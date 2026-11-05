6 Alasan Mengapa Mencari Tahu Apa yang Benar Terjadi Begitu Melelahkan Menurut Psikologi

seseorang yang mencari kebenaran yang terjadi / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sangat lelah hanya karena berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Bukan karena pekerjaan fisik, bukan pula karena terlalu banyak aktivitas, melainkan karena pikiran yang terus bekerja mencari jawaban. Kamu mengingat kembali percakapan, memperhatikan perubahan sikap seseorang, menghubungkan berbagai kejadian, mempertanyakan perkataan orang lain, hingga mencoba menemukan bagian mana yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Anehnya, semakin keras kamu berusaha memahami situasi, terkadang semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kamu merasa perlu memeriksa ulang setiap informasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan mencari bukti yang bisa membuat semuanya masuk akal.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan beberapa proses mental, seperti rumination (perenungan berulang), cognitive overload (kelebihan beban kognitif), intoleransi terhadap ketidakpastian, serta kebutuhan manusia untuk memahami dan mengendalikan lingkungan sekitarnya.



Mencari kebenaran sebenarnya merupakan bagian penting dari kemampuan manusia untuk belajar dan mengambil keputusan. Namun, proses tersebut bisa menjadi sangat melelahkan ketika pikiran tidak lagi sekadar mencari informasi, tetapi terus berputar dalam pertanyaan yang sama tanpa menemukan kepastian.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa mencari tahu apa yang benar-benar terjadi bisa menguras energi mental.



1. Otak Terus Bekerja Mencari Pola dan Menghubungkan Setiap Kejadian



Salah satu alasan mengapa mencari tahu kebenaran terasa melelahkan adalah karena otak manusia secara alami berusaha menemukan pola di antara berbagai peristiwa.



Ketika seseorang mengalami situasi yang membingungkan, otak tidak hanya menerima kejadian tersebut sebagai informasi yang berdiri sendiri. Otak juga berusaha menghubungkannya dengan pengalaman sebelumnya, perkataan orang lain, perubahan perilaku, dan berbagai detail kecil yang mungkin dianggap penting.



Misalnya, seseorang tiba-tiba berubah sikap tanpa memberikan penjelasan. Awalnya, kamu mungkin hanya merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun, setelah itu pikiran mulai bekerja.



Kamu mengingat percakapan terakhir, memperhatikan kata-kata yang pernah diucapkan, menghubungkan perubahan sikap dengan kejadian tertentu, bahkan mencoba menafsirkan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu pikirkan.



Pertanyaan seperti "Apakah ada sesuatu yang disembunyikan?", "Mengapa dia mengatakan hal itu?", atau "Apakah kejadian sebelumnya sebenarnya berkaitan dengan ini?" mulai bermunculan.



Dalam psikologi kognitif, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari keteraturan dan hubungan sebab-akibat. Kemampuan ini membantu kita memahami dunia. Namun, ketika informasi yang tersedia tidak lengkap, otak bisa terus berusaha menyusun pola meskipun belum tentu ada cukup bukti untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.



Akibatnya, pikiran terasa seperti sedang menyusun potongan-potongan teka-teki yang jumlahnya tidak pernah lengkap.



Setiap jawaban justru dapat memunculkan pertanyaan baru. Satu informasi mengarahkan perhatian pada informasi lain, sementara kemungkinan-kemungkinan yang belum terbukti terus bermunculan.



Inilah yang membuat pencarian kebenaran terasa menguras tenaga. Bukan hanya karena banyaknya informasi, melainkan karena otak terus mengeluarkan energi untuk mengolah, membandingkan, dan menghubungkan berbagai kemungkinan.



Terkadang, yang membuat seseorang lelah bukanlah kenyataan yang sedang dihadapi, melainkan usaha mental yang tidak berhenti untuk membuat semuanya masuk akal.



2. Ketidakpastian Membuat Pikiran Sulit Merasa Tenang



Manusia pada dasarnya membutuhkan sejumlah kepastian untuk merasa aman. Kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, mengapa sesuatu terjadi, dan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya.



Ketika menghadapi situasi yang tidak jelas, kebutuhan tersebut sering kali menjadi semakin kuat.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan seseorang mengalami kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian.



Orang yang memiliki tingkat intoleransi terhadap ketidakpastian tinggi cenderung merasa tidak nyaman ketika tidak mempunyai jawaban yang jelas. Bahkan, situasi yang sebenarnya belum tentu berbahaya dapat terasa mengancam karena terlalu banyak hal yang belum diketahui.



Contohnya, ketika seseorang tidak mendapatkan penjelasan mengenai suatu masalah, pikirannya mungkin mulai menghasilkan berbagai kemungkinan.



Bagaimana jika ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Bagaimana jika informasi yang diterima selama ini tidak benar? Bagaimana jika ada bagian penting yang belum diketahui?



Masalahnya, semakin banyak kemungkinan yang dipikirkan, semakin sulit pula seseorang merasa tenang.



Ia mungkin terus mencari penjelasan, bertanya kepada orang lain, membaca ulang percakapan, atau mengumpulkan informasi tambahan dengan harapan menemukan jawaban yang benar-benar meyakinkan.



Namun, tidak semua situasi memiliki jawaban yang bisa diperoleh dengan cepat. Ada kenyataan yang memang belum bisa diketahui, ada informasi yang tidak tersedia, dan ada orang yang mungkin tidak pernah memberikan penjelasan secara jujur.



Ketika seseorang terus memaksakan dirinya untuk mendapatkan kepastian dari situasi yang belum memungkinkan, energi mentalnya akan semakin terkuras.



Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua ketidakpastian harus segera diselesaikan.



Terkadang, kemampuan untuk menerima bahwa kita belum mengetahui sesuatu justru menjadi bagian dari kedewasaan psikologis.



Ketenangan tidak selalu datang setelah semua pertanyaan terjawab. Dalam beberapa keadaan, ketenangan muncul ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak harus mengetahui segala sesuatu untuk bisa melanjutkan hidup.



3. Terlalu Banyak Berpikir Membuat Seseorang Terjebak dalam Rumination



Alasan ketiga berkaitan dengan fenomena psikologis yang dikenal sebagai rumination.



Rumination merupakan kecenderungan memikirkan suatu masalah, pengalaman, atau peristiwa negatif secara berulang-ulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.



Berbeda dengan refleksi yang sehat, rumination sering kali membuat seseorang kembali pada pertanyaan yang sama berkali-kali.



Misalnya, setelah mengalami konflik, seseorang mungkin terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi.



Ia mengulang percakapan di dalam kepala, membayangkan apa yang seharusnya dikatakan, mempertanyakan maksud seseorang, dan mencoba menemukan kesalahan yang mungkin terlewatkan.



Pada awalnya, aktivitas tersebut terasa seperti usaha untuk memahami masalah. Namun, lama-kelamaan prosesnya berubah menjadi lingkaran pikiran yang sulit dihentikan.



Seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan kejadian yang sama tanpa mendapatkan informasi baru.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa rumination dapat berkaitan dengan meningkatnya tekanan emosional, kecemasan, dan gejala depresi. Hal ini terjadi karena perhatian terus diarahkan pada masalah dan perasaan negatif, sementara kesempatan untuk melakukan tindakan yang konstruktif menjadi berkurang.



Ada perbedaan penting antara berpikir untuk menemukan jawaban dan berpikir karena tidak mampu melepaskan pertanyaan.



Berpikir secara produktif biasanya menghasilkan pemahaman, keputusan, atau langkah berikutnya. Sebaliknya, rumination cenderung mengulang berbagai kemungkinan tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.



Inilah sebabnya seseorang bisa merasa sangat lelah meskipun sepanjang hari tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.



Pikirannya terus bekerja, tetapi tidak benar-benar bergerak menuju penyelesaian.



Untuk mengatasinya, seseorang perlu belajar membedakan antara hal yang masih bisa dianalisis dan hal yang sudah tidak memberikan informasi baru.



Jika sebuah pertanyaan telah dipikirkan berkali-kali tanpa menghasilkan pemahaman tambahan, mungkin yang dibutuhkan bukan lebih banyak pemikiran, melainkan jeda.



Berhenti memikirkan sesuatu untuk sementara bukan berarti menyerah mencari kebenaran. Justru, itu bisa menjadi cara untuk menjaga pikiran agar tetap mampu menilai situasi secara lebih objektif.



4. Otak Mengalami Kelelahan karena Terlalu Banyak Informasi yang Harus Diproses



Mencari tahu kebenaran sering kali mengharuskan seseorang memproses banyak informasi dalam waktu bersamaan.



Ia harus mengingat kejadian sebelumnya, membandingkan berbagai versi cerita, menilai kredibilitas sumber, memperhatikan detail, dan menentukan informasi mana yang paling masuk akal.



Semua aktivitas tersebut membutuhkan sumber daya mental.



Dalam psikologi kognitif, konsep cognitive load menjelaskan bahwa kapasitas pemrosesan informasi manusia memiliki keterbatasan.



Artinya, otak tidak bisa mengolah seluruh informasi dengan tingkat perhatian yang sama secara terus-menerus.



Ketika terlalu banyak informasi masuk, seseorang dapat mengalami kelebihan beban kognitif.



Bayangkan seseorang sedang berusaha memahami sebuah persoalan yang melibatkan banyak orang. Setiap orang memiliki cerita berbeda, setiap cerita mengandung detail yang belum tentu sesuai, dan setiap informasi membuka kemungkinan baru.



Pada akhirnya, seseorang bukan hanya berusaha mencari tahu apa yang benar, tetapi juga harus menentukan informasi mana yang layak dipercaya.



Situasi seperti ini dapat menimbulkan kelelahan mental, kesulitan berkonsentrasi, kebingungan, dan penurunan kualitas pengambilan keputusan.



Fenomena tersebut juga semakin mudah ditemukan di era digital.



Kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi dari media sosial, berita, komentar, pesan pribadi, dan berbagai sumber lainnya. Sayangnya, banyaknya informasi tidak selalu berarti semakin dekat dengan kebenaran.



Terkadang, semakin banyak informasi yang dikonsumsi, semakin sulit seseorang menentukan mana yang benar-benar relevan.



Bahkan, informasi yang saling bertentangan dapat membuat seseorang terus berpindah dari satu sumber ke sumber lainnya tanpa pernah merasa cukup yakin.



Karena itu, mencari kebenaran tidak selalu berarti mengumpulkan sebanyak mungkin informasi.



Ada kalanya kita justru perlu membatasi sumber informasi, memilih bukti yang paling relevan, dan memberikan waktu kepada pikiran untuk memproses semuanya.



Kualitas informasi jauh lebih penting daripada jumlahnya.



5. Menemukan Kebenaran Terkadang Berarti Harus Menghadapi Kenyataan yang Menyakitkan



Tidak semua orang merasa takut karena tidak mengetahui kebenaran. Sebagian orang justru merasa takut terhadap kemungkinan bahwa kebenaran yang ditemukan tidak sesuai dengan harapan mereka.



Ini merupakan bagian yang cukup kompleks dari psikologi manusia.



Kita memiliki keyakinan, harapan, hubungan emosional, dan gambaran tertentu mengenai dunia. Ketika sebuah informasi bertentangan dengan semua hal tersebut, kita mungkin mengalami konflik psikologis.



Dalam teori psikologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance atau disonansi kognitif.



Istilah ini diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger untuk menjelaskan ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki dua atau lebih keyakinan, sikap, atau informasi yang saling bertentangan.



Sebagai contoh, seseorang mungkin sangat mempercayai orang yang dekat dengannya. Selama ini, ia memiliki keyakinan bahwa orang tersebut selalu jujur dan tidak pernah menyembunyikan sesuatu.



Namun, suatu hari ia menemukan informasi yang menunjukkan kemungkinan sebaliknya.



Di satu sisi, ia ingin mempercayai orang tersebut. Di sisi lain, fakta yang ditemukan membuat keyakinannya mulai goyah.



Akibatnya, muncul konflik batin.



Ia mungkin mulai mempertanyakan apakah informasi tersebut benar, mencari alasan untuk membenarkan perilaku orang itu, atau mencoba menemukan penjelasan lain agar kenyataan yang dihadapi tidak terlalu menyakitkan.



Proses ini melelahkan karena seseorang bukan hanya sedang mengolah informasi baru, tetapi juga berusaha menyesuaikan pemahamannya terhadap sesuatu yang selama ini dianggap benar.



Terkadang, menemukan kebenaran berarti harus menerima bahwa seseorang tidak seperti yang kita bayangkan.



Terkadang, kita juga harus mengakui bahwa keputusan yang pernah diambil ternyata keliru, kepercayaan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, atau harapan yang dipertahankan selama ini tidak lagi memiliki dasar yang kuat.



Itulah mengapa mencari tahu kebenaran bisa terasa sangat berat secara emosional.



Kita tidak hanya takut terhadap apa yang mungkin ditemukan, tetapi juga terhadap perubahan yang harus terjadi setelah mengetahuinya.



Namun, penting untuk diingat bahwa ketidaknyamanan saat menghadapi fakta tidak selalu berarti fakta tersebut harus ditolak. Terkadang, menerima kenyataan memang membutuhkan waktu.



6. Keinginan untuk Mengendalikan Situasi Membuat Seseorang Sulit Berhenti Mencari Jawaban



Alasan terakhir adalah kebutuhan manusia untuk merasa memiliki kendali terhadap kehidupannya.



Secara psikologis, manusia cenderung merasa lebih aman ketika memahami situasi dan mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk menghadapinya.



Ketika sesuatu terjadi tanpa penjelasan, perasaan kehilangan kendali dapat muncul.



Seseorang mungkin berpikir bahwa jika ia berhasil mengetahui semua detail, memahami setiap alasan, dan menemukan seluruh fakta yang tersembunyi, ia akan bisa mengendalikan situasi dengan lebih baik.



Karena itu, ia terus mencari jawaban.



Ia merasa belum boleh berhenti sebelum semua bagian menjadi jelas. Ia ingin mengetahui siapa yang salah, apa penyebab sebenarnya, mengapa seseorang melakukan sesuatu, dan bagaimana semua kejadian tersebut saling berkaitan.



Dalam beberapa keadaan, dorongan ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol dan kecenderungan perfeksionistik.



Seseorang mungkin merasa bahwa ia harus memahami semuanya terlebih dahulu sebelum bisa mengambil keputusan atau merasa tenang.



Padahal, kehidupan tidak selalu memberikan informasi yang lengkap.



Ada kejadian yang penyebabnya tidak pernah diketahui secara pasti. Ada orang yang tidak mau memberikan penjelasan. Ada keputusan orang lain yang tidak bisa kita kendalikan, meskipun kita sudah berusaha memahaminya.



Semakin seseorang berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendalinya, semakin besar kemungkinan ia mengalami frustrasi dan kelelahan emosional.



Hal yang perlu dipelajari adalah membedakan antara mencari pemahaman dan berusaha mengendalikan kenyataan.



Kita bisa berusaha mencari fakta, tetapi tidak bisa memaksa semua orang untuk jujur.



Kita bisa menganalisis kejadian, tetapi tidak selalu bisa mendapatkan seluruh informasi.



Kita bisa berusaha memahami alasan seseorang, tetapi tidak selalu bisa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya.



Pada akhirnya, kedewasaan psikologis bukan hanya tentang kemampuan menemukan jawaban, tetapi juga kemampuan menerima batas dari apa yang bisa diketahui dan dikendalikan.



Bagaimana Cara Mencari Kebenaran Tanpa Mengorbankan Kesehatan Mental?



Mencari kebenaran bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru, kemampuan berpikir kritis, memeriksa informasi, dan mempertanyakan sesuatu merupakan bagian penting dari kehidupan yang sehat.



Namun, ada perbedaan antara mencari kebenaran dengan pikiran yang jernih dan mengejar kepastian karena merasa tidak mampu menoleransi ketidakjelasan.



Beberapa pendekatan berikut dapat membantu menjaga keseimbangan.



1. Pisahkan fakta dari asumsi.



Tuliskan apa yang benar-benar terjadi dan bedakan dengan apa yang hanya kamu duga. Tidak semua hal yang terasa masuk akal otomatis merupakan fakta.



2. Berikan batas waktu untuk menganalisis masalah.



Jangan biarkan satu persoalan mengambil seluruh ruang dalam pikiran. Tentukan waktu untuk memikirkannya, kemudian alihkan perhatian pada aktivitas lain.



3. Terima bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban.



Ada informasi yang mungkin tidak pernah kamu dapatkan. Menerima keterbatasan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan untuk terus mencari kepastian.



4. Hindari mengulang informasi yang sama.



Membaca ulang percakapan, memeriksa kembali kejadian, atau mencari informasi berulang kali tidak selalu memberikan pemahaman baru. Perhatikan apakah aktivitas tersebut benar-benar membantu.



5. Fokus pada hal yang masih bisa dikendalikan.



Daripada terus memikirkan tindakan orang lain, arahkan perhatian pada keputusan dan respons yang bisa kamu ambil.



6. Berikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat.



Tidur yang cukup, aktivitas fisik, melakukan hobi, dan berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu mengurangi tekanan mental. Jika pikiran berulang mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog juga bisa menjadi langkah yang bermanfaat.



Penutup: Tidak Semua Kebenaran Harus Ditemukan dengan Mengorbankan Ketenangan



Mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bisa menjadi pengalaman yang melelahkan karena melibatkan banyak proses psikologis sekaligus.



Otak berusaha menemukan pola, pikiran berjuang menghadapi ketidakpastian, ingatan terus mengulang kejadian, dan emosi harus menghadapi kemungkinan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan.



Semakin rumit situasinya, semakin besar pula energi mental yang mungkin dibutuhkan untuk memahaminya.



Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: mengetahui kebenaran dan mendapatkan ketenangan merupakan dua hal yang berbeda.



Seseorang bisa mengetahui banyak fakta tetapi tetap merasa gelisah. Sebaliknya, seseorang bisa mulai merasa lebih tenang meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab.



Kita tidak harus mengetahui seluruh detail untuk membuat keputusan yang masuk akal. Kita juga tidak harus memahami seluruh alasan seseorang untuk menentukan batasan yang sehat bagi diri sendiri.



Terkadang, hal paling bijaksana bukanlah terus mencari satu jawaban tambahan, melainkan berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri: apakah informasi yang sedang kucari benar-benar akan membantu menyelesaikan masalah, atau justru membuatku semakin terjebak di dalamnya?



Sebab, mencari kebenaran memang penting. Tetapi menjaga kesehatan pikiran selama proses tersebut juga sama pentingnya.



