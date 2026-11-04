Jangan Tertipu Senyumnya! 7 Perilaku Ini Bisa Menandakan Seseorang Sedang Tertekan

Ilustrasi orang yang pura-pura bahagia. (Freepik)
JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat ceria benar-benar sedang merasakan kebahagiaan. Ada kalanya senyum, candaan, dan tawa lepas justru menjadi cara seseorang menyembunyikan perasaan yang sulit diungkapkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mengenal seseorang yang selalu terlihat bersemangat, mudah membuat orang lain tertawa, dan tidak pernah menunjukkan kesedihan. Namun, di balik sikap tersebut, bisa saja tersimpan tekanan emosional yang tidak diketahui banyak orang.
Kondisi ini membuat seseorang terbiasa memperlihatkan sisi terbaiknya di hadapan lingkungan sekitar, meskipun sebenarnya sedang menghadapi pergulatan batin.
Menariknya, ketidakbahagiaan tidak selalu terlihat melalui tangisan atau sikap murung. Perubahan kebiasaan, cara berinteraksi, hingga respons terhadap perhatian orang lain juga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi emosional seseorang.
Dilansir dari geediting, terdapat tujuh perilaku yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin sedang menyimpan ketidakbahagiaan meskipun terlihat ceria di hadapan orang lain.
Berikut penjelasannya.
Salah satu hal yang dapat diperhatikan adalah bagaimana seseorang menampilkan ekspresi bahagia dalam kesehariannya.
Orang yang merasa nyaman secara emosional biasanya dapat menunjukkan kegembiraan secara spontan. Mereka tertawa ketika menemukan sesuatu yang lucu dan memperlihatkan antusiasme tanpa harus berusaha keras.
Sebaliknya, seseorang yang sedang mengalami tekanan batin terkadang memperlihatkan keceriaan yang terasa dipaksakan.
Mereka mungkin tertawa lebih keras dari biasanya atau terus berusaha menunjukkan sikap positif dalam berbagai keadaan.
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Jawa Pos
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