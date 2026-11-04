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Penulis: Endah Primasari Utami
Rabu, 4 November 2026 | 21.47 WIB

5 Ras Kucing Terbaik untuk Para Introvert, Teman Setia Berbulu yang Bantu Pulihkan Energi

Ilustrasi, introvert dan kucing ras peliharaannya. Magnific/ magnific.

 
JawaPos.com - Bagi seorang introvert yang menyukai kesendirian, memiliki teman seekor kucing yang selaras dengan kepribadiannya adalah pilihan yang tepat.

Ada ciri kepribadian yang konsisten ditemukan pada ras-ras tertentu, misalnya kucing oren dikenal dengan sifatnya yang ceria dan penuh energi, sementara kucing Maine Coon cenderung lebih lembut dan santai.

Dilansir JawaPos.com dari theunion pada Rabu (4/11), melihat pola tersebut, berikut ini lima ras kucing yang dinilai cocok untuk menemani introvert setelah seharian beraktivitas di luar rumah.
 
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1. Persia

Kucing persia sangat cocok menemani introvert karena memiliki kepribadian yang tenang.

Selain berkepribadian tenang, kucing ras ini juga lembut dan kalem.

Meski tak se-independen jenis kucing lainnya, ras ini justru merasa puas menghabiskan waktu berkualitas bersama pemiliknya dalam durasi yang cukup lama.

2. Ragdoll

Kucing jenis Ragdoll memiliki kebiasaan menjadi lemas saat digendong, persis seperti boneka kain yang lunglai di lengan Anda.

Dalam pandangan Lugo, kucing ras ini juga memiliki sifat yang tenang, santai, serta ramah terhadap manusia.

Ragdoll cenderung sangat menempel pada pemilik atau orang-orang yang disayanginya, bahkan mengikuti kemanapun Anda pergi layaknya seekor anjing yang setia.

Jadi, jika Anda seorang introvert yang merasa cemas dan butuh teman yang selalu ada di dekat Anda, maka kucing Ragdoll adalah pilihan yang terbaik.

3. Maine Coon

Meski memiliki tubuh yang besar, kucing Maine Coon sangatlah lembut, bahkan bisa dikatakan mirip dengan anjing.

Sifat lembut alami yang dimiliki membuat Maine Coon sangat cocok dengan kepribadian introvert.

Kehadiran kucing ras Maine Coon dapat memberikan ketenangan dalam hidup sang introvert sekaligus menjadi teman berbulu yang nyaman untuk dipeluk selama berjam-jam.

Selain itu, mereka juga sangat ramah dan mudah bersosialisasi.

4. Siam (Siamese)

Kucing ini sangat senang bersosialisasi sampai-sampai dikenal vocal dan juga interaktif.

Siam bisa menjadi pilihan terbaik untuk introvert yang ingin mengurangi interaksi dengan manusia dan beralih ke interaksi dengan hewan peliharaan.

Kucing Siam menurut penjelasan Lugo adalah kucing yang dikenal sangat dekat dengan satu orang tertentu.

5. Sphynx

Kandidat ras kucing lainnya yang menjadi pilihan terbaik untuk introvert adalah Sphynx.

Kucing jenis ini dikenal luas karena tubuhnya yang tidak berbulu serta rutinitas perawatan yang cukup intensif.

Berdasarkan artikel dari The International Cat Association atau lembaga pencatatan genetik untuk kucing dan hewan peliharaan, kucing Sphynx dikenal memiliki sifat ingin tahu, cerdas, dan ramah.

Sama seperti Ragdoll, Sphynx adalah hewan pendamping yang senang menempel pada pemiliknya, namun juga mampu menghabiskan banyak waktu untuk menghibur diri sendiri.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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