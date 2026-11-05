Hati-Hati! 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Orang Lain Diam-Diam Tidak Suka Padamu

Ilustrasi kebiasaan yang membuat orang lain ilfeel tanpa disadari menurut psikologi (Freepik) JawaPos.com – Cara seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari ternyata dapat memengaruhi bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain. Bahkan, kebiasaan sederhana yang sering dianggap tidak bermasalah bisa menimbulkan rasa kurang nyaman dalam sebuah hubungan sosial. Ada perilaku yang membuat seseorang mudah disukai karena mampu menciptakan suasana menyenangkan. Sebaliknya, beberapa kebiasaan justru bisa membuat orang lain perlahan menjaga jarak tanpa pernah menyampaikan alasannya secara langsung. Menariknya, perilaku tersebut tidak selalu muncul karena niat buruk. Terkadang, seseorang melakukannya secara spontan karena sudah terbiasa atau tidak menyadari dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Dalam psikologi sosial, kemampuan memahami respons dan perasaan orang lain menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Karena itu, mengenali kebiasaan yang berpotensi mengganggu kenyamanan orang lain dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi sehari-hari. Dilansir dari laman Geediting, berikut sepuluh kebiasaan yang tanpa disadari bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman atau bahkan kehilangan ketertarikan untuk berinteraksi. 1. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain Salah satu kebiasaan yang bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai adalah terlalu sering menyela ketika orang lain sedang berbicara. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang terlalu bersemangat menyampaikan pendapat atau merasa sudah mengetahui apa yang ingin dikatakan lawan bicaranya. Meskipun tidak selalu dilakukan dengan sengaja, kebiasaan tersebut bisa memberikan kesan bahwa pendapat orang lain tidak cukup penting untuk didengarkan sampai selesai. Cobalah membiasakan diri memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya. Berikan jeda sejenak sebelum menanggapi agar percakapan berlangsung lebih nyaman. Sikap sederhana ini menunjukkan bahwa Anda menghargai keberadaan dan pemikiran orang lain. 2. Selalu Membandingkan Pengalaman dengan Cerita Orang Lain Ketika seseorang sedang bercerita mengenai masalahnya, tidak sedikit orang yang justru langsung membalas dengan pengalaman pribadi yang dianggap lebih berat. Misalnya, ketika teman mengeluhkan pekerjaan yang melelahkan, respons yang muncul justru membandingkannya dengan pengalaman diri sendiri yang dianggap jauh lebih sulit. Padahal, tujuan seseorang bercerita belum tentu untuk mencari siapa yang memiliki pengalaman paling buruk. Kebiasaan seperti ini dapat membuat lawan bicara merasa kurang diperhatikan atau seolah-olah masalahnya tidak cukup penting.