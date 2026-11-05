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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 6 November 2026 | 03.06 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan, 8 Karakter Ini Sering Dikaitkan dengan Orang yang Suka Jalan Cepat

ciri kepribadian orang yang suka jalan kaki cepat. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki ternyata bisa memberikan gambaran menarik mengenai karakter seseorang. Salah satunya adalah kecepatan langkah ketika sedang berjalan.

Ada orang yang terbiasa melangkah santai, tetapi tidak sedikit pula yang selalu berjalan dengan tempo cepat, bahkan ketika tidak sedang terburu-buru.

Kebiasaan tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter psikologis, mulai dari ambisi, kemandirian, hingga kecenderungan untuk selalu memikirkan hal-hal yang akan dilakukan berikutnya.

Orang yang berjalan cepat juga sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki tujuan jelas dan tidak ingin terlalu banyak membuang waktu. Meski demikian, kecepatan berjalan tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan berjalan kaki dengan tempo cepat. Berikut ulasannya.

1. Memiliki Target yang Jelas dan Menghargai Waktu

Orang yang terbiasa berjalan cepat sering digambarkan sebagai pribadi yang berorientasi pada tujuan. Mereka cenderung menyukai aktivitas yang memiliki arah jelas dan tidak ingin menghabiskan waktu untuk hal-hal yang dianggap kurang penting.

Karakter ini biasanya juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka senang menyusun rencana, menentukan prioritas, dan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

Bahkan, ketika sedang melakukan suatu aktivitas, pikirannya mungkin sudah memikirkan tugas berikutnya yang perlu diselesaikan.

Bagi mereka, waktu merupakan sesuatu yang berharga sehingga setiap kesempatan sebisa mungkin dimanfaatkan dengan baik.

2. Cenderung Mandiri dalam Mengambil Keputusan

Kebiasaan berjalan dengan langkah cepat juga sering dihubungkan dengan karakter mandiri.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya nyaman menentukan ritme dan arah aktivitasnya sendiri. Mereka tidak selalu menunggu orang lain untuk memulai sesuatu.

Sikap tersebut dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika menghadapi persoalan atau menentukan pilihan penting.

Dalam psikologi, kecenderungan untuk percaya bahwa tindakan pribadi memiliki pengaruh terhadap hasil kehidupan dikenal sebagai internal locus of control.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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