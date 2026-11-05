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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 6 November 2026 | 03.19 WIB

Tidak Banyak Bicara, 7 Sikap Ini Justru Membuktikan Seseorang Menghargai Keberadaanmu

perilaku yang menunjukkan orang lain mempunyai rasa hormat dan menghargaimu../Freepik/ pressfoto

JawaPos.com – Rasa hormat dan penghargaan dari orang lain tidak selalu disampaikan melalui pujian atau ucapan manis. Terkadang, ketulusan seseorang justru lebih mudah dikenali melalui tindakan sederhana yang mereka tunjukkan setiap hari.

Cara seseorang memperlakukanmu ketika berbicara, menghargai keputusanmu, hingga menepati janji dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar mereka menghargai keberadaanmu.

Dalam hubungan sosial, sikap saling menghormati menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan kedekatan. Orang yang benar-benar menghargaimu biasanya tidak berusaha merendahkan, memaksakan kehendak, atau membuatmu merasa tidak berarti.

Menariknya, perilaku tersebut sering kali muncul dalam hal-hal kecil yang mungkin tidak langsung disadari.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh perilaku yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang memiliki rasa hormat dan penghargaan terhadap dirimu. Berikut ulasannya.

1. Mendengarkan Ceritamu Tanpa Terus-Menerus Memotong Pembicaraan

Salah satu bentuk penghargaan yang paling sederhana adalah memberikan perhatian ketika orang lain sedang berbicara.

Seseorang yang menghormatimu tidak hanya mendengarkan sekilas, tetapi berusaha memahami apa yang sedang kamu sampaikan.

Mereka tidak terburu-buru menyela pembicaraan, mengalihkan topik kepada dirinya sendiri, atau sibuk melakukan aktivitas lain ketika kamu sedang bercerita.

Bahkan, mereka mungkin masih mengingat detail kecil dari percakapan sebelumnya dan kembali menanyakannya pada kesempatan berbeda.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa mereka menganggap pemikiran, pengalaman, dan perasaanmu sebagai sesuatu yang penting.

2. Tidak Memaksakan Kehendak dan Menghargai Batasan Pribadimu

Setiap orang memiliki batasan pribadi yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu sendiri setelah menjalani hari melelahkan, ada pula yang memiliki prinsip tertentu dalam mengambil keputusan.

Orang yang menghormatimu akan berusaha memahami kebutuhan tersebut tanpa memaksakan keinginannya sendiri.

Ketika kamu menolak sebuah ajakan atau meminta waktu untuk beristirahat, mereka tidak langsung tersinggung maupun membuatmu merasa bersalah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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