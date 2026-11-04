Ingin Merangkul Sisi Rohani yang Lebih Mendalam? Lakukan 8 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang merangkul sisi rohani / foto: Magnific/wirestock

JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengejar kesuksesan, memenuhi tuntutan pekerjaan, membangun hubungan sosial, dan mencapai berbagai target kehidupan. Namun, di balik semua kesibukan tersebut, tidak sedikit orang yang diam-diam merasakan kekosongan batin. Mereka mungkin memiliki pekerjaan yang baik, kehidupan yang cukup nyaman, dan hubungan sosial yang luas, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya.

Perasaan seperti ini sering kali membuat seseorang mulai mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Mereka ingin mengenal dirinya sendiri, memahami tujuan hidup, menemukan ketenangan batin, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan sesuatu yang dianggap lebih besar daripada dirinya.



Di sinilah sisi rohani atau spiritualitas memiliki peran penting.



Spiritualitas tidak selalu harus dipahami sebagai aktivitas keagamaan yang bersifat formal. Dalam perspektif psikologi, spiritualitas juga berkaitan dengan pencarian makna hidup, kesadaran diri, rasa keterhubungan, nilai-nilai pribadi, serta kemampuan menemukan kedamaian di tengah berbagai tantangan.



Psikologi positif, misalnya, banyak membahas bagaimana makna hidup, rasa syukur, kasih sayang, dan hubungan sosial yang bermakna dapat mendukung kesejahteraan psikologis seseorang.



Menariknya, merangkul sisi rohani yang lebih mendalam bukan berarti harus mengubah kehidupan secara drastis. Justru, proses ini bisa dimulai melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), jika kamu ingin membangun kehidupan batin yang lebih kaya, mengenal diri sendiri dengan lebih baik, dan menemukan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh keadaan, berikut delapan cara yang bisa dilakukan menurut perspektif psikologi.



1. Luangkan Waktu untuk Mengenal Diri Sendiri Lebih Dalam



Langkah pertama untuk memperdalam sisi rohani adalah belajar mengenal diri sendiri. Banyak orang begitu sibuk memahami keinginan orang lain sehingga lupa memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya.



Mereka mengetahui apa yang diharapkan keluarga, apa yang diinginkan lingkungan, dan apa yang dianggap berhasil oleh masyarakat. Namun, ketika ditanya tentang nilai-nilai kehidupan yang benar-benar mereka yakini, tidak sedikit yang kesulitan memberikan jawaban.



Dalam psikologi, proses mengenali diri sendiri berkaitan dengan konsep self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri membantu seseorang memahami emosi, pikiran, motivasi, kebutuhan, serta pola perilakunya.



Cobalah menyediakan waktu sekitar 10–15 menit setiap hari untuk melakukan refleksi pribadi. Kamu bisa menuliskan beberapa pertanyaan sederhana, seperti:



Apa yang sebenarnya sedang saya rasakan hari ini?



Hal apa yang paling banyak memenuhi pikiran saya?



Apakah tindakan saya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini?



Apa yang membuat saya merasa hidup saya bermakna?



Kebiasaan apa yang perlu saya perbaiki?



Jangan terburu-buru menghakimi jawaban sendiri. Tujuan refleksi bukan mencari kesempurnaan, melainkan memahami diri secara lebih jujur.



Semakin baik seseorang mengenali dirinya, semakin mudah pula ia menentukan arah kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting, bukan sekadar mengikuti tekanan dari luar.



2. Praktikkan Rasa Syukur dalam Kehidupan Sehari-hari



Salah satu cara sederhana untuk merangkul sisi rohani adalah membiasakan diri bersyukur.



Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali lebih mudah memperhatikan sesuatu yang belum dimiliki daripada menghargai hal-hal baik yang sudah ada. Kita terlalu fokus pada kekurangan, kegagalan, dan pencapaian orang lain hingga lupa bahwa kehidupan juga dipenuhi berbagai hal kecil yang patut disyukuri.



Dalam psikologi positif, rasa syukur atau gratitude merupakan salah satu aspek yang banyak diteliti karena berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan kepuasan hidup.



Membiasakan diri bersyukur dapat membantu mengarahkan perhatian pada pengalaman positif tanpa harus menyangkal kesulitan yang sedang dihadapi.



Misalnya, sebelum tidur, cobalah mengingat tiga hal yang patut disyukuri pada hari tersebut.



Tidak harus sesuatu yang besar. Bisa berupa tubuh yang masih diberi kesehatan, makanan yang bisa dinikmati, percakapan menyenangkan dengan seseorang, kesempatan belajar, atau kemampuan melewati hari yang sulit.



Hal terpenting adalah melakukannya dengan kesadaran, bukan sekadar mengulang kalimat syukur tanpa menghayatinya.



Rasa syukur juga bukan berarti seseorang harus selalu merasa bahagia atau berpura-pura tidak memiliki masalah. Kamu tetap boleh merasa sedih, kecewa, dan lelah. Bersyukur berarti mampu melihat bahwa di tengah ketidaksempurnaan hidup, masih ada hal-hal yang memiliki nilai dan makna.



3. Biasakan Melakukan Meditasi atau Hening Sejenak



Kehidupan modern membuat pikiran manusia hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Bahkan ketika tubuh sedang duduk diam, pikiran bisa terus memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, rencana masa depan, atau kejadian yang sudah berlalu.



Kondisi tersebut membuat seseorang sulit menikmati momen saat ini.



Salah satu cara untuk membangun kedalaman rohani adalah melatih kesadaran melalui meditasi atau praktik keheningan.



Dalam psikologi, praktik ini sering dikaitkan dengan mindfulness, yaitu kemampuan memperhatikan pengalaman saat ini dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi.



Penelitian mengenai mindfulness menunjukkan bahwa latihan ini dapat membantu sebagian orang mengelola stres, meningkatkan kesadaran terhadap emosi, dan mengembangkan kemampuan mengarahkan perhatian.



Kamu tidak perlu langsung melakukan meditasi dalam waktu lama. Mulailah dengan lima sampai sepuluh menit setiap hari.



Duduklah dengan nyaman, atur pernapasan secara alami, kemudian arahkan perhatian pada keluar masuknya napas. Ketika pikiran mulai mengembara, sadari hal tersebut dan perlahan kembalikan perhatian pada pernapasan.



Jika kamu memiliki keyakinan agama, waktu hening ini juga bisa digunakan untuk berdoa, berzikir, membaca kitab suci, atau merenungkan nilai-nilai spiritual yang diyakini.



Ketenangan bukan berarti tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Ketenangan justru tumbuh ketika seseorang belajar untuk tidak selalu dikendalikan oleh setiap pikiran yang muncul.



4. Temukan Makna Hidup di Balik Setiap Pengalaman



Sisi rohani yang mendalam tidak hanya berkaitan dengan mencari kebahagiaan, tetapi juga memahami makna kehidupan.



Ada kalanya seseorang mengalami kegagalan, kehilangan, kekecewaan, atau perubahan besar yang membuatnya mempertanyakan banyak hal. Pada situasi seperti ini, memiliki pemahaman tentang makna hidup dapat membantu seseorang menghadapi kesulitan dengan perspektif yang lebih luas.



Dalam psikologi, konsep meaning in life atau makna hidup menjadi salah satu aspek penting dalam memahami kesejahteraan manusia.



Psikiater Viktor Frankl, melalui pendekatan logoterapi, menekankan bahwa pencarian makna merupakan salah satu motivasi mendasar manusia.



Menurut perspektif ini, manusia tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi masih memiliki ruang untuk menentukan sikap dan respons terhadap keadaan tersebut.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apa tujuan yang ingin saya capai dalam kehidupan?



Nilai apa yang ingin saya pertahankan meskipun keadaan berubah?



Bagaimana pengalaman sulit membentuk diri saya?



Apa kontribusi yang ingin saya berikan kepada orang lain?



Tidak semua pengalaman menyakitkan harus dianggap memiliki alasan yang baik. Namun, seseorang tetap dapat menemukan pelajaran, kekuatan, atau arah baru setelah melewati pengalaman tersebut.



Ketika kehidupan memiliki makna yang jelas, seseorang biasanya memiliki pegangan yang lebih kuat saat menghadapi ketidakpastian.



5. Kembangkan Empati dan Kebiasaan Berbuat Baik



Kedalaman spiritual tidak hanya terlihat dari seberapa sering seseorang melakukan refleksi pribadi, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain.



Seseorang bisa saja rajin melakukan meditasi, membaca buku pengembangan diri, atau menjalankan berbagai praktik spiritual. Namun, jika ia masih mudah merendahkan orang lain, tidak peduli terhadap penderitaan sesama, dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi, ada aspek kehidupan batin yang perlu terus dikembangkan.



Dalam psikologi, empati merupakan kemampuan memahami dan merespons pengalaman emosional orang lain.



Empati membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat, mengurangi kecenderungan menghakimi, serta meningkatkan kualitas interaksi sosial.



Kamu bisa mulai mengembangkan empati melalui tindakan sederhana.



Dengarkan seseorang tanpa buru-buru memotong pembicaraannya. Cobalah memahami alasan di balik perilaku orang lain sebelum memberikan penilaian. Bantulah seseorang yang sedang mengalami kesulitan jika memang kamu mampu.



Kamu juga bisa melakukan kebaikan kecil tanpa mengharapkan pujian atau balasan.



Misalnya, memberikan perhatian kepada anggota keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, menyapa seseorang dengan ramah, atau meluangkan waktu untuk mendengarkan orang yang membutuhkan teman bicara.



Tindakan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu membangun rasa keterhubungan dan tujuan sosial.



Semakin seseorang belajar melihat kehidupan dari sudut pandang orang lain, semakin luas pula pemahamannya tentang kemanusiaan.



6. Belajar Melepaskan Hal-Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Salah satu sumber kelelahan batin adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu.



Banyak orang menghabiskan energi untuk memikirkan pendapat orang lain, mengkhawatirkan masa depan, menyesali masa lalu, atau berusaha mengubah keadaan yang sebenarnya berada di luar kendalinya.



Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan dapat dikendalikan.



Dalam psikologi, kemampuan membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat dikendalikan merupakan bagian penting dari pengelolaan stres dan regulasi emosi.



Belajar melepaskan bukan berarti menyerah terhadap kehidupan. Sebaliknya, ini merupakan kemampuan menerima kenyataan tanpa kehilangan kemauan untuk melakukan sesuatu yang masih bisa diperbaiki.



Sebagai contoh, kamu mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Namun, kamu bisa mengendalikan bagaimana merespons perilaku tersebut dan batasan apa yang perlu ditetapkan.



Kamu mungkin tidak bisa mengubah kegagalan yang sudah terjadi. Namun, kamu masih bisa mengambil pelajaran dan menentukan langkah berikutnya.



Cobalah membagi persoalan menjadi dua kategori:



Hal yang bisa dikendalikan:



Sikap dan tindakan pribadi.



Cara mengelola waktu.



Kebiasaan sehari-hari.



Respons terhadap masalah.



Keputusan yang diambil.



Hal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan:



Pendapat orang lain.



Kejadian di masa lalu.



Perubahan keadaan.



Hasil dari setiap usaha.



Keputusan dan perilaku orang lain.



Dengan memahami perbedaan tersebut, kamu dapat mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar bisa diperbaiki.



Pada akhirnya, kedamaian batin bukan berasal dari kemampuan mengendalikan seluruh kehidupan, melainkan dari kebijaksanaan dalam menerima keterbatasan manusia.



7. Bangun Hubungan yang Lebih Dekat dengan Alam dan Kehidupan



Pernahkah kamu merasa lebih tenang setelah berjalan di taman, melihat matahari terbit, mendengarkan suara hujan, atau menikmati pemandangan alam?



Pengalaman tersebut bukan sekadar kebetulan.



Dalam psikologi lingkungan, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa paparan terhadap lingkungan alami dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan psikologis, termasuk membantu mengurangi stres dan memulihkan perhatian.



Berada di alam juga dapat memunculkan perasaan kagum atau awe, yaitu pengalaman emosional ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang terasa jauh lebih besar daripada dirinya.



Perasaan kagum tersebut dapat membantu seseorang melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas.



Ketika menyaksikan luasnya langit, pepohonan yang tumbuh, atau keindahan alam, kita mungkin mulai menyadari bahwa kehidupan tidak hanya berputar pada persoalan pribadi.



Cobalah meluangkan waktu untuk berjalan kaki di ruang terbuka, berkebun, menikmati udara pagi, atau sekadar duduk tanpa gangguan perangkat elektronik.



Gunakan kesempatan tersebut untuk memperhatikan lingkungan sekitar dengan lebih sadar.



Bagi sebagian orang, pengalaman ini juga menjadi kesempatan untuk merenungkan kebesaran Tuhan dan meningkatkan rasa syukur terhadap kehidupan.



Kedekatan dengan alam dapat menjadi pengingat bahwa manusia merupakan bagian dari kehidupan yang jauh lebih luas.



8. Jadikan Praktik Spiritual sebagai Kebiasaan yang Konsisten



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun rutinitas spiritual yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



Sering kali seseorang memiliki semangat besar untuk memperbaiki kehidupan batinnya. Mereka mulai membaca buku spiritual, melakukan meditasi, memperbanyak doa, atau menulis jurnal refleksi.



Namun, setelah beberapa hari atau minggu, kebiasaan tersebut perlahan menghilang karena kesibukan dan kurangnya konsistensi.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks yang relatif konsisten. Artinya, perubahan yang bertahan lama biasanya tidak hanya bergantung pada motivasi sesaat, tetapi juga pada rutinitas dan lingkungan yang mendukung.



Kamu tidak harus melakukan banyak hal sekaligus. Mulailah dengan satu atau dua kebiasaan kecil yang terasa realistis.



Sebagai contoh, kamu bisa membuat rutinitas sederhana berikut:



Pagi hari:



Mengawali hari dengan doa atau refleksi.



Mengingat hal-hal yang patut disyukuri.



Menentukan satu niat baik yang ingin dilakukan.



Siang hari:



Berhenti sejenak untuk menyadari kondisi diri.



Mengatur pernapasan ketika merasa tertekan.



Berusaha memperlakukan orang lain dengan lebih baik.



Malam hari:



Mengevaluasi tindakan sepanjang hari.



Menuliskan pengalaman yang memberikan pelajaran.



Meluangkan waktu untuk berdoa dan menenangkan pikiran.



Yang terpenting bukan seberapa banyak praktik spiritual yang dilakukan, melainkan seberapa tulus dan konsisten kamu menjalaninya.



Jangan pula menjadikan perjalanan spiritual sebagai ajang membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki proses, pengalaman, dan perjalanan batin yang berbeda.



Penutup: Kedalaman Rohani Dimulai dari Perubahan Kecil di Dalam Diri



Merangkul sisi rohani yang lebih mendalam bukanlah perjalanan untuk menjadi manusia yang sempurna. Ini merupakan proses panjang untuk mengenal diri sendiri, memahami makna kehidupan, mengembangkan kasih sayang, dan menemukan ketenangan di tengah berbagai perubahan.



Delapan cara di atas menunjukkan bahwa spiritualitas dapat dikembangkan melalui kebiasaan yang sederhana, mulai dari refleksi diri, rasa syukur, meditasi, pencarian makna hidup, empati, penerimaan, kedekatan dengan alam, hingga konsistensi menjalankan praktik spiritual.



Dari perspektif psikologi, berbagai kebiasaan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam kesejahteraan manusia, seperti kesadaran diri, regulasi emosi, hubungan sosial, dan makna hidup. Meski demikian, manfaatnya dapat berbeda pada setiap individu dan bukan merupakan pengganti bantuan profesional ketika seseorang mengalami masalah psikologis yang serius.



Ingatlah bahwa kedalaman rohani tidak selalu terlihat dari seberapa banyak seseorang berbicara tentang spiritualitas. Terkadang, kedalaman tersebut justru terlihat dari kemampuannya bersikap tenang ketika menghadapi masalah, rendah hati ketika memperoleh keberhasilan, bersyukur dalam keterbatasan, serta tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan balasan.



Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang melarikan diri dari kehidupan duniawi, melainkan belajar menjalani kehidupan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan tujuan yang lebih bermakna.



