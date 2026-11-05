Punya Lingkaran Sosial Luas tetapi Tak Punya Tempat Bercerita, Ini 8 Tandanya

JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat mudah bergaul mempunyai hubungan pertemanan yang benar-benar dekat. Ada individu yang dikenal ramah, murah senyum, dan mampu mencairkan suasana ketika berada di tengah banyak orang, tetapi justru tidak mempunyai sahabat untuk berbagi cerita pribadi. Sekilas, kehidupan sosial mereka mungkin terlihat menyenangkan karena dikelilingi banyak kenalan. Namun, hubungan yang terjalin terkadang hanya sebatas interaksi sehari-hari tanpa melibatkan kedekatan emosional yang mendalam. Dalam psikologi, kondisi semacam ini dapat dikaitkan dengan hubungan sosial yang bersifat dangkal atau superficial relationship. Artinya, seseorang mungkin mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik, tetapi belum tentu merasa nyaman untuk membangun ikatan pribadi yang lebih intim. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang terlihat ramah, tetapi sebenarnya tidak mempunyai banyak teman dekat. Berikut penjelasannya. Orang dengan karakter ini biasanya tidak kesulitan ketika harus berinteraksi dengan orang baru. Mereka mampu tersenyum, menyapa, bercanda, bahkan menciptakan suasana menyenangkan dalam sebuah pertemuan. Namun, kedekatan yang terbangun sering kali berhenti pada interaksi ringan. Mereka mungkin mengenal banyak orang, tetapi tidak banyak yang mengetahui kehidupan pribadinya secara mendalam. Dalam sudut pandang psikologi, kemampuan bersosialisasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuan membangun keintiman emosional. Seseorang bisa sangat komunikatif di lingkungan umum, tetapi tetap merasa kesulitan ketika harus menjalin hubungan yang lebih personal. Ketika berbincang dengan orang lain, mereka biasanya lebih menyukai pembahasan ringan seperti pekerjaan, hiburan, tren terbaru, atau kejadian sehari-hari. Sebaliknya, ketika percakapan mulai menyentuh persoalan pribadi, perasaan, maupun pengalaman yang menyakitkan, mereka cenderung menjadi lebih tertutup. Bukan berarti tidak mempunyai cerita untuk dibagikan. Bisa jadi, mereka hanya belum merasa cukup aman untuk memperlihatkan sisi dirinya yang lebih rentan. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kesulitan membangun kerentanan emosional atau emotional vulnerability. Padahal, keterbukaan yang dilakukan secara bertahap dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling memahami. Meskipun terlihat terbuka dan menyenangkan, sebagian orang sebenarnya mempunyai batas privasi yang cukup ketat. Mereka bisa mendengarkan berbagai cerita orang lain, mengetahui banyak hal tentang kehidupan teman-temannya, tetapi jarang membicarakan persoalan pribadi sendiri. Sikap tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan diri. Mereka mungkin merasa bahwa tidak semua orang perlu mengetahui kehidupan pribadinya, terutama jika belum memiliki kepercayaan yang kuat terhadap seseorang.
1. Mudah Bergaul, tetapi Hubungannya Hanya Sebatas Kenalan
2. Kurang Nyaman Membicarakan Hal yang Bersifat Pribadi
3. Sangat Menjaga Privasi Kehidupan Pribadi
JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat mudah bergaul mempunyai hubungan pertemanan yang benar-benar dekat. Ada individu yang dikenal ramah, murah senyum, dan mampu mencairkan suasana ketika berada di tengah banyak orang, tetapi justru tidak mempunyai sahabat untuk berbagi cerita pribadi.
Sekilas, kehidupan sosial mereka mungkin terlihat menyenangkan karena dikelilingi banyak kenalan. Namun, hubungan yang terjalin terkadang hanya sebatas interaksi sehari-hari tanpa melibatkan kedekatan emosional yang mendalam.
Dalam psikologi, kondisi semacam ini dapat dikaitkan dengan hubungan sosial yang bersifat dangkal atau superficial relationship. Artinya, seseorang mungkin mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik, tetapi belum tentu merasa nyaman untuk membangun ikatan pribadi yang lebih intim.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang terlihat ramah, tetapi sebenarnya tidak mempunyai banyak teman dekat. Berikut penjelasannya.
Orang dengan karakter ini biasanya tidak kesulitan ketika harus berinteraksi dengan orang baru. Mereka mampu tersenyum, menyapa, bercanda, bahkan menciptakan suasana menyenangkan dalam sebuah pertemuan.
Namun, kedekatan yang terbangun sering kali berhenti pada interaksi ringan. Mereka mungkin mengenal banyak orang, tetapi tidak banyak yang mengetahui kehidupan pribadinya secara mendalam.
Dalam sudut pandang psikologi, kemampuan bersosialisasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuan membangun keintiman emosional. Seseorang bisa sangat komunikatif di lingkungan umum, tetapi tetap merasa kesulitan ketika harus menjalin hubungan yang lebih personal.
Ketika berbincang dengan orang lain, mereka biasanya lebih menyukai pembahasan ringan seperti pekerjaan, hiburan, tren terbaru, atau kejadian sehari-hari.
Sebaliknya, ketika percakapan mulai menyentuh persoalan pribadi, perasaan, maupun pengalaman yang menyakitkan, mereka cenderung menjadi lebih tertutup.
Bukan berarti tidak mempunyai cerita untuk dibagikan. Bisa jadi, mereka hanya belum merasa cukup aman untuk memperlihatkan sisi dirinya yang lebih rentan.
Kondisi ini dapat berkaitan dengan kesulitan membangun kerentanan emosional atau emotional vulnerability. Padahal, keterbukaan yang dilakukan secara bertahap dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling memahami.
Meskipun terlihat terbuka dan menyenangkan, sebagian orang sebenarnya mempunyai batas privasi yang cukup ketat.
Mereka bisa mendengarkan berbagai cerita orang lain, mengetahui banyak hal tentang kehidupan teman-temannya, tetapi jarang membicarakan persoalan pribadi sendiri.
Sikap tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan diri. Mereka mungkin merasa bahwa tidak semua orang perlu mengetahui kehidupan pribadinya, terutama jika belum memiliki kepercayaan yang kuat terhadap seseorang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022