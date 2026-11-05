7 Pelajaran Saat Upaya Kamu untuk Mengendalikan Sesuatu Mengalami Kegagalan Menurut Psikologi

seseorang yang gagal dalam mengendalikan / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Dalam hidup, ada banyak hal yang ingin kita kendalikan. Kita ingin hubungan berjalan sesuai harapan, pekerjaan memberikan hasil yang memuaskan, orang lain memahami keinginan kita, dan masa depan berkembang seperti yang sudah direncanakan. Kita menyusun strategi, membuat berbagai persiapan, berusaha menghindari kesalahan, bahkan terkadang mengorbankan banyak energi hanya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan.

Namun, kenyataan tidak selalu mengikuti rencana.



Ada kalanya semakin keras kita berusaha mengendalikan sesuatu, semakin besar pula rasa frustrasi yang muncul. Kita sudah mencoba berbagai cara, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kita sudah memberikan penjelasan, tetapi orang lain tetap tidak memahami. Kita sudah bekerja keras, tetapi kesempatan yang diinginkan justru tidak datang. Kita sudah berusaha mempertahankan hubungan, tetapi seseorang tetap memilih pergi.



Pengalaman semacam ini sering kali membuat seseorang merasa kehilangan arah. Bukan hanya karena sesuatu yang diinginkan tidak berhasil didapatkan, melainkan juga karena muncul perasaan bahwa usaha yang selama ini dilakukan ternyata tidak cukup untuk mengubah keadaan.



Menurut psikologi, pengalaman kehilangan kendali dapat menjadi sumber tekanan emosional yang cukup besar. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk merasa bahwa dirinya mampu memengaruhi lingkungan dan kehidupannya. Perasaan memiliki kendali membantu kita membangun rasa aman, membuat keputusan, dan menghadapi ketidakpastian.



Namun, ada satu kenyataan penting yang perlu dipahami: tidak semua hal berada dalam kendali kita.



Kegagalan mengendalikan sesuatu bukan selalu pertanda bahwa kita kurang berusaha, kurang pintar, atau tidak cukup kuat. Terkadang, hal tersebut justru menjadi kesempatan untuk memahami batas kemampuan diri, mengembangkan fleksibilitas psikologis, dan belajar menjalani kehidupan dengan cara yang lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh pelajaran psikologis yang bisa dipetik ketika upaya kita untuk mengendalikan sesuatu mengalami kegagalan.



1. Kamu Perlu Memahami Perbedaan antara Hal yang Bisa Dikendalikan dan Hal yang Hanya Bisa Diterima



Salah satu sumber stres terbesar dalam kehidupan manusia adalah menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita.



Kita mungkin bisa mengendalikan bagaimana cara berbicara kepada seseorang, tetapi tidak bisa mengendalikan bagaimana orang tersebut menanggapinya. Kita bisa mempersiapkan diri menghadapi wawancara pekerjaan, tetapi tidak bisa memastikan bahwa perusahaan akan memilih kita. Kita bisa menjaga hubungan dengan penuh perhatian, tetapi tidak bisa memaksa seseorang untuk memiliki perasaan yang sama.



Psikologi mengenal konsep locus of control, yaitu cara seseorang memandang sumber kendali atas berbagai peristiwa dalam kehidupannya.



Seseorang dengan kecenderungan internal locus of control biasanya percaya bahwa tindakan dan keputusan pribadinya memiliki pengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Sebaliknya, seseorang dengan kecenderungan external locus of control lebih banyak melihat hasil kehidupan sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti keberuntungan, keadaan, atau keputusan orang lain.



Keduanya bukan sesuatu yang harus dipandang secara hitam-putih. Memiliki kendali internal dapat membantu seseorang mengambil tanggung jawab, tetapi terlalu yakin bahwa semua hal bisa dikendalikan justru dapat membuat seseorang mudah menyalahkan diri sendiri ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan.



Di sinilah pentingnya membangun pemahaman yang realistis.



Kamu perlu belajar membedakan antara tanggung jawab dan kendali. Bertanggung jawab berarti melakukan bagian yang memang menjadi kewajibanmu. Sementara itu, mengendalikan berarti berharap bahwa hasil akhirnya harus selalu mengikuti keinginanmu.



Kedua hal tersebut tidak sama.



Misalnya, ketika kamu sedang menghadapi konflik dengan seseorang, kamu bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat secara jujur, mendengarkan, dan berusaha memperbaiki kesalahan. Namun, kamu tidak bertanggung jawab atas seluruh respons emosional orang tersebut.



Ketika kamu sudah melakukan bagianmu dengan baik, terkadang langkah terbaik adalah memberikan ruang bagi hal-hal yang memang tidak bisa kamu tentukan.



Pelajaran yang bisa diambil: Jangan menghabiskan seluruh energi untuk mengendalikan sesuatu yang bukan menjadi wilayah kendalimu. Fokuslah pada tindakan, keputusan, sikap, dan respons yang benar-benar bisa kamu pilih.



2. Kegagalan Mengendalikan Sesuatu Mengajarkan Kamu untuk Melepaskan Perfeksionisme



Banyak orang merasa bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berjalan sesuai rencana. Mereka ingin segala sesuatu tersusun dengan rapi, tidak melakukan kesalahan, tidak mengalami penolakan, dan selalu memiliki jawaban untuk setiap masalah.



Keinginan tersebut terkadang muncul dari kebutuhan untuk merasa aman.



Ketika seseorang percaya bahwa segala sesuatu harus berjalan sempurna, ketidakpastian dapat terasa seperti ancaman. Kesalahan kecil bisa menimbulkan kecemasan besar. Perubahan rencana dapat membuat suasana hati berantakan. Bahkan, keputusan sederhana terkadang menjadi sangat melelahkan karena seseorang terus memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan perfeksionisme maladaptif, yaitu kecenderungan menetapkan standar yang terlalu kaku dan menghubungkan harga diri dengan pencapaian atau kesempurnaan.



Masalahnya, kehidupan tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi.



Ada banyak faktor yang tidak bisa kita antisipasi. Orang lain dapat berubah pikiran, keadaan ekonomi bisa mengalami perubahan, peluang bisa menghilang, dan rencana yang sudah disusun dengan matang dapat menghadapi hambatan yang tidak terduga.



Ketika kamu terlalu terikat pada hasil yang sempurna, setiap penyimpangan dari rencana akan terasa seperti kegagalan pribadi.



Padahal, tidak semua hal yang tidak berjalan sesuai rencana merupakan sesuatu yang buruk.



Terkadang, perubahan justru membuka jalan menuju pengalaman yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kesalahan dapat memperlihatkan kelemahan dalam cara kita mengambil keputusan. Penolakan bisa membantu kita menemukan pilihan yang lebih sesuai.



Melepaskan perfeksionisme bukan berarti berhenti berusaha memberikan yang terbaik. Artinya, kamu mulai memahami bahwa melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tidak selalu harus menghasilkan sesuatu yang sempurna.



Kamu boleh memiliki target tinggi tanpa harus menghukum diri sendiri ketika hasilnya belum sesuai harapan.



Kamu juga boleh merasa kecewa tanpa menganggap seluruh usaha yang sudah dilakukan menjadi sia-sia.



Pelajaran yang bisa diambil: Berusahalah sebaik mungkin, tetapi jangan menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk merasa cukup. Kehidupan yang sehat bukan kehidupan tanpa kesalahan, melainkan kehidupan yang memberikan ruang untuk belajar dari kesalahan.



3. Kamu Tidak Bisa Mengendalikan Perasaan dan Keputusan Orang Lain



Salah satu bentuk kelelahan emosional yang sering dialami manusia adalah mencoba mengendalikan bagaimana orang lain berpikir, merasa, dan bertindak.



Kita mungkin ingin seseorang memahami sudut pandang kita. Kita ingin pasangan selalu memberikan perhatian. Kita ingin teman menghargai usaha yang sudah dilakukan. Kita ingin keluarga menyetujui pilihan hidup kita.



Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, kita terkadang mencoba meningkatkan usaha untuk mengubah mereka.



Kita menjelaskan berkali-kali, mengulang argumen yang sama, berusaha menyenangkan semua orang, atau bahkan mengorbankan kebutuhan pribadi agar tidak mengecewakan orang lain.



Sayangnya, semakin keras seseorang berusaha mengendalikan respons orang lain, semakin besar kemungkinan dirinya mengalami frustrasi.



Dalam psikologi sosial, manusia dipahami sebagai individu yang memiliki kebutuhan, keyakinan, pengalaman, dan motivasi masing-masing. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk penilaian dan menentukan pilihan.



Kamu bisa memengaruhi seseorang melalui komunikasi, keteladanan, dan perilaku yang baik. Namun, memengaruhi berbeda dengan mengendalikan.



Ada pula konsep psychological reactance, yaitu kecenderungan seseorang untuk menolak ketika merasa kebebasan atau haknya untuk menentukan pilihan sedang dibatasi. Itulah sebabnya tekanan yang berlebihan terkadang justru membuat orang lain semakin defensif dan menjauh.



Dalam hubungan, pelajaran ini sangat penting.



Kamu tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa dirimu layak dihargai. Kamu tidak perlu mengubah seluruh kepribadian hanya agar diterima oleh semua orang. Kamu juga tidak harus memaksakan seseorang untuk memahami sesuatu ketika dirinya belum bersedia mendengarkan.



Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah, bukan usaha sepihak untuk mengatur seluruh perilaku orang lain.



Ketika seseorang tidak memberikan respons seperti yang kamu harapkan, kamu masih memiliki pilihan. Kamu bisa menjelaskan perasaanmu, menetapkan batasan, mengevaluasi hubungan, atau memutuskan untuk mengambil jarak.



Itulah bentuk kendali yang lebih sehat.



Kamu mungkin tidak bisa menentukan bagaimana seseorang memperlakukanmu, tetapi kamu bisa menentukan batas perlakuan seperti apa yang bersedia kamu terima.



Pelajaran yang bisa diambil: Berhentilah menjadikan perubahan orang lain sebagai syarat kebahagiaanmu. Bangun hubungan melalui komunikasi dan rasa saling menghormati, bukan melalui tekanan dan tuntutan untuk selalu mendapatkan respons yang sesuai keinginan.



4. Ketidakpastian Adalah Bagian dari Kehidupan yang Perlu Kamu Pelajari, Bukan Musuh yang Harus Selalu Dihilangkan



Banyak orang tidak benar-benar takut menghadapi masa depan. Mereka lebih takut pada kenyataan bahwa masa depan tidak bisa diketahui secara pasti.



Kita ingin tahu apakah keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik. Kita ingin memastikan bahwa hubungan akan bertahan lama. Kita ingin mengetahui apakah pekerjaan yang sedang dijalani akan membawa kesuksesan. Kita bahkan terkadang ingin mendapatkan jaminan bahwa segala sesuatu yang sedang diusahakan tidak akan berakhir dengan kekecewaan.



Keinginan mendapatkan kepastian memang manusiawi. Namun, ketika kebutuhan tersebut menjadi terlalu kuat, seseorang dapat terjebak dalam kecemasan berlebihan.



Dalam psikologi, terdapat konsep intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan seseorang dalam menghadapi situasi yang hasilnya belum diketahui.



Orang yang memiliki tingkat intoleransi ketidakpastian tinggi mungkin akan terus mencari kepastian, memikirkan berbagai kemungkinan buruk, mengulang keputusan dalam pikirannya, atau menunda tindakan karena takut salah.



Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha mendapatkan kepastian mutlak, semakin besar kemungkinan dirinya merasa lelah.



Hal ini terjadi karena kepastian mutlak hampir tidak pernah tersedia dalam kehidupan sehari-hari.



Kamu tidak mungkin mengetahui seluruh konsekuensi dari sebuah keputusan. Kamu tidak bisa memprediksi seluruh perubahan yang akan terjadi dalam hubungan. Kamu juga tidak bisa menjamin bahwa setiap usaha akan menghasilkan keberhasilan.



Karena itu, kemampuan menghadapi ketidakpastian merupakan keterampilan psikologis yang penting.



Salah satu cara mengembangkannya adalah dengan melatih diri mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, bukan menunggu sampai semua kemungkinan terasa aman.



Misalnya, ketika ingin memulai pekerjaan baru, kamu bisa melakukan riset, mempertimbangkan risiko, dan menyiapkan rencana alternatif. Setelah itu, kamu perlu berani mengambil langkah meskipun masih ada hal-hal yang belum diketahui.



Kamu tidak harus menunggu sampai rasa takut benar-benar menghilang.



Kamu hanya perlu belajar bahwa rasa takut dan ketidakpastian bisa hadir bersamaan dengan tindakan yang berani.



Cobalah mengubah pertanyaan dari, "Bagaimana caranya agar tidak ada hal buruk yang terjadi?" menjadi, "Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana saya akan menghadapinya?"



Perubahan cara berpikir tersebut dapat membantu membangun rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri.



Pelajaran yang bisa diambil: Kamu tidak membutuhkan kepastian atas seluruh masa depan untuk mulai menjalani kehidupan. Terkadang, yang lebih penting bukan mengetahui apa yang akan terjadi, melainkan percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi apa pun yang mungkin terjadi.



5. Kegagalan Bukan Bukti Bahwa Kamu Tidak Berdaya



Ketika upaya mengendalikan sesuatu berkali-kali mengalami kegagalan, seseorang bisa mulai kehilangan keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri.



Awalnya, kamu mungkin masih mencoba mencari solusi. Namun, setelah menghadapi berbagai penolakan dan hambatan, muncul pikiran bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan.



Kamu mulai kehilangan motivasi, enggan mencoba kembali, dan merasa tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan sendiri.



Dalam psikologi, kondisi ini memiliki keterkaitan dengan konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari.



Konsep ini diperkenalkan melalui penelitian psikolog Martin Seligman dan Steven Maier. Secara sederhana, learned helplessness menggambarkan kondisi ketika pengalaman berulang menghadapi situasi yang tidak dapat dikendalikan dapat membuat seseorang belajar bahwa tindakannya tidak akan menghasilkan perubahan.



Akibatnya, seseorang mungkin berhenti berusaha bahkan ketika kesempatan untuk mengubah keadaan sebenarnya sudah tersedia.



Contohnya dapat terjadi dalam kehidupan pekerjaan.



Seseorang sudah berkali-kali mengajukan ide, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan. Setelah beberapa pengalaman tersebut, ia mungkin mulai percaya bahwa pendapatnya tidak penting. Akhirnya, ketika mendapatkan kesempatan baru untuk menyampaikan gagasan, ia memilih diam.



Padahal, lingkungan dan kesempatan yang dihadapi mungkin sudah berbeda.



Di sinilah pentingnya membedakan kegagalan sebuah strategi dengan kegagalan diri sendiri.



Jika satu pendekatan tidak berhasil, bukan berarti seluruh kemampuanmu tidak berguna. Bisa jadi strategi yang digunakan kurang tepat, situasinya belum mendukung, atau ada faktor eksternal yang tidak bisa kamu kendalikan.



Cobalah mengevaluasi pengalaman dengan pertanyaan yang lebih objektif:



Bagian mana dari usaha saya yang sebenarnya sudah berjalan baik?



Apa yang tidak berhasil dan mengapa?



Apakah ada pendekatan lain yang bisa dicoba?



Apakah situasinya memang memungkinkan untuk diubah?



Apakah saya perlu meminta bantuan atau mencari sumber daya tambahan?



Pertanyaan semacam ini membantu kamu memandang kegagalan sebagai informasi, bukan sebagai identitas diri.



Kamu juga perlu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai kembali secara bertahap. Tidak harus langsung melakukan perubahan besar. Terkadang, satu keputusan kecil yang berhasil dilakukan sudah cukup untuk membangun kembali rasa mampu.



Pelajaran yang bisa diambil: Jangan membiarkan pengalaman gagal membuatmu percaya bahwa kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apa pun. Kegagalan satu usaha bukan bukti bahwa semua usaha berikutnya akan berakhir sama.



6. Belajar Melepaskan Kendali Dapat Meningkatkan Kesehatan Mental



Ada perbedaan antara berusaha menyelesaikan masalah dan terus-menerus memikirkan masalah yang sama.



Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, kita sering mengulang kejadian tersebut dalam pikiran. Kita membayangkan apa yang seharusnya dilakukan, memikirkan kemungkinan lain, menyusun berbagai skenario, dan mencari jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban pasti.



Proses ini dikenal sebagai rumination atau perenungan berulang terhadap pikiran dan pengalaman negatif.



Pada tingkat tertentu, mengevaluasi masalah memang bermanfaat. Namun, ketika pikiran tersebut terus berputar tanpa menghasilkan solusi atau tindakan yang jelas, perenungan dapat memperburuk stres dan suasana hati.



Misalnya, seseorang mengalami kegagalan dalam hubungan. Alih-alih memproses perasaannya secara bertahap, ia terus memikirkan alasan mengapa orang tersebut berubah, apa kesalahan yang telah dilakukan, dan bagaimana caranya membuat hubungan kembali seperti semula.



Pikirannya terus mencari jawaban, meskipun tidak semua pertanyaan bisa dijawab.



Akibatnya, energi mental habis untuk menghadapi sesuatu yang sudah terjadi.



Dalam pendekatan terapi penerimaan dan komitmen atau Acceptance and Commitment Therapy (ACT), terdapat konsep penerimaan psikologis dan fleksibilitas psikologis.



Penerimaan bukan berarti menyukai keadaan yang menyakitkan, membenarkan perlakuan buruk, atau menyerah menghadapi masalah.



Penerimaan berarti bersedia mengakui kenyataan dan memberikan ruang bagi pengalaman emosional yang muncul tanpa harus terus-menerus melawannya.



Seseorang bisa merasa sedih tanpa harus menyangkal kesedihannya. Ia bisa kecewa tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Ia juga bisa mengakui bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai harapan tanpa harus memaksakan keadaan agar segera berubah.



Kemampuan ini dapat membantu mengurangi perjuangan mental yang tidak produktif.



Salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah membagi persoalan menjadi dua bagian:



Pertama, hal yang masih bisa ditindaklanjuti.



Jika masih ada tindakan realistis yang dapat dilakukan, susun langkah konkret dan kerjakan secara bertahap.



Kedua, hal yang sudah berada di luar kendali.



Jika sesuatu memang tidak bisa diubah, berikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima kenyataan tersebut dan mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang masih memiliki makna.



Kamu juga bisa menggunakan latihan pernapasan, mindfulness, menulis jurnal, atau berbicara dengan orang yang dipercaya untuk membantu mengelola emosi.



Perlu diingat bahwa melepaskan kendali bukan berarti tidak peduli. Justru, kamu sedang belajar menjaga energi mental agar bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting.



Pelajaran yang bisa diambil: Tidak semua masalah harus terus dipikirkan sampai menemukan jawaban. Ada kalanya kesehatan mental justru membaik ketika kamu berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah dan mulai memberikan perhatian kepada kehidupan yang sedang dijalani.



7. Kamu Bisa Tetap Memiliki Kehidupan yang Bermakna Meskipun Tidak Semua Hal Berjalan Sesuai Keinginan



Mungkin inilah pelajaran paling penting dari seluruh pengalaman kehilangan kendali.



Banyak orang tanpa sadar menggantungkan kebahagiaan pada kondisi tertentu.



Mereka berpikir akan merasa tenang ketika mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, bahagia ketika hubungan berjalan sesuai harapan, percaya diri ketika mendapatkan pengakuan, atau merasa hidupnya berhasil ketika semua target tercapai.



Akibatnya, kehidupan seolah-olah menjadi proses menunggu.



Mereka menunda kebahagiaan sampai keadaan berubah. Mereka sulit menikmati masa sekarang karena pikiran terus tertuju pada sesuatu yang belum dimiliki.



Padahal, kehidupan tidak selalu memberikan hasil sesuai dengan harapan manusia.



Ada impian yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada hubungan yang tidak bisa dipertahankan. Ada kesempatan yang tidak datang kembali. Bahkan, ada tujuan yang setelah diperjuangkan ternyata tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita.



Jika seluruh kebahagiaan hanya bergantung pada hasil yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan, kehidupan akan terasa sangat melelahkan.



Psikologi positif banyak membahas pentingnya makna hidup, hubungan sosial, keterlibatan dalam aktivitas yang bernilai, serta pengembangan diri sebagai bagian dari kesejahteraan psikologis.



Artinya, kehidupan yang bermakna tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mencapai tujuan tertentu.



Kamu masih bisa menjalani kehidupan yang bermakna meskipun sedang menghadapi kegagalan. Kamu masih bisa membangun hubungan yang sehat, mengembangkan keterampilan, menikmati kegiatan sederhana, membantu orang lain, dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



Dalam pendekatan ACT, hal ini berkaitan dengan konsep values-based living, yaitu menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting, bukan semata-mata mengejar hasil yang diinginkan.



Misalnya, jika kamu menghargai keluarga, kamu tetap bisa menjadi anggota keluarga yang penuh perhatian meskipun sedang mengalami kesulitan pekerjaan.



Jika kamu menghargai pertumbuhan diri, kamu tetap bisa belajar dan berkembang meskipun belum mendapatkan pengakuan dari orang lain.



Jika kamu menghargai kejujuran, kamu tetap bisa bersikap jujur meskipun tidak semua orang menyukai keputusanmu.



Nilai-nilai tersebut memberikan arah ketika keadaan eksternal tidak bisa dipastikan.



Kamu tidak harus menunggu seluruh masalah selesai untuk mulai menjalani kehidupan yang berarti.



Kamu juga tidak harus mendapatkan semua hal yang diinginkan untuk mengakui bahwa hidupmu tetap berharga.



Terkadang, kedewasaan psikologis justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran ketika kenyataan tidak sesuai dengan rencananya.



Pelajaran yang bisa diambil: Jangan menunda kehidupan sampai semua hal berhasil kamu kendalikan. Kebahagiaan dan makna hidup juga bisa ditemukan dalam proses, hubungan, pilihan, serta tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari.



Penutup: Tidak Semua Hal Harus Berada dalam Kendalimu agar Hidup Tetap Berjalan dengan Baik



Mengalami kegagalan ketika berusaha mengendalikan sesuatu memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Ada rasa kecewa, frustrasi, takut, bahkan terkadang muncul perasaan tidak berdaya.



Namun, pengalaman tersebut juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun cara pandang yang lebih sehat terhadap kehidupan.



Dari sudut pandang psikologi, kemampuan mengelola kehidupan bukan hanya tentang seberapa besar kendali yang bisa kita miliki, tetapi juga tentang seberapa baik kita merespons hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan.



Kita perlu belajar membedakan tanggung jawab dengan hasil, melepaskan perfeksionisme, menghormati kebebasan orang lain, menghadapi ketidakpastian, membangun kembali rasa mampu, menjaga kesehatan mental, dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang penting bagi diri sendiri.



Pada akhirnya, ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan ada hal-hal yang perlu dilepaskan.



Jangan sampai keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu justru membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri.



Kamu tidak harus memenangkan setiap keadaan. Kamu tidak harus mendapatkan semua jawaban. Kamu juga tidak harus memastikan bahwa setiap orang memahami keputusanmu.



Terkadang, kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginan, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan melanjutkan perjalanan meskipun sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan.



