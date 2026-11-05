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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Jumat, 6 November 2026 | 03.14 WIB

7 Kebiasaan Orang yang Mudah Cemas Saat Berada di Bandara, Kamu Termasuk?

seseorang yang cemas saat di bandara - Image

seseorang yang cemas saat di bandara

JawaPos.com – Perjalanan menggunakan pesawat umumnya menjadi pengalaman yang dinantikan banyak orang. Selain bisa mengunjungi tempat baru, perjalanan udara juga memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan dari ketinggian.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman ketika berada di bandara. Bagi sebagian orang, suasana terminal yang ramai, suara pengumuman, antrean pemeriksaan, hingga ketidakpastian jadwal penerbangan justru bisa menimbulkan kegelisahan.

Kondisi ini dikenal dengan istilah airport anxiety atau kecemasan saat berada di bandara. Perasaan tersebut dapat muncul karena berbagai faktor, mulai dari takut terlambat, khawatir kehilangan barang, hingga ketakutan menghadapi penerbangan.

Menariknya, kecemasan ini terkadang terlihat melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan seseorang selama berada di bandara.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang mengalami kecemasan ketika berada di bandara. Berikut penjelasannya.

1. Datang ke Bandara Jauh Lebih Awal dari Jadwal Penerbangan

Datang lebih awal memang menjadi salah satu cara untuk menghindari keterlambatan. Namun, pada orang yang mengalami kecemasan berlebih, kebiasaan ini terkadang dilakukan secara ekstrem.

Mereka bisa tiba di bandara empat hingga enam jam sebelum keberangkatan, meskipun waktu tersebut sebenarnya belum diperlukan.

Alasannya beragam, mulai dari takut terjebak kemacetan, khawatir antrean pemeriksaan terlalu panjang, hingga membayangkan kemungkinan tersesat saat mencari gate.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan safety behavior, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi rasa takut atau menghindari situasi yang dianggap mengancam.

Sayangnya, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan tersebut justru bisa membuat seseorang semakin bergantung pada persiapan ekstra untuk merasa aman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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