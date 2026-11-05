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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 6 November 2026 | 00.03 WIB

Punya Pikiran yang Sulit Berhenti? Ini 7 Kelebihan Orang yang Gemar Berpikir Berlebihan

Ilustrasi Orang yang Mampu Menebak Pikiran Seseorang (Freepik/ katemangostar)

JawaPos.com – Kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang atau dikenal dengan istilah overthinking sering kali dianggap sebagai hal yang merugikan. Seseorang yang mengalaminya biasanya cenderung memikirkan berbagai kemungkinan, mengulang kejadian dalam pikirannya, hingga kesulitan menentukan keputusan.

Namun, di balik kebiasaan tersebut, terdapat sejumlah karakter positif yang mungkin dimiliki sebagian orang dengan kecenderungan berpikir mendalam. Kemampuan memperhatikan detail, mengevaluasi diri, hingga mempertimbangkan berbagai sudut pandang bisa menjadi modal dalam menghadapi persoalan.

Meski demikian, berpikir secara mendalam dan overthinking sebenarnya tidak selalu sama. Pemikiran yang terarah dapat membantu seseorang menemukan solusi, sedangkan pikiran berulang yang sulit dikendalikan justru berpotensi memicu kecemasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kelebihan dan perilaku yang dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan terlalu banyak berpikir. Berikut penjelasannya.

1. Lebih Peka terhadap Detail Kecil

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang gemar berpikir berlebihan adalah kemampuannya memperhatikan hal-hal kecil.

Mereka cenderung tidak mudah melewatkan informasi yang dianggap sepele oleh orang lain. Ketika menghadapi suatu persoalan, mereka biasanya berusaha memahami setiap bagian sebelum mengambil kesimpulan.

Kebiasaan tersebut dapat membantu ketika seseorang harus mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian, menganalisis informasi, atau menemukan kesalahan dalam suatu pekerjaan.

Hal-hal sederhana yang mungkin luput dari perhatian orang lain justru bisa menjadi petunjuk penting bagi mereka.

Jika diarahkan dengan baik, perhatian terhadap detail dapat menjadi keunggulan dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

2. Memiliki Kebiasaan Mengevaluasi Diri

Orang yang sering memikirkan berbagai hal biasanya juga memiliki kecenderungan untuk mengulas kembali pengalaman yang sudah dilewati.

Mereka mungkin mempertanyakan keputusan yang pernah dibuat, memikirkan alasan di balik suatu tindakan, hingga mengevaluasi respons ketika menghadapi situasi tertentu.

Apabila dilakukan secara sehat, kebiasaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness.

Seseorang menjadi lebih memahami kelebihan, kekurangan, serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupannya.

Selain itu, proses evaluasi diri dapat membantu seseorang mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan hidupnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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