6 Alasan Mengapa Berolahraga Sendirian Mungkin Menghambat Kemajuanmu Menurut Psikologi

seseorang yang bosan berolahraga sendiri / foto: Magnific/bristekjegor

JawaPos.com - Berolahraga sering dianggap sebagai aktivitas pribadi yang membutuhkan kedisiplinan, tekad, dan konsistensi. Banyak orang memilih berolahraga sendirian karena merasa lebih bebas mengatur waktu, menentukan jenis latihan, serta menyesuaikan intensitas sesuai kemampuan. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak harus mengikuti jadwal kelompok, dan bisa fokus sepenuhnya pada tujuan pribadi.

Namun, pernahkah kamu merasa sudah berolahraga secara rutin selama berbulan-bulan, tetapi hasilnya tidak kunjung terlihat? Kamu mungkin sudah berusaha keras, menjaga jadwal latihan, bahkan memaksakan diri untuk tetap bergerak ketika sedang tidak bersemangat. Anehnya, motivasi terkadang naik turun, kemajuan terasa lambat, dan kebiasaan berolahraga menjadi semakin sulit dipertahankan.



Menurut perspektif psikologi, salah satu faktor yang mungkin berperan adalah kurangnya interaksi sosial selama berolahraga.



Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Cara kita membangun kebiasaan, mempertahankan motivasi, menghadapi tantangan, dan mengevaluasi kemampuan sering kali dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Dalam konteks olahraga, teman latihan, komunitas, atau kelompok kebugaran dapat memberikan dorongan psikologis yang tidak selalu kita dapatkan ketika berlatih sendirian.



Bukan berarti berolahraga sendirian selalu buruk. Aktivitas mandiri tetap memiliki banyak manfaat, terutama dalam membangun kemandirian dan kemampuan mengatur diri. Namun, jika dilakukan tanpa strategi yang tepat, kebiasaan tersebut mungkin menciptakan sejumlah hambatan yang tidak disadari.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat enam alasan mengapa berolahraga sendirian mungkin menghambat kemajuanmu menurut psikologi.



1. Kamu Kehilangan Dorongan Motivasi dari Lingkungan Sosial



Salah satu alasan mengapa berolahraga bersama orang lain terasa lebih menyenangkan adalah adanya dorongan motivasi dari lingkungan sosial.



Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali atas pilihan dan tindakan sendiri.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan mengalami perkembangan.



Relatedness: kebutuhan untuk merasa terhubung dan diterima oleh orang lain.



Ketiga kebutuhan ini dapat memengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas, termasuk olahraga.



Ketika kamu berolahraga sendirian, kebutuhan akan hubungan sosial mungkin tidak terlalu terpenuhi. Kamu memang memiliki kebebasan menentukan latihan, tetapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan, apresiasi, dan semangat dari orang lain.



Bayangkan ketika kamu sedang berlari dan mulai merasa lelah pada kilometer ketiga. Jika berlari sendirian, kamu mungkin memilih berhenti karena merasa sudah cukup. Namun, ketika berlari bersama teman, melihat orang lain tetap berusaha bisa memberikan dorongan untuk menyelesaikan jarak yang sudah direncanakan.



Hal ini bukan semata-mata karena kamu tidak memiliki disiplin. Kehadiran orang lain dapat menjadi sumber motivasi tambahan yang membantu mempertahankan usaha.



Interaksi sederhana seperti saling menyemangati, memberikan pujian, atau berbagi pengalaman setelah latihan juga dapat membuat aktivitas olahraga terasa lebih bermakna.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Cobalah sesekali mengikuti kelas kebugaran, bergabung dengan komunitas lari, atau mengajak seorang teman berolahraga. Kamu tidak harus selalu berlatih bersama orang lain. Cukup berikan ruang bagi interaksi sosial untuk menjadi salah satu sumber motivasimu.



2. Kamu Lebih Mudah Kehilangan Konsistensi karena Tidak Ada Akuntabilitas



Berolahraga sendirian memberikan kebebasan, tetapi kebebasan tanpa sistem pertanggungjawaban terkadang membuat seseorang lebih mudah mengabaikan komitmennya.



Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep yang dikenal sebagai social accountability, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih bertanggung jawab terhadap tindakannya ketika mengetahui bahwa orang lain juga memperhatikan atau terlibat dalam proses tersebut.



Misalnya, kamu sudah merencanakan latihan pada pukul enam pagi. Namun, ketika alarm berbunyi, tubuh masih terasa lelah dan tempat tidur terlihat jauh lebih nyaman.



Jika tidak ada orang yang menunggumu, membatalkan latihan mungkin terasa tidak terlalu bermasalah.



Sebaliknya, ketika kamu sudah membuat janji untuk berlari bersama teman, keputusan untuk tidak datang menjadi lebih sulit. Kamu menyadari bahwa ada orang lain yang ikut mengandalkan komitmenmu.



Situasi tersebut menciptakan bentuk tanggung jawab eksternal yang dapat membantu memperkuat kebiasaan.



Hal ini juga berkaitan dengan konsep commitment device, yaitu strategi untuk membuat seseorang lebih mungkin menepati keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.



Ketika kamu mengumumkan target latihan kepada teman atau membuat jadwal olahraga bersama, kamu menciptakan komitmen yang lebih konkret.



Tanpa sistem seperti ini, seseorang yang berolahraga sendirian mungkin lebih mudah menunda latihan, mencari alasan untuk melewatkan sesi, atau mengubah jadwal berdasarkan suasana hati.



Masalahnya, konsistensi merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan kebugaran. Latihan yang dilakukan secara teratur memungkinkan tubuh beradaptasi secara bertahap.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Buatlah kesepakatan sederhana dengan teman latihan. Misalnya, kalian berkomitmen untuk berolahraga tiga kali seminggu dan saling memberi kabar setelah menyelesaikan latihan.



Jika tidak memiliki teman latihan, kamu juga bisa menggunakan kalender kebiasaan, aplikasi pencatat aktivitas, atau membagikan perkembangan latihan kepada seseorang yang kamu percaya.



Tujuannya bukan membuatmu bergantung pada orang lain, melainkan membangun sistem yang membantu menjaga komitmen.



3. Kamu Kehilangan Kesempatan untuk Belajar dari Kemampuan Orang Lain



Ketika berolahraga sendirian, kamu cenderung menjadikan pengalaman pribadi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran.



Padahal, melihat bagaimana orang lain berlatih dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai teknik, strategi, dan kemampuan yang ingin dikembangkan.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social learning theory yang dipopulerkan oleh Albert Bandura.



Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku baru dengan mengamati orang lain, meniru tindakan mereka, dan memperhatikan konsekuensi dari tindakan tersebut.



Dalam dunia olahraga, proses ini sangat relevan.



Misalnya, kamu baru mulai melakukan latihan angkat beban. Kamu mungkin mengetahui beberapa gerakan dari video internet, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana menjaga postur tubuh, mengatur pernapasan, atau menentukan rentang gerakan yang tepat.



Ketika berlatih bersama seseorang yang lebih berpengalaman atau pelatih yang kompeten, kamu memiliki kesempatan untuk mengamati teknik yang benar secara langsung.



Kamu juga bisa mendapatkan masukan ketika melakukan kesalahan.



Selain itu, mengamati orang dengan tingkat kemampuan yang sedikit lebih tinggi dapat memberikan gambaran mengenai tahapan perkembangan yang realistis.



Kamu bisa menyadari bahwa seseorang yang sekarang mampu berlari sejauh sepuluh kilometer juga pernah memulai dari jarak yang jauh lebih pendek.



Pengalaman tersebut dapat mengubah cara pandangmu terhadap proses latihan.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang terlihat mahir memiliki teknik yang benar. Karena itu, pilihlah sumber pembelajaran yang kompeten dan jangan meniru beban atau intensitas latihan orang lain secara sembarangan.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Sesekali berlatihlah bersama orang yang memiliki pengalaman lebih banyak. Ikuti kelas yang dipandu instruktur berkualifikasi atau mintalah masukan mengenai teknik latihanmu.



Jadikan orang lain sebagai sumber pembelajaran, bukan sekadar pembanding kemampuan.



4. Kamu Lebih Rentan Terjebak dalam Zona Nyaman



Salah satu hambatan terbesar dalam perkembangan olahraga adalah kecenderungan mengulang pola latihan yang sama.



Ketika berolahraga sendirian, kamu memiliki kendali penuh terhadap jenis latihan, durasi, dan intensitasnya. Hal ini memang memberikan fleksibilitas, tetapi juga bisa membuatmu terlalu nyaman dengan rutinitas yang sudah dikenal.



Misalnya, kamu selalu berlari dengan kecepatan yang sama karena merasa nyaman dengan intensitas tersebut. Kamu jarang mencoba variasi latihan, meningkatkan tantangan secara bertahap, atau mengevaluasi kemampuan.



Akibatnya, perkembangan mungkin berjalan lebih lambat dibandingkan jika kamu memiliki program latihan yang lebih terstruktur.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-efficacy yang juga diperkenalkan oleh Albert Bandura. Konsep ini mengacu pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu dan mencapai hasil yang diharapkan.



Keyakinan terhadap kemampuan diri memang penting. Namun, keyakinan tersebut perlu dibangun melalui pengalaman menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan.



Ketika kamu berolahraga bersama orang lain, terkadang muncul dorongan untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.



Teman latihan mungkin mengajakmu mencoba rute lari baru, mengikuti kelas kebugaran yang berbeda, atau memperkenalkan variasi gerakan yang belum pernah kamu praktikkan.



Lingkungan seperti ini dapat memperluas pengalaman dan mendorongmu keluar dari rutinitas yang terlalu monoton.



Meskipun demikian, tantangan harus tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh. Memaksakan diri mengikuti kemampuan orang lain justru dapat meningkatkan risiko cedera.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Evaluasi program latihan setiap beberapa minggu. Cobalah variasi gerakan, ubah pola latihan secara terencana, atau konsultasikan perkembanganmu dengan pelatih.



Jika memungkinkan, berlatihlah bersama orang yang dapat memberikan tantangan positif tanpa membuatmu merasa harus selalu bersaing.



Ingat, perkembangan bukan berarti memaksakan diri setiap hari. Perkembangan berarti memberikan stimulus yang tepat agar tubuh memiliki kesempatan untuk beradaptasi.



5. Kamu Kehilangan Dukungan Emosional Ketika Mengalami Kegagalan



Perjalanan kebugaran tidak selalu berjalan sesuai harapan.



Ada hari ketika tubuh terasa sangat lelah. Ada masa ketika berat badan tidak berubah, kemampuan berlari menurun, atau hasil latihan tidak sesuai dengan target.



Situasi seperti ini dapat menimbulkan rasa frustrasi, kecewa, bahkan keinginan untuk berhenti.



Ketika berolahraga sendirian, kamu mungkin harus menghadapi semua perasaan tersebut tanpa dukungan langsung dari orang lain.



Padahal, dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi tekanan dan mempertahankan perilaku sehat.



Dalam psikologi, dukungan sosial dapat hadir dalam beberapa bentuk:



Dukungan emosional: seseorang memberikan perhatian, empati, dan pengertian ketika kamu mengalami kesulitan.



Dukungan informasional: seseorang memberikan saran atau informasi yang membantu menyelesaikan masalah.



Dukungan penghargaan: seseorang memberikan apresiasi dan membantu kamu melihat perkembangan yang sudah dicapai.



Dukungan instrumental: seseorang memberikan bantuan nyata, seperti menemani latihan atau membantu menyusun jadwal.



Bayangkan kamu sudah berlatih selama dua bulan, tetapi belum mampu mencapai target lari lima kilometer.



Jika berlatih sendirian, kamu mungkin mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Namun, ketika memiliki teman latihan, kamu bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan perspektif berbeda.



Mungkin temanmu juga pernah mengalami kesulitan yang sama. Ia bisa mengingatkan bahwa perkembangan fisik membutuhkan waktu dan hasil latihan tidak selalu terlihat setiap minggu.



Dukungan semacam ini dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan membuat tantangan terasa lebih mudah dihadapi.



Bahkan, percakapan sederhana setelah latihan dapat memberikan kepuasan emosional yang membuat seseorang lebih menikmati aktivitas olahraga.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Jangan hanya mencari teman untuk berolahraga ketika sedang bersemangat. Bangunlah hubungan yang memungkinkan kalian saling mendukung ketika mengalami masa sulit.



Bergabung dengan komunitas olahraga yang memiliki suasana positif juga bisa menjadi pilihan.



Pilih lingkungan yang menghargai proses, bukan hanya hasil akhir.



6. Kamu Lebih Mudah Kehilangan Perspektif karena Terlalu Fokus pada Penilaian Diri Sendiri



Ketika berolahraga sendirian, seluruh perhatian sering kali tertuju pada pengalaman pribadi.



Kamu mengamati berapa banyak kalori yang terbakar, berapa jauh jarak yang ditempuh, berapa kilogram beban yang berhasil diangkat, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan.



Evaluasi diri sebenarnya penting. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kamu bisa menjadi terlalu kritis terhadap perkembangan sendiri.



Misalnya, kamu berhasil meningkatkan jarak lari dari dua kilometer menjadi empat kilometer. Seharusnya ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.



Namun, karena terlalu fokus pada target berikutnya, kamu justru merasa belum cukup baik.



Kamu mulai membandingkan kemampuan sekarang dengan standar yang terlalu tinggi dan mengabaikan kemajuan kecil yang sudah terjadi.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan melakukan evaluasi diri yang negatif serta pola pikir perfeksionis.



Kehadiran orang lain terkadang membantu memberikan perspektif yang lebih seimbang.



Teman latihan mungkin menyadari bahwa postur tubuhmu semakin baik, stamina meningkat, atau kamu terlihat lebih konsisten dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.



Mereka dapat melihat perkembangan yang mungkin luput dari perhatianmu sendiri.



Selain itu, interaksi dengan orang lain dapat membantu mengalihkan fokus dari sekadar angka dan hasil menuju pengalaman olahraga yang lebih menyenangkan.



Kamu tidak lagi hanya memikirkan seberapa cepat harus berlari atau seberapa berat beban yang harus diangkat. Kamu juga menikmati percakapan, suasana, dan pengalaman bersama.



Hal ini penting karena olahraga seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup sehat, bukan sumber tekanan psikologis yang terus-menerus.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Mulailah mencatat perkembangan secara lebih menyeluruh. Jangan hanya mengukur berat badan atau kecepatan latihan.



Perhatikan juga kualitas tidur, stamina, suasana hati, kemampuan menyelesaikan aktivitas sehari-hari, dan konsistensi latihan.



Sesekali mintalah pendapat dari teman latihan atau pelatih mengenai perkembanganmu.



Belajarlah menghargai proses, bukan hanya mengejar hasil yang terlihat.



Apakah Berolahraga Sendirian Selalu Buruk?



Setelah memahami keenam alasan tersebut, penting untuk melihat persoalan ini secara lebih seimbang.



Berolahraga sendirian tidak selalu menghambat kemajuan. Bahkan, bagi sebagian orang, latihan mandiri justru memberikan manfaat psikologis yang besar.



Berolahraga sendirian dapat membantu seseorang:



Mengembangkan kemandirian dan kedisiplinan pribadi.



Mengenali kemampuan serta batasan tubuh sendiri.



Mengurangi tekanan sosial dan perasaan harus bersaing.



Mengatur waktu latihan secara lebih fleksibel.



Melatih kemampuan mengelola motivasi secara mandiri.



Menikmati waktu pribadi untuk mengurangi stres.



Ada orang yang merasa lebih nyaman berlari sendirian karena bisa menikmati suasana tanpa gangguan percakapan. Ada pula yang lebih fokus melakukan latihan beban ketika tidak perlu menyesuaikan ritme dengan orang lain.



Karena itu, persoalannya bukan terletak pada apakah kamu berolahraga sendirian atau bersama orang lain.



Persoalan yang lebih penting adalah apakah metode latihan yang kamu pilih mampu mendukung kebutuhan fisik, psikologis, dan sosialmu.



Kamu tidak perlu meninggalkan kebiasaan berolahraga sendirian hanya karena ingin mendapatkan kemajuan.



Sebaliknya, kamu bisa mengombinasikan keduanya.



Misalnya, lakukan latihan mandiri tiga kali seminggu dan satu kali latihan bersama teman atau komunitas. Dengan cara ini, kamu tetap memiliki kebebasan pribadi sekaligus mendapatkan manfaat interaksi sosial.



Kesimpulan



Berolahraga sendirian memang memiliki banyak keuntungan, tetapi kebiasaan ini juga dapat menghadirkan tantangan psikologis yang tidak selalu disadari.



Kurangnya dorongan sosial, lemahnya akuntabilitas, terbatasnya kesempatan belajar dari orang lain, kecenderungan terjebak dalam zona nyaman, minimnya dukungan emosional, dan evaluasi diri yang terlalu negatif merupakan beberapa faktor yang mungkin memengaruhi perkembangan latihan.



Berbagai perspektif psikologi, mulai dari Self-Determination Theory hingga Social Learning Theory, menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat menjadi salah satu faktor pendukung motivasi, pembelajaran, dan konsistensi.



Namun, bukan berarti kamu harus selalu memiliki teman ketika berolahraga.



Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara kemandirian dan dukungan sosial.



Jangan hanya berfokus pada seberapa kuat tubuhmu ketika berlatih. Perhatikan juga bagaimana lingkungan, kebiasaan, dan kondisi psikologismu memengaruhi perjalanan tersebut.



Sebab, kemajuan dalam olahraga bukan hanya tentang kemampuan mengangkat beban lebih berat, berlari lebih cepat, atau melakukan lebih banyak repetisi.



Kemajuan juga berarti mampu mempertahankan kebiasaan sehat dalam jangka panjang, menikmati prosesnya, dan memiliki lingkungan yang mendukungmu untuk terus berkembang.



