6 Alasan Mengapa Kamu Kesulitan Menuntaskan Sesuatu Bahkan Saat Benar-Benar Fokus Menurut Psikologi

seseorang yang kesulitan menuntaskan sesuatu / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengalami situasi ketika sudah duduk berjam-jam untuk mengerjakan sesuatu, menyingkirkan gangguan, mematikan notifikasi, dan berusaha memberikan perhatian penuh, tetapi pada akhirnya pekerjaan tersebut tetap tidak selesai?

Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu bahkan memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikannya. Tidak ada hal besar yang benar-benar menghalangi. Namun, entah bagaimana, kamu terus berhenti di tengah jalan, berpindah ke hal lain, atau merasa kesulitan mengambil langkah berikutnya.



Situasi seperti ini sering kali membuat seseorang mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri. Muncul pikiran bahwa dirinya kurang disiplin, tidak konsisten, terlalu banyak berpikir, atau mungkin memang tidak cukup serius dalam mengejar sesuatu.



Padahal, menurut psikologi, kesulitan menyelesaikan sesuatu tidak selalu berkaitan dengan kurangnya fokus.



Fokus dan kemampuan menuntaskan pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda. Fokus berkaitan dengan kemampuan mengarahkan perhatian pada sesuatu, sedangkan menuntaskan pekerjaan melibatkan berbagai proses psikologis lainnya, seperti pengambilan keputusan, pengaturan emosi, motivasi, pengendalian diri, dan kemampuan menghadapi ketidaknyamanan.



Artinya, seseorang bisa sangat fokus mengerjakan sesuatu, tetapi tetap kesulitan menyelesaikannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat enam alasan psikologis yang mungkin menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi.



1. Kamu Terlalu Banyak Menggunakan Energi Mental untuk Memikirkan Sesuatu, Bukan Menyelesaikannya



Salah satu alasan mengapa seseorang sulit menuntaskan pekerjaan adalah terlalu banyak energi mental yang digunakan untuk berpikir sebelum bertindak.



Kamu mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menyusun strategi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, membayangkan hasil akhir, dan memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu.



Sekilas, semua aktivitas tersebut terlihat produktif. Kamu merasa sedang mempersiapkan diri agar pekerjaan berjalan dengan baik.



Namun, ada perbedaan antara berpikir untuk membantu tindakan dan berpikir yang justru menggantikan tindakan.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan overthinking atau kecenderungan berpikir secara berlebihan. Salah satu bentuknya adalah rumination, yaitu pola memikirkan persoalan yang sama secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Misalnya, ketika sedang menulis artikel, kamu mungkin terus memikirkan apakah pembukaannya sudah cukup menarik, apakah susunan kalimatnya sudah tepat, apakah pembahasannya terlalu sederhana, atau apakah hasil akhirnya akan disukai orang lain.



Akibatnya, kamu terus memperbaiki bagian awal dan tidak pernah benar-benar bergerak menuju bagian berikutnya.



Masalahnya bukan karena kamu tidak fokus. Justru kamu terlalu banyak mengarahkan perhatian pada berbagai kemungkinan yang belum tentu penting.



Pikiranmu terus bekerja, tetapi pekerjaanmu tidak mengalami kemajuan yang sebanding.



Hal ini juga berkaitan dengan kecenderungan manusia mencari kepastian sebelum mengambil tindakan. Otak menyukai sesuatu yang terasa dapat diprediksi karena ketidakpastian sering dianggap sebagai potensi ancaman atau sumber ketidaknyamanan.



Sayangnya, hampir semua pekerjaan memiliki bagian yang tidak pasti. Kamu tidak selalu tahu apakah keputusanmu benar sebelum mencobanya.



Bagaimana mengatasinya?



Mulailah membedakan waktu untuk berpikir dan waktu untuk bertindak.



Berikan batas waktu ketika merencanakan sesuatu. Setelah itu, ambil langkah konkret meskipun belum semua pertanyaan terjawab.



Ingat, tidak semua pekerjaan membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Terkadang, pekerjaan hanya membutuhkan keberanian untuk melanjutkan.



2. Kamu Mengalami Perfeksionisme yang Membuat Sulit Menganggap Sesuatu Sudah Selesai



Perfeksionisme sering dianggap sebagai sifat positif karena berkaitan dengan standar tinggi, ketelitian, dan keinginan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.



Namun, dari sudut pandang psikologi, perfeksionisme juga dapat menjadi penghambat produktivitas ketika seseorang memiliki tuntutan yang tidak realistis terhadap hasil pekerjaannya.



Kamu mungkin merasa bahwa sesuatu harus benar-benar sempurna sebelum bisa dianggap selesai.



Tulisan harus terdengar sangat bagus. Pekerjaan harus bebas dari kesalahan. Proyek harus memiliki hasil yang mengesankan. Bahkan, hal-hal kecil pun harus diperiksa berkali-kali.



Akibatnya, standar yang seharusnya membantu meningkatkan kualitas justru membuatmu sulit menyelesaikan sesuatu.



Dalam psikologi, terdapat konsep perfectionistic concerns, yaitu kecenderungan terlalu khawatir terhadap kesalahan, penilaian orang lain, dan kemungkinan bahwa hasil pekerjaan tidak memenuhi standar pribadi.



Orang dengan kecenderungan ini sering kali bukan tidak mau menyelesaikan pekerjaan. Mereka justru terlalu peduli terhadap hasilnya.



Mereka takut hasil akhirnya tidak cukup baik.



Bayangkan seseorang yang sedang mengerjakan sebuah proyek. Secara teknis, proyek tersebut sebenarnya sudah mencapai 90 persen penyelesaian. Namun, ia terus mengubah detail kecil karena merasa masih ada sesuatu yang kurang.



Hari demi hari berlalu, tetapi proyek itu tidak kunjung selesai.



Ada satu hal yang perlu dipahami: menyelesaikan sesuatu berarti bersedia menerima bahwa hasil akhirnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran ideal di kepala.



Jika kamu selalu menunggu sampai semuanya sempurna, kemungkinan besar kamu akan terus menemukan alasan untuk menunda penyelesaian.



Bagaimana mengatasinya?



Cobalah menentukan standar selesai sebelum mulai mengerjakan sesuatu.



Misalnya, sebuah artikel dianggap selesai ketika sudah memiliki pembukaan, enam pembahasan utama, kesimpulan, dan telah diperiksa satu kali.



Setelah semua kriteria terpenuhi, berhentilah mengutak-atiknya.



Belajarlah membedakan antara pekerjaan yang memang perlu diperbaiki dan pekerjaan yang sebenarnya sudah cukup baik untuk diselesaikan.



Kesempurnaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kemampuan menyelesaikan sesuatu juga merupakan bagian penting dari kualitas diri.



3. Kamu Lebih Menyukai Sensasi Memulai daripada Proses Menyelesaikan



Pernahkah kamu merasa sangat bersemangat ketika memulai sesuatu, tetapi perlahan kehilangan antusiasme setelah beberapa waktu?



Awalnya, kamu memiliki banyak ide. Kamu membayangkan berbagai kemungkinan menarik, menyusun rencana, membeli perlengkapan yang diperlukan, dan merasa seolah-olah sedang memulai babak baru dalam hidup.



Namun, ketika pekerjaan mulai memasuki tahap yang membosankan, semangat tersebut perlahan menghilang.



Kamu kemudian tertarik pada proyek baru yang terasa lebih menyenangkan.



Fenomena ini dapat dijelaskan melalui psikologi motivasi dan sistem penghargaan otak.



Salah satu aspek yang relevan adalah peran dopamin dalam motivasi, pembelajaran, dan antisipasi terhadap penghargaan.



Dopamin bukan sekadar zat kimia yang menghasilkan rasa senang. Sistem dopamin juga terlibat dalam proses otak mempelajari sesuatu yang dianggap berharga dan mendorong perilaku untuk mendapatkan hasil tertentu.



Ketika memulai sesuatu yang baru, kamu mungkin merasakan antusiasme karena terdapat banyak kemungkinan yang menarik.



Kamu belum menghadapi kesulitan teknis, pengulangan, revisi, dan berbagai pekerjaan kecil yang biasanya muncul selama proses berlangsung.



Semua masih terasa menjanjikan.



Namun, setelah memasuki tahap pengerjaan yang sebenarnya, kebaruan mulai menghilang. Pekerjaan yang sebelumnya menarik berubah menjadi rutinitas.



Di sinilah tantangannya muncul.



Kamu harus tetap bekerja meskipun sensasi menyenangkan ketika memulai sudah tidak terasa sekuat sebelumnya.



Orang yang terlalu mengandalkan motivasi sesaat sering kali mengalami kesulitan pada tahap ini.



Mereka menganggap hilangnya semangat sebagai tanda bahwa pekerjaan tersebut tidak lagi menarik atau bukan sesuatu yang tepat untuk dikerjakan.



Padahal, kehilangan antusiasme sementara merupakan bagian yang cukup normal dari proses panjang.



Bagaimana mengatasinya?



Jangan menjadikan perasaan bersemangat sebagai syarat untuk melanjutkan pekerjaan.



Bangunlah kebiasaan yang membuatmu tetap bergerak meskipun motivasi sedang rendah.



Bagi pekerjaan besar menjadi beberapa target kecil yang bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat.



Misalnya, daripada menetapkan target menyelesaikan seluruh proyek dalam satu hari, tetapkan target menyelesaikan satu bagian penting terlebih dahulu.



Dengan begitu, kamu tidak selalu bergantung pada sensasi memulai sesuatu yang baru.



Belajarlah menikmati proses menyelesaikan sesuatu, bukan hanya kegembiraan ketika memulainya.



4. Kamu Mengalami Kelelahan Kognitif sehingga Sulit Mempertahankan Kualitas Pengambilan Keputusan



Seseorang bisa terlihat sangat fokus, tetapi sebenarnya sedang mengalami kelelahan mental.



Hal ini terjadi karena fokus membutuhkan sumber daya kognitif. Ketika kamu terus-menerus memusatkan perhatian, memproses informasi, membuat keputusan, dan mengendalikan respons terhadap gangguan, otak harus melakukan banyak pekerjaan.



Akibatnya, kemampuanmu untuk mempertahankan performa dapat menurun.



Dalam psikologi kognitif, perhatian dan fungsi eksekutif merupakan bagian penting dari kemampuan manusia mengatur perilaku untuk mencapai tujuan.



Fungsi eksekutif mencakup beberapa kemampuan, seperti:



Mengendalikan impuls.



Mengingat informasi yang sedang dibutuhkan.



Mengatur urutan tindakan.



Berpindah di antara tugas yang berbeda.



Mempertahankan tujuan ketika menghadapi gangguan.



Mengambil keputusan secara terarah.



Ketika kamu terus menggunakan kemampuan tersebut tanpa jeda yang cukup, pekerjaan dapat terasa semakin berat.



Misalnya, pada awal hari kamu mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan cukup mudah. Namun, setelah berjam-jam bekerja, keputusan sederhana mulai terasa melelahkan.



Kamu kesulitan menentukan langkah berikutnya. Hal kecil terasa rumit. Bahkan, pekerjaan yang sebelumnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat mulai membutuhkan usaha yang lebih besar.



Kondisi ini tidak selalu berarti kamu kehilangan disiplin.



Bisa jadi, kemampuan kognitifmu sedang mengalami penurunan akibat beban kerja, kurang tidur, stres, atau terlalu banyak tuntutan mental.



Penting juga untuk memahami bahwa istilah ego depletion atau terkurasnya kendali diri akibat penggunaan terus-menerus masih menjadi perdebatan dalam penelitian psikologi. Jadi, kelelahan mental tidak tepat dijelaskan sebagai baterai kemauan yang secara sederhana selalu habis setelah digunakan.



Namun, pengaruh tidur, stres, beban kognitif, dan tuntutan perhatian terhadap performa mental memang merupakan hal yang banyak diteliti.



Bagaimana mengatasinya?



Berikan ruang bagi otak untuk beristirahat.



Kamu tidak harus mempertahankan intensitas fokus yang sama sepanjang hari.



Cobalah bekerja dalam beberapa sesi dengan jeda yang teratur. Hindari menumpuk terlalu banyak pekerjaan yang membutuhkan keputusan kompleks dalam satu waktu.



Selain itu, perhatikan kebutuhan dasar seperti tidur, asupan makanan, aktivitas fisik, dan waktu pemulihan.



Terkadang, cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu bukan dengan memaksa diri bekerja lebih lama, melainkan dengan memberikan kesempatan kepada pikiran untuk kembali bekerja secara optimal.



5. Kamu Menghindari Ketidaknyamanan Emosional yang Muncul Menjelang Penyelesaian



Ini merupakan salah satu alasan yang sering tidak disadari.



Kadang-kadang, seseorang bukan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Ia sebenarnya mampu, tetapi tanpa sadar menghindari perasaan tidak nyaman yang muncul ketika harus menghadapi tahap akhir.



Mengapa hal tersebut bisa terjadi?



Karena menyelesaikan sesuatu sering kali berarti harus menghadapi penilaian, konsekuensi, dan kemungkinan kegagalan.



Selama pekerjaan belum selesai, kamu masih memiliki ruang untuk membayangkan bahwa hasilnya bisa menjadi sangat baik.



Kamu masih bisa mengatakan bahwa proyek tersebut berpotensi besar jika suatu hari benar-benar diselesaikan.



Namun, ketika pekerjaan sudah selesai dan diperlihatkan kepada orang lain, hasilnya menjadi nyata.



Orang lain bisa menilai. Kesalahan bisa terlihat. Kekurangan tidak lagi bisa disembunyikan di balik kemungkinan.



Dalam psikologi, perilaku menghindari pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan konsep experiential avoidance.



Konsep ini menjelaskan kecenderungan seseorang untuk menghindari pikiran, perasaan, atau pengalaman internal yang dianggap tidak nyaman.



Contohnya, seseorang mungkin menunda mengirimkan hasil pekerjaan karena takut menerima kritik.



Ada pula orang yang terus memperbaiki proyeknya karena merasa cemas ketika membayangkan hasil tersebut akan dinilai.



Sebagian lainnya justru mencari kesibukan baru agar tidak perlu menghadapi ketidaknyamanan ketika harus menyelesaikan pekerjaan lama.



Menariknya, menghindari sesuatu sering memberikan kelegaan sementara.



Ketika kamu memutuskan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan hari ini, rasa cemas mungkin berkurang.



Namun, kelegaan tersebut dapat memperkuat kebiasaan menghindar. Otak belajar bahwa menunda merupakan cara cepat untuk mengurangi ketidaknyamanan.



Dalam jangka panjang, pola ini dapat membuatmu semakin sulit menyelesaikan sesuatu.



Bagaimana mengatasinya?



Mulailah mengenali emosi yang muncul ketika kamu hampir menyelesaikan pekerjaan.



Apakah kamu takut hasilnya tidak cukup bagus? Apakah kamu khawatir terhadap penilaian orang lain? Apakah kamu takut gagal setelah mengerahkan banyak usaha?



Jangan langsung berusaha menghilangkan perasaan tersebut.



Cobalah menerima bahwa rasa takut, cemas, dan tidak nyaman bisa muncul bersamaan dengan tindakan yang penting bagi dirimu.



Kamu tidak harus menunggu sampai merasa percaya diri untuk menyelesaikan sesuatu.



Terkadang, keberanian justru berarti tetap melanjutkan pekerjaan meskipun ada perasaan tidak nyaman yang menyertainya.



6. Kamu Tidak Memiliki Sistem yang Jelas untuk Mengubah Fokus Menjadi Tindakan Nyata



Alasan terakhir adalah kurangnya sistem yang membantu menghubungkan niat dengan tindakan.



Banyak orang menganggap bahwa selama mereka sudah mengetahui tujuan dan mampu fokus, pekerjaan akan selesai dengan sendirinya.



Padahal, mengetahui apa yang ingin dicapai berbeda dengan mengetahui apa yang harus dilakukan berikutnya.



Misalnya, kamu memiliki tujuan menyelesaikan sebuah buku.



Tujuan tersebut terdengar jelas. Kamu juga sangat fokus ketika membaca dan mengerjakan naskah.



Namun, ketika duduk di depan komputer, kamu justru kebingungan harus memulai dari mana.



Apakah harus membuat kerangka? Menulis pendahuluan? Mencari referensi? Memperbaiki bab sebelumnya?



Ketika langkah berikutnya tidak jelas, otak harus kembali melakukan proses pengambilan keputusan.



Hal tersebut dapat menciptakan hambatan kecil yang terus berulang.



Dalam psikologi, salah satu pendekatan yang relevan adalah konsep implementation intentions yang dikembangkan oleh Peter Gollwitzer.



Konsep ini menjelaskan bahwa niat untuk melakukan sesuatu dapat dibuat lebih konkret melalui rencana yang menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan tertentu.



Format sederhananya adalah:



"Jika situasi X terjadi, maka saya akan melakukan tindakan Y."



Contohnya:



Jika sudah duduk di depan komputer pukul 08.00, saya akan menulis 300 kata pertama.



Jika selesai membaca satu bagian, saya akan langsung membuat rangkuman singkat.



Jika merasa ingin membuka media sosial, saya akan menyelesaikan satu paragraf terlebih dahulu.



Jika pekerjaan utama selesai, saya akan memeriksa hasilnya satu kali sebelum mengirimkannya.



Dengan pendekatan ini, kamu tidak perlu terus-menerus memutuskan apa yang harus dilakukan.



Kamu sudah memiliki aturan tindakan yang jelas.



Selain itu, tujuan besar perlu dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diamati.



Jangan hanya mengatakan ingin menyelesaikan proyek. Tentukan bagian apa yang harus selesai hari ini.



Jangan hanya mengatakan ingin menjadi lebih produktif. Tentukan tindakan spesifik yang bisa dilakukan dalam 30 menit berikutnya.



Bagaimana mengatasinya?



Setiap kali memulai pekerjaan, pastikan kamu mengetahui tiga hal:



Apa hasil konkret yang ingin dicapai?



Apa tindakan paling kecil yang bisa dilakukan sekarang?



Bagaimana kamu mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai?



Ketiga pertanyaan tersebut membantu mengurangi kebingungan dan membuat proses pengerjaan lebih terarah.



Fokus memang penting, tetapi fokus tanpa arah tindakan yang jelas sering kali tidak cukup untuk menghasilkan penyelesaian.



Kesimpulan: Fokus Saja Tidak Cukup untuk Membuatmu Menyelesaikan Sesuatu



Kesulitan menuntaskan sesuatu meskipun sudah benar-benar fokus bukan berarti kamu malas, tidak memiliki kemampuan, atau tidak cukup serius dalam mengejar tujuan.



Ada banyak faktor psikologis yang dapat memengaruhinya.



Kamu mungkin terlalu banyak berpikir sehingga sulit mengambil tindakan. Kamu mungkin terjebak dalam perfeksionisme yang membuat hasil pekerjaan tidak pernah terasa cukup baik. Kamu mungkin lebih menikmati sensasi memulai daripada proses menyelesaikan.



Di sisi lain, kelelahan kognitif, penghindaran emosi, dan tidak adanya sistem tindakan yang jelas juga dapat menjadi penyebabnya.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa produktivitas bukan hanya tentang seberapa lama kamu mampu berkonsentrasi.



Produktivitas juga berkaitan dengan kemampuan mengelola pikiran, menerima ketidaknyamanan, membuat keputusan, dan mempertahankan tindakan sampai tujuan tercapai.



Mulailah berhenti mengukur kemampuan dirimu hanya berdasarkan seberapa fokus kamu ketika bekerja.



Cobalah mengukur kemajuan berdasarkan seberapa banyak hal yang benar-benar berhasil kamu selesaikan.



Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Kamu juga tidak harus selalu merasa bersemangat.



Terkadang, hal yang paling penting adalah belajar melanjutkan pekerjaan ketika rasa antusias mulai menghilang, menerima hasil yang sudah cukup baik, dan berani mengatakan bahwa sesuatu memang sudah selesai.



Sebab, pada akhirnya, kemampuan menyelesaikan sesuatu bukan hanya tentang memulai dengan penuh semangat, melainkan tentang tetap bergerak ketika prosesnya tidak lagi terasa menyenangkan.