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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.40 WIB

Hidup di Masa Kini, Ini Cara Mengurangi Beban Emosi dari Kenangan Lama

Mengurangi Beban Emosi (magnific) - Image

Mengurangi Beban Emosi (magnific)

JawaPos.com - Kenangan menyakitkan terkadang muncul kembali tanpa diundang, membuat seseorang terjebak dalam penyesalan, kecemasan, atau pengalaman buruk yang telah berlalu.

Meski masa lalu tidak dapat diubah, cara seseorang merespons kenangan tersebut bisa dipelajari secara perlahan.

Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah mindfulness, yaitu latihan menyadari pengalaman saat ini tanpa terburu-buru menghakimi diri sendiri.

Dikutip dari Psychology Today, kesadaran terhadap momen kini dijelaskan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari pemicu emosional lama dan kembali mengenali keadaan saat ini.

1. Melatih Otak untuk Kembali ke Momen Saat Ini

Mindfulness membantu seseorang mengarahkan perhatian dari pikiran yang terus berulang menuju pengalaman yang sedang berlangsung.

Ketika kenangan menyakitkan muncul, seseorang dapat belajar menyadari bahwa dirinya sedang berada di masa kini, bukan kembali mengalami peristiwa tersebut.

Altman menjelaskan bahwa latihan kesadaran dapat memperkuat fungsi korteks prefrontal otak yang berperan dalam refleksi dan pengambilan respons.

Dengan begitu, seseorang memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak, berpikir, dan merespons secara lebih tenang daripada langsung bereaksi terhadap stres.

2. Menemukan Kebahagiaan dari Momen Sederhana

Salah satu latihan mindfulness yang dapat dilakukan adalah memperhatikan momen kecil di sekitar. Misalnya, mendengarkan suara burung, menikmati udara pagi, merasakan hangatnya minuman, atau memperhatikan warna benda di ruangan.

Hal-hal sederhana ini dapat membantu mengembalikan perhatian pada pengalaman positif yang sedang terjadi.

Editor: Hanny Suwindari
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