7 Kata yang Perlu Diucapkan Saat Anak Menutup Diri Terkait Sekolah Menurut Psikologi

seseorang yang susah menceritakan hal terkait sekolah / foto: Magnific/pch.vector

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat anak yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi pendiam ketika ditanya tentang sekolah? Ia tidak lagi bersemangat menceritakan kegiatan di kelas, menjawab pertanyaan orang tua dengan singkat, atau bahkan memilih masuk kamar ketika pembicaraan mulai menyentuh soal pelajaran dan teman-temannya.

Sebagian anak mungkin hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Ada pula yang mengatakan, "Aku capek," atau "Aku tidak mau cerita."



Bagi sebagian orang tua, respons seperti ini mungkin dianggap sebagai sikap manja, malas berbicara, atau tanda anak sedang memasuki fase sulit diatur. Padahal, dalam perspektif psikologi perkembangan anak, perilaku menarik diri bisa menjadi salah satu cara anak menghadapi tekanan emosional yang belum mampu mereka ungkapkan dengan kata-kata.



Sekolah bukan hanya tempat anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di sana, anak juga menghadapi tuntutan akademis, hubungan sosial, persaingan, aturan, ekspektasi guru, hingga kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya.



Ketika pengalaman tersebut terasa terlalu berat, anak mungkin memilih diam.



Dalam situasi seperti ini, orang tua tidak selalu membutuhkan nasihat panjang atau ceramah motivasi. Terkadang, tujuh kalimat sederhana yang disampaikan dengan penuh empati justru dapat membantu anak merasa lebih aman untuk membuka diri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh kalimat yang perlu diucapkan ketika anak mulai menutup diri terkait sekolah, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan pengasuhan positif.



1. "Kamu boleh cerita kapan pun kamu siap."

Ketika anak tidak mau bercerita, respons pertama orang tua sebaiknya bukan memaksanya untuk berbicara.



Kalimat "Kamu boleh cerita kapan pun kamu siap" memberikan pesan bahwa anak memiliki ruang aman untuk mengungkapkan perasaannya tanpa tekanan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep psychological safety atau rasa aman secara psikologis.



Anak yang merasa aman cenderung lebih mudah mengungkapkan pikiran, kekhawatiran, dan pengalaman yang membuatnya tidak nyaman.



Sebaliknya, jika setiap kali anak diam orang tua langsung bertanya bertubi-tubi, anak bisa merasa sedang diinterogasi.



Misalnya, ketika anak pulang sekolah dengan wajah murung, hindari langsung bertanya:

- Kenapa kamu diam saja?

- Ada masalah apa di sekolah?

- Kamu bertengkar dengan teman?

- Nilaimu jelek lagi?

Pertanyaan yang terlalu banyak dapat membuat anak semakin tertekan.



Cobalah duduk di dekatnya dan mengatakan bahwa ia boleh bercerita ketika sudah siap.



Mengapa kalimat ini penting?



Karena anak belajar bahwa kasih sayang orang tua tidak bergantung pada seberapa cepat ia mampu menjelaskan masalahnya.

2. "Perasaan kamu penting buat Ayah dan Ibu."

Tidak semua anak mampu memahami dan menjelaskan emosi yang sedang mereka rasakan.



Ada anak yang sebenarnya merasa takut, tetapi hanya mengatakan dirinya malas sekolah. Ada yang merasa kesepian, tetapi memilih bersikap seolah tidak peduli terhadap teman-temannya.



Ada pula anak yang mengalami tekanan akademis, tetapi tidak berani mengatakannya karena takut mengecewakan orang tua.



Kalimat "Perasaan kamu penting buat Ayah dan Ibu" membantu anak memahami bahwa emosinya layak diperhatikan.



Dalam psikologi, pendekatan ini berhubungan dengan emotional validation, yaitu proses mengakui dan menerima pengalaman emosional seseorang tanpa harus langsung menyetujui semua perilakunya.



Orang tua tidak harus langsung mencari solusi ketika anak mengungkapkan kesedihan.



Terkadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan.



Contohnya:



Anak: "Aku tidak suka sekolah."



Orang tua: "Sepertinya ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Perasaan kamu penting buat Ayah dan Ibu."



Respons seperti ini lebih membantu dibandingkan mengatakan, "Kamu harus bersyukur masih bisa sekolah."



Ingat, mengakui perasaan anak bukan berarti membiarkan anak menghindari semua tanggung jawab. Orang tua tetap bisa mengajarkan tanggung jawab setelah anak merasa didengarkan.

3. "Kamu tidak harus selalu terlihat kuat."

Sebagian anak tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu menjadi anak yang baik, pintar, berprestasi, dan tidak boleh mengecewakan orang tua.



Akibatnya, ketika mengalami kesulitan di sekolah, mereka memilih menyembunyikan masalah.



Mereka takut dianggap lemah ketika mendapatkan nilai buruk, takut dimarahi ketika melakukan kesalahan, atau takut kehilangan kebanggaan orang tua.



Kalimat "Kamu tidak harus selalu terlihat kuat" dapat membantu mengurangi tekanan tersebut.



Dalam pendekatan psikologi perkembangan, anak perlu belajar bahwa mengalami kegagalan, ketakutan, dan kesedihan merupakan bagian normal dari kehidupan.



Orang tua dapat memberikan contoh sederhana:



"Kalau kamu merasa sedih, tidak apa-apa. Kalau kamu kecewa karena nilai ujian, Ayah dan Ibu juga bisa memahami. Kamu tidak perlu berpura-pura bahagia di depan kami."



Pesan ini mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah menangis atau takut.



Keberanian juga berarti mampu mengakui bahwa dirinya sedang membutuhkan bantuan.

4. "Apa yang paling membuatmu tidak nyaman di sekolah?"

Ketika anak mulai terbuka, orang tua perlu membantu menemukan sumber masalahnya.



Namun, penting untuk mengajukan pertanyaan yang tidak menghakimi.



Kalimat "Apa yang paling membuatmu tidak nyaman di sekolah?" memberikan kesempatan kepada anak untuk mengidentifikasi pengalaman yang mengganggunya.



Sebab, masalah anak di sekolah tidak selalu berkaitan dengan pelajaran.



Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Anak merasa kesulitan mengikuti pelajaran.

2. Anak takut menghadapi guru tertentu.

3. Anak merasa tidak diterima oleh teman-temannya.

4. Anak mengalami perundungan atau pengucilan.

5. Anak merasa tertekan karena tuntutan nilai.

6. Anak mengalami kecemasan ketika harus berbicara di depan kelas.

7. Anak merasa kesepian dan tidak memiliki teman dekat.

Jangan langsung menyimpulkan bahwa anak hanya kurang percaya diri atau terlalu sensitif.



Dengarkan penjelasannya sampai selesai.



Jika anak menjawab, "Aku tidak punya teman," orang tua bisa melanjutkan dengan pertanyaan lembut:



"Sejak kapan kamu merasa seperti itu?"



Hindari langsung berkata, "Makanya kamu harus lebih berani bergaul."



Tujuan percakapan pertama bukan menghakimi atau mengoreksi, melainkan memahami pengalaman anak.

5. "Ayah dan Ibu tidak akan menghakimi kamu."

Rasa takut dihakimi bisa menjadi salah satu alasan anak memilih menyembunyikan masalah.



Bayangkan seorang anak mendapatkan nilai buruk, kemudian ia takut menceritakannya karena sebelumnya pernah dimarahi.



Atau seorang anak mengalami perundungan, tetapi tidak berani bercerita karena khawatir dianggap tidak mampu membela diri.



Dalam kondisi seperti ini, anak membutuhkan kepastian bahwa rumah merupakan tempat yang aman untuk mengungkapkan pengalaman yang tidak menyenangkan.



Kalimat "Ayah dan Ibu tidak akan menghakimi kamu" dapat membantu membangun kepercayaan.



Namun, orang tua perlu membuktikannya melalui perilaku.



Jangan mengatakan tidak akan menghakimi, tetapi kemudian justru memarahi anak ketika ia mengakui kesalahan.



Contohnya:



Anak: "Aku sebenarnya takut sama teman di kelas."



Orang tua: "Terima kasih sudah berani cerita. Ayah dan Ibu ingin memahami apa yang terjadi supaya kita bisa mencari jalan keluarnya bersama."



Respons seperti ini menunjukkan bahwa kejujuran anak dihargai.



Perlu diingat, tidak menghakimi bukan berarti membenarkan semua tindakan. Orang tua tetap perlu memberikan batasan dan arahan, tetapi dengan cara yang tidak merendahkan harga diri anak.

6. "Kita cari jalan keluarnya bersama-sama."

Setelah anak merasa didengarkan, langkah berikutnya adalah membantunya menemukan solusi.



Namun, jangan terburu-buru mengambil alih semua masalah anak.



Dalam psikologi perkembangan, anak perlu diberikan kesempatan untuk belajar memecahkan masalah sesuai dengan usia dan kemampuannya.



Misalnya, jika anak merasa kesulitan mengikuti pelajaran matematika, orang tua bisa membantu membuat jadwal belajar yang lebih ringan atau mendiskusikan kesulitan tersebut dengan guru.



Jika anak mengalami masalah pertemanan, orang tua bisa mengajaknya memikirkan cara menghadapi situasi sosial yang tidak nyaman.



Jika anak mengalami perundungan, orang tua perlu mengambil langkah perlindungan dengan melibatkan pihak sekolah.



Kalimat "Kita cari jalan keluarnya bersama-sama" memberikan pesan bahwa anak tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



Orang tua juga perlu menghindari respons seperti:



"Sudah, jangan dipikirkan."



"Begitu saja kok tidak bisa."



"Kamu harus menyelesaikan masalahmu sendiri."



Kalimat tersebut mungkin dimaksudkan untuk membuat anak lebih mandiri, tetapi justru bisa membuatnya merasa tidak mendapatkan dukungan.



Kemandirian bukan berarti anak harus menghadapi semua kesulitan tanpa bantuan.



Kemandirian tumbuh ketika anak mendapatkan pendampingan yang tepat.

7. "Apa pun yang terjadi, kamu tetap berharga bagi kami."

Ini merupakan salah satu kalimat paling penting yang perlu didengar anak, terutama ketika ia sedang mengalami tekanan akademis atau masalah sosial di sekolah.



Tidak sedikit anak yang menghubungkan harga dirinya dengan prestasi.



Mereka merasa baru menjadi anak yang membanggakan ketika mendapatkan nilai bagus, memenangkan perlombaan, atau menjadi juara kelas.



Ketika gagal, mereka merasa dirinya tidak cukup baik.



Padahal, nilai akademis bukan ukuran keseluruhan kualitas seorang anak.



Kalimat "Apa pun yang terjadi, kamu tetap berharga bagi kami" membantu memisahkan identitas anak dari keberhasilan maupun kegagalannya.



Orang tua dapat mengatakan:



"Kamu boleh mendapatkan nilai yang kurang bagus. Kamu boleh melakukan kesalahan. Kamu juga boleh merasa kesulitan. Semua itu tidak membuat Ayah dan Ibu berhenti menyayangimu."



Pesan ini berkaitan dengan pentingnya penerimaan positif dalam perkembangan psikologis anak.



Anak perlu mengetahui bahwa dirinya dicintai bukan semata-mata karena prestasi, melainkan karena dirinya adalah bagian berharga dari keluarga.



Ketika anak merasa diterima, ia memiliki landasan emosional yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan.



Mengapa Anak Bisa Menutup Diri Ketika Menghadapi Masalah Sekolah?

Sebelum menyimpulkan bahwa anak sedang menjadi pribadi yang tertutup, orang tua perlu memahami beberapa kemungkinan penyebabnya.



1. Takut mengecewakan orang tua



Anak yang terbiasa mendapatkan tuntutan tinggi mungkin merasa harus selalu menunjukkan hasil terbaik. Ia akhirnya menyembunyikan kegagalan karena takut dimarahi.



2. Mengalami masalah pertemanan



Penolakan sosial, ejekan, pengucilan, atau perundungan dapat membuat anak kehilangan rasa aman ketika berada di sekolah.



3. Merasa tidak mampu mengikuti pelajaran



Kesulitan akademis dapat menimbulkan rasa malu dan rendah diri, terutama jika anak sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya.



4. Mengalami tekanan emosional



Perubahan lingkungan, konflik dengan teman, tuntutan sekolah, dan berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan dapat memengaruhi kondisi emosional anak.



5. Belum memiliki kemampuan mengungkapkan emosi



Sebagian anak belum mampu membedakan perasaan kecewa, takut, malu, marah, dan sedih. Akibatnya, mereka lebih memilih diam daripada mencoba menjelaskan sesuatu yang belum mereka pahami.

Hal yang Sebaiknya Tidak Diucapkan Ketika Anak Menutup Diri

Selain mengetahui kalimat yang tepat, orang tua juga perlu memperhatikan ucapan yang berpotensi membuat anak semakin menjauh.



Beberapa kalimat yang sebaiknya dihindari adalah:

- "Kamu itu terlalu sensitif."

- "Masalah begitu saja kok dipikirkan."

- "Dulu Ayah tidak pernah seperti kamu."

- "Kamu harus lebih kuat."

- "Jangan bikin malu keluarga."

- "Kalau tidak mau sekolah, nanti masa depanmu bagaimana?"

Ucapan tersebut dapat membuat anak merasa bahwa emosinya tidak diterima.



Bukan berarti orang tua tidak boleh memberikan nasihat. Namun, waktu dan cara penyampaiannya sangat menentukan.



Ketika anak sedang mengalami tekanan, dengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan arahan.

Penutup: Anak yang Diam Belum Tentu Tidak Membutuhkan Bantuan

Ketika anak mulai menutup diri terkait sekolah, orang tua perlu memahami bahwa diam tidak selalu berarti tidak ada masalah.



Bisa jadi, anak sedang berusaha menghadapi sesuatu yang belum mampu ia ceritakan.



Mungkin ia takut ditertawakan teman, merasa tidak cukup pintar, mengalami kesulitan mengikuti pelajaran, atau sedang menyimpan pengalaman yang membuatnya kehilangan rasa aman.



Tujuh kalimat sederhana tadi dapat menjadi awal untuk membangun kembali komunikasi antara orang tua dan anak.



Namun, yang jauh lebih penting adalah konsistensi sikap orang tua dalam mendengarkan, menerima, dan mendampingi anak.



Jangan berharap anak langsung terbuka hanya karena satu kali percakapan. Kepercayaan membutuhkan waktu dan pengalaman berulang bahwa orang tua benar-benar aman untuk dijadikan tempat bercerita.



Jika anak terus menarik diri, menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, mengalami gangguan tidur, sering mengeluh sakit sebelum sekolah, atau menolak bersekolah, jangan menganggapnya sekadar fase biasa. Cari tahu penyebabnya dan pertimbangkan berkonsultasi dengan psikolog anak atau tenaga profesional yang kompeten.



