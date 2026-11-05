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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Jumat, 6 November 2026 | 03.43 WIB

Punya Lingkaran Sosial Luas tetapi Tak Punya Tempat Bercerita, Ini 8 Tandanya

ILustrasi seseorang yang terlihat ramah tetapi tidak memiliki teman dekat

JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat mudah bergaul mempunyai hubungan pertemanan yang benar-benar dekat. Ada individu yang dikenal ramah, murah senyum, dan mampu mencairkan suasana ketika berada di tengah banyak orang, tetapi justru tidak mempunyai sahabat untuk berbagi cerita pribadi.

Sekilas, kehidupan sosial mereka mungkin terlihat menyenangkan karena dikelilingi banyak kenalan. Namun, hubungan yang terjalin terkadang hanya sebatas interaksi sehari-hari tanpa melibatkan kedekatan emosional yang mendalam.

Dalam psikologi, kondisi semacam ini dapat dikaitkan dengan hubungan sosial yang bersifat dangkal atau superficial relationship. Artinya, seseorang mungkin mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik, tetapi belum tentu merasa nyaman untuk membangun ikatan pribadi yang lebih intim.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang terlihat ramah, tetapi sebenarnya tidak mempunyai banyak teman dekat. Berikut penjelasannya.

1. Mudah Bergaul, tetapi Hubungannya Hanya Sebatas Kenalan

Orang dengan karakter ini biasanya tidak kesulitan ketika harus berinteraksi dengan orang baru. Mereka mampu tersenyum, menyapa, bercanda, bahkan menciptakan suasana menyenangkan dalam sebuah pertemuan.

Namun, kedekatan yang terbangun sering kali berhenti pada interaksi ringan. Mereka mungkin mengenal banyak orang, tetapi tidak banyak yang mengetahui kehidupan pribadinya secara mendalam.

Dalam sudut pandang psikologi, kemampuan bersosialisasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuan membangun keintiman emosional. Seseorang bisa sangat komunikatif di lingkungan umum, tetapi tetap merasa kesulitan ketika harus menjalin hubungan yang lebih personal.

2. Kurang Nyaman Membicarakan Hal yang Bersifat Pribadi

Ketika berbincang dengan orang lain, mereka biasanya lebih menyukai pembahasan ringan seperti pekerjaan, hiburan, tren terbaru, atau kejadian sehari-hari.

Sebaliknya, ketika percakapan mulai menyentuh persoalan pribadi, perasaan, maupun pengalaman yang menyakitkan, mereka cenderung menjadi lebih tertutup.

Bukan berarti tidak mempunyai cerita untuk dibagikan. Bisa jadi, mereka hanya belum merasa cukup aman untuk memperlihatkan sisi dirinya yang lebih rentan.

Kondisi ini dapat berkaitan dengan kesulitan membangun kerentanan emosional atau emotional vulnerability. Padahal, keterbukaan yang dilakukan secara bertahap dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling memahami.

3. Sangat Menjaga Privasi Kehidupan Pribadi

Meskipun terlihat terbuka dan menyenangkan, sebagian orang sebenarnya mempunyai batas privasi yang cukup ketat.

Mereka bisa mendengarkan berbagai cerita orang lain, mengetahui banyak hal tentang kehidupan teman-temannya, tetapi jarang membicarakan persoalan pribadi sendiri.

Sikap tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan diri. Mereka mungkin merasa bahwa tidak semua orang perlu mengetahui kehidupan pribadinya, terutama jika belum memiliki kepercayaan yang kuat terhadap seseorang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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