7 Cara untuk Menjalin Kembali Hubungan Saat Kehidupan Menjadi Penghalang Menurut Psikologi

seseorang yang menjalin kembali dengan hidup / foto: Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Dalam kehidupan, hubungan antarmanusia sering kali mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hubungan yang dahulu terasa dekat, hangat, dan penuh perhatian terkadang perlahan menjadi renggang karena berbagai kesibukan dan tuntutan hidup. Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah keuangan, perubahan prioritas, hingga tekanan emosional dapat membuat seseorang kehilangan waktu untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang sebenarnya sangat berarti.

Tidak jarang, dua orang yang dahulu selalu menyempatkan diri untuk berbicara, berbagi cerita, dan menghabiskan waktu bersama justru mulai jarang berkomunikasi. Pesan yang dahulu dibalas dengan cepat kini membutuhkan waktu berhari-hari. Percakapan yang sebelumnya berlangsung panjang berubah menjadi sekadar sapaan singkat. Bahkan, tanpa disadari, jarak emosional mulai terbentuk meskipun tidak pernah ada pertengkaran besar atau masalah serius di antara keduanya.



Fenomena ini sebenarnya cukup umum terjadi. Dalam psikologi hubungan, kedekatan emosional bukan hanya dibangun melalui perasaan sayang, tetapi juga melalui interaksi yang konsisten, perhatian, komunikasi, dan pengalaman bersama. Ketika hal-hal tersebut semakin jarang dilakukan, hubungan bisa kehilangan sebagian kehangatannya.



Namun, hubungan yang merenggang bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Selama masih ada keinginan dari kedua belah pihak untuk saling memahami dan membangun kembali kedekatan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali.



Lantas, bagaimana cara menjalin kembali hubungan ketika kehidupan menjadi penghalang?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Memahami Bahwa Perubahan Kehidupan Tidak Selalu Berarti Perubahan Perasaan



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika hubungan mulai renggang adalah menganggap bahwa berkurangnya komunikasi merupakan tanda bahwa seseorang sudah tidak peduli lagi.



Padahal, kehidupan setiap orang memiliki tantangan dan tanggung jawab yang berbeda. Seseorang mungkin sedang menghadapi tekanan pekerjaan, mengurus keluarga, mengejar pendidikan, atau berjuang menyelesaikan persoalan pribadi yang tidak diketahui orang lain.



Dalam psikologi, terdapat konsep fundamental attribution error, yaitu kecenderungan manusia untuk menjelaskan perilaku orang lain berdasarkan karakter pribadinya tanpa cukup mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapi.



Sebagai contoh, ketika seorang teman tidak membalas pesan selama beberapa hari, kita mungkin langsung berpikir bahwa dirinya sudah tidak tertarik untuk menjalin hubungan. Padahal, bisa saja ia sedang mengalami masa sulit atau memiliki banyak tanggung jawab.



Oleh karena itu, penting untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan negatif.



Cobalah melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih luas. Ingatlah bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan hidupnya masing-masing. Tidak semua orang memiliki waktu, energi, dan kesempatan yang sama untuk menjaga komunikasi.



Memahami kondisi tersebut dapat membantu mengurangi prasangka dan membuka ruang untuk membangun kembali kedekatan tanpa harus saling menyalahkan.



Cara menerapkannya:



Hindari langsung menganggap seseorang berubah hanya karena jarang menghubungi.



Berikan ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.



Cobalah memahami situasi sebelum memberikan penilaian.



Bangun kembali komunikasi dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi.



Terkadang, hubungan tidak benar-benar kehilangan rasa peduli. Kedua orang hanya sedang terlalu sibuk menghadapi kehidupan masing-masing.



2. Mulailah Kembali dengan Komunikasi Sederhana dan Tulus



Ketika hubungan sudah lama tidak terjalin, memulai percakapan kembali mungkin terasa canggung. Ada perasaan takut mengganggu, khawatir tidak mendapatkan respons, atau bingung harus membicarakan apa.



Namun, dalam psikologi komunikasi interpersonal, interaksi sederhana dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali kedekatan.



Kita tidak harus langsung membicarakan hal-hal mendalam atau menjelaskan semua alasan mengapa hubungan menjadi renggang. Terkadang, sebuah pesan sederhana sudah cukup untuk membuka kembali pintu komunikasi.



Misalnya:



"Hai, sudah lama kita tidak ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang?"



Atau:



"Aku tiba-tiba ingat masa-masa ketika kita sering berbagi cerita. Semoga kamu baik-baik saja."



Pesan seperti ini menunjukkan perhatian tanpa memberikan tekanan kepada orang lain untuk segera merespons.



Hal yang perlu diperhatikan adalah ketulusan. Jangan menghubungi seseorang hanya untuk menuntut perhatian atau mempertanyakan mengapa dirinya menghilang. Sebaliknya, jadikan komunikasi sebagai kesempatan untuk kembali membangun hubungan secara alami.



Prinsip ini juga berkaitan dengan konsep social reconnection, yaitu proses membangun kembali hubungan sosial setelah mengalami jarak atau keterputusan komunikasi.



Interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menciptakan kembali rasa nyaman.



Namun, penting untuk diingat bahwa komunikasi merupakan proses dua arah. Jika kita sudah mencoba membuka percakapan, berikan kesempatan kepada orang lain untuk merespons sesuai dengan kondisi dan kesediaannya.



3. Fokus pada Kualitas Waktu, Bukan Seberapa Sering Bertemu



Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga hubungan adalah keterbatasan waktu.



Ketika pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya semakin banyak, bertemu secara langsung mungkin menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Bahkan, orang-orang yang tinggal di kota berbeda atau memiliki jadwal yang bertolak belakang bisa semakin jarang bertemu.



Meskipun demikian, hubungan yang sehat tidak selalu membutuhkan waktu bersama dalam jumlah besar. Hal yang lebih penting adalah kualitas interaksi yang dibangun.



Dalam psikologi hubungan, konsep perceived partner responsiveness menjelaskan pentingnya perasaan bahwa seseorang didengarkan, dipahami, dan dihargai oleh orang yang memiliki hubungan dengannya.



Artinya, kehadiran yang berkualitas sering kali lebih bermakna daripada sekadar berada bersama secara fisik.



Sebagai contoh, meluangkan waktu selama 15 menit untuk berbicara dengan penuh perhatian bisa lebih bermakna dibandingkan menghabiskan beberapa jam bersama tetapi masing-masing sibuk dengan ponsel.



Kualitas waktu dapat dibangun melalui berbagai cara sederhana, seperti:



Melakukan panggilan telepon singkat setelah menyelesaikan pekerjaan.



Menyempatkan diri untuk makan bersama ketika jadwal memungkinkan.



Mendengarkan cerita tanpa terus-menerus memeriksa ponsel.



Menanyakan perkembangan kehidupan dan aktivitas satu sama lain.



Membuat kebiasaan menghabiskan waktu bersama meskipun hanya sebentar.



Tidak perlu menunggu memiliki banyak waktu luang untuk menjaga hubungan.



Justru, hubungan yang kuat sering kali terbentuk dari kesediaan untuk menyisihkan sedikit waktu di tengah kesibukan.



4. Berani Membicarakan Jarak yang Terbentuk Tanpa Saling Menyalahkan



Ketika hubungan mulai terasa berbeda, terkadang ada perasaan kecewa yang tidak pernah disampaikan.



Seseorang mungkin merasa diabaikan karena jarang dihubungi. Sementara itu, pihak lainnya merasa tidak memiliki cukup waktu karena sedang menghadapi banyak tanggung jawab.



Jika perasaan tersebut terus dipendam, kesalahpahaman dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi terbuka merupakan salah satu fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dan kedekatan emosional.



Namun, komunikasi terbuka bukan berarti menyampaikan semua kekecewaan dengan cara yang menyudutkan orang lain.



Penting untuk menggunakan pendekatan yang berfokus pada perasaan pribadi atau dikenal sebagai I-statements.



Contohnya, daripada mengatakan:



"Kamu sekarang sudah tidak pernah peduli lagi."



Cobalah mengubahnya menjadi:



"Aku merasa kita semakin jarang berkomunikasi akhir-akhir ini. Aku sebenarnya merindukan obrolan kita seperti dulu."



Perbedaan kalimat tersebut cukup penting.



Pernyataan pertama cenderung membuat orang lain merasa diserang dan harus membela diri. Sementara itu, pernyataan kedua menyampaikan perasaan tanpa langsung memberikan penilaian terhadap karakter seseorang.



Ketika membicarakan hubungan yang mulai renggang, cobalah untuk:



Menyampaikan perasaan secara jujur dan tenang.



Mendengarkan penjelasan orang lain tanpa langsung menyela.



Menghindari penggunaan kata-kata yang menyalahkan.



Mengakui jika diri sendiri juga memiliki kekurangan.



Mencari solusi bersama daripada memperdebatkan siapa yang paling bersalah.



Hubungan tidak harus selalu berjalan sempurna. Yang lebih penting adalah kemampuan kedua pihak untuk membicarakan masalah dan mencari jalan keluar bersama.



5. Membangun Kembali Kedekatan Melalui Perhatian Kecil



Ketika hubungan mulai renggang, seseorang mungkin merasa bahwa untuk memperbaikinya diperlukan tindakan besar. Misalnya, mengadakan pertemuan khusus, memberikan hadiah mahal, atau melakukan sesuatu yang sangat istimewa.



Padahal, kedekatan emosional sering kali dibangun melalui perhatian-perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep bids for connection, yang menggambarkan upaya seseorang untuk mendapatkan perhatian, respons, atau keterhubungan emosional dari orang lain.



Contohnya adalah mengirimkan pesan sederhana, membagikan cerita menarik, menanyakan kabar, atau mengingat sesuatu yang pernah diceritakan sebelumnya.



Ketika perhatian kecil tersebut mendapatkan respons positif, hubungan dapat kembali terasa hangat.



Misalnya, jika seorang teman pernah bercerita bahwa dirinya sedang menghadapi wawancara kerja, kita dapat mengirimkan pesan beberapa hari kemudian untuk menanyakan hasilnya.



Hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan mengingat sesuatu yang penting bagi dirinya.



Beberapa bentuk perhatian kecil yang bisa dilakukan antara lain:



Mengucapkan selamat ketika seseorang mencapai sesuatu.



Menanyakan kabar ketika mengetahui dirinya sedang menghadapi masalah.



Mengirimkan sesuatu yang mengingatkan pada pengalaman bersama.



Mengingat hari atau momen penting.



Memberikan dukungan tanpa harus selalu diminta.



Perhatian kecil memiliki makna karena menunjukkan bahwa seseorang tetap hadir dalam kehidupan kita meskipun tidak selalu berada di dekat kita.



Namun, perhatian sebaiknya diberikan dengan tulus, bukan sebagai alat untuk mendapatkan balasan atau mengendalikan respons orang lain.



6. Menerima Bahwa Hubungan Mungkin Tidak Akan Kembali Persis Seperti Dahulu



Salah satu hal yang paling sulit ketika mencoba memperbaiki hubungan adalah menerima kenyataan bahwa semuanya mungkin sudah berubah.



Orang-orang berkembang, pengalaman hidup bertambah, prioritas bergeser, dan cara seseorang memandang dunia juga dapat berubah.



Teman yang dahulu selalu memiliki banyak waktu mungkin sekarang memiliki tanggung jawab keluarga. Pasangan yang dahulu sering menghabiskan waktu bersama mungkin sedang membangun karier. Anggota keluarga yang sebelumnya mudah ditemui mungkin kini tinggal jauh.



Dalam psikologi perkembangan, perubahan merupakan bagian alami dari perjalanan kehidupan manusia.



Karena itu, mencoba mengembalikan hubungan ke kondisi masa lalu secara persis justru dapat menciptakan tekanan yang tidak perlu.



Daripada terus-menerus membandingkan hubungan sekarang dengan masa lalu, cobalah membangun bentuk kedekatan yang sesuai dengan kehidupan saat ini.



Mungkin dahulu kalian bisa bertemu setiap minggu, tetapi sekarang hanya bisa bertemu beberapa bulan sekali. Mungkin dahulu komunikasi berlangsung setiap hari, tetapi sekarang lebih banyak dilakukan melalui panggilan singkat atau pesan.



Hal tersebut tidak selalu berarti hubungan menjadi kurang bermakna.



Yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk saling menghargai, mendukung, dan menjaga komunikasi.



Belajar menerima perubahan juga berarti memahami bahwa kedekatan tidak harus selalu terlihat sama untuk tetap memiliki nilai.



Terkadang, hubungan yang dewasa bukan hubungan yang tidak pernah berubah, melainkan hubungan yang mampu beradaptasi ketika kehidupan membawa perubahan.



7. Memberikan Ruang, Kesabaran, dan Kesempatan untuk Bertumbuh Bersama



Menjalin kembali hubungan membutuhkan waktu. Tidak semua orang dapat langsung merasa nyaman setelah lama tidak berkomunikasi.



Ada kemungkinan seseorang membutuhkan waktu untuk membuka diri kembali. Ada pula yang masih memiliki kekecewaan atau pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya selesai.



Dalam psikologi, konsep attachment atau keterikatan emosional membantu menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan dapat memengaruhi rasa aman dan cara seseorang membangun kedekatan.



Karena itu, ketika mencoba memperbaiki hubungan, penting untuk menciptakan suasana yang aman secara emosional.



Jangan memaksakan seseorang untuk segera kembali seperti dahulu. Hindari memberikan tuntutan agar dirinya selalu tersedia atau membalas pesan dengan cepat.



Sebaliknya, tunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat dibangun kembali melalui proses yang sehat dan saling menghargai.



Kesabaran juga harus disertai dengan kesadaran mengenai batasan pribadi.



Menjalin kembali hubungan bukan berarti kita harus terus mengejar seseorang yang tidak menunjukkan keinginan untuk berusaha. Hubungan yang sehat membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak.



Jika hanya satu orang yang terus berusaha, sementara pihak lainnya berulang kali mengabaikan komunikasi dan tidak menunjukkan kepedulian, kita juga perlu mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih memberikan ruang yang sehat bagi kedua pihak.



Berikan kesempatan, tetapi jangan mengorbankan harga diri dan kesejahteraan emosional.



Hubungan yang baik seharusnya menjadi tempat bagi kedua orang untuk bertumbuh, bukan sumber tekanan yang terus-menerus.



Mengapa Kehidupan Sering Menjadi Penghalang dalam Sebuah Hubungan?



Ada beberapa faktor psikologis dan sosial yang dapat menyebabkan hubungan menjadi renggang seiring berjalannya waktu.



1. Perubahan prioritas kehidupan



Ketika seseorang memasuki fase kehidupan baru, seperti bekerja, menikah, memiliki anak, atau melanjutkan pendidikan, prioritasnya dapat berubah. Hal ini dapat mengurangi waktu yang sebelumnya tersedia untuk menjaga hubungan.



2. Kelelahan emosional



Tekanan pekerjaan, masalah pribadi, dan tuntutan kehidupan dapat menyebabkan kelelahan emosional. Dalam kondisi tersebut, seseorang mungkin memiliki energi yang lebih sedikit untuk berinteraksi secara sosial.



3. Kurangnya komunikasi



Ketika komunikasi semakin jarang, seseorang dapat mulai membuat asumsi sendiri mengenai perasaan dan maksud orang lain. Jika tidak diklarifikasi, asumsi tersebut dapat menciptakan kesalahpahaman.



4. Perubahan lingkungan sosial



Perpindahan tempat tinggal, pekerjaan baru, dan lingkungan pergaulan yang berbeda dapat mengubah intensitas interaksi dengan orang-orang yang sebelumnya dekat.



5. Harapan yang tidak sejalan



Setiap orang memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda dalam sebuah hubungan. Ketika harapan tersebut tidak dibicarakan, salah satu pihak mungkin merasa kurang diperhatikan, sementara pihak lainnya tidak menyadari adanya masalah.



Memahami faktor-faktor tersebut dapat membantu kita melihat bahwa hubungan yang renggang tidak selalu disebabkan oleh hilangnya rasa sayang. Terkadang, ada banyak keadaan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan kedekatan.



Kesimpulan



Menjalin kembali hubungan ketika kehidupan menjadi penghalang memang bukan sesuatu yang selalu mudah. Kesibukan, perubahan prioritas, jarak geografis, dan tekanan emosional dapat membuat hubungan yang dahulu terasa dekat perlahan menjadi renggang.



Namun, kondisi tersebut tidak selalu berarti bahwa hubungan sudah kehilangan maknanya.



Menurut prinsip-prinsip psikologi hubungan, kedekatan emosional dapat terus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, perhatian yang konsisten, empati, kualitas waktu, dan kemampuan untuk menerima perubahan.



Tujuh cara yang dapat dilakukan adalah memahami kondisi masing-masing, memulai komunikasi sederhana, mengutamakan kualitas waktu, membicarakan jarak yang terbentuk, memberikan perhatian kecil, menerima perubahan, serta membangun kembali hubungan dengan kesabaran dan batasan yang sehat.



Pada akhirnya, hubungan yang bermakna bukanlah hubungan yang selalu memiliki banyak waktu untuk bersama. Hubungan yang bermakna adalah hubungan yang tetap memiliki ruang untuk saling memahami meskipun kehidupan membawa masing-masing orang ke arah yang berbeda.



Kita mungkin tidak selalu bisa hadir setiap hari dalam kehidupan seseorang. Kita mungkin tidak selalu bisa membalas pesan dengan cepat atau bertemu sesering dahulu. Namun, selama masih ada kepedulian, komunikasi, dan usaha yang seimbang, hubungan tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali.



