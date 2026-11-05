7 Kebiasaan Anak yang Terbiasa Dimanjakan Orang Tua dengan Uang, Bahkan Setelah Dewasa

ilustrasi anak yang dimanjakan orang tuanya. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Hidup dalam lingkungan keuangan yang tidak stabil dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara anak memahami, menghadapi, dan mengelola berbagai situasi dalam kehidupannya.

Di sisi lain, ada banyak anak yang sejak kecil terbiasa dimanjakan secara finansial oleh orang tuanya justru tumbuh dengan kebiasaan yang kurang sehat.

Bahkan, sebagian dari mereka dapat mengembangkan sikap merasa berhak atas segala sesuatu ketika memasuki usia dewasa.

Melansir yourtango, berikut tujuh kebiasaan anak yang terlalu dimanjakan secara finansial oleh orang tua dan terbawa hingga dewasa.

1. Mereka berharap kebutuhannya selalu terpenuhi

Banyak orang dewasa yang dimanjakan sejak kecil mengharapkan kebutuhan dirinya selalu terpenuhi.

Mereka menganggap ketidaknyamanan sebagai hal yang buruk karena terbiasa hidup tanpa harus khawatir tentang menyelesaikan masalah atau mengatasi emosi sendiri.