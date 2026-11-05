Bukan Tidak Mau Berusaha, 10 Sikap Ini Bisa Menandakan Seseorang Sedang Tertekan

Perilaku ini menunjukkan seseorang sedang lelah secara emosional bukan malas
JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat kurang produktif atau sering menunda pekerjaan dapat langsung disebut sebagai pribadi pemalas. Ada kemungkinan perilaku tersebut muncul karena kondisi emosional yang sedang tidak baik-baik saja.
Kelelahan emosional merupakan keadaan ketika seseorang merasa kehabisan tenaga secara mental akibat tekanan, tuntutan hidup, maupun persoalan yang terus menumpuk. Kondisi ini dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, hingga menjalani aktivitas sehari-hari.
Berbeda dengan kelelahan fisik yang biasanya dapat berkurang setelah beristirahat, kelelahan emosional terkadang membutuhkan waktu lebih panjang untuk pulih. Bahkan, seseorang bisa tetap menjalankan rutinitas seperti biasa meskipun sebenarnya sedang mengalami pergulatan batin.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menggambarkan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional. Beberapa di antaranya mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi petunjuk bahwa kondisi mentalnya sedang membutuhkan perhatian.
Berikut sepuluh perilaku yang perlu dikenali.
Seseorang yang mengalami kelelahan emosional biasanya masih mampu menentukan hal-hal sederhana, seperti memilih menu makanan atau pakaian yang akan dikenakan.
Namun, ketika dihadapkan pada keputusan besar yang berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, atau masa depan, mereka justru merasa kebingungan.
Tidak jarang mereka memilih menjawab terserah karena merasa tidak memiliki cukup energi untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Hal tersebut bisa terjadi karena pikiran sudah terlalu terbebani sehingga proses menentukan pilihan terasa jauh lebih melelahkan.
Perilaku lainnya terlihat ketika seseorang justru lebih sering menyelesaikan pekerjaan ringan dibandingkan tugas yang sebenarnya membutuhkan perhatian lebih besar.
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