Ingin Meningkatkan Kapasitas Empati dalam Merasakan Sukacita? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memperlihatkan empati kepada temannya / foto: Magnific/odua

JawaPos.com - Pernahkah kamu melihat seseorang mendapatkan kabar baik, meraih kesuksesan, atau mencapai impiannya, tetapi kamu justru kesulitan ikut merasa bahagia? Bahkan, terkadang muncul perasaan iri, membandingkan diri, atau menganggap keberhasilan orang lain sebagai pengingat atas kegagalan diri sendiri.

Jika pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian.



Dalam kehidupan sosial, kita sering diajarkan untuk berempati ketika seseorang sedang mengalami kesedihan, kehilangan, atau kesulitan. Kita belajar menghibur teman yang sedang patah hati, mendengarkan keluh kesah orang lain, dan memberikan dukungan ketika seseorang menghadapi masa sulit.



Namun, ada satu sisi empati yang tidak kalah penting, tetapi sering kali kurang mendapatkan perhatian: kemampuan untuk ikut merasakan sukacita atas kebahagiaan orang lain.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai positive empathy atau empati positif. Istilah ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk memahami, berbagi, dan turut menikmati emosi positif yang sedang dirasakan orang lain.



Penelitian Morelli, Lieberman, dan Zaki (2015) menjelaskan bahwa empati positif berkaitan dengan kedekatan sosial, perilaku prososial, dan kesejahteraan psikologis. Artinya, kemampuan untuk ikut bahagia ketika orang lain bahagia bukan sekadar sikap baik, melainkan bagian penting dari kualitas hubungan antarmanusia.



Kabar baiknya, kapasitas empati positif bukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh kepribadian sejak lahir. Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan, kesadaran diri, dan cara kita merespons pengalaman emosional orang lain.



Lantas, bagaimana cara meningkatkan kapasitas empati dalam merasakan sukacita?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat enam cara yang dapat kamu praktikkan berdasarkan konsep dan temuan dalam psikologi.



1. Belajar Mengalihkan Fokus dari Perbandingan Diri ke Kebahagiaan Orang Lain



Salah satu penghalang terbesar untuk ikut merasakan sukacita orang lain adalah kebiasaan membandingkan kehidupan.



Misalnya, seorang teman bercerita bahwa dirinya baru saja mendapatkan pekerjaan impian. Alih-alih ikut merasa senang, pikiran kita justru bergerak ke arah yang berbeda.



"Mengapa dia sudah berhasil, sedangkan aku belum?"



"Sepertinya hidup orang lain jauh lebih baik daripada hidupku."



"Aku juga menginginkan pencapaian seperti itu."



Tanpa disadari, kebahagiaan orang lain berubah menjadi bahan evaluasi terhadap kehidupan pribadi.



Dalam psikologi sosial, kecenderungan ini berkaitan dengan social comparison, yaitu proses membandingkan diri sendiri dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan, pencapaian, atau kondisi kehidupan.



Perbandingan sosial tidak selalu buruk. Dalam situasi tertentu, perbandingan dapat menjadi sumber motivasi. Namun, ketika terlalu sering dilakukan, terutama dengan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ukuran harga diri, kita akan kesulitan menikmati kebahagiaan mereka.



Untuk meningkatkan empati positif, cobalah mengubah pertanyaan dalam pikiran.



Daripada bertanya, "Mengapa aku belum mendapatkan hal yang sama?", cobalah bertanya, "Apa yang membuat pencapaian ini begitu berarti baginya?"



Perubahan fokus tersebut membantu kita memberikan perhatian kepada pengalaman emosional orang lain, bukan terus-menerus mengembalikan segala sesuatu kepada diri sendiri.



Cara melatihnya:



Ketika seseorang menceritakan keberhasilannya, berikan perhatian penuh.



Sadari jika muncul dorongan untuk membandingkan kehidupan.



Ingat bahwa pencapaian orang lain tidak mengurangi nilai dirimu.



Cobalah memahami perjuangan dan kebahagiaan di balik keberhasilan tersebut.



Berikan ucapan selamat tanpa merasa harus menceritakan pencapaian pribadi sebagai pembanding.



Ingat, kebahagiaan bukan kompetisi. Seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang baik tanpa berarti kesempatanmu untuk bahagia menjadi semakin kecil.



2. Latih Kemampuan Mengambil Perspektif Orang Lain (Perspective Taking)



Empati tidak hanya berkaitan dengan kemampuan merasakan emosi orang lain, tetapi juga kemampuan memahami bagaimana seseorang memandang pengalaman hidupnya.



Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai perspective taking.



Perspective taking merupakan kemampuan untuk mencoba memahami situasi dari sudut pandang orang lain, termasuk kebutuhan, harapan, pengalaman, dan alasan di balik emosi yang mereka rasakan.



Mengapa kemampuan ini penting untuk merasakan sukacita?



Sebab, sesuatu yang terlihat sederhana bagi kita mungkin memiliki makna yang sangat besar bagi orang lain.



Contohnya, seorang teman merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa membeli sepeda motor sendiri. Bagi sebagian orang, hal tersebut mungkin bukan pencapaian yang luar biasa.



Namun, jika kita mengetahui bahwa ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, menabung sedikit demi sedikit, dan melewati berbagai kesulitan keuangan, kita akan lebih mudah memahami mengapa pencapaian tersebut begitu membahagiakan baginya.



Dengan kata lain, semakin kita memahami makna sebuah pengalaman bagi seseorang, semakin besar kemungkinan kita mampu ikut merasakan emosinya.



Cara melatihnya:



Ketika seseorang membagikan kabar baik, cobalah mengajukan pertanyaan seperti:



"Apa bagian paling membahagiakan dari pencapaian ini?"



"Sudah berapa lama kamu menginginkan hal tersebut?"



"Apa yang membuat momen ini begitu spesial bagimu?"



"Bagaimana perasaanmu setelah akhirnya berhasil?"



Dengarkan jawabannya tanpa terburu-buru memberikan penilaian.



Jangan mengukur kebahagiaan orang lain menggunakan standar kebahagiaan pribadi.



Bisa jadi sesuatu yang biasa menurutmu merupakan momen yang sangat berarti bagi kehidupannya.



3. Praktikkan Active Listening agar Orang Lain Merasa Kebahagiaannya Dihargai



Terkadang, kita terlalu sibuk memikirkan respons ketika seseorang berbicara sehingga tidak benar-benar mendengarkan apa yang sedang disampaikan.



Padahal, salah satu cara sederhana untuk membangun empati positif adalah melalui active listening atau mendengarkan secara aktif.



Active listening merupakan keterampilan komunikasi yang melibatkan perhatian penuh, pemahaman terhadap pesan, dan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan lawan bicara.



Ketika seseorang sedang berbagi kebahagiaan, jangan langsung mengalihkan pembicaraan, membandingkan pengalaman, atau memberikan nasihat yang tidak diminta.



Sebagai contoh, ketika seorang teman mengatakan bahwa dirinya berhasil menyelesaikan pendidikan setelah menghadapi banyak kesulitan, hindari respons seperti:



"Oh, aku juga pernah begitu."



"Ya, memang sudah seharusnya kamu lulus."



"Bagus, sekarang tinggal mencari pekerjaan."



Respons tersebut mungkin tidak selalu bermaksud buruk, tetapi bisa membuat pengalaman emosional seseorang terasa kurang dihargai.



Sebaliknya, cobalah memberikan respons yang mengakui kebahagiaannya.



"Wah, aku ikut senang mendengarnya. Pasti lega sekali setelah melewati semua proses itu."



"Kamu sudah berjuang cukup lama untuk sampai di titik ini. Selamat, ya!"



Respons semacam ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mendengar informasi, tetapi juga memperhatikan emosi di balik cerita tersebut.



Cara melatihnya:



Berikan perhatian penuh ketika seseorang berbicara.



Hindari memotong pembicaraan.



Perhatikan ekspresi wajah dan nada suara.



Berikan tanggapan yang sesuai dengan emosi orang tersebut.



Ajukan pertanyaan lanjutan untuk menunjukkan ketertarikan.



Ketika seseorang merasa kebahagiaannya diterima dan dihargai, hubungan emosional di antara kalian berpotensi menjadi lebih dekat.



4. Biasakan Ikut Merayakan Pencapaian Kecil Orang Lain



Kita sering menganggap bahwa kebahagiaan hanya pantas dirayakan ketika seseorang mencapai sesuatu yang besar.



Misalnya, mendapatkan promosi jabatan, membeli rumah, menikah, memenangkan kompetisi, atau memperoleh penghargaan.



Padahal, kehidupan sehari-hari juga dipenuhi pencapaian kecil yang memiliki makna emosional bagi seseorang.



Seorang teman mungkin merasa bahagia karena berhasil menyelesaikan pekerjaan yang selama ini tertunda. Seseorang mungkin bangga karena akhirnya berani menyampaikan pendapat. Bahkan, ada orang yang merasa sangat bersyukur karena berhasil melewati hari yang berat.



Kemampuan untuk menghargai kebahagiaan sederhana seperti ini merupakan latihan penting dalam membangun empati positif.



Dalam psikologi positif, terdapat konsep savoring, yaitu kemampuan untuk memperhatikan, menikmati, dan memperpanjang pengalaman positif.



Savoring biasanya dikaitkan dengan pengalaman positif pribadi. Namun, prinsipnya juga dapat diterapkan dalam interaksi sosial: kita belajar memberikan perhatian lebih pada momen bahagia yang dialami orang lain.



Penelitian tentang empati positif juga menunjukkan bahwa berbagi dan menikmati emosi positif orang lain berhubungan dengan kedekatan sosial dan perilaku prososial.



Cara melatihnya:



Ucapkan selamat ketika teman mencapai sesuatu, sekecil apa pun pencapaiannya.



Tunjukkan antusiasme yang tulus.



Jangan meremehkan kebahagiaan orang lain.



Luangkan waktu untuk merayakan keberhasilan bersama.



Ingat detail pencapaian yang pernah diceritakan orang terdekat.



Kamu tidak harus mengadakan perayaan besar. Terkadang, pesan singkat, senyuman, atau ucapan sederhana sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang berarti bagimu.



Jangan menunggu orang lain mencapai sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa kamu ikut bahagia.



Belajarlah merayakan kebahagiaan dalam bentuk yang paling sederhana.



5. Kembangkan Rasa Syukur agar Tidak Mudah Terjebak dalam Kecemburuan Sosial



Sulit ikut bahagia atas keberhasilan orang lain ketika pikiran kita terus-menerus dipenuhi perasaan kekurangan.



Ketika merasa hidup sendiri tidak cukup baik, keberhasilan orang lain dapat terasa seperti ancaman.



Misalnya, melihat teman membeli rumah bisa membuat kita merasa tertinggal. Melihat seseorang mendapatkan pekerjaan bagus bisa memunculkan kecemasan tentang masa depan. Bahkan, kabar pernikahan orang lain terkadang membuat seseorang mempertanyakan kehidupannya sendiri.



Salah satu kebiasaan yang dapat membantu mengelola pola pikir tersebut adalah mengembangkan rasa syukur.



Dalam psikologi positif, rasa syukur berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali dan menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki atau dialami.



Rasa syukur bukan berarti kita harus berhenti memiliki keinginan, ambisi, atau target kehidupan.



Sebaliknya, rasa syukur membantu kita menyadari bahwa kehidupan tetap memiliki hal-hal berharga meskipun belum semua keinginan tercapai.



Ketika kita tidak terus-menerus memandang kehidupan sebagai sesuatu yang kurang, keberhasilan orang lain akan lebih mudah diterima sebagai kabar baik, bukan ancaman terhadap harga diri.



Cara melatihnya:



Cobalah melakukan latihan jurnal syukur selama lima menit setiap hari.



Tuliskan tiga hal sederhana yang kamu syukuri hari ini.



Contohnya:



Aku bersyukur masih memiliki keluarga dan teman yang peduli.



Aku bersyukur mendapatkan kesempatan belajar sesuatu yang baru.



Aku bersyukur masih memiliki kesehatan dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.



Kemudian, tambahkan satu refleksi:



"Apa hal baik yang terjadi pada orang lain hari ini dan mengapa aku bisa ikut menghargainya?"



Latihan ini membantu mengarahkan perhatian kepada hal-hal positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan orang lain.



Dengan demikian, kamu tidak perlu merasa bahwa kebahagiaan orang lain merupakan sesuatu yang harus diperebutkan.



Kebahagiaan bisa dirasakan bersama tanpa harus mengurangi kebahagiaan siapa pun.



6. Lakukan Latihan Loving-Kindness untuk Menumbuhkan Kehangatan Emosional



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah melatih loving-kindness meditation atau meditasi cinta kasih.



Dalam berbagai tradisi latihan kontemplatif, loving-kindness merupakan praktik mengembangkan harapan baik, kehangatan, dan kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain.



Dalam psikologi modern, latihan yang berkaitan dengan kasih sayang dan welas asih juga dipelajari sebagai bagian dari pengembangan regulasi emosi dan kesejahteraan psikologis.



Salah satu tinjauan penelitian oleh Förster dan Kanske (2022) menjelaskan bahwa compassion dapat berperan dalam meningkatkan emosi positif, mendukung regulasi emosi, dan mendorong perilaku prososial.



Praktik ini tidak mengharuskan kita memiliki hubungan dekat dengan semua orang. Kita hanya belajar mengembangkan sikap hangat dan harapan baik terhadap kehidupan orang lain.



Ketika seorang teman mendapatkan kebahagiaan, misalnya, kita dapat melatih diri untuk benar-benar mengharapkan agar kebahagiaan tersebut terus berkembang.



Bukan hanya mengucapkan selamat secara formal, tetapi juga membangun ketulusan dalam hati.



Cara melatihnya:



Luangkan waktu sekitar lima menit dalam suasana yang tenang.



Kemudian, lakukan langkah berikut:



Duduk dengan nyaman dan atur pernapasan.



Pikirkan seseorang yang kamu sayangi.



Bayangkan momen ketika orang tersebut mengalami kebahagiaan.



Ucapkan dalam hati: "Semoga kamu terus merasakan kebahagiaan. Semoga hal-hal baik terus datang dalam kehidupanmu."



Perluas harapan baik tersebut kepada teman, rekan kerja, kenalan, dan orang lain.



Kamu juga bisa menggunakan kalimat sederhana:



"Semoga orang-orang di sekitarku mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan baik."



"Semoga kebahagiaan orang lain tidak menjadi sumber kecemburuan dalam diriku."



"Semoga aku mampu ikut bersukacita ketika melihat orang lain berhasil."



Latihan ini bukan tentang memaksakan diri untuk selalu merasa bahagia. Tujuannya adalah membangun sikap emosional yang lebih terbuka, hangat, dan tidak mudah dikuasai oleh perasaan iri.



Lakukan secara konsisten dan perhatikan perubahan respons emosionalmu dalam kehidupan sehari-hari.



Mengapa Kemampuan Merasakan Sukacita Orang Lain Begitu Penting?



Kemampuan untuk ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain mungkin terlihat sederhana. Namun, keterampilan ini memiliki makna yang cukup besar dalam kehidupan sosial.



Pertama, empati positif membantu memperkuat hubungan interpersonal. Ketika seseorang merasa bahwa kebahagiaannya diterima dan dihargai, ia dapat merasa lebih dekat dan nyaman dalam hubungan tersebut.



Kedua, kemampuan ini membantu mengurangi kecenderungan menjadikan kehidupan sebagai kompetisi. Kita belajar bahwa keberhasilan seseorang bukan berarti kegagalan orang lain.



Ketiga, empati positif dapat mendukung perilaku prososial, seperti memberikan dukungan, membantu orang lain, dan membangun hubungan yang saling menguatkan.



Penelitian Depow, Francis, dan Inzlicht (2021) mengenai pengalaman empati dalam kehidupan sehari-hari menemukan bahwa orang memiliki kesempatan untuk berempati sekitar sembilan kali sehari. Menariknya, empati terhadap emosi positif dilaporkan sekitar tiga kali lebih sering dibandingkan empati terhadap emosi negatif dalam pengalaman sehari-hari yang diteliti.



Temuan tersebut mengingatkan kita bahwa empati bukan hanya hadir ketika seseorang sedang mengalami kesulitan. Empati juga hadir ketika seseorang sedang menikmati keberhasilan, kebahagiaan, dan pengalaman menyenangkan.



Dengan kata lain, menjadi pribadi yang empatik bukan hanya tentang kemampuan menemani seseorang ketika jatuh, tetapi juga kesediaan untuk ikut merayakan ketika ia berhasil bangkit dan berkembang.



Penutup: Belajar Bahagia Tanpa Harus Menjadi Pusat Kebahagiaan



Pada akhirnya, meningkatkan kapasitas empati dalam merasakan sukacita merupakan proses belajar untuk keluar dari pusat perhatian diri sendiri dan mulai memberikan ruang bagi pengalaman emosional orang lain.



Kita belajar memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan, perjuangan, dan definisi kebahagiaan yang berbeda.



Tidak semua hal harus dibandingkan. Tidak semua pencapaian harus dipertandingkan. Dan tidak semua kebahagiaan harus menjadi milik kita agar dapat kita nikmati.



Mulailah dengan enam kebiasaan sederhana: mengurangi perbandingan sosial, belajar mengambil perspektif orang lain, mendengarkan secara aktif, merayakan pencapaian kecil, mengembangkan rasa syukur, dan melatih cinta kasih.



Jangan khawatir jika pada awalnya kamu masih merasakan kecemburuan ketika melihat orang lain bahagia. Perasaan tersebut manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menyadari dan mengelolanya agar tidak berubah menjadi sikap merendahkan atau menghambat kebahagiaan orang lain.



Sebab, salah satu bentuk kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk tetap menghargai kebahagiaan orang lain, bahkan ketika kehidupan kita sendiri belum berjalan sesuai harapan.



Kita tidak harus memiliki kehidupan yang sempurna untuk bisa ikut bahagia melihat kehidupan orang lain menjadi lebih baik.