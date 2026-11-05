Tak Perlu Banyak Bicara, 7 Kebiasaan Ini Membuat Aura Percaya Diri Terpancar Alami

rutinitas dilakukan orang yang memancarkan kepercayaan diri menurut psikologi. (Freepik/ freepik) JawaPos.com – Kepercayaan diri tidak selalu terlihat dari cara seseorang berbicara lantang atau menjadi pusat perhatian. Terkadang, sikap tenang, kemampuan menghargai orang lain, dan cara menghadapi berbagai situasi justru menjadi gambaran seseorang yang memiliki keyakinan kuat terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa percaya diri juga tidak terbentuk secara instan. Ada berbagai kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan dapat membantu seseorang mengenali potensi, menerima kekurangan, serta menghadapi tantangan dengan lebih baik. Rutinitas tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengembangan kemampuan pribadi, tetapi juga mencakup cara seseorang memperlakukan orang lain dan menyikapi perjalanan hidupnya. Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh rutinitas yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan mampu memancarkan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. 1. Mengawali Hari dengan Rencana dan Tujuan yang Jelas Orang yang memiliki kepercayaan diri baik biasanya berusaha menjalani hari dengan lebih terarah. Mereka tidak selalu membiarkan aktivitas pagi dipenuhi ketergesaan, tetapi menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum memulai kesibukan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain meditasi, yoga, membaca buku, hingga menuliskan hal-hal yang patut disyukuri dalam jurnal harian. Kebiasaan tersebut membantu seseorang mengenali prioritas sekaligus memberikan kesempatan untuk menata pikiran sebelum menghadapi berbagai tuntutan aktivitas. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai, seseorang dapat menjalani hari secara lebih terorganisasi dan tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi kesibukan. 2. Menjadi Pendengar yang Baik Kepercayaan diri tidak selalu ditunjukkan melalui kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat. Kemampuan mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh juga menjadi salah satu bentuk kedewasaan dalam berinteraksi. Mereka yang memiliki kebiasaan ini biasanya memberikan perhatian penuh ketika seseorang sedang berbicara. Mereka tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau sibuk memikirkan jawaban sebelum lawan bicara selesai menyampaikan pendapatnya. Sikap tersebut membuat orang lain merasa dihargai dan lebih nyaman ketika berbagi cerita. Selain membangun hubungan sosial yang sehat, mendengarkan secara aktif juga membantu seseorang memahami sudut pandang berbeda. Hal ini menjadi modal penting untuk berkomunikasi dengan lebih bijaksana. 3. Tidak Takut Mengakui Kekurangan Diri Menerima kenyataan bahwa diri sendiri memiliki keterbatasan merupakan bagian penting dari proses membangun kepercayaan diri. Orang yang percaya diri tidak selalu berusaha terlihat sempurna di hadapan orang lain. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan sekaligus kekurangan yang perlu diterima.