Dalam psikologi, rasa ingin tahu berkaitan dengan keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience, salah satu dimensi dalam model kepribadian Big Five.



Orang dengan keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi cenderung tertarik pada ide-ide baru, pengalaman berbeda, imajinasi, dan eksplorasi intelektual.



Tentu saja, tidak semua orang kreatif harus memiliki kepribadian yang sama. Namun, kemampuan menikmati hal-hal baru dan tidak biasa dapat memperkaya kehidupan seseorang.



Jadi, jika kamu memiliki hobi yang dianggap aneh oleh orang lain, mungkin kamu tidak perlu buru-buru menghentikannya.



Bisa jadi, itulah salah satu cara pikiranmu menemukan kebahagiaan, menyalurkan kreativitas, dan menjaga rasa ingin tahu tetap hidup.



5. Kamu Mampu Menikmati Kesendirian Tanpa Merasa Kesepian



Di tengah budaya yang sering mengaitkan popularitas dengan kebahagiaan, orang yang menikmati kesendirian terkadang dianggap tidak pandai bersosialisasi.



Seseorang yang lebih suka menghabiskan waktu sendirian, pergi ke tempat tertentu tanpa teman, atau menikmati aktivitas pribadi mungkin dicap antisosial.



Padahal, menikmati kesendirian dan mengalami kesepian merupakan dua hal yang sangat berbeda.



Kesepian adalah perasaan terputus dari hubungan sosial yang diinginkan. Sementara itu, kesendirian dapat menjadi pilihan sadar untuk mendapatkan ketenangan, beristirahat, dan mengenali kebutuhan diri sendiri.



Orang yang nyaman dengan kesendirian tidak selalu membenci interaksi sosial. Mereka hanya memahami bahwa energi dan kebahagiaan tidak harus selalu diperoleh melalui kehadiran orang lain.



Mereka mungkin menikmati berjalan sendirian, membaca buku di kafe, menonton film tanpa ditemani, memasak makanan favorit, atau sekadar duduk diam sambil memikirkan berbagai hal.



Bagi mereka, waktu sendirian bukanlah hukuman. Justru, itu merupakan kesempatan untuk mengisi kembali energi dan memberikan ruang bagi pikiran.



Kemampuan menikmati kesendirian dapat berkaitan dengan regulasi emosi dan kemandirian psikologis.



Ketika seseorang tidak terus-menerus membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa nyaman, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan pikirannya sendiri.



Ia juga dapat belajar membedakan antara keinginan untuk terhubung dengan orang lain dan ketakutan ketika harus menghadapi dirinya sendiri.



Namun, penting untuk memahami bahwa kesendirian yang sehat tetap berbeda dari isolasi sosial yang merugikan.



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial. Dukungan emosional, persahabatan, dan rasa memiliki tetap penting bagi kesejahteraan psikologis.



Jadi, seseorang tidak harus menjadi penyendiri untuk dianggap sehat secara mental.



Intinya adalah kemampuan untuk menikmati waktu bersama orang lain sekaligus merasa nyaman ketika sedang sendirian.



Jika kamu bisa tertawa bersama teman-teman, tetapi juga menikmati malam yang tenang tanpa merasa harus mencari perhatian siapa pun, itu merupakan bentuk keseimbangan yang berharga.



6. Kamu Lebih Mampu Menerima Ketidaksempurnaan Diri Sendiri



Salah satu beban psikologis yang sering dialami manusia adalah keinginan untuk terlihat sempurna.



Banyak orang merasa harus selalu tampil menarik, berbicara dengan tepat, memiliki selera yang bagus, dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima semua orang.



Akibatnya, mereka menjadi terlalu sibuk mengawasi diri sendiri.



Mereka takut melakukan kesalahan, khawatir terlihat bodoh, dan terus-menerus membandingkan dirinya dengan standar orang lain.



Sementara itu, orang yang mampu menerima keunikannya biasanya memiliki ruang lebih besar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan.



Mereka tidak selalu merasa perlu menyembunyikan sisi konyol, kekanak-kanakan, atau tidak biasa dari kepribadiannya.



Mereka bisa tertawa ketika melakukan kesalahan kecil. Mereka tidak terlalu malu ketika memiliki kegemaran yang dianggap aneh. Mereka juga tidak menganggap setiap kekurangan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik.



Hal ini berkaitan dengan penerimaan diri atau self-acceptance.



Penerimaan diri bukan berarti seseorang harus menyukai seluruh aspek kepribadiannya atau berhenti berusaha berkembang.



Sebaliknya, penerimaan diri berarti mampu melihat diri sendiri secara realistis, termasuk kelebihan dan kekurangannya, tanpa terus-menerus terjebak dalam kebencian terhadap diri sendiri.



Orang yang memiliki penerimaan diri cenderung lebih mudah mengakui bahwa dirinya manusia biasa.



Ia bisa memiliki kelebihan dalam satu bidang sekaligus mengalami kesulitan dalam bidang lainnya. Ia dapat terlihat cerdas dalam situasi tertentu, tetapi melakukan hal-hal konyol dalam situasi berbeda.



Dan itu tidak masalah.



Kehidupan tidak harus menjadi pertunjukan yang menuntut seseorang untuk selalu terlihat sempurna.



Terkadang, kemampuan untuk menjadi sedikit aneh, tertawa terhadap diri sendiri, dan tidak terlalu serius menghadapi setiap penilaian merupakan bentuk kebebasan psikologis.



Kamu tidak harus menghilangkan seluruh keunikanmu untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa.



Kamu juga tidak perlu membenci sisi dirimu yang belum tentu dipahami oleh semua orang.



Sebab, kedewasaan bukan tentang menghapus seluruh keanehan, melainkan mengetahui kapan harus bersikap serius dan kapan boleh menjadi diri sendiri tanpa terlalu banyak beban.



7. Kamu Lebih Berani Menjalani Kehidupan Sesuai Nilai-Nilai Pribadi



Alasan terakhir yang mungkin paling penting adalah bahwa menjadi berbeda terkadang menunjukkan keberanian seseorang untuk menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang benar-benar diyakininya.



Masyarakat sering kali memiliki standar tentang seperti apa kehidupan yang ideal.



Kita diberi gambaran mengenai pekerjaan yang dianggap sukses, hubungan yang dianggap ideal, penampilan yang dianggap menarik, dan pencapaian yang dianggap membanggakan.



Tidak ada yang salah dengan memiliki standar atau tujuan hidup. Masalah muncul ketika seseorang merasa harus mengikuti semua standar tersebut meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadinya.



Orang yang memiliki kesehatan psikologis yang baik cenderung berusaha membangun kehidupan yang memiliki makna bagi dirinya sendiri.



Mungkin seseorang memilih pekerjaan yang sederhana karena lebih menghargai keseimbangan hidup daripada status sosial.



Ada pula orang yang tidak tertarik mengejar popularitas karena lebih menyukai kehidupan yang tenang.



Sebagian orang memilih memiliki lingkaran pertemanan kecil tetapi dekat, sementara yang lain lebih menikmati perjalanan hidup yang tidak terlalu mengikuti pola umum.



Pilihan-pilihan tersebut mungkin terlihat aneh bagi orang yang memiliki standar kehidupan berbeda.



Namun, setiap orang memiliki kebutuhan, prioritas, dan definisi kebahagiaan masing-masing.



Dalam teori kesejahteraan psikologis Carol Ryff, salah satu dimensi penting kesehatan psikologis adalah tujuan hidup atau purpose in life. Dimensi lainnya mencakup otonomi, pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, serta penguasaan lingkungan.



Artinya, kehidupan yang sehat secara psikologis bukan hanya tentang merasa bahagia setiap saat.



Kesehatan psikologis juga berkaitan dengan kemampuan menemukan arah, mengembangkan potensi, dan membangun kehidupan yang terasa bermakna.



Seseorang yang berani menjalani kehidupan sesuai nilai pribadinya tidak selalu memilih jalan yang mudah.



Ia mungkin harus menghadapi komentar, ketidaksetujuan, atau bahkan penolakan dari lingkungan sekitar.



Namun, ia memahami bahwa kehidupan yang dijalani hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaannya sendiri.



Pada akhirnya, keberanian menjadi berbeda bukan tentang sengaja melawan masyarakat.



Ini tentang tidak mengkhianati diri sendiri hanya demi mendapatkan penerimaan.



Menjadi Aneh Bukan Berarti Harus Berbeda dalam Segala Hal



Setelah memahami ketujuh alasan tersebut, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: menjadi aneh bukanlah ukuran mutlak kesehatan mental.



Seseorang tidak otomatis lebih sehat secara psikologis hanya karena memiliki kebiasaan yang tidak umum. Begitu pula, seseorang yang menyukai hal-hal populer, mengikuti tren, dan menikmati kehidupan sosial bukan berarti kurang memiliki identitas diri.



Keunikan bukanlah sebuah kompetisi.



Kesehatan psikologis lebih banyak berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, memahami dirinya, mengelola emosi, membangun hubungan, dan menghadapi berbagai tantangan.



Ada perbedaan antara menjadi unik karena merasa nyaman dengan diri sendiri dan melakukan sesuatu secara tidak terkendali hingga merugikan diri sendiri maupun orang lain.



Jika suatu perilaku menyebabkan penderitaan yang berat, mengganggu pekerjaan, merusak hubungan, atau membuat seseorang kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, hal tersebut layak mendapatkan perhatian lebih lanjut.



Dengan kata lain, kebebasan menjadi diri sendiri tetap perlu berjalan bersama kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain.



Kamu boleh menjadi berbeda tanpa harus merendahkan orang yang memilih kehidupan yang lebih konvensional.



Kamu boleh memiliki pemikiran unik tanpa harus menganggap semua orang yang tidak sependapat sebagai orang yang salah.



Kamu juga boleh menikmati kesendirian tanpa harus menutup diri dari hubungan yang sehat.



Kesehatan psikologis justru terlihat dari kemampuan menjaga keseimbangan tersebut.



Kesimpulan: Tidak Semua Orang Harus Menjadi Normal dengan Cara yang Sama



Kita hidup di tengah masyarakat yang sering kali memberikan penghargaan kepada keseragaman.



Orang yang mengikuti aturan dianggap mudah diterima, mereka yang memiliki selera umum dianggap normal, dan orang yang menjalani kehidupan berbeda terkadang menjadi sasaran penilaian.



Namun, kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar kategori normal dan tidak normal.



Menjadi sedikit aneh bisa berarti kamu mulai mengenali identitas diri, berani berpikir mandiri, memiliki rasa ingin tahu, menikmati kesendirian, menerima ketidaksempurnaan, dan tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain.



Semua hal tersebut dapat menjadi bagian dari perkembangan psikologis yang sehat.



Kamu tidak harus menyukai apa yang disukai semua orang. Kamu tidak perlu memiliki hobi yang sedang populer. Kamu juga tidak harus menjalani kehidupan berdasarkan standar yang ditentukan oleh lingkungan sosial.



Terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk kesehatan psikologismu adalah berhenti memaksakan diri agar terlihat seperti orang lain.



Sebab, menjadi pribadi yang sehat bukan berarti menjadi manusia yang paling mudah dipahami oleh semua orang.



Menjadi sehat berarti mampu memahami diri sendiri, menghargai orang lain, bertanggung jawab atas pilihan hidup, dan memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



Jadi, jika seseorang pernah mengatakan bahwa kamu terlalu aneh, terlalu berbeda, atau terlalu sulit dipahami, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk.



Mungkin kamu hanya memiliki cara tersendiri dalam menikmati kehidupan.



Dan selama keunikan itu tidak menyakiti siapa pun, kamu tidak harus mengubahnya hanya agar terlihat normal.



