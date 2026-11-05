7 Alasan Mengapa Kita Menurunkan Standar dalam Cinta Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menurunkan standar cinta / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa seseorang yang dahulu memiliki standar tinggi dalam memilih pasangan, perlahan justru menerima perlakuan yang sebenarnya tidak pernah ia inginkan?

Dahulu, ia menginginkan pasangan yang jujur, setia, dewasa secara emosional, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki komitmen yang jelas. Ia percaya bahwa cinta seharusnya memberikan rasa aman, bukan justru membuat seseorang terus-menerus merasa cemas.



Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah.



Ia mulai memaklumi pasangan yang jarang memberikan perhatian. Ia menerima komunikasi yang tidak konsisten. Ia menganggap sikap dingin sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan, ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa mendapatkan sedikit perhatian saja sudah cukup, selama orang tersebut masih mau bertahan dalam hubungan.



Tanpa disadari, standar yang dahulu begitu dijaga perlahan diturunkan.



Fenomena ini sebenarnya cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Sebab, menurunkan standar dalam cinta tidak selalu terjadi karena seseorang tidak tahu apa yang pantas ia dapatkan. Terkadang, hal itu terjadi karena pengalaman masa lalu, kebutuhan emosional, ketakutan akan kehilangan, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Kita tidak selalu menurunkan standar karena menginginkan pasangan yang kurang baik. Terkadang, kita hanya terlalu lelah menghadapi kenyataan bahwa cinta yang kita harapkan belum juga datang.



Lantas, mengapa seseorang bisa menurunkan standarnya dalam hubungan romantis?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskannya menurut perspektif psikologi.



1. Takut Kesepian dan Kehilangan Seseorang



Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang menurunkan standar dalam cinta adalah ketakutan terhadap kesepian.



Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk terhubung dengan orang lain. Kita ingin diterima, dicintai, diperhatikan, dan merasa menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang.



Kebutuhan tersebut membuat hubungan romantis memiliki pengaruh emosional yang cukup besar terhadap kesejahteraan seseorang.



Ketika seseorang terlalu takut hidup sendirian, ia mungkin mulai melihat keberadaan pasangan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting daripada kualitas hubungan itu sendiri.



Akibatnya, ia bersedia menerima berbagai perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan kebutuhan emosionalnya.



Ia mungkin tetap bertahan dengan pasangan yang tidak menghargainya karena membayangkan kehidupan tanpa pasangan terasa lebih menakutkan daripada menjalani hubungan yang tidak membahagiakan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan fear of being alone atau ketakutan terhadap kesendirian.



Ketakutan tersebut dapat membuat seseorang mengambil keputusan berdasarkan keinginan untuk menghindari rasa kehilangan, bukan berdasarkan pertimbangan mengenai hubungan yang sehat.



Misalnya, seseorang mengetahui bahwa pasangannya tidak memiliki komitmen yang jelas. Namun, daripada mengakhiri hubungan dan menghadapi kesepian, ia memilih bertahan dengan harapan suatu hari nanti pasangannya akan berubah.



Padahal, hubungan yang dipertahankan hanya karena takut sendirian belum tentu memberikan kebahagiaan.



Penting untuk dipahami bahwa menikmati kesendirian bukan berarti seseorang tidak membutuhkan cinta. Justru, kemampuan untuk merasa utuh tanpa pasangan dapat membantu seseorang membuat pilihan romantis yang lebih sehat.



Terkadang, kita menurunkan standar bukan karena orang tersebut begitu istimewa, melainkan karena kita terlalu takut menghadapi kehidupan tanpa dirinya.



2. Memiliki Harga Diri yang Rendah



Cara seseorang memandang dirinya sendiri sangat memengaruhi bagaimana ia memilih dan memperlakukan pasangan.



Orang yang memiliki harga diri sehat cenderung memahami bahwa dirinya layak mendapatkan hubungan yang dilandasi rasa hormat, kejujuran, perhatian, dan timbal balik.



Sebaliknya, seseorang dengan harga diri rendah mungkin merasa bahwa dirinya tidak cukup baik untuk mendapatkan pasangan yang memperlakukannya dengan baik.



Ia bisa berpikir bahwa tuntutan terhadap hubungan yang sehat merupakan sesuatu yang terlalu berlebihan.



Bahkan, ketika mendapatkan pasangan yang tidak konsisten, ia mungkin justru menyalahkan dirinya sendiri.



Dalam pikirannya, mungkin muncul berbagai pertanyaan seperti:



Apakah aku terlalu banyak menuntut?



Apakah aku terlalu sensitif?



Apakah aku memang sulit dicintai?



Apakah aku harus lebih banyak bersabar agar dia tidak pergi?



Pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang terus-menerus mengabaikan kebutuhannya sendiri.



Dalam psikologi, harga diri atau self-esteem berkaitan dengan penilaian seseorang terhadap nilai dan keberhargaan dirinya.



Ketika penilaian tersebut negatif, seseorang bisa memiliki kecenderungan untuk menerima perlakuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan emosionalnya.



Ia merasa bahwa mendapatkan sedikit cinta lebih baik daripada tidak mendapatkan cinta sama sekali.



Contohnya, seseorang yang sebenarnya menginginkan hubungan dengan komunikasi terbuka mungkin memilih pasangan yang sering menghilang tanpa penjelasan. Ia tidak berani menyampaikan keberatannya karena takut dianggap merepotkan.



Lama-kelamaan, ia terbiasa menekan keinginannya sendiri demi mempertahankan hubungan.



Padahal, mencintai seseorang seharusnya tidak mengharuskan kita mengecilkan nilai diri sendiri.



Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk pantas mendapatkan hubungan yang sehat. Kita juga tidak harus membuktikan bahwa diri kita layak dicintai dengan terus-menerus menerima perlakuan buruk.



3. Terbiasa dengan Pola Hubungan yang Tidak Sehat Sejak Masa Lalu



Pengalaman masa kecil dan hubungan sebelumnya dapat membentuk cara seseorang memahami cinta.



Apa yang kita lihat, rasakan, dan alami ketika tumbuh dewasa sering kali menjadi referensi tentang bagaimana sebuah hubungan seharusnya berjalan.



Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan komunikasi emosional yang buruk mungkin terbiasa melihat kasih sayang diekspresikan melalui sikap dingin, kritik, atau kurangnya perhatian.



Ketika dewasa, ia bisa saja menganggap pola tersebut sebagai sesuatu yang normal.



Hal yang sama juga dapat terjadi pada seseorang yang pernah menjalani hubungan romantis yang penuh konflik, ketidakpastian, atau pengabaian emosional.



Setelah terlalu lama mengalami hubungan semacam itu, ia mungkin kehilangan gambaran mengenai seperti apa hubungan yang sehat sebenarnya.



Dalam psikologi, salah satu konsep yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah attachment theory atau teori kelekatan.



Teori ini menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan awal, terutama dengan figur pengasuh, dapat memengaruhi pola seseorang dalam membangun kedekatan emosional ketika dewasa.



Sebagai contoh, seseorang dengan kecenderungan pola kelekatan cemas (anxious attachment) mungkin sangat takut kehilangan pasangan.



Ia membutuhkan kepastian dan perhatian, tetapi pada saat yang sama sering merasa khawatir bahwa dirinya akan ditinggalkan.



Akibatnya, ia mungkin terus mempertahankan hubungan yang tidak memberikan keamanan emosional.



Sementara itu, pengalaman hubungan yang berulang kali mengecewakan juga dapat membuat seseorang menganggap bahwa ketidaknyamanan merupakan bagian normal dari cinta.



Ia mulai berpikir bahwa semua hubungan pasti menyakitkan, semua pasangan pasti mengecewakan, dan tidak ada gunanya berharap terlalu banyak.



Padahal, sesuatu yang terasa familiar belum tentu sehat.



Kita bisa saja merasa nyaman dengan pola hubungan tertentu hanya karena sudah terbiasa mengalaminya, bukan karena pola tersebut benar-benar baik untuk diri kita.



4. Terlalu Berharap Pasangan Akan Berubah



Alasan berikutnya adalah kecenderungan untuk jatuh cinta pada potensi seseorang, bukan pada kenyataan tentang siapa dirinya saat ini.



Dalam sebuah hubungan, kita terkadang melihat sisi baik pasangan dan membayangkan bagaimana hubungan tersebut akan berkembang apabila ia berubah.



Kita berpikir bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi lebih perhatian, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu memahami kebutuhan emosional kita.



Harapan tersebut membuat kita bertahan meskipun kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.



Misalnya, seseorang memiliki pasangan yang sering mengingkari janji. Namun, setiap kali pasangan meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri, ia kembali memberikan kesempatan.



Ia percaya bahwa perubahan hanya membutuhkan waktu.



Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berkembang sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Setiap manusia memang memiliki kekurangan dan berhak belajar dari kesalahannya.



Namun, masalah muncul ketika harapan terhadap perubahan membuat kita terus mengabaikan pola perilaku yang berulang.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan cognitive dissonance, yaitu ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika keyakinan dan kenyataan yang dialami saling bertentangan.



Seseorang mungkin percaya bahwa pasangannya adalah orang yang baik dan mencintainya. Namun, perilaku pasangan justru berulang kali menunjukkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab.



Untuk mengurangi konflik tersebut, ia mungkin berusaha mencari pembenaran.



Ia mengatakan bahwa pasangannya hanya sedang sibuk, sedang banyak masalah, belum siap berkomitmen, atau memang tidak pandai menunjukkan kasih sayang.



Dengan demikian, ia tetap bisa mempertahankan keyakinan bahwa hubungan tersebut memiliki masa depan.



Padahal, hubungan yang sehat tidak hanya dibangun berdasarkan janji dan potensi, tetapi juga tindakan nyata.



Seseorang boleh memiliki kekurangan, tetapi ia juga perlu menunjukkan kemauan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya.



Jangan sampai kita terlalu sibuk mencintai versi seseorang yang kita harapkan hadir, sampai lupa memperhatikan bagaimana ia memperlakukan kita saat ini.



5. Terjebak dalam Hubungan yang Sudah Menghabiskan Banyak Waktu dan Emosi



Pernahkah kamu tetap bertahan dalam sebuah hubungan meskipun sudah tidak bahagia, hanya karena merasa terlalu banyak waktu, tenaga, dan perasaan yang telah diberikan?



Jika pernah, kamu mungkin mengalami sesuatu yang dalam psikologi dikenal sebagai sunk cost fallacy.



Konsep ini menjelaskan kecenderungan seseorang untuk terus mempertahankan keputusan atau investasi karena sudah mengeluarkan banyak sumber daya sebelumnya, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak lagi menguntungkan.



Dalam konteks hubungan romantis, sumber daya tersebut dapat berupa waktu, perhatian, kesetiaan, pengorbanan, bahkan rencana masa depan yang telah dibangun bersama.



Contohnya, seseorang telah menjalani hubungan selama tujuh tahun.



Selama waktu tersebut, ia sudah memperkenalkan pasangannya kepada keluarga, membangun banyak kenangan, mengorbankan berbagai kesempatan, dan membayangkan masa depan bersama.



Namun, hubungan mereka mulai dipenuhi konflik. Pasangannya semakin tidak menghargai dirinya dan komunikasi di antara mereka semakin memburuk.



Meskipun menyadari bahwa hubungan tersebut tidak sehat, ia tetap bertahan.



Alasannya sederhana: ia merasa tidak rela jika semua yang telah dilalui berakhir begitu saja.



Ia berpikir bahwa mengakhiri hubungan berarti membuang tujuh tahun kehidupannya.



Padahal, waktu yang sudah berlalu tidak dapat dikembalikan, dan lamanya hubungan tidak otomatis menentukan kualitasnya.



Semakin lama seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena investasi emosional masa lalu, semakin sulit baginya untuk melihat kemungkinan kehidupan yang lebih baik di masa depan.



Kita perlu memahami bahwa mengakhiri hubungan yang tidak lagi sehat bukan berarti seluruh pengalaman di dalamnya menjadi sia-sia.



Ada pelajaran, pengalaman, dan pemahaman tentang diri sendiri yang tetap bisa dibawa ke kehidupan berikutnya.



Terkadang, keputusan paling berani bukanlah bertahan lebih lama, melainkan menyadari bahwa sesuatu yang sudah diperjuangkan begitu lama ternyata tidak lagi baik untuk dipertahankan.



6. Menganggap Perhatian yang Sedikit sebagai Bukti Cinta yang Besar



Salah satu alasan mengapa seseorang menurunkan standar dalam cinta adalah karena ia mulai terbiasa mendapatkan perhatian dalam jumlah yang sangat sedikit.



Ketika pasangan jarang memberikan perhatian, satu pesan singkat saja bisa terasa sangat berarti.



Ketika pasangan sering menghilang, satu kali menghubungi lebih dahulu dapat membuat seseorang merasa begitu bahagia.



Ketika pasangan jarang menunjukkan kasih sayang, satu pujian sederhana bisa membuatnya merasa sangat dihargai.



Tanpa disadari, standar mengenai bagaimana seharusnya seseorang diperlakukan menjadi semakin rendah.



Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep intermittent reinforcement atau penguatan berselang.



Dalam psikologi perilaku, penguatan berselang terjadi ketika suatu perilaku mendapatkan penghargaan secara tidak konsisten.



Misalnya, seseorang terkadang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pasangannya, tetapi pada waktu lain justru diabaikan tanpa penjelasan.



Ketidakpastian tersebut dapat membuatnya terus menunggu momen ketika perhatian kembali diberikan.



Ia tidak pernah tahu kapan pasangan akan bersikap romantis, kapan akan memberikan kabar, atau kapan akan menunjukkan kasih sayang.



Justru karena perhatian tersebut tidak konsisten, setiap momen positif dapat terasa jauh lebih berharga.



Seseorang akhirnya mulai mengejar kembali pengalaman menyenangkan yang sesekali muncul tersebut.



Pola ini juga dapat berkaitan dengan mekanisme pembelajaran berbasis penghargaan. Ketidakpastian mengenai kapan penghargaan akan muncul dapat membuat seseorang terus mengulangi perilaku tertentu.



Dalam hubungan romantis, hal tersebut bisa membuat seseorang terus berusaha mendapatkan perhatian dari pasangan yang sebenarnya tidak memberikan kepastian emosional.



Ia menjadi sibuk mencari cara agar pasangannya kembali bersikap seperti saat pertama kali mereka bertemu.



Padahal, cinta yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa harus terus berjuang hanya untuk mendapatkan perhatian dasar.



Perhatian, komunikasi, dan rasa hormat bukanlah hadiah istimewa yang hanya diberikan ketika pasangan sedang menginginkannya.



Hal-hal tersebut merupakan bagian penting dari hubungan yang saling menghargai.



7. Menganggap Usia dan Tekanan Sosial sebagai Alasan untuk Berkompromi



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah tekanan sosial mengenai usia, pernikahan, dan pencapaian dalam kehidupan romantis.



Dalam masyarakat, seseorang terkadang dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai kehidupan percintaannya.



Kapan menikah? Mengapa belum memiliki pasangan? Kapan membawa seseorang ke rumah? Apakah tidak takut terlambat?



Pertanyaan semacam ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian orang dapat menciptakan tekanan psikologis yang cukup besar.



Terlebih ketika melihat teman sebaya mulai menikah, membangun keluarga, atau menjalani kehidupan rumah tangga.



Seseorang bisa mulai membandingkan kehidupannya dengan orang lain.



Ia merasa tertinggal dan khawatir tidak akan mendapatkan pasangan apabila terus mempertahankan standar yang dimilikinya.



Akhirnya, ia mulai mengubah kriteria pasangan bukan berdasarkan kebutuhan emosionalnya, melainkan karena merasa harus segera memiliki seseorang.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social comparison atau perbandingan sosial.



Konsep yang dikembangkan oleh Leon Festinger ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kehidupan dan pencapaiannya dengan orang lain.



Dalam konteks percintaan, seseorang mungkin merasa bahwa dirinya gagal karena belum menikah, sementara teman-temannya sudah memiliki keluarga.



Perasaan tersebut dapat membuatnya mengambil keputusan secara terburu-buru.



Ia mungkin menerima pasangan yang sebenarnya tidak cocok, mengabaikan ketidaksesuaian nilai hidup, atau memaksakan hubungan yang tidak memberikan rasa aman.



Padahal, kehidupan romantis bukan perlombaan yang harus dimenangkan pada usia tertentu.



Menikah lebih cepat tidak selalu berarti lebih bahagia. Begitu pula memiliki pasangan bukan jaminan bahwa seseorang telah menemukan hubungan yang tepat.



Setiap orang memiliki perjalanan dan waktu yang berbeda.



Mempertahankan standar mengenai hal-hal mendasar seperti kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan rasa hormat bukan berarti terlalu pemilih.



Justru, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memahami kualitas hubungan yang ingin dibangun.



Kita boleh berkompromi mengenai hal-hal kecil, tetapi jangan sampai tekanan sosial membuat kita mengorbankan kebutuhan emosional dan nilai-nilai penting dalam kehidupan.



Bagaimana Cara Mengetahui Apakah Kita Sudah Terlalu Banyak Menurunkan Standar dalam Cinta?



Menurunkan standar tidak selalu berarti sesuatu yang buruk.



Dalam hubungan yang sehat, setiap orang memang perlu belajar berkompromi. Tidak ada pasangan yang sempurna, dan tidak semua keinginan pribadi harus selalu dipenuhi.



Namun, ada perbedaan besar antara kompromi yang sehat dan mengorbankan diri sendiri.



Kompromi yang sehat terjadi ketika kedua pihak saling memahami, menyesuaikan diri, dan berusaha menemukan jalan tengah.



Sebaliknya, mengorbankan diri sendiri terjadi ketika hanya satu pihak yang terus mengalah, sementara kebutuhan dan perasaannya tidak pernah mendapatkan perhatian yang setara.



Berikut beberapa tanda yang perlu diperhatikan:



Kamu sering merasa bersalah ketika menyampaikan kebutuhan emosional kepada pasangan.



Kamu terus memaklumi perilaku yang sebenarnya sudah berulang kali menyakitimu.



Kamu merasa harus berusaha keras hanya untuk mendapatkan perhatian sederhana.



Kamu lebih takut kehilangan pasangan daripada kehilangan kebahagiaan diri sendiri.



Kamu mulai menganggap hubungan yang tidak memberikan kepastian sebagai sesuatu yang normal.



Kamu sering membandingkan hubunganmu dengan orang lain untuk meyakinkan diri bahwa keadaanmu tidak terlalu buruk.



Kamu merasa tidak lagi bisa menjadi diri sendiri karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan keinginan pasangan.



Jika beberapa hal tersebut terasa familiar, bukan berarti kamu gagal dalam hubungan. Namun, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya kamu butuhkan dari sebuah hubungan romantis.



Penutup: Jangan Sampai Keinginan untuk Dicintai Membuat Kita Melupakan Cara Mencintai Diri Sendiri



Pada akhirnya, menurunkan standar dalam cinta sering kali bukan sekadar persoalan memilih pasangan yang kurang ideal.



Ada banyak faktor psikologis yang dapat memengaruhinya, mulai dari ketakutan akan kesepian, harga diri yang rendah, pengalaman masa lalu, harapan terhadap perubahan pasangan, investasi emosional, pola perhatian yang tidak konsisten, hingga tekanan sosial.



Semua faktor tersebut dapat membuat seseorang perlahan-lahan mengabaikan hal-hal yang sebenarnya penting dalam sebuah hubungan.



Namun, ada satu hal yang perlu diingat: mencintai seseorang tidak berarti harus menerima semua perlakuannya.



Kita memang perlu belajar memahami kekurangan pasangan, memberikan ruang untuk bertumbuh, dan menerima bahwa hubungan tidak selalu berjalan sesuai harapan.



Tetapi, memahami kekurangan seseorang berbeda dengan membiarkan diri terus-menerus terluka.



Kita boleh menurunkan ekspektasi mengenai hal-hal yang bersifat tidak mendasar. Kita boleh menerima bahwa pasangan tidak selalu romantis, tidak selalu memiliki waktu luang, atau tidak selalu memahami keinginan kita tanpa perlu dijelaskan.



Namun, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, kesetiaan sesuai kesepakatan, dan kesediaan untuk berkomunikasi seharusnya tetap menjadi fondasi penting.



Jangan sampai karena terlalu ingin memiliki seseorang, kita justru menerima hubungan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.



Sebab, tujuan mencintai bukan hanya menemukan seseorang yang bersedia tinggal, tetapi juga seseorang yang mampu membangun hubungan di mana kedua pihak merasa dihargai, diterima, dan aman secara emosional.



