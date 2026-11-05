Bukan Berarti Antisosial, Ini 7 Alasan Psikologis Seseorang Tidak Suka Sentuhan Fisik

pengalaman masa kecil orang-orang yang tidak suka disentuh menurut psikologi. (Freepik/ freepik) JawaPos.com – Setiap orang mempunyai batas kenyamanan yang berbeda ketika berinteraksi dengan orang lain. Ada yang senang menunjukkan kedekatan melalui pelukan atau sentuhan, tetapi ada pula yang justru merasa risih ketika tubuhnya disentuh, meskipun oleh orang terdekat. Preferensi terhadap kontak fisik tersebut tidak selalu berkaitan dengan kepribadian yang tertutup atau sikap tidak ramah. Dalam sejumlah kondisi, pengalaman hidup, terutama ketika masih anak-anak, dapat memengaruhi cara seseorang memandang dan merespons sentuhan saat dewasa. Bagi sebagian orang, kontak fisik mungkin menjadi simbol kasih sayang dan rasa aman. Namun, bagi mereka yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan, sentuhan justru bisa memunculkan perasaan tidak nyaman, kewaspadaan, bahkan kecemasan. Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh pengalaman masa kecil yang disebut dapat memengaruhi kenyamanan seseorang terhadap sentuhan fisik ketika beranjak dewasa. Berikut penjelasannya. 1. Jarang Mendapatkan Sentuhan Penuh Kasih Sayang Kehangatan dari orang tua tidak hanya bisa ditunjukkan melalui perkataan, tetapi juga lewat pelukan, belaian, dan bentuk sentuhan penuh kasih lainnya. Psikiater Regina Pally dari UCLA School of Medicine menyoroti pentingnya sentuhan dalam proses perkembangan anak. Ketika seseorang tumbuh tanpa banyak mendapatkan kontak fisik yang penuh kehangatan, sentuhan mungkin tidak menjadi bagian yang akrab dalam pengalaman emosionalnya. Akibatnya, ketika dewasa, mereka bisa merasa canggung saat seseorang tiba-tiba merangkul, memegang tangan, atau menyentuh bagian tubuhnya. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai orang lain. Bisa jadi, mereka hanya belum terbiasa menghubungkan sentuhan fisik dengan perasaan aman dan kasih sayang. 2. Pernah Mengalami Kekerasan atau Sentuhan yang Menyakitkan Pengalaman buruk yang melibatkan kontak fisik dapat meninggalkan dampak emosional yang bertahan lama. Anak yang pernah mengalami kekerasan, perlakuan kasar, atau sentuhan yang menyakitkan mungkin tumbuh dengan kewaspadaan lebih tinggi terhadap kontak tubuh. Bahkan, interaksi fisik yang awalnya dianggap sebagai permainan bisa menimbulkan ketakutan apabila dilakukan secara berlebihan dan mengabaikan kenyamanan anak. Dalam situasi seperti ini, sentuhan yang seharusnya menjadi bentuk kedekatan justru dapat diasosiasikan dengan rasa sakit dan ancaman. Ketika dewasa, pengalaman tersebut berpotensi membuat seseorang lebih memilih menjaga jarak dan menghindari kontak fisik. Penolakan itu bisa menjadi salah satu cara mereka melindungi diri dari perasaan tidak nyaman yang pernah dialami. 3. Mengalami Pengabaian Emosional sejak Kecil Tidak semua pengalaman masa kecil yang menyakitkan terlihat secara langsung. Salah satunya adalah pengabaian emosional, yaitu kondisi ketika kebutuhan perasaan anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau pengasuh. Dr. Jonice Webb, penulis buku mengenai pengabaian emosional pada masa kanak-kanak, menjelaskan bahwa anak yang mengalami kondisi tersebut dapat terbiasa memendam perasaan karena kebutuhannya tidak mendapatkan respons yang memadai.