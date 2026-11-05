Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 5 November 2026 | 18.56 WIB

7 Kebiasaan Anak yang Terbiasa Dimanjakan Orang Tua dengan Uang, Bahkan Setelah Dewasa

Gambar utama - Image
ilustrasi anak yang dimanjakan orang tuanya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Hidup dalam lingkungan keuangan yang tidak stabil dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara anak memahami, menghadapi, dan mengelola berbagai situasi dalam kehidupannya.

Di sisi lain, ada banyak anak yang sejak kecil terbiasa dimanjakan secara finansial oleh orang tuanya justru tumbuh dengan kebiasaan yang kurang sehat.

Bahkan, sebagian dari mereka dapat mengembangkan sikap merasa berhak atas segala sesuatu ketika memasuki usia dewasa.

Melansir yourtango, berikut tujuh kebiasaan anak yang terlalu dimanjakan secara finansial oleh orang tua dan terbawa hingga dewasa.

1. Mereka berharap kebutuhannya selalu terpenuhi

Banyak orang dewasa yang dimanjakan sejak kecil mengharapkan kebutuhan dirinya selalu terpenuhi.

Mereka menganggap ketidaknyamanan sebagai hal yang buruk karena terbiasa hidup tanpa harus khawatir tentang menyelesaikan masalah atau mengatasi emosi sendiri.

Ketika sesuatu tidak mudah, mereka percaya bahwa itu pada dasarnya buruk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Tanda Anak Kamu Terjebak dalam Pusaran Pikirannya Sendiri Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Parenting

7 Tanda Anak Kamu Terjebak dalam Pusaran Pikirannya Sendiri Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Selasa, 3 November 2026 | 21.37 WIB

Tumbuh Tanpa Keluarga Utuh, 6 Perilaku Ini Kerap Terlihat pada Anak Korban Perceraian - Image
Lifestyle

Tumbuh Tanpa Keluarga Utuh, 6 Perilaku Ini Kerap Terlihat pada Anak Korban Perceraian

Selasa, 3 November 2026 | 19.05 WIB

6 Alasan Mengapa Menetapkan Batasan untuk Anak Terasa Begitu Sulit Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Menetapkan Batasan untuk Anak Terasa Begitu Sulit Menurut Psikologi

Selasa, 3 November 2026 | 03.55 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore