Rahasia Otak Tetap Awet Muda, 8 Kebiasaan Ini Sering Dilakukan Orang Berumur Panjang

JawaPos.com – Bertambahnya usia sering dikaitkan dengan menurunnya kemampuan mengingat, berkonsentrasi, hingga memproses informasi. Meski begitu, kondisi tersebut tidak selalu dialami setiap orang dengan cara yang sama. Sebagian orang tetap mampu berpikir jernih, mempelajari hal baru, bahkan menghasilkan ide-ide kreatif meskipun sudah memasuki usia lanjut. Kemampuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi juga berkaitan dengan pola hidup dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Menjaga kesehatan otak sejak dini menjadi salah satu langkah penting agar kemampuan kognitif tetap terpelihara seiring bertambahnya usia. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang mampu mempertahankan ketajaman mental hingga usia tua. 1. Tidak Pernah Berhenti Mempelajari Hal Baru Orang yang memiliki pikiran tajam biasanya tidak membatasi dirinya untuk terus belajar, berapa pun usianya. Mereka senang membaca buku, mencoba keterampilan baru, mempelajari bahasa asing, hingga menekuni aktivitas yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kebiasaan tersebut membantu merangsang kemampuan otak dalam membentuk dan memperkuat hubungan antarsel saraf. Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk menyesuaikan diri dan membangun koneksi baru. 2. Senantiasa Menjaga Hubungan dengan Orang Lain Memiliki hubungan sosial yang baik ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan emosional, tetapi juga mendukung kesehatan otak. Orang yang tetap aktif secara mental biasanya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan komunitasnya. Mereka tidak keberatan meluangkan waktu untuk berbincang, bertukar pikiran, atau mengikuti kegiatan bersama orang lain.
JawaPos.com – Bertambahnya usia sering dikaitkan dengan menurunnya kemampuan mengingat, berkonsentrasi, hingga memproses informasi. Meski begitu, kondisi tersebut tidak selalu dialami setiap orang dengan cara yang sama.
Sebagian orang tetap mampu berpikir jernih, mempelajari hal baru, bahkan menghasilkan ide-ide kreatif meskipun sudah memasuki usia lanjut.
Kemampuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi juga berkaitan dengan pola hidup dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.
Menjaga kesehatan otak sejak dini menjadi salah satu langkah penting agar kemampuan kognitif tetap terpelihara seiring bertambahnya usia.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang mampu mempertahankan ketajaman mental hingga usia tua.
1. Tidak Pernah Berhenti Mempelajari Hal Baru
Orang yang memiliki pikiran tajam biasanya tidak membatasi dirinya untuk terus belajar, berapa pun usianya.
Mereka senang membaca buku, mencoba keterampilan baru, mempelajari bahasa asing, hingga menekuni aktivitas yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
Kebiasaan tersebut membantu merangsang kemampuan otak dalam membentuk dan memperkuat hubungan antarsel saraf.
Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk menyesuaikan diri dan membangun koneksi baru.
2. Senantiasa Menjaga Hubungan dengan Orang Lain
Memiliki hubungan sosial yang baik ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan emosional, tetapi juga mendukung kesehatan otak.
Orang yang tetap aktif secara mental biasanya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan komunitasnya.
Mereka tidak keberatan meluangkan waktu untuk berbincang, bertukar pikiran, atau mengikuti kegiatan bersama orang lain.
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Jawa Pos
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